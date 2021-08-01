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ロエベの新アイコンバッグ「ゴヤバッグ」輝くアナグラムクロージャー×シルクカーフスキンボディ
記事提供元：ファッションプレス
ロエベ(LOEWE)の2021年秋冬ウィメンズコレクションから、新作アイコンバッグ「ゴヤバッグ」が登場。
■輝くアナグラムクロージャー×シルクカーフスキン
ロエベの新作「ゴヤバッグ」は、新素材シルクカーフスキンを使用した、ミニマルなスクエア型アイコンバッグだ。「ゴヤバッグ」は伝統的なクラフトマンシップによって作られており、バッグやストラップの内側に刻印した「Loewe Made in Spain」の文字がそのことを証明している。
フロントで、ジュエリーのように輝くアナグラムモチーフもポイント。ゴールドのクロージャーで、洗練されたラインの「ゴヤバッグ」に華やかさを添えた。
■ショルダーやクラッチタイプなど
シルエットは、定番のショルダーバッグ「ゴヤバッグ」に加え、スモールサイズのショルダータイプ「ゴヤバッグ スモール」、アコーディオン構造のクラッチバッグ「ゴヤ アコーディオン クラッチ」の3タイプ。
カラーバリエーションも豊富で、ベーシックなブラック、ホワイト、タンの他にも、キャンディーのようなイエローやアボガドグリーン、爽やかなシアン、深みのあるレッドなどが揃う。
■ビジュアルにキム・ヒョナを起用
なお、キャンペーンビジュアルには、同タイミングでロエベの新たなグローバル・ブランド・アンバサダーに加わったキム・ヒョナを起用している。
【詳細】
ロエベ 新作「ゴヤバッグ」
発売日：2021年7月15日(木)
販売店舗：カサ ロエベ 東京、ロエベ表参道店、公式オンラインストア
・ゴヤバッグ 449,900円
・ゴヤバッグ スモール 402,600円
・ゴヤ アコーディオンクラッチ 257,400円
関連キーワードロエベ（LOEWE）、表参道
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