【決算分析】米マクドナルド、来店数4.5％減　オペレーション畑の新社長を起用

マクドナルドの2026年第2四半期決算は、利益が市場予想を上回った。一方、Placer.aiの推計によると、米国店舗の来店数は前年同期比4.5％減少し、クイックサービスレストラン業界全体を上回る落ち込みとなった。低所得層の消費抑制が強まるなか、同社はオペレーションと財務に精通したスカイ・アンダーソン氏を米国マクドナルドの新社長に任命した。

■米国既存店売上高：客単価上昇が客数減を覆い隠す

マクドナルドが4日（現地時間）に発表した2026年第2四半期決算によると、調整後1株当たり利益（EPS）は3.38ドル（約534円、1ドル＝158円換算）となり、ウォール街のコンセンサス予想である3.35ドルを上回った。一方、Placer.aiの推計では、米国店舗の来店数は前年同期比4.5％減少し、クイックサービスレストラン（QSR）業界全体よりも大幅な落ち込みを記録した。これは、低所得層の消費抑制が加速し始めた2024年後半以降、同社にとって米国内で最も厳しい来店動向である。四半期決算の発表に合わせ、同社は直近まで米国事業の最高執行責任者（COO）を務めていた勤続26年のスカイ・アンダーソン氏を、4日付で米国マクドナルドの新社長に任命した。同社はこの人事を、財務上の業績と実店舗への来店状況との隔たりに対応するものとして明確に位置づけている。

米国の既存店売上高は当四半期に0.8％増加したが、2026年第1四半期の3.9％増、前年同期の2.5％増からは大きく減速した。同社によると、増加分はすべて平均客単価の上昇によるもので、商品構成の改善と小幅な値上げが寄与した。一方、既存店の客数は前年同期を下回った。つまり、1回の来店で得られる売上高は増えたものの、来店客そのものは減少したということだ。

この客単価と客数の乖離が、今回の決算における中心的な問題である。調整後EPSは市場予想を上回り、総売上高は前年同期比4％増の71億ドル（約1兆1218億円、1ドル＝158円換算）となった。ただし、ウォール街が予想していた71億3000万ドルにはわずかに届かなかった。純利益は前年同期の22億5000万ドル（希薄化後1株当たり3.14ドル）から、23億6000万ドル（同3.32ドル）へ増加した。

来店数の低迷は、特殊なカレンダー要因でも部分的に説明できる。2025年4月には、映画『マインクラフト』の劇場公開に合わせた世界規模の期間限定プロモーションが人気を集め、来店客数を大きく押し上げた。このため、2026年4月は前年同月との比較のハードルが高くなっていた。マクドナルドのイアン・ボーデンCFOは第1四半期の決算説明会で、この比較要因によって第2四半期には「顕著な減速」が生じると投資家に説明していた。

ただし、カレンダー要因で説明できるのは落ち込みの一部にすぎない。前年同期である2025年第2四半期の米国既存店売上高は2.5％増であり、2026年第1四半期の3.9％増ほど高い伸びではなかった。それにもかかわらず、2026年第2四半期は0.8％増にとどまった。比較対象となる前年の伸びが比較的緩やかだったにもかかわらず、基調的な来店数が回復しなかったことを意味する。

■来店データが示すもの：低所得層の利用減少

数千万台のデバイスから得られる位置情報データを用いて実店舗への訪問を測定する独立系分析会社Placer.aiによると、2026年第2四半期の米国マクドナルド店舗への来店数は前年同期比4.5％減少した。QSR業界全体も同四半期に3.0％減少していたが、マクドナルドはこの低調な業界平均をさらに下回った。同四半期に来店数を4.7％伸ばしたChipotle（チポトレ）との差は一段と大きい。こうした差はブランド戦略よりも、主に顧客層の違いによって説明できる。

Placer.aiの分析によると、マクドナルドの来店客の36.1％は、世帯年収中央値が5万ドル（約790万円、1ドル＝158円換算）未満の商圏から訪れている。一方、15万ドル（約2370万円）を超える商圏からの来店客は17.5％にとどまる。これに対し、Chipotleでは5万ドル未満の商圏からの来店客は30.1％で、15万ドルを超える商圏からの来店客が4分の1近くを占める。

ここから導かれる意味は明確だ。2024年以降、ガソリン価格と食品価格の継続的な上昇が主要顧客層の裁量所得を圧迫するなか、マクドナルドは低所得世帯が受ける経済的なストレスの影響にさらされやすくなっている。

この広範な傾向は、単一四半期の既存店売上高よりも重要である。マクドナルドが同社史上でも特に積極的な低価格施策を展開しているにもかかわらず、QSRカテゴリー全体の来店数が3.0％減少したことは、主な競争軸が「マクドナルド対競合チェーン」ではなく、「QSR対家庭での食事」になっている可能性を示している。

