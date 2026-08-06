LGの45型OLEDゲーミングモニターが米Best Buyで過去最安値の999.99ドルに―購入前に知るべき「92 PPI」のトレードオフ

米Best Buyにて、LGの45インチOLEDゲーミングモニター「UltraGear 45GX90SA-B」が定価から700ドル引きの999.99ドル（約15万8000円、1ドル=158円換算）で販売されている。これは同モニターの過去最安値と並ぶ価格であり、大型OLEDモニターを導入する絶好の機会となっている。しかし、購入を決める前に、このパネルが持つ「92 PPI」という画素密度が、ゲーム体験と日常的な作業にどのようなトレードオフをもたらすのかを理解しておく必要がある。

■OLEDがもたらす無限のコントラストと、240Hzの圧倒的な応答速度

45GX90SA-Bは、LGのWOLED（白色有機EL）技術を採用している。パネル上の約500万個のピクセルそれぞれが、電流に反応して直接光を放つ有機化合物を含んでいる。OLEDのエレクトロルミネッセンスは自己発光の原理で機能するため、ピクセルが黒を表示する必要がある場合、電流が止まるだけで光は生成されず、ピクセルは完全に暗くなる。バックライトの光漏れや、ローカルディミングゾーンのアーティファクト、エッジ部分の不自然な発光は存在しない。その結果、Best Buyの製品ページに記載されている150万:1のコントラスト比が実現する。これはマーケティング上の概算ではなく、ピクセルの物理特性がもたらす直接的な結果である。

0.03msというGTG（Gray-to-Gray）応答速度も、同じ物理特性に由来する。LCDが電圧状態間で液晶分子を反転させるという機械的なプロセスを必要とし、オーバードライブ補正を行っても1〜4msかかるのに対し、OLEDピクセルはマイクロ秒単位で発光状態を切り替える。LG UltraGear 45GX90SA-Bの製品ページでは、0.03msの仕様とその動作パラメータの両方が確認できる。240Hzのリフレッシュレートは、各フレームが次のフレームが到着するまでの約4.2ミリ秒間画面に表示されることを意味する。この速度により、競技向けシューティングゲーム、レーシングゲーム、格闘ゲームにおける動きは、公称の応答速度に関わらず、IPSやVAパネルでは再現できない鮮明さで描画される。

大型の45インチパネルを経済的な価格で実現するWOLEDのアーキテクチャは、次のように機能する。LGはパネル表面全体に単一の白色発光有機層を堆積させ、その上に赤、緑、青、白のカラーフィルターを適用して各サブピクセルを作成する。このWOLEDカラーフィルター方式は、RGB OLEDの製造において各色のサブピクセルごとに必要となる、技術的に困難でパネルサイズが大きくなるほど指数関数的に難易度が上がる精密なシャドウマスクの位置合わせを回避できる。そのトレードオフとなるのがWRGBのサブピクセル配列そのものであり、ここで92 PPIという数値が重要になってくる。

■92 PPIが日常的な使用において意味すること

Tom's Guideは45GX90SA-BにEditor's Choice賞を授与し、驚異的なゲーミングモニターであると評価した上で、鮮やかな色彩表現、高速な応答速度を伴う極めて滑らかなリフレッシュレート、そして印象的な輝度を称賛している。Tom's Guideの完全なレビューでは、平均輝度が537ニトと測定されており、比較対象となったAlienware AW2725Qで測定された334ニトを大きく上回っている。Expert Reviews (UK)も画質について同様の結論に達しているが、このモニターを多目的スクリーンとして検討している購入者にとって最も重要な測定値として、92 PPI（1インチあたりのピクセル数）を付け加えている。

対角45インチで3,440×1,440の解像度を持つこのモニターの92 PPIという数値は、24インチの1080pディスプレイと同じピクセル密度帯に位置する。ゲームや動画の視聴において、これが問題になることはほとんどない。高速な動き、高いコントラスト、そして彩度の高い色彩が体験を支配し、OLEDの強みは否定できない。しかし、小さな文字を読んだり、コーディングを行ったり、スプレッドシートで何時間も連続して作業したりするオフィスワークにおいては、この低い密度が2つの複合的な問題を引き起こす。

