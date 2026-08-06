2027年のDRAM・HBM供給枠が完売、AppleのCXMT採用交渉も決裂か

Samsung、SK Hynix、Micronの3大メーカーが2027年に生産を予定するDRAMおよびHBMの供給枠は、すべて埋まったと報じられている。Appleは中国のCXMTを新たなサプライヤーとして採用しようとしたが、価格面で折り合わず、交渉は決裂したという。長期供給契約を持たない企業は、2027年に向けて極めて厳しい調達環境に直面することになる。

元記事: Apple Failed to Find Fourth DRAM Supplier as 2027 Market Closes Completely

■2027年の供給枠はすでに埋まった

Samsung、SK Hynix、Micronが2027年に生産を予定しているDRAMおよびHBM（広帯域メモリ）の全供給枠が埋まった。Sammy Fansが半導体業界の情報筋の話として報じたところによると、8月5日（水）、Appleが数か月にわたり進めていた中国のCXMTを第4のDRAMサプライヤーとして認定する試みは、CXMTがSamsungやSK Hynixと同等以上の価格を提示したことで決裂した。

DigiTimesが引用し、Sammy Fansも裏付けた情報筋によると、世界のDRAM生産の95%以上を占めるこれら3社は、予定より数か月早く2027年分の割り当て交渉を完了した。ほとんどの買い手への供給量を要求量の60〜70%に制限し、供給契約を結ぶ条件として前金を求めており、多くの場合は全額を現金で前払いするよう要求しているという。現在、この3社のいずれとも長期供給契約を結んでいない企業にとって、Appleが今週直面した事態が答えとなる。すなわち、頼れる第4のサプライヤーはなく、2027年の市場に後発の買い手が入り込む余地はない。

■「完売」が実際に意味すること

2027年分のメモリが完売したという状況は、メーカーが発表したものではない。業界関係者によれば、OEMサーバーメーカー、PCメーカー、AI研究機関が翌年分の割り当てを確定するため、毎年7月から8月にかけて行う交渉プロセスの結果である。TechPowerUpが引用した業界関係者によると、歴史的に前例がないのは、これらの交渉がすでに完了し、残っている生産能力がゼロになったことだ。

これらの割り当てに付随する取引条件は、半導体サプライチェーンにおける力関係の構造的な変化を示している。Sammy Fansの8月の報道によると、ベンダーは3〜5年に及ぶ複数年の長期契約を要求し、正式な契約が締結済みかどうかにかかわらず、前払いの保証金を求めている。ほとんどの買い手が当初の要求量の60〜70%しか受け取れていない。Meritz Securitiesのシニアアナリスト、Kim Sunwoo氏は、この割り当て比率が2027年中にさらに厳しくなり、総需要の60%まで低下する可能性があると予測している。

Sammy Fansが引用した業界情報によると、ADATAのSimon Chen会長は、3社すべての2027年分のDRAM生産能力が完売し、民生用電子機器向けが最も大幅な割り当て削減を受けていると公に認めた。

ApacerのCEOであるC.K. Chang氏は、2026年7月24日の投資家向け会議で、より具体的な数字を示した。Tom's Hardwareによると、大手メーカーから独立系モジュールメーカー、すなわちメモリチップを購入して完成品のDIMMやストレージ製品に組み上げる企業へのDRAMチップ供給は、2027年に前年比で70%以上減少する可能性があると同氏は述べた。これは、世界全体のDRAM生産量がそれだけ減少するという意味ではない。メーカーがHBM、AIサーバー用メモリ、直接の長期契約を結んでいる大口顧客向けに生産枠を優先的に確保するようになり、下流のモジュールメーカーが残った供給枠を奪い合うようになるという意味だ。

■HBMの物理的特性が後発組を阻む理由

いくら資金を投じ、緊急に対応しても、後発の買い手が2027年分の供給を確保できない理由を理解するには、HBMが不足を解消するのではなく、むしろ供給制約を生み出す理由を簡単に見ておく必要がある。

HBMは12〜16個のDRAMダイを垂直に積層し、シリコン貫通電極（TSV）と呼ばれる数千本の微細な銅の柱で各層を接続する。さらに、CoWoS（Chip-on-Wafer-on-Substrate）と呼ばれる高度なパッケージング技術を使い、シリコンインターポーザー上で積層体全体をGPUのすぐ隣に直接接合する。ダイをミクロン単位の薄さまで研磨する工程、TSVの形成、銅の堆積、インターポーザーへの接合など、それぞれの工程が製造能力を消費する一方、得られるメモリ容量はそれに比例して増えない。