家計に余裕のない米国の消費者は、単に外食カテゴリー内でより安い店へ乗り換えているのではなく、食費をディスカウントスーパーやダラーストア、自炊へ振り向けているとみられる。みずほのアナリスト、ニック・セティアン氏は、当四半期に重なった3つの逆風として、「低所得層の消費者が引き続き厳しい状況に置かれていること」、『マインクラフト』の期間限定プロモーション効果の一巡、業界全体に及ぶ来店数の減少圧力を挙げている。

■米国外事業とロイヤルティプログラムは堅調

米国外に目を向けると、状況はかなり良好だった。ドイツ、オーストラリア、英国を中心とする国際直営市場部門の既存店売上高は1.5％増加し、日本が牽引する国際開発ライセンス市場部門は1.9％増加した。世界全体のシステムワイド売上高は5％増の370億ドル（約5兆8460億円、1ドル＝158円換算）に達した。

ロイヤルティプログラムも急速な拡大を続けている。ロイヤルティプログラムを展開する70市場では、直近12カ月間のシステムワイド売上高が400億ドル（約6兆3200億円、1ドル＝158円換算）を超え、20％以上増加した。四半期末時点の過去90日間に利用実績のあるロイヤルティユーザー数も、13％増の約2億2000万人に達した。

この規模のデジタル接点は、データ活用とパーソナライゼーションの面で大きな優位性をもたらす。マクドナルドは現在、識別可能な2億人以上の顧客に対し、個々に合わせたプロモーションを配信できる。これは、小規模な競合企業が同じ規模では実現しにくい、マーケティング効率向上の手段となる。

これを支える運用基盤には、位置情報をきっかけに注文商品の準備を始める「Ready on Arrival」技術や、Dynamic Yieldのパーソナライゼーション技術を活用したドライブスルーのAI支援メニューボードが含まれる。メニューボードは、時間帯、天候、過去の購入傾向に応じたプロモーションを表示する。

■低価格施策とプレミアム飲料の二正面作戦

マクドナルドは第2四半期を迎える時点で、すでに二つの対策を展開していた。低価格施策では、4月下旬に「McValue」プラットフォームを開始した。10品目からなる3ドル（約474円、1ドル＝158円換算）未満のメニューと、4ドル（約632円）の朝食セットが含まれ、四半期を通じて提供された。クリス・ケンプチンスキーCEOは低価格戦略について、マクドナルドが手頃な価格で選ばれる立場を譲ることはないと明言している。

一方、来店1回当たりの売上高を伸ばす施策として、5月6日には6種類の常設スペシャルティドリンクを全米で発売した。3種類のMcCaféリフレッシャーは、ポッピングボバ入りマンゴーパイナップル、フリーズドライフルーツ入りストロベリーウォーターメロン、ブラックベリーパッションフルーツである。さらに、クリームを載せたダーティ・ドクターペッパーや、コールドフォームを載せたベリー・スプライトなど、3種類のクラフトソーダを用意した。

このラインアップには、マクドナルドが2023年に立ち上げた飲料特化型の派生業態「CosMc's」で得た知見が直接生かされている。CosMc'sは、飲料に対する消費者の反応を500店舗規模のテストで検証した後、2025年までに閉鎖された。年内にはレッドブルを使用したエナジードリンクも投入する計画だ。品質を安定させるため、マクドナルドは店舗内に専任の「飲料スペシャリスト」を配置した。スペシャルティ飲料に求められる運用水準を満たすための人員投資である。

戦略の狙いは、低価格の訴求によって予算を意識する常連客の来店頻度を高める一方、スペシャルティ飲料によって、現在はスターバックスやダッチブロス、コンビニエンスストアで午後の飲み物を購入している消費者の追加来店を取り込むことにある。こうした来店は、より高い利益率も期待できる。マクドナルドは、食品の価格競争力を守りながら、飲料カテゴリーを通じて客単価を伸ばそうとしている。

2026年通期の財務見通しは据え置かれた。世界全体で約2600店舗を新規出店する計画で、これによってシステムワイド売上高の成長率が約2.5ポイント押し上げられる見込みだ。営業利益率は40％台半ばから後半を維持すると予測している。

■新社長スカイ・アンダーソン氏を起用した理由

アンダーソン氏の任命は、意外性よりも、マクドナルドが米国事業の問題をどのように捉えているかを示す点で注目される。同氏はオペレーションと財務の専門家であり、マーケティングや消費者分析を専門とするリーダーではない。

アンダーソン氏は2000年に財務部門でマクドナルドでのキャリアを開始した。マクドナルド・オーストラリアのCFO、ウォルナットクリーク・フィールドオフィスのフィールド・バイスプレジデント、ウェストゾーン・プレジデントなどを歴任している。ウェストゾーン・プレジデント時代には、米国西部にある5700店舗以上の戦略と運営を統括し、1店舗当たりの平均キャッシュフローを10万ドル（約1580万円、1ドル＝158円換算）増加させ、既存店売上高を30％以上伸ばした。