第一に、一般的な視聴距離では個々のピクセルが目に見えて大きくなる。第二に、より具体的な問題として、WindowsのClearTypeテキストレンダリングは、標準的なRGBストライプのサブピクセル配列を想定して設計されている。WOLEDのWRGB配列（白、赤、緑、青のサブピクセルがその想定とは異なるパターンで並ぶ）は、ClearTypeが誤った物理的位置に色の重みを割り当てる原因となる。WOLEDのフリンジングに関する技術的分析によれば、この構造的な不一致がテキストの縁に色にじみ（カラーフリンジング）を生じさせるという。その結果、約120 PPI以下の環境で最も目立ちやすい、かすかな赤や青のハロ（光の輪）が発生する。92 PPIの45GX90SA-Bは、その閾値を大きく下回っている。

もし1日の主な用途がゲーム、webOSでの映画鑑賞、そしてピクセル密度よりも色域の正確さが重要となるカラーキャリブレーションされたソフトウェアでのクリエイティブ作業であれば、これは大きな制限にはならない。しかし、このモニターを1日中、執筆、読書、またはスプレッドシートの作業に使用する予定であれば、これはレビュー全体の中で最も重要な仕様であり、リフレッシュレートやコントラスト比よりも関連性が高い。

TechSpotによる後継機45GX950Aのレビューでは、45インチでの3,440×1,440解像度は前世代のパネルでは非常に期待外れであったため、仕事とゲームを混在させるセットアップにはそれらのモデルを推奨できないと指摘されている。LGの後継モデルである45GX950A-Bは、5,120×2,160（125 PPIの5K2K解像度）にステップアップすることでこの問題に直接対処しているが、Best Buyでの定価は1,999.99ドル（約31万6000円）となっている。

■没入感を高める曲面パネルとwebOSによるスマート機能

このパネルが最適化されているユースケース（ゲームとメディア）において、その仕様リストは極めて優れている。800Rの曲率が114cm（45インチ）の画面を周辺視野に沿って包み込み、画面の端を中央とほぼ同じ光学的距離に配置する。21:9のウルトラワイドなアスペクト比と組み合わせることで、レーシングゲーム、フライトシミュレーター、オープンワールドタイトルにおいて、従来の16:9パネルでは再現できない視野の優位性を生み出す。LG 45GX90SA-Bの公式製品ページでは、800Rの曲率仕様とモニターの全機能セットが確認できる。

色域カバー率はDCI-P3の98.5%に達し、DisplayHDR 400 True Black認証を取得、鏡面ハイライトのピーク輝度は最大1,300ニトを誇る。Notebookcheckのセール報道では、DisplayPort 1.4接続と65WのUSB-C給電仕様が確認されている。アダプティブシンクの互換性は両方のGPUエコシステムをカバーしており、Best Buyの製品ページで確認できる通り、NVIDIA G-Sync CompatibleおよびAMD FreeSync Premium Pro認証により、GeForceとRadeonのどちらのカードでもティアリングのないゲームプレイが保証される。

接続端子には、2つのHDMI 2.1ポート（注：Best Buyの製品ページには誤ってHDMI 2.0と記載されているが、LGのカスタマーサポートは両方のポートがHDMI 2.1であることを書面で確認している）、DisplayPort 1.4入力（Display Stream Compressionを使用して3,440×1,440で240Hzをサポート）、および互換性のあるノートPCをモニター経由で充電できる65W給電対応のUSB-Cポートが含まれる。Best BuyのリストにあるLG Digital Customer CareのQ&A回答では、Best Buyの接続仕様が誤っており、45GX90SA-Bの両方のHDMIポートがHDMI 2.1であることが明記されている。また、このモニターはVESA 100×100mmマウントにも対応している。

webOSの統合は、45GX90SAの最も特徴的な機能であり、他の点では類似している45GX900A-Bと一線を画す要素である。モニターに組み込まれたLGのスマートTVプラットフォームにより、PCやコンソールを接続することなく、Netflix、Prime Video、Apple TVアプリ、Disney+、HBO Max、GeForce Nowクラウドゲーミング、および300以上の無料LGチャンネルに直接アクセスできる。Best Buyのストリーミング機能に関するQ&Aでは、ストリーミングサービスのフルラインナップが確認されている。Tom's Guideは、これが小さなアパートでのモニターの実用性を真に変革するものであると評価し、この画面を二つの目的に使えることは、混沌とした部屋を最小限に抑える上で画期的であったと記している。Tom's Guideが特定した唯一の弱点は、低音が不足している内蔵スピーカーであり、ゲーミングモニターとスマートTVの両方として位置付けられているディスプレイとしてはかなり安っぽい音だと説明されている。ただし、これは外部サウンドバーを追加することで解決可能だ。

■OLEDの焼き付きリスクと保証内容

OLEDの焼き付き（高輝度で静的要素を長時間表示したことによる永久的な画像の残像）は、この価格帯では考慮すべき正当な懸念事項である。LGは45GX90SA-Bに対して、住宅環境での通常かつ適切な使用を条件として、焼き付きを明示的にカバーする2年間の保証を提供している。LGの保証の明確化に関するTechRadarの報道によると、LGのコンシューマーPR責任者が2年間の焼き付き保証を確認し、LGのプロダクトマーケティングディレクターは「自宅で個人のPCモニターとして使用する場合、焼き付きは保証の対象となる」と明言している。

純粋なゲーマーにとっての実質的なリスクは低い。ゲームプレイ中の動きやシーンの変化が、静止画像の蓄積を防ぐためだ。リスクが高まるのは、固定されたゲームのHUDや静的なデスクトップのタスクバーを毎日何時間も表示するユーザーである。LGは、不均一なピクセルの摩耗を軽減するために特別に設計されたパネル保護機能（Screen Move、Screen Saver、Image Cleaning）を搭載しているため、これらを有効にすることが推奨される。

webOSユーザーにとっての目立たないリスクとして、Expert Reviewsは、webOSのストリーミングアプリを通じてレターボックス化された動画コンテンツを表示すること（黒い帯がOLEDパネル上の固定位置を長時間占有する状態）が、不均一な摩耗のリスクを生み出すと指摘している。ストリーミングが主な用途である場合は、コンテンツを変化させるか、ピクセルシフト保護を有効にすることが望ましい。

背景として、AlienwareとCorsairは自社のOLEDゲーミングモニターに3年間の焼き付き保証を提供している。独立した保証調査で確認されている通り、LGの2年間という保証期間はそれらより短い。

■なぜ今999ドルなのか、そして誰が買うべきか

45GX90SA-Bは1,699.99ドル（約26万8600円）で発売され、これまで999ドルに達したのは、Best Buyの2025年10月のTechtober Saleと、LG自身のウェブサイトでの直接のプロモーションコードを通じた2回のみである。NotebookcheckのTechtoberに関する報道では、そのセールの時点で999ドルが過去最安値であったことが確認されている。現在のBest Buyの価格は、米国の主要小売店における確認済みの過去最安値に相当する。

価格の背景は、単なるセール情報以上の意味を持つ。Gartnerの2026年2月の予測では、2026年末までにDRAMとSSDの価格が合わせて130%急騰し、平均的なPC価格が2025年の水準と比較して17%上昇すると予測されている。TechTimesはこの予測を詳細に報じており、GartnerのDRAM価格分析が家電製品の購買決定にどのような影響を与えるかを含めている。モニターもコンポーネントのサプライチェーンが重なっているため、そのコスト圧力と無縁ではない。999ドルの45GX90SAは、そうした価格上昇の最悪の事態が到来する前に製造され、価格設定されたものである。

