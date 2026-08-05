米イーライリリー、米国で肥満症薬レタトルチドの拡大アクセスを正式化も大半の患者は要件満たせず

イーライリリーは、開発中の肥満症治療薬「レタトルチド（retatrutide）」について、未承認薬を一定の条件下で使用できる拡大アクセスプログラムを正式に立ち上げたことを明らかにした。しかし、同社が設定した4つの要件は極めて厳しく、肥満症の患者の大半は対象にならない。FDAによる承認は2027年後半から2028年初頭、一般の薬局で入手できるようになるのは早くても2028年になると見込まれており、それまでは限られた患者だけが利用できる狭い合法的なアクセス経路となる。

■イーライリリーが設定した4つの厳しい条件

STAT Newsが、イーライリリーのレタトルチドについて、FDA（米食品医薬品局）の拡大アクセス制度を通じ、氏名非公表の79歳男性1人にコンパッショネートユースとして提供されたと報じてから6週間後、同社は月曜日、正式なプログラムを設けたことを確認した。しかし、設定された4つの適格要件は、肥満症の米国人の大半が満たせないものとなっている。この発表は、回答がなかった複数の医師からの要請についてSTATが問い合わせた後に行われた。これまでコンパッショネートユースの取り決めについてほぼ沈黙してきた同社にとって、透明性を高める一歩となる。しかし、要件そのものは、開発中の肥満症治療薬として最も期待を集めるレタトルチドに、実際には誰がアクセスできるのかという、より複雑な問題を浮かび上がらせている。

プログラムを通じてレタトルチドの提供を受けるには、患者は以下の4つの条件をすべて同時に満たす必要がある。ロイター通信は月曜日、イーライリリーの広報担当者による声明で、4つの要件すべてを確認した。

1つ目は、患者が18歳以上であることだ。この条件は特段珍しいものではない。ハードルが急激に上がるのは残りの3つだ。

2つ目は、承認済みの肥満症治療薬について、承認された最大用量を忍容できたにもかかわらず、難治性の肥満症であることだ。実際には、患者がチルゼパチド（Zepbound）の承認最大用量である週15mg、または別の承認済み抗肥満薬の最大用量による治療を受けても、十分な体重減少が得られなかったことを意味する。「承認された最大用量を忍容できた」という表現自体、臨床的には曖昧である。高用量で重度の吐き気や異常感覚を経験して減量された患者と、最大用量での治療を完了しても反応が得られなかった患者とは異なる部類に入る。この違いは、抗肥満薬による治療が奏功しなかったケースを扱った2026年3月の臨床レビューでも示されている。

3つ目は、現在治療を受けている、重篤または生命を脅かす肥満関連合併症が少なくとも2つあることだ。単に併存疾患が想定されるだけでは足りず、担当する医師のもとで治療を受けていることが文書で確認できる疾患でなければならない。該当する疾患には通常、肺高血圧症、重度の閉塞性睡眠時無呼吸症候群、進行した非アルコール性脂肪肝炎（NASH）、肥満に直接起因する重篤な心血管疾患などが含まれる。

4つ目は、レタトルチド、または同等の治験薬を扱う進行中の臨床試験に参加できないことだ。イーライリリーのTRIUMPHプログラムでは現在、さまざまな適応症を対象とする複数の試験で参加者を募集している。このため、この要件を満たすには、患者がスクリーニングを受け、それらすべての試験について不適格と判断されたか、参加施設へ現実的に通える地域に住んでいない必要がある。

これら4つの条件をすべて満たす患者の臨床像は、実際のところ極めてまれである。Zepboundの効果に不満を感じ、さらに効果的な薬を求めているというだけの患者ではない。最大限の薬物療法でも効果が得られず、文書化された生命を脅かす合併症を2つ以上抱えて治療を受けており、なおかつ臨床試験にも参加できない患者である。このプログラムの対象者は、全米で数百人から千数百人程度にとどまる可能性が高い。レタトルチドを望みながら、まだ利用できない数億人が対象となるわけではない。

