米J&J、医薬品部門の次期トップにカバノー氏を指名——新薬「Icotyde」発売直後の重要局面に内部登用

米医薬品大手ジョンソン・エンド・ジョンソン（J&J）は、医薬品部門（Innovative Medicine）の次期トップとしてトム・カバノー（Tom Cavanaugh）氏を指名した。現トップのジェニファー・トーバート（Jennifer Taubert）氏の後任として、2026年9月1日付で就任する。主力薬の特許切れによる売上減少と、期待の新薬「Icotyde」の立ち上げという極めて重要な時期におけるトップ交代となる。J&Jは外部からの登用ではなく、事業を熟知する内部人材を昇格させることで、組織の継続性を重視する姿勢を示した。

■トーバート氏の功績と変革の時代

J&Jは火曜日（米国時間）、医薬品部門の次期リーダーとしてトム・カバノー氏を指名した。現在、北米担当のカンパニーグループチェアマンを務める同氏は、2026年9月1日付でエグゼクティブバイスプレジデント兼Innovative Medicine部門ワールドワイドチェアマンとしてジェニファー・トーバート氏の後任となり、同日付でJ&Jのエグゼクティブコミッティに加わる。J&JのSEC提出書類で確認された通り、62歳のトーバート氏は21年以上にわたる勤務を経て退職する。彼女はその最後の8年間、医薬品事業のトップとして、年間売上高を約407億ドル（約6兆4300億円、1ドル=158円換算）から600億ドル（約9兆4800億円）を超える規模へと成長させることに貢献した。

トーバート氏が2018年にトップに就任した際、彼女は強力な事業を引き継いだが、現在彼女が残す事業は当時とは根本的に異なるものとなっている。Fierce Pharmaが報じたように、彼女のリーダーシップの下でJ&J Innovative Medicineは世界第2位の医薬品事業へと成長した。「Darzalex」は世界トップクラスの売上を誇るがん治療薬となり、Legend Biotechと共同開発した「Carvykti」は多発性骨髄腫向けの主要なCAR-T細胞療法として台頭し、「Tremfya」は潰瘍性大腸炎およびクローン病市場で最も急成長している薬剤の一つとしての地位を確立した。

また、彼女は2023年9月に旧Janssen（ヤンセン）部門をJohnson & Johnson Innovative Medicineへと名称変更し、親会社のブランドと統合する取り組みも主導した。Fortune誌は10年連続でトーバート氏を「最も影響力のある女性」リストに選出しており、J&Jのプレスリリースもこの評価に言及している。ホアキン・デュアト（Joaquin Duato）CEOも声明の中で、彼女の「ビジョン、リーダーシップ、ヘルスケアイノベーションへの揺るぎないコミットメント、そして人材育成への情熱」が「成長の時代を定義する」助けになったと称賛している。

■トム・カバノー氏の経歴と内部登用の狙い

カバノー氏の起用は驚きではない。彼はCelgeneで約15年間にわたり、グローバル製品開発、メディカルアフェアーズ、そしてスペインや米国での地域マネジメントなど上級職を歴任した後、2017年にJ&Jに入社した。公式の任命プロフィールによれば、J&Jではオンコロジー（がん領域）、免疫疾患、グローバルコマーシャル戦略の商業部門を率いた後、同社最大の商業地域である北米を統括する現在の役職に就き、Innovative Medicine部門の短期的な業績に最も影響を与える市場を直接管理してきた。

デュアトCEOは、カバノー氏の「事業への深い理解、成長の確かな実績、そして人材育成への注力」を挙げ、この人事を称賛した。J&Jによれば、同氏はそのキャリアを通じて「オーセンティックなリーダーシップ」と、共通の目的に向かってチームを団結させる能力で評価されてきたという。

この人事は、J&Jの医薬品部門の指揮系統を、組織の継続性という緊密な輪の中に留めるものだ。現在会社全体を率いるデュアトCEO自身も、昇格前は医薬品部門のトップを務めており、カバノー氏はその体制下で直接働いていた。この後継者選びのパターンは、製品ポートフォリオの方向性を変えるかもしれない戦略家よりも、ポートフォリオを深く熟知している実務家を好むJ&Jの姿勢を示している。特許の逆風とブロックバスター（画期的ヒット薬）の立ち上げという同時進行の課題を乗り切るには、ポートフォリオやパートナーシップ、商業基盤をこれから学ぶ人物ではなく、すでに知っている人物が必要だという計算された賭けである。そして、その賭けはほぼ即座に試されることになる。

