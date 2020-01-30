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4℃の桜ジュエリー、ローズクォーツで“桜の花”を象ったネックレスや揺れ動く花びらのピアス

2020年1月30日 17:59

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記事提供元：ファッションプレス

　4℃(ヨンドシー)は、桜モチーフのジュエリー「Sakura Collection」を、2020年1月31日(金)より全国の4℃店舗にて発売する。

　「Sakura Collection」は、桜とその花びらをモチーフにしたジュエリー。桜の花をそのまま象ったデザインや、春らしく柔らかな色合いのカラーストーンをあしらったモデルなど、春らしいラインナップを揃える。

　“内面の美しさを輝かせる”というローズクォーツや、“愛情を深める”というモルガナイトをあしらった優しい桜色のブレスレットやネックレス、ピアスが登場。桜の花びらの立体的なフォルムが、顔周りを華やかに演出。花びらが揺れ動くようなデザインのピアスは、繊細なきらめきが可憐な優雅さを感じさせる。

　桜モチーフの他、定番のしずくモチーフやハートモチーフに桜のディテールを加えた限定ジュエリーも登場。細やかな花モチーフをしずくの中に閉じ込めたネックレスや、桜のようなピンク色のハートネックレスなどを展開する。

【詳細】
4℃「Sakura Collection」
発売日：2020年1月31日(金)
販売店舗：全国 4℃店舗、公式オンラインショップ
商品例：
・K10PG ブレスレット/Rose Quartz/Morganite/Diamond/Topaz 30,000円
・K10PG ネックレス/Rose Quartz/Diamond 28,000円
・K10PG ピアス/Rose Quartz/Morganite/Topaz 30,000円
※“Sakura collection”を購入すると、一輪の桜をあしらった数量限定スペシャルケースをプレゼント。数量限定につき、なくなり次第終了。

【問い合わせ先】
エフ・ディ・シィ・プロダクツ
TEL：03-5719-3266

※本記事はファッションプレスニュースから配信されたものです。ファッションプレスでは、ブランド、デザイナー情報、歴史などファッション業界の情報をお届けしています。

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