ジェイエムウエストンの定番シューズ「ゴルフ」“白い”シューレースに、仏ブランド・ユニフォームとコラボ

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記事提供元：ファッションプレス
ジェイエムウエストン(J.M. WESTON)とフランスのメンズブランド・ユニフォーム(UNIFORME)のコラボレーションによるユニセックスシューズが登場。2021年3月1日(月)から3月24日(水)までジェイエムウエストン 青山店にて、3月26日(金)から3月31日(水)まで阪急メンズ大阪店にて受注を受け付ける。
■定番シューズをホワイトシューレースでアレンジ
コラボレーションのベースとなるのは、ジェイエムウエストンを代表するシューズ「ゴルフ #641」だ。定番モデルのフォルムを踏襲しつつも、アッパーにはグレインカーフレザーを採用し、ソールをレザーのトリプルソール仕様にアレンジ。
さらに、ステッチを随所に配するとともに、シューレースはユニフォームを象徴するホワイトで仕上げた。
■詳細
ジェイエムウエストン×ユニフォーム「ゴルフ トリプルソール #261」限定受注販売
受注期間・店舗：
・2021年3月1日(月)〜3月24日(水) ジェイエムウエストン 青山店
・2021年3月26日(金)〜3月31日(水) 阪急メンズ大阪店(大阪府大阪市北区角田町7-10)
受渡時期：2021年9月頃〈予定〉
価格：217,000円＋税
※メンズ・ウィメンズともに受付
【問い合わせ先】
ジェイエムウエストン 青山店
TEL：03-6805-1691
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