■強固だが圧力に直面する医薬品部門

2026年7月15日に発表されたJ&Jの2026年第2四半期決算は、機会と課題の両方の規模を示していた。第2四半期の結果に基づくと、Innovative Medicine部門の売上高は前年同期比7.8%増の163億8000万ドル（約2兆5880億円）となり、アナリストの予測を上回った。これはオンコロジーと免疫疾患領域の強い勢いに牽引されたものだ。この四半期は、最も価値のある既存薬の一つがバイオシミラー（バイオ後続品）との競争によってシェアを失いつつある中でも、J&Jが医薬品事業を成長させられることを証明した。

J&Jの主力である多発性骨髄腫向け抗体薬Darzalexは、四半期売上高が42億ドル（約6636億円）に達し、世界的なオンコロジー領域の牽引役としての地位を維持した。J&Jの第2四半期決算説明会によると、乾癬および炎症性腸疾患を標的とする免疫疾患治療薬Tremfyaは、初めて四半期売上高20億ドル（約3160億円）を達成し、前年同期比72.5%増という急成長を記録して、J&Jで最も急成長している主要製品としての地位を固めた。治療抵抗性うつ病治療薬「Spravato」も神経科学領域での勢いを維持し、多発性骨髄腫向けのT細胞エンゲージャーである「Tecvayli」と「Talvey」はそれぞれ56.1%と62.6%の成長を示した。

これらの成長に対し、明確な足かせとなっているのが「Stelara」だ。かつてピーク時の年間売上高が110億ドル（約1兆7380億円）近くに達し、J&Jの最も価値ある資産の一つであった同薬の2026年第2四半期の世界売上高は、わずか7億4000万ドル（約1169億円）にとどまった。これは前年同期比55.2%の減少である。2025年に米国での独占販売期間が終了したことに伴い、Amgen、Teva、Samsung Bioepis/Sandozのバイオシミラーが市場シェアを奪ったためだ。この急減は、同四半期のInnovative Medicine部門の成長に対して約760ベーシスポイントの逆風をもたらした。つまり、Stelaraの減少分を除外すれば、同部門は報告された成長率よりも約8パーセントポイント高いペースで成長していることになる。

J&Jのポートフォリオは、さらなる「特許の崖（パテントクリフ）」の圧力に直面する見通しだ。「Opsumit」と「Simponi」も特許保護を失い、2026年にジェネリック医薬品との競争が始まる。カバノー氏は就任初日からこれらの課題を引き継ぐことになる。

■交代劇を決定づける新薬「Icotyde」の立ち上げ

このトップ交代のプレッシャーのかかるタイミングを、「Icotyde（一般名：icotrokinra）」ほどよく示している製品はない。この1日1回投与の乾癬向け経口薬は、2026年3月18日にFDA（米国食品医薬品局）の承認を受け、初の経口IL-23受容体阻害薬となった。これにより、J&Jの免疫疾患フランチャイズは、長らく乾癬市場を支配してきた注射用生物学的製剤に代わる経口薬の選択肢を得た。

初期の商業的成果は、J&Jに自信を与えるものとなっている。最初のフル四半期内に、Icotydeは1万8000件以上の処方を集め、約1万1000人の患者が使用を開始した。経営陣は、医師の採用と保険適用へのアクセスが当初の予想よりも強力であると説明している。

デュアトCEOは公の場で、IcotydeがJ&Jにとって「史上最大の製品」になる可能性があると述べている。ウォール街のアナリストは、2032年までのピーク時の年間売上高について、J&J自身の保守的な見積もりである50億ドル（約7900億円）超から、独立系アナリストによる最高105億ドル（約1兆6590億円）という予測まで幅広く見積もっている。乾癬患者の約75%は、外用クリームから注射用治療薬へと移行することはないとされており、経口薬であるIcotydeはこの層を取り込むように設計されている。

