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アンダーカバーのカラフルに光り輝く“キノコ”ランプ、ウィル・スウィーニー＆メディコム・トイとコラボ

2020年4月13日 20:35

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記事提供元：ファッションプレス

　アンダーカバー(UNDERCOVER)から、ウィル・スウィーニーとメディコム・トイ(MEDICOM TOY)とのトリプルコラボレーションランプ「“Mr. Buttons”ランプ」が登場。2020年4月11日(土)より、一部取り扱い店舗およびオンラインストアにて販売される。

■ウィル・スウィーニーとは

　ウィル・スウィーニーは、ロンドンを拠点に活動するイラストレーター/グラフィック・アーティスト。ファッション、コミック、アニメーション、音楽関連等、幅広いジャンルにグラフィックを提供するほか、自らのコミック本やアートプリント等を展開するレーベル「Alakazam」も運営している。2007年にはアンダーカバー 青山にてエキシビジョンを開催し、コラボレーショングッズも制作した。

■カラフルに光り輝く“キノコ”ランプ

　今回のコラボレーションランプのためにウィル・スウィーニーが描き下ろしたのは、キノコのキャラクター“Mr. Buttons”。“Mr. Buttons”をかたどったランプは、青、紫、赤、オレンジと色が変化しながら光り輝く。胸元に配したクモのボタンがスイッチになっており、それを回すと光の色が変わるスピードを速くしたり遅くしたりすることもできる。

■トートバッグ＆キッズTシャツも

　ランプの発売に合わせて、“Mr. Buttons”のイラストをプリントしたキッズTシャツとミニトートも一部店舗にて発売。また、“Mr. Buttons”の住む摩訶不思議な森を舞台にしたスペシャルムービーも公開されている。

【詳細】
アンダーカバー×ウィル・スウィーニー×メディコム・トイ“Mr. Buttons”ランプ
発売日：2020年4月11日(土)
・ランプ 45,000円＋税(全高約280mm)
展開店舗：アンダーカバー 仙台金沢京都 / オンラインストア / メディコム・トイ直営オンラインストア各店
・キッズ TEE 9,000円＋税(サイズ100/110/120)
展開店舗：アンダーカバー 仙台、京都 / オンラインストア
・ミニトートバック 7,500円＋税
展開店舗：アンダーカバー 仙台、金沢、京都 / オンラインストア

【問い合わせ先】
アンダーカバー
メールアドレス：info@undercoverism.com

※本記事はファッションプレスニュースから配信されたものです。ファッションプレスでは、ブランド、デザイナー情報、歴史などファッション業界の情報をお届けしています。

関連キーワードコラボレーションアンダーカバー(UNDERCOVER)

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