2023年から2026年初頭までは、マクドナルドのグローバル・ビジネス・サービス部門のプレジデントを務めた。同氏はこの部門をゼロから立ち上げ、インドのハイデラバードとメキシコシティに新拠点を設けるまでに拡大した。この役職では、オペレーションの近代化と業務プロセスの効率化に取り組んだ。

マクドナルドは2026年初め、アンダーソン氏のために米国事業のCOOという役職を新設した。米国事業にCOOが置かれたのはこれが初めてである。この動きは、第2四半期の業績が判明する前から、店舗開発、サプライチェーン、テクノロジー、オペレーションにまたがる実行体制の連携に課題があると認識されていたことを示している。

アンダーソン氏は、6年以上にわたって米国マクドナルドを率いたジョー・アーリンガー氏の後任となる。アーリンガー氏はデジタルロイヤルティ基盤の構築と、McValueプラットフォームの初期展開を監督した。2027年初頭まではアドバイザーとして同社に残る。

ケンプチンスキーCEOは、2026年第2四半期の決算発表で次のように説明した。「当社の戦略は世界各地で成果を上げているが、米国では水準をさらに引き上げ、当社最大の市場における業績を加速させる余地がある。本日、スカイ・アンダーソンを米国マクドナルドの社長に任命したことで、こうした取り組みに集中力と緊迫感がもたらされる。同氏は当社のシステムを深く理解し、オペレーションを規律正しく遂行するとともに、変革を推進し、当社のシステムに関わるすべての人々に成果をもたらしてきた実績を持つ」

ここで使われた「緊迫感」「オペレーション上の規律」「成果をもたらす」といった言葉は、ブランドの位置づけを変えるのではなく、実行面の問題を改善しようとする人事であることを示している。

■QSR業界全体への示唆

マクドナルドの四半期業績は、同社の事業規模と主要顧客層の構成から、業界全体の動向を示すシグナルとなる。タコベルとKFCの親会社であるYum! Brands（ヤム・ブランズ）が2026年第2四半期に来店数0.5％減を報告したのに対し、マクドナルドは4.5％減だった。この差からは、マクドナルドの低価格施策が、同様に家計制約を抱える消費者に対して、競合他社の施策ほど効果を上げていないのではないかという疑問も生じる。

一方、Placer.aiの顧客層データを踏まえれば、より長期的な見方もできる。マクドナルドは低所得世帯への依存度が相対的に高いため、その層の実際の消費行動をより鮮明に映している可能性がある。

マクドナルドの来店数減少は、ほかのQSRチェーンだけでなく、ダラーストア、ディスカウントスーパー、家庭向け食事サブスクリプションサービスにとっても早期警戒指標となり得る。3ドル未満のメニューを展開する、米国でも特に価格競争力の高い大手ファストフード事業者が主要顧客層の来店数を維持できないのであれば、その背景にある家計の逼迫は、低価格帯市場の別の分野における支出増として表れている可能性が高い。

発表後、マクドナルドの株価は時間外のプレマーケット取引で約2％上昇した。投資家が、来店数の減少だけでなく、市場予想を上回ったEPSと米国事業の新社長起用も含めて評価したことを示唆している。

■注目ポイントQ&A

●2026年第2四半期に米国マクドナルドの既存店売上高が大きく減速したのはなぜですか？

二つの要因が重なりました。第一に、2026年4月は、映画『マインクラフト』の世界的なプロモーションによって来店数が例外的に多かった2025年4月との比較になったためです。経営陣は、この厳しい比較によって売上高の伸びが減速すると事前に説明していました。

第二に、より構造的な要因があります。Placer.aiの来店データによると、マクドナルドの来店客は低所得層に偏っており、36.1％が世帯年収中央値5万ドル未満の商圏から訪れています。ガソリン価格や食品価格が裁量支出を圧迫するなか、この層がQSRへの来店を控えています。当四半期の既存店売上高0.8％増は、客数の増加ではなく、すべて平均客単価の上昇によるものでした。

●米国マクドナルドの来店数が減少するなか、低所得層の顧客はどこへ向かっているのですか？

データは、マクドナルドが競合他社に顧客を奪われているというより、外食カテゴリー全体がこれらの顧客を失っている可能性を示しています。Placer.aiによると、2026年第2四半期のQSR業界全体の来店数は3.0％減少しており、マクドナルドの4.5％減はこの低調な業界平均も下回りました。一方、比較的所得の高い顧客層を持つChipotleは、来店数を4.7％伸ばしています。

この傾向からは、家計に余裕のない世帯が、単に別のファストフードチェーンを選ぶのではなく、食費をディスカウントスーパーやダラーストア、自炊へ振り向けていると考えられます。

●スカイ・アンダーソン氏の経歴は、米国マクドナルドの戦略について何を示していますか？

アンダーソン氏は財務とオペレーションの専門家です。マクドナルドでのキャリアの最初の17年間を財務部門で過ごし、マクドナルド・オーストラリアのCFOを務めた後、2017年に米国事業の経営職へ移りました。

2026年初めに米国事業のