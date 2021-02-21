ジェイエムウエストンの定番シューズ「ゴルフ」“白い”シューレースに、仏ブランド・ユニフォームとコラボ

ジェイエムウエストン(J.M. WESTON)とフランスのメンズブランド・ユニフォーム(UNIFORME)のコラボレーションによるユニセックスシューズが登場。2021年3月1日(月)から3月24日(水)までジェイエムウエストン 青山店にて、3月26日(金)から3月31日(水)まで阪急メンズ大阪店にて受注を受け付ける。

■定番シューズをホワイトシューレースでアレンジ

コラボレーションのベースとなるのは、ジェイエムウエストンを代表するシューズ「ゴルフ #641」だ。定番モデルのフォルムを踏襲しつつも、アッパーにはグレインカーフレザーを採用し、ソールをレザーのトリプルソール仕様にアレンジ。

さらに、ステッチを随所に配するとともに、シューレースはユニフォームを象徴するホワイトで仕上げた。

■詳細

ジェイエムウエストン×ユニフォーム「ゴルフ トリプルソール #261」限定受注販売

受注期間・店舗：

・2021年3月1日(月)〜3月24日(水) ジェイエムウエストン 青山店

・2021年3月26日(金)〜3月31日(水) 阪急メンズ大阪店(大阪府大阪市北区角田町7-10)

受渡時期：2021年9月頃〈予定〉

価格：217,000円＋税

※メンズ・ウィメンズともに受付

【問い合わせ先】

ジェイエムウエストン 青山店

TEL：03-6805-1691