Micronの開示によると、HBMと従来型DDR5の生産能力の換算比率は3対1となる。これは、HBMを生産するウェーハ1枚が、従来型DDR5のウェーハ約3枚分の生産能力を置き換えることを意味する。TrendForceが2026年7月30日に公表したメモリ市場見通しでは、この負担はさらに大きく、約4対1とされている。

TrendForceの2026年7月の分析によると、HBMは汎用DDR5の3〜5倍の売上高をウェーハ1枚当たりで生み出す。この比率を前提にすると、既存工場だけでなく、現在建設中の新工場も同じ判断を迫られる。HBMは従来型DRAMよりもウェーハ当たりの収益が高いため、ウェーハはHBMに優先的に割り当てられる。2027年に稼働する新たな生産能力も、この経済的な判断を変えることはなく、同じ問題に直面することになる。

スタンフォード大学のDistributed AI Memoryデータベースによると、HBMには公開されたスポット市場が存在しない。同プロジェクトは、HBMがアクセラレータメーカーとの非公開契約を通じてのみ取引されていると指摘している。このため、「公開市場でHBMを購入できるか」という問いに対する答えは明確に「できない」であり、従来からそうだった。

■Appleは唯一の代替案を試みるも壁に直面

Appleの状況は、この制約を際立って明確に示している。Appleは、買い手の中でも特に大きな交渉力を持つからだ。その調達規模、潤沢な手元資金、そしてメモリサプライヤーを互いに競わせてきた長い歴史によって、中堅メーカーには利用できない交渉上の選択肢を持っている。

MacRumorsの2026年7月の報道によると、Appleは2026年半ばから、iPhoneやMacで使用するLPDDR5Xメモリの代替サプライヤーとしてCXMTを認定できるか検討していた。CXMTは中国第4位のDRAMメーカーであり、Samsung、SK Hynix、Micronによる寡占体制の外で、一定規模の生産量を持つ唯一のメーカーとされている。CXMTが米国防総省の中国軍事企業リストに掲載されているため、Appleはこの取引について米国政府の承認を求めた。Jim Banks上院議員、Chuck Schumer上院議員ら計7人の議員は、CXMTと、Appleが評価していたもう1社の中国系メモリサプライヤーであるYMTCが、ともに中国の軍事関連企業に指定されていると指摘し、Appleに交渉を中止するよう求めた。

Sammy Fansが業界情報筋の話として伝えたところによると、この取り組みは2026年8月5日に決裂した。CXMTはAppleへの値引きを拒否し、SamsungやSK Hynixがすでに提示している価格と同等か、それ以上の水準を提示したという。その理由は構造的なものだ。Huawei、Xiaomi、その他の中国OEMがCXMTと高価格の長期供給契約を結び、生産能力を確保しているため、CXMTには値引きしてまでAppleとの取引を獲得する経済的な理由がない。米国の輸出規制がCXMTの事業運営に影響を及ぼす中、政府の承認が必要であり、将来の政権によって承認を取り消される可能性もある米国企業との取引より、中国国内の顧客から確実な契約を得る方が、同社にとって重要である。

Appleは、メモリの調達費用が四半期ごとに大幅に増えており、今後もその状況が続くと予想していることを公に認めている。中国メーカーという代替案を交渉材料として、SamsungやSK Hynixから価格面の譲歩を引き出してきたAppleでさえ、3社の寡占体制の外で競争力のある供給元を見つけられないのであれば、交渉力の弱い買い手に残された選択肢は限られている。

■長期契約を持たない企業にとっての二層市場

2027年分の供給枠の完売により、買い手が2つのグループに分断される、半導体業界史上前例のない市場が生まれた。

ハイパースケーラーであるMicrosoft、Google、Amazon、Meta、およびNvidiaの主要顧客は、3〜5年にわたって価格と割り当てを固定する複数年の長期契約を確保した。メモリ不足に関するWikipediaの要約で引用された報道によると、OpenAIのStargateプロジェクトだけで、月90万枚のウェーハ、世界のDRAM生産量の約40%に相当する供給を予約したという。これらの買い手は、2027年分の供給をめぐって競争しているわけではない。2027年分の供給は契約で保証されており、価格も現在の不足がピークに達する前に設定されている。

それ以外の買い手、すなわち独立系モジュールメーカー、中堅PCメーカー、地域のクラウド事業者、四半期ごとのスポット契約による購入を計画していた企業のIT部門は、Tom's Hardwareが2026年3月に「時間単位の価格設定」モデルへ移行したと表現した市場に直面している。スポット価格は1日のうちにも変動する。Tom's Hardwareが引用したPhisonのCEOの表現を借りれば、中小規模の買い手は「生き残りをかけて戦っている」。少なくとも1社のファウンドリが、3年分の代金を現金で全額前払いするよう求めているとも報じられている。

2026年6月25日、カリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所に、連邦反トラスト法に基づく集団訴訟が提起された。Garciaguirre v. Samsung Electronics（事件番号5:26-cv-06345）で、原告側は、この市場構造がAI主導の需要だけでなく、協調的な供給制限によって生じたと主張している。Tom's Hardwareによると、14人の個人と、Troy's Computers LLCおよびJB Tech Solutions LLCを含む小規模PC組み立て事業者3社からなる原告17者は、Samsung、SK Hynix、MicronがHBMへの移行を口実にDDR3およびDDR4の生産縮小を加速させ、シャーマン法第1条に違反したと主張している。3社はまだ裁判所で回答しておらず、主張の内容は立証されていない。

この反トラスト法上の主張に歴史的な重みを与えているのが、SamsungとSK Hynixがそれぞれ、1990年代後半から2000年代初頭にかけて、米司法省による価格カルテル事件で有罪を認めていることだ。SK Hynixは2005年4月に1億8500万ドル（約292億円、1ドル＝158円換算）の罰金を支払い、カルテル全体に対して米国で科された罰金は総額7億3000万ドル（約1153億円、同）を超えた。今回の訴状は、この歴史を一連の行動パターンを示す証拠として明示的に引用している。裁判所がこの主張を認めるかどうかは、今後の判断を待つ必要がある。

■調達機会を逃した買い手ができること

2025年まで通用した調達の定石、すなわち四半期ごとのスポット購入、短いサイクルでサプライヤーを競わせること、次の値下がりを待つことは、2027年にはもはや存在しない市場を前提にした手法である。

長期契約を持たず、サーバー構築、AIシステムの導入、製品製造のためにDRAMを必要とする組織に残された実務上の選択肢は、具体的ではあるものの限られている。

データセンターで寿命を迎えた機器から取り外されたDDR4およびDDR5モジュールなど、エンタープライズ向けメモリの中古市場は、複数年契約に縛られていない従来型DRAMの数少ない供給源の1つとなっている。BuySellRamが2026年6月に公表した分析では、新品の供給網にアクセスできない中規模データセンター、再販事業者、システムインテグレーターにとって、この市場には「実質的な価値」があると説明されている。中古市場のメモリはメーカーからの直接供給よりリードタイムが短い一方、品質確認が不可欠であり、調達できる数量も限られる。

900以上の供給元から正規販売代理店の在庫を集約するFindchipsは、2026年6月、すべてのDDR5およびサーバー用DRAMを90〜120日先までカバーするよう発注を前倒しし、重要なメモリ部品ごとに少なくとも1社の代替となる正規サプライヤーを認定するよう買い手に推奨した。これは緊急時に備えるための対応であり、メーカーからの割り当てに代わるものではない。それでも、Meritz Securitiesが2027年に予測する週単位の価格変動に対して、一定の緩衝措置にはなる。

HBMの割り当てを逃したクラウドおよびAIインフラの買い手にとって、現実的な代替案はクラウドAPIへの切り替えである。自社所有のGPUクラスターを稼働させる代わりに、ハイパースケーラーの推論APIを通じてワークロードを処理する方法だ。HBMには公開スポット市場がなく、アクセラレータメーカーに対して非公開契約でのみ販売されている。このため、既存のHBM割り当てを持たない組織には、2027年に価格を問わずHBMを直接取得する手段がない。すでにHBMの割り当てを確保しているハイパースケーラーのクラウドAPIを前提に推論パイプラインを設計することが、実質的な代替策となる。

アーキテクチャレベルでメモリ使用量を減らすことが、第3の選択肢である。Google Researchは2026年3月、KVキャッシュのメモリ圧縮ツール「TurboQuant」を公開し、テストしたローカルLLMでメモリ消費量を6分の1に削減できたと主張している。この技術は既存の推論パイプラインに追加でき、推論サーバーがワークロード当たりに必要とするDRAMの量を減らせるという。ただし、発表直後にメモリ関連市場は一時的に売られたものの、その後回復した。これは、圧縮技術が大規模なハードウェア需要を実際にどの程度減らすのかについて、なお大きな不確実性があることを示している。

■NANDにはまだ猶予があるが、その期間は狭まりつつある

NANDフラッシュは、2027年のストレージ調達を計画する買い手にとって重要な、DRAMとは関連しつつも異なる状況にある。DRAMとHBMの供給枠が完全に埋まる一方、DigiTimesを情報源とする報道によると、Samsung、Micron、SanDiskの2027年向けNANDも予約枠が埋まりつつある。Sammy Fansが伝えた半導体業界の情報によれば、KioxiaとSK Hynixも2026年8月末までに、それぞれ2027年分の割り当てを確定する見込みだ。

違いは今後の需給動向にある。TrendForceが2026年7月30日に公表したメモリ市場見通しでは、次世代の高積層NANDであるSK Hynixの321層V8、Samsungの290層超のV9、Kioxiaの332層BiCS10が量産に向けて立ち上がることで、NANDの需給充足率は2027年後半にプラスに転じ、供給不足から需給均衡へ移行すると予測されている。HBMのウェーハ消費量が大きいため、新たなウェーハを投入するたびにHBMとDDR5のどちらに割り当てるかという問題が生じるDRAMとは異なり、NANDは積層数を増やすことで、新工場を建設せずにビット供給量を増やし、供給不足を緩和できる。現在、サーバーはNANDの総ビット需要の40%以上を占めている。エンタープライズSSD分野では、従来型DRAM市場では失われた買い手側の交渉余地が、なお残されている。

ただし、この猶予は保証されておらず、短期間に終わる可能性がある。TrendForceは、エージェンティックAIの導入が加速すれば、予想される供給余力が実現する前に、KVキャッシュからあふれたデータを保存する需要によって、新たなNAND供給が吸収される可能性があると明確に警告している。エージェンティックAIは、個別の問い合わせに応答するだけでなく、反復的な推論を継続して実行するため、持続的かつ帯域幅の大きなメモリアクセスを必要とする。TrendForceの2026年7月30日付の見通しによると、NANDの調達判断を控えている企業には、市場がこの変化を織り込む前に、有利な複数年契約を確保するための限られた時間しか残されていない。

■供給緩和はいつ訪れ、「緩和」は何を意味するのか

現在進められている生産能力の拡張計画は半導体史上最大規模だが、そのスケジュールを見ると、現在割り当てを持たない買い手にとって、市場環境の正常化は早くてもいつになるのかが分かる。

韓国政府はSamsungおよびSK Hynixとともに、同国史上最大の産業投資を発表した。両社が分担して建設する4つの新しいメモリ工場に約5180億ドル（約81兆8440億円、1ドル＝158円換算）、専用のHBMパッケージング拠点に520億ドル（約8兆2160億円、同）を投じる。Micronも、ニューヨーク州クレイの巨大工場やアイダホ州の施設拡張を含め、米国での製造に約2500億ドル（約39兆5000億円、同）を投じることを約束している。

問題はタイミングだ。新しい製造施設は、建設が完了してから稼働するまでに12〜18か月を要し、その後も段階的に生産量を増やさなければならない。清州にあるSK HynixのM15X施設は2026年初頭にウェーハ生産を開始し、現在は段階的に増産している。平沢にあるSamsungのP5巨大工場は、2028年後半に量産を開始する見込みだ。Micronのアイダホ州の施設は、2027年後半に最初のウェーハを生産することを目標としており、民生向けとして意味のある量が供給されるのはさらに後になる。

しかし、生産能力拡張という見出しの陰には、もう1つの問題がある。Micronは、ハイパースケーラーと16件のキャンセル不能な戦略顧客契約を締結していることを明らかにしている。契約に伴う確約済みの預託金は220億ドル（約3兆4760億円、1ドル＝158円換算）に上る。これらの契約は2030年まで続き、将来の生産能力についても現在の高い価格水準を基準とした条件が契約で定められている。2027年と2028年に稼働する新たな供給能力は、まずこれらの買い手に振り向けられる。従来からの契約を持たない買い手にどれだけ残るのかという問いに、3社のメーカーはいずれも公に答えていない。

SK HynixのCEOであるKwak Noh-jung氏は2026年7月、Reutersに対し、供給面では2027年が業界史上最悪の年になるとの見方を示した。MicronのCEOであるSanjay Mehrotra氏は、メモリ供給が増え続ける需要にいつ追いつくのかについて、「見通せる状況にない」と述べている。AMDのバイスプレジデントであるDavid McAfee氏はComputex 2026で、DDR5価格の正常化は2028年まで見込めないと語った。IntelのCEOであるLip-Bu Tan氏は2026年2月の会議で、「2028年まで緩和はない」と述べた。Counterpoint Researchは、転換点が訪れる可能性のある最も早い時期を2027年第4四半期としている。