■プログラムが解決すること、しないこと

イーライリリーの発表は、6月に論争を引き起こした患者1人への提供という取り決めからの、意味のある方針転換を示している。当初のアクセス提供は患者1人を対象とし、公に説明された適格要件がないうえ、その手続きは政府の保健当局高官の注目を集めた。こうした事情から、医療倫理の専門家や臨床医は、コンパッショネートユースに求められる標準的な基準を満たしていたのか疑問を呈していた。

新しいプログラムには、以前の取り決めにはなかった要素が少なくとも3つある。公に説明できる正式な要件、どの医師でもイーライリリーのメディカルアフェアーズ部門を通じて要請を提出できる手続き、そして一定の患者集団へのアクセス提供が適切であるとイーライリリー自身が認めたことだ。

一方、このプログラムによって設けられなかったものもある。特定の要請を承認するイーライリリーの法的義務、選定の公平性を審査する独立した監督機関、要請の受理・承認・拒否件数を公表する仕組み、そしてレタトルチドが薬局に並ぶのを待っている、肥満症を抱える1億人の米国人の大多数に対するアクセスだ。

現行の連邦法の下で、FDAは拡大アクセス要請の99%について手続きの進行を認めている。つまり、制限要因となっているのはFDAではない。実際の関門となるのは製薬会社だ。21世紀治療法（21st Century Cures Act）は、製薬会社に拡大アクセスポリシーの公開を義務付けているが、個々の要請に応じることまでは強制していない。特定の患者にレタトルチドを提供するか、それとも拒否するかという判断は、法律上、全面的にイーライリリーの裁量に委ねられている。

■5つの臨床試験で示された効果と承認への道のり

レタトルチドの承認を支える臨床的根拠は、異例なほど強力である。2026年7月下旬の時点で、同薬は5つの第3相試験で良好な結果を示している。

・TRIUMPH-1（2026年5月21日）：参加者2,339人を対象とした80週間の試験で、最高用量の週12mgを投与された参加者は平均28.3%、約70ポンド（約31.8kg）の体重減少を達成した。ほぼ半数に当たる45.3%が30%以上の減量を達成した。これは従来、肥満外科手術でなければ達成できなかった水準である。

・TRIUMPH-4（2025年12月）：肥満症と変形性膝関節症のある患者は、68週時点で体重が28.7%減少し、関節痛も大幅に軽減した。

・TRANSCEND-T2D-1（2026年3月）：2型糖尿病の成人では、HbA1cが2.0ポイント低下するとともに、体重が16.8%減少した。

・TRIUMPH-2（2026年7月23日）：肥満症と2型糖尿病のある成人のうち、最高用量を投与された参加者は、80週時点で体重が20.8%、約50ポンド（約22.7kg）減少した。

・TRIUMPH-3（2026年7月23日）：重度の肥満症と診断済みの心血管疾患がある成人は、80週時点で体重が22.6%、約56ポンド（25.4kg）減少した。中性脂肪、non-HDLコレステロール、血圧、炎症マーカーにも改善がみられた。

こうした臨床試験での成果は、現時点では薬局での入手には結びついていない。7月23日、イーライリリーは2027年第1四半期にBLA（生物製剤承認申請）を提出する計画を確認した。原文では、レタトルチドが生物由来化合物に該当するため、この申請経路を利用するとしている。BLAの申請後、FDAが審査を完了するまでには通常10〜12か月を要する。優先審査（Priority Review）の指定を受けた場合は、その期間がいくらか短縮される。FDAの承認時期として最も現実的なのは2027年後半から2028年初頭であり、商業販売はその数か月後に始まると見込まれる。

■横行するグレーマーケットの危険性

臨床開発が進み、拡大アクセスプログラムが正式化された一方で、何百万人もの米国人はそのいずれも待っていない。CBSニュースの調査では、全米の120以上のウェブサイトと50以上のクリニックが、FDAの承認を受けていないレタトルチドを積極的に販売または宣伝していることが確認された。米国の中毒管理センターに報告された、規制を受けていないレタトルチドへの人体曝露は、2026年の最初の4か月間で月平均95件に上り、2025年末の数か月と比べて265%増加した。

FDAは2024年12月以降、レタトルチドの販売業者に14通を超える警告書を出している。Public CitizenとMedscapeの調査によると、2026年5月時点で、そのうち11社が依然としてレタトルチドを宣伝し、8社が実際に販売を続けていた。司法省と連携しなければ差し押さえや差し止めを進めるためのリソースがFDAに不足していることから、取り締まりは警告書の送付段階で行き詰まっている。

連邦法の下では、レタトルチドを合法的に調剤、いわゆるコンパウンディングすることはできない。セマグルチド（Wegovy）やチルゼパチド（Zepbound）は承認済み医薬品の成分であり、供給不足の期間には調剤が行われていた。一方、レタトルチドには承認済みの製品がなく、USP（米国薬局方）のモノグラフも存在せず、FDAのバルク原薬リストにも掲載されていない。このため、調剤に関する例外規定は適用されない。

オンラインでレタトルチドとして販売されている製品には、通常、「研究目的のみ」または「人への使用不可」と表示されているが、純度、力価、無菌性について何の保証もない。FDAは、規制を受けていないGLP-1関連ペプチドのサンプルで、重金属やエンドトキシンによる汚染、不正確なペプチド配列を確認している。十分な医学的監督の下で行われた臨床試験でさえ、最高用量を投与された参加者の42.4%に吐き気が発生し、12.5%に異常感覚が現れた。異常感覚とは、皮膚に異常な感覚が生じ、しばしば痛みを伴う症状である。グレーマーケットから薬を入手する患者は、用量漸増の手順、医学的監督、問題が起きた場合の救済手段もないまま、こうしたリスクに直面する。

■「本物のレタトルチド」というメッセージと今後の見通し

イーライリリーは8月3日の声明で、このプログラムについて、適格な患者が「本物のレタトルチド（authentic retatrutide）」を利用できるようにするものだと説明した。この言葉の選択は偶然ではない。同社が正式に管理する医薬品を、表示が誤っている可能性や、汚染品、完全な偽造品である可能性があるグレーマーケットの製品と対比させるものだ。同時に、グレーマーケットの販売業者やその顧客に対し、患者に届く製品の正体と真正性について、同社が無関係ではないと伝えている。

この意味で、このプログラムの発表には、公衆衛生上の措置とブランド保護に向けたシグナルという2つの目的がある。それによって、患者間の公平性を確保する仕組みとしての信頼性が高まるのか、それとも低下するのかは、要請を行う医師がそれぞれ判断しなければならない。

2027年第1四半期のBLA申請計画が確認されたことで、一般の薬局で入手できるようになるまでの道筋は、これまでで最も明確になった。

・2027年第1四半期：イーライリリーはFDAにBLAを提出する予定。FDAは60日以内に申請を受理するかどうかを判断し、PDUFAに基づく審査期限を設定する。

・2027年後半〜2028年初頭：FDAによる承認が予想される時期。ただし、現在進行中の試験から予期しない安全性シグナルが示されないことが前提となる。進行中の試験には、チルゼパチドと直接比較するTRIUMPH-5があり、現在参加者を募集していて、結果は2026年12月に出ると見込まれている。また、心血管と腎臓への長期的な影響を調べるTRIUMPH-Outcomesも含まれる。

・2028年以降：現実的な商業販売開始時期。イーライリリーは、レタトルチドが同社の肥満症治療薬ポートフォリオにおいて、Zepboundより上位のプレミアム製品に位置づけられる見通しを示している。このことは、保険会社との交渉前の定価が月額1,000ドル（約15万8,000円、1ドル＝158円換算）を超える可能性を示唆する。対象となる受給者について、Wegovy、Zepbound、Foundayo（オルフォルグリプロン）を月額50ドル（約7,900円、同）の上限負担額でカバーするメディケアGLP-1ブリッジプログラムは、FDA承認薬だけを対象としている。レタトルチドはFDAの承認を受けるまで対象にならない。