LG Displayは同時に、2026年の大型OLEDパネルの総出荷量の20%をゲーミングディスプレイで占めることを目標としており、BOEなどの中国のライバル企業は歩留まりで遅れをとっている。パネル生産の規模と競争の激しいゲーミングセグメントが、このモニターが1,500ドルではなく999ドルで存在する構造的な理由である。これらの力学は今後変化する可能性がある。

Best Buyでは、45GX90SA-Bのオープンボックス（開封済み）モデルも「Good」コンディションのユニットで530ドル（約8万3700円）から販売されており、保証期間の短縮を受け入れられる購入者にとっては有意義な節約となる。

このモニターは、ゲームが主な用途であり、画面から約0.9〜1.2mの適切な距離に座るユーザーに推奨される。1,000ドル未満で最高のOLEDゲーミングコントラスト、色彩、240Hzの滑らかさを求め、webOSを通じたストリーミングハブとしても機能する単一の画面を必要とし、3,440×1,440で高いフレームレートを維持できるNVIDIAまたはAMDのGPUを所有している場合に最適だ。

一方で、コーディング、執筆、ドキュメント編集など、テキスト中心の長時間の作業を行うユーザーは、1,999.99ドル（約31万6000円）の後継機45GX950A-Bを検討すべきである。こちらは125 PPI（27インチの1440pパネルとほぼ同等）でサブピクセル配列が大幅に改善されており、モニターを変更することなくeスポーツタイトル向けに2,560×1,080のビューポートで330Hzに切り替えられるDual Modeも搭載している。

また、非常に明るい部屋で作業し、持続的な全画面の最大輝度を必要とする場合は、現時点ではOLEDを完全に見送るべきだ。LG自身の27GM950BのようなMini LEDローカルディミングを備えたLEDバックライトディスプレイの方が、長期間にわたって高い全画面輝度を維持できる。OLEDの輝度の優位性は、均一に照らされた白い背景ではなく、HDRのハイライトや暗いシーンで最も顕著になる。

■注目ポイントQ&A

●LG UltraGear 45GX90SA-Bは生産性向上やオフィスワークに向いていますか？

ゲームやメディア消費には最適ですが、テキスト中心の作業には注意が必要です。45インチで3,440×1,440解像度（92 PPI）であり、WOLEDのWRGB配列によりWindows環境でテキストに色にじみが発生する可能性があります。テキストを読むことが多い場合は、125 PPIの後継機（45GX950A-B）が適しています。

●LG 45GX90SA-BはHDMI 2.1に対応していますか？

はい、両方のHDMI入力がHDMI 2.1に対応しています。Best Buyの製品ページには誤った記載がありますが、LGのカスタマーサポートがQ&AセクションでHDMI 2.1であることを明言しています。これにより、PS5やXbox Series Xでもフル帯域幅で利用可能です。

●OLEDの焼き付きリスクは本当にありますか？

現象としては存在しますが、一般的なゲーム用途での実質的なリスクは低いです。LGは通常の家庭内使用において2年間の焼き付き保証を提供しています。固定されたゲームのHUDや、webOSでのレターボックス（黒帯）を長時間表示し続けるとリスクが高まります。内蔵のパネル保護機能を有効にすることをお勧めします。より長い保証を求める場合は、3年保証を提供する他社製品も選択肢となります。

●240Hzで動作させるにはどのGPUが必要ですか？

接続にはDisplay Stream Compression（DSC）対応のDisplayPort 1.4、またはUSB-C（DisplayPort Alt Mode）を使用します。実際のゲームで3,440×1,440解像度かつ240fpsを維持するための要件はタイトルによって異なります。eスポーツタイトルであればRTX 5060などのミドルレンジでも十分ですが、要求の厳しいAAAタイトルではハイエンドカードでも240fpsには届きません。競技ゲーム用であればRTX 5060 TiからRTX 5080クラスが適しています。

元記事: LG UltraGear 45 OLED Falls to $999 at Best Buy: 92 PPI Tradeoff Explained