PS ポール・スミスからゴルフウェア登場 - 機能性にも優れるポロシャツやロゴ入りキャディバッグ

PS ポール・スミス(PS Paul Smith)から、ゴルフをテーマにしたカプセルコレクションが登場。2020年2月26日(水)より、全国百貨店での期間限定ストアおよびオンラインストアにて順次発売される。
■PS ポール・スミスから本格的なゴルフアイテムが登場
同カプセルコレクションから展開されるのは、ポール・スミスらしいカラフルなデザインと、ゴルフをプレーするのに適した機能性を両立した本格的なゴルフウェア＆アクセサリー。
■デザインだけではなく機能性にも優れたウェア
ウェア類は、撥水・防風・ストレッチ性のパッカブルウィンドブレーカーや、透湿・速乾・接触冷感に優れたストレッチパンツ、UVカット・速乾・透湿機能などを備えるポロシャツなど、デザイン性だけではなく、快適なプレーをサポートする高い機能性も併せ持ったアイテムの数々がラインナップ。
■“ゼブラ”ロゴ入りのキャディバッグやクラブカバー
また、アクセサリー類も、ネイビーを基調にポール・スミスらしいカラーラインを効かせたキャディバッグから、ドライバー・ウッド・ユーティリティに対応するクラブカバー、人気アイコン“ゼブラ”ロゴをデザインしたゴルフボール、ティー、マーカーまで、様々なラウンド用品が用意されている。
■商品情報
PS ポール・スミス ゴルフカプセルホテルコレクション
発売日：
・2020年2月26日(水)
ポール・スミス公式オンラインショップ
・2月26日(水)～3月10日(火)
新宿髙島屋 1F ザ・メインスクエア
・3月4日(水)～3月17日(火)
大丸心斎橋店 1Fイベントスペース、 ジェイアール名古屋タカシマヤ 7F ローズパティオ
・3月11日(水)～3月24日(火)
阪急うめだ本店 8F プロモーションスペース82
・3月12日(木)～3月24日(火)
西武池袋本店 5F MC-2 & MC-2-2
・3月18日(水)～3月31日(火)
松坂屋名古屋店 北館4F イベントスペース・アンテナプラス
・4月8日(水)～4月21日(火)
三越銀座店 5F イベントスペース
・4月10日(金)～4月26日(日)
小倉井筒屋 1F シンボルスペース
・4月23日(木)～5月5日(火・祝)
大丸神戸店 5F ゴルフイベントスペース
・5月13日(水)～5月24日(日)
玉川高島屋S.C 南館1F プラザ(正面入口)
展開アイテム：
ウィンドブレーカー 38,000～42,000円＋税
トラウザーズ 20,000～24,000円＋税
ショーツ 18,000～20,000円＋税
半袖ポロシャツ 14,000～18,000円＋税
コンプレッションウェア 10,000円＋税
ウェビングベルト 10,000円＋税
キャップ 6,000円＋税
サンバイザー 6,000円＋税
キャディバッグ 68,000円＋税
キャディバッグトラベルカバー 15,000円＋税
クラブヘッドカバー 7,000 ～ 9,000円＋税
ウッドティー 1,800円＋税
マーカー 6,000円＋税
グリーンフォーク 6,000円＋税
ゴルフボール(3つセット) 3,000円＋税
関連キーワード阪急百貨店うめだ本店、ジェイアール名古屋タカシマヤ、西武池袋本店、大丸心斎橋店、玉川高島屋、松坂屋名古屋店
スポンサードリンク
スポンサードリンク
ファッションの最新ニュース
- ミルクボーイ 2020年春コレクション 爽やかなスポーツスタイルを主役に 1/29 18:09
- アミ アレクサンドル マテュッシ、20年秋冬ウィメンズコレクション発表 1/29 08:13
- sacaiと伝説のファンクバンド「ファンカデリック」がコラボ、レコードジャケットを配したTシャツなど 1/28 07:45
- アディダス オリジナルス×クレイグ グリーンのスニーカー、流線形シルエットの立体ソール 1/28 07:44
- ハウステンボス「春の九州一花火大会」 西日本最大級2万発 1/28 07:43
広告
広告
広告