その時期が来るまで、正式な拡大アクセスプログラムは、グレーマーケットの危険性と薬局で入手できない状況の間にある、狭い合法的な経路として機能する。4つの要件をすべて満たす患者にとっては、承認済みの同等薬が存在しない可能性がある薬を、医学的監督の下で利用できる機会となる。一方、レタトルチドを望む、肥満症を抱える1億人の米国人の大多数にとって、承認を待つか、規制されていない経路のリスクを引き受けるかという状況は変わらない。

■注目ポイントQ&A

●イーライリリーの新しい拡大アクセスプログラムで、レタトルチドを入手できますか？

4つの要件をすべて同時に満たす場合に限られます。18歳以上であること、既存の肥満症治療薬について承認最大用量を忍容できたにもかかわらず難治性の肥満症であること、現在治療を受けている重篤または生命を脅かす肥満関連合併症が少なくとも2つあること、そしてレタトルチドまたは同等の治験薬を扱う進行中の臨床試験に参加できないことが必要です。現在の減量薬の効果に不満があっても、文書化された生命を脅かす合併症が2つなければ、要件は満たしません。要請は医師がイーライリリーに提出するもので、患者が直接申請することはできません。

●レタトルチドはいつ通常の薬局で入手できるようになりますか？

イーライリリーは2026年7月23日、2027年第1四半期にFDAへBLAを提出する計画を確認しました。提出後、FDAの審査には通常10〜12か月かかります。現実的なスケジュールでは、FDAの承認は2027年後半から2028年初頭になると見込まれ、商業販売は承認から数か月後に始まります。患者が通常の薬局で処方を受けられるようになるのは、早くても2028年になる見込みです。それまでの間は、既存の承認済み選択肢であるZepboundやFoundayoなどの肥満症治療薬が代替薬となります。原文では、チルゼパチド（Zepbound）は平均で最大22.5%の体重減少、オルフォルグリプロン（Foundayo）は開始用量で月額149ドルとされています。

●イーライリリーの拡大アクセスプログラムと、オンラインでレタトルチドを購入することの違いは何ですか？

違いは、法的な位置づけ、安全性、監督の有無です。イーライリリーのプログラムでは、医師の監督、用量漸増の手順、医学的モニタリングの下で、第3相試験に使用されたものと同じ医薬品グレードのレタトルチドが提供されます。オンラインでレタトルチドとして販売されている製品は規制を受けておらず、表示が誤っている可能性や、汚染品、偽造品である可能性があります。FDAは、規制を受けていないペプチド製品で、重金属やエンドトキシンによる汚染、不正確なペプチド配列を確認しています。中毒管理センターに報告されたレタトルチドへの曝露事例は、2026年初頭に265%増加しました。レタトルチドを合法的に調剤することはできず、オンラインで販売する業者は連邦法に反して活動しています。

●米国で治験薬へのアクセスを実際に決めるのは誰ですか？

FDAではなく、製薬会社です。FDAは受け取った拡大アクセス要請の99%以上について手続きの進行を認めており、拒否することはほとんどありません。特定の患者に薬を提供するかどうかを決めるのは、全面的に製薬会社です。現在の連邦法の下で、製薬会社は治験薬を患者に提供する法的義務を負っていません。21世紀治療法は、企業に拡大アクセスポリシーの公開を義務付けていますが、個々の要請に応じることまでは強制していません。誰が選ばれたのか、何件の要請が受理されたのか、申請者ごとにどのような基準が適用されたのかを監査する公的な監督機関もありません。

元記事: Eli Lilly Formalizes Retatrutide Access With Criteria Most Patients Cannot Meet