同薬はまた、乾癬性関節炎、潰瘍性大腸炎、クローン病の承認も申請中である。これらの炎症性腸疾患は、バイオシミラーが登場する前のStelaraの売上の75%を占めていた領域であり、Tremfyaがすでに積極的に拡大を進めている領域でもある。Icotydeがこれらの承認を得られれば、数年かけて体系的にStelaraを置き換える存在となる。承認が得られなければ、大規模ではあるがより限定的な乾癬向け資産にとどまる。この規制および商業上の軌道こそが、9月1日にカバノー氏が着任した際に直面する最も重要な課題となる。

■激化する多発性骨髄腫領域の競争と周辺企業の動向

カバノー氏が引き継ぐ多発性骨髄腫フランチャイズは大きな勢いを生み出しているが、間もなくさらなる圧力に直面することになる。J&JがLegend Biotechと共同で商業化しているCAR-T細胞療法Carvyktiは、2026年第2四半期に前年同期比47.7%の成長を記録した。T細胞エンゲージャーのTecvayliとTalveyも、同クラスの新しいオンコロジー製品の中で最も急成長している。

しかし、CAR-T療法には構造的な限界がある。製品の製造には、患者自身のT細胞を採取し、がん細胞を標的とするキメラ抗原受容体を持つように改変して再注入する必要がある。このプロセスには4〜6週間かかり、製造能力の制限から治療を広く展開することが難しい。また、がん細胞がCAR-T細胞の標的となる表面タンパク質を喪失またはダウンレギュレートする「抗原エスケープ」は、一部の患者において長期的な奏効の持続性を制限する耐性メカニズムとして文書化されている。

多発性骨髄腫における競争も全体的に激化している。2026年6月の欧州血液学会（EHA）で発表されたTalveyとDarzalex Fasproの併用療法は、再発・難治性患者において全死亡リスクを53%低下させ、24カ月無増悪生存率が81.3%に達するというデータを示した。これは同フランチャイズのリーダー的地位を補強するものであると同時に、この分野全体で臨床的イノベーションがいかに積極的に進んでいるかを示している。

トーバート氏の退任は、J&Jの直接的なエコシステムにおける同時期のリーダーシップ交代という異例の背景の中で行われる。J&Jの発表の2週間足らず前、CarvyktiフランチャイズのパートナーであるLegend Biotechは、イン・フアン（Ying Huang）CEOが2026年7月24日付で辞任したことを明らかにした。Legendの取締役会は、Carvykti事業部門のプレジデントであるアラン・バッシュ（Alan Bash）氏を暫定CEOに任命し、正式な後任探しを進めている。

LegendのSEC提出書類は、フアン氏の退任が事業運営、財務、または内部統制に関する会社との意見の相違によるものではないことを確認しており、これは円満な退社を示唆する標準的な法的な開示である。これは、科学的共同創業者との決裂が訴訟に発展した2022年のLegendの以前のリーダーシップを巡る騒動とは対照的である。Carvyktiの商業チームを率いるバッシュ氏が暫定リーダーに任命されたことは、両社が同時に商業的な継続性を優先していることを浮き彫りにしている。Fierce Pharmaの報道によれば、正式な後任はまだ指名されていない。業界の観察者は、J&Jの周辺領域で2週間足らずの間に2つの大きなリーダーシップ交代が重なったことに注目しているが、それぞれの事情は全く異なるものとみられる。

■売上高1,000億ドル企業への道

今回のトップ交代は、J&Jがこれまで到達したことのない財務上のマイルストーンに近づく中で行われる。上方修正された2026年通期の売上高ガイダンス1,008億ドルから1,014億ドル（約15兆9260億円〜16兆210億円）に基づき、J&Jは140年の歴史の中で一度も超えたことのない1,000億ドルの壁を突破する見通しだ。

Innovative Medicine部門は、その数字を押し上げる主要なエンジンである。J.P. Morganのアナリストであるクリス・ショット（Chris Schott）氏は、第2四半期決算後の調査ノートで、J&Jは「一部の主要薬の特許切れの影響を乗り越えつつある」一方で、「同業他社の中で相対的に懸念が少ない企業の一つ」であり続けていると指摘し、この結果は「J&Jの強力な成長軌道」を再確認するものだと述べている。