DRAM価格が2025年の水準まで戻るという前提で設備投資を計画している組織にとって、IDCが現在の生産能力の再配分を「恒久化する可能性がある」と表現していることは重要だ。新たな生産能力が稼働しても、メーカーは当初の再配分を促したものと同じ経済的判断に直面する。HBMは民生用DRAMの3〜5倍の売上高をウェーハ1枚当たりで生み出すため、メーカーが別の選択をするようになると考える構造的な理由はない。2024年と2025年に長期契約を確保した買い手は、この市場の犠牲者ではない。早い段階から、その経済合理性を明確に理解していた買い手である。

■注目ポイントQ&A

●2027年向けのDRAMとHBMをまだ確保できる買い手はいますか？

Samsung、SK Hynix、Micronとすでに長期契約を結んでいる買い手には供給枠が割り当てられています。ただし、Sammy Fansが引用した業界情報筋によると、その量は当初の要求量の60〜70%に制限されています。既存の契約を持たない買い手は、予約枠が完全に埋まった市場に直面しています。スタンフォード大学のメモリ価格データベースによると、HBMには公開スポット市場がなく、アクセラレータメーカーとの非公開契約を通じてのみ販売されています。従来型DRAMは、中古市場、価格変動の激しい正規販売代理店のスポット在庫、グローバルなブローカー市場から少量であれば入手できます。ただし、2024年当時のような数量や価格で調達することはできません。

●なぜAppleほどの購買力があっても、CXMTから有利な条件を引き出せなかったのですか？

Sammy Fansが引用した半導体業界の情報筋によると、CXMTの生産能力はすでにHuawei、Xiaomi、その他の中国OEMとの高価格の長期契約に割り当てられているため、CXMTはAppleへの値引きを拒否しました。また、CXMTは米国防総省の中国軍事企業リストに掲載されているため、AppleがCXMT製部品を使用するには米国政府の承認が必要でした。Banks上院議員やSchumer上院議員らによる圧力を含む政治情勢のため、その承認が得られるかどうかも不透明でした。経済面でも条件は不利です。CXMTは既存の3大メーカーに比べ、ビット当たりのコストが30%以上高いとされており、生産能力がすでに埋まっている状況では、価格で3社を下回ることが困難です。

●HBMのウェーハ変換ペナルティとは何ですか？また、AI業界以外の買い手にとってなぜ重要なのですか？

TrendForceの2026年7月のメモリ分析によると、HBMは従来のDDR5やLPDDR5Xと同じ量のメモリビットを生産するために、約3〜4倍のウェーハ面積を必要とします。Samsung、SK Hynix、Micronは同じ施設でHBMと従来型DRAMの両方を生産しているため、HBMにウェーハ1枚を割り当てるたびに、標準メモリ3〜4ギガバイト分に相当する生産が市場から失われることになります。また、HBMはウェーハ1枚当たりで3〜5倍の売上高を生み出すため、メーカーにはこの配分を続ける強力かつ持続的な経済的動機があります。AI業界以外の買い手であるスマートフォンメーカー、PCメーカー、ゲーム機メーカー、企業のIT部門にとって、従来型DRAMの需要が増えても、それだけでは供給が回復しないことを意味します。供給が回復するのは、新たな生産能力が稼働し、メーカーが別の割り当て判断を迫られるようになったときだけです。新たな生産能力が意味のある供給量をもたらすのは早くても2027年後半と予想されており、多くのアナリストは2028年になるとみています。

●組織に2027年分のDRAM割り当てがない場合、IT部門や調達チームが今できることはありますか？

はい。ただし、選択肢は1年前よりも狭まっています。BuySellRamが2026年6月に公表した分析によると、寿命を迎えたデータセンター機器から取り外されたエンタープライズ向けDDR4およびDDR5を扱う中古市場は、長期契約に縛られていない数少ないDRAM調達経路の1つです。Findchipsの買い手向け指針では、正規販売代理店を通じた発注で90〜120日先まで在庫をカバーすることが標準的な緩和策として挙げられています。AIおよび推論のワークロードでは、HBMを公開市場で価格を問わず取得できないため、自社でGPUクラスターを構築せず、ハイパースケーラーの推論APIを通じて処理するクラウドAPIへの切り替えが現実的な代替案となります。2026年3月に公開されたGoogleのTurboQuantのような圧縮技術を利用して、ワークロードのメモリ使用量を減らす方法もあります。ただし、いずれの方法も、2025年までに長期契約を確保できなかった組織を同等の経済的立場に戻すものではありません。これらは実務上の緩和策であり、長期契約に代わる戦略的に同等な手段ではありません。