2023年にコンシューマーヘルス部門をKenvueとしてスピンオフ（分離・独立）したことで、J&Jは現在、2つのセグメントからなるヘルスケア企業として運営されている。カバノー氏の部門である医薬品事業は、この10年の残りの期間を通じてJ&Jの主要な成長エンジンであり続けると予想されている。

■注目ポイントQ&A

●トム・カバノー氏とはどのような人物ですか。また、なぜJ&Jは内部人材を選んだのですか。

カバノー氏はJ&J Innovative Medicineの北米担当カンパニーグループチェアマンであり、同部門最大の商業市場の責任者を務めてきました。Celgeneでグローバル製品開発や地域マネジメントなどに約15年携わった後、2017年にJ&Jに入社しました。外部からの採用ではなく内部人材を選んだことは、意図的な戦略を反映しています。カバノー氏は、Darzalex、Carvykti、Tremfya、そして新発売のIcotydeなど、ポートフォリオの主要薬を商業的および運営レベルで熟知しており、継続性が短期的に具体的な価値を持つ極めて複雑な時期に交代が行われるためです。前任の医薬品部門トップが現在のCEO（デュアト氏）である同社において、内部昇格は明確な方針となっています。

●Icotydeとは何ですか。なぜ今回のトップ交代において重要なのですか。

Icotyde（一般名：icotrokinra）は、これまでJ&JのTremfyaやAbbVieのSkyriziのような注射用生物学的製剤でしか対処できなかったインターロイキン-23受容体を阻害する、1日1回投与の経口薬です。2026年3月に中等症から重症の尋常性乾癬の治療薬としてFDAの承認を受け、同クラス初の経口薬となりました。J&Jはさらに乾癬性関節炎、潰瘍性大腸炎、クローン病での承認も目指しています。発売後90日間で1万1000人以上の患者が使用を開始し、初期の予想を上回る立ち上がりを見せています。アナリストはピーク時の年間売上高を50億ドルから105億ドルと予測しています。カバノー氏は就任初日からIcotydeの商業展開を担うことになり、今後2〜3年の同薬の軌道は、彼の任期を評価する決定的な指標の一つとなります。

●Stelaraに何が起きていますか。J&Jの新薬はその損失を補うことができますか。

2023年のピーク時に110億ドル近くを売り上げたStelaraは、2025年に米国での独占販売期間が終了したことに伴い、Amgen、Teva、Samsung Bioepis/Sandozなどの複数のバイオシミラーが市場シェアを奪ったため、2026年第2四半期の世界売上高はわずか7億4000万ドル（前年同期比55.2%減）にとどまりました。この単一製品の減少が、Innovative Medicine部門の第2四半期の成長率を約760ベーシスポイント押し下げました。J&Jの相殺戦略はすでに数字に表れており、Tremfya、Darzalex、Carvykti、Spravato、そしてRybrevantなどの新しいがん治療薬が、Stelaraの減少分を上回る成長を達成しています。しかし、売上減少は安定する前にさらに加速するとみられ、2026年にはOpsumitとSimponiの独占販売期間終了も控えています。Icotydeと開発パイプラインがそのギャップを完全に埋められるかどうかが、カバノー氏の下での今後18カ月を重要なものにしています。

●J&Jの売上高1,000億ドルというマイルストーンは、投資家や製薬業界にとって何を意味しますか。

J&Jが上方修正した2026年の世界売上高ガイダンス（1,008億ドル〜1,014億ドル）は、同社の140年の歴史の中で初めて年間売上高1,000億ドルの大台を突破することを意味します。投資家にとっては、Kenvueのスピンオフに伴う消費者・医薬品・医療機器の複合企業から、医薬品と医療機器に特化した企業へのポートフォリオ転換が、業界で最も目立つ特許の崖（パテントクリフ）を乗り越えながらも、設計者たちが予測した通りの成長を生み出していることを示しています。業界にとっては、バイオシミラーの逆風が吹く年であっても、（Stelaraを除けば）2桁成長を達成できる医薬品部門を率いているというJ&Jの主張を裏付けるものとなります。

元記事: Icotyde Has Only 90 Days of Sales History When Cavanaugh Takes J&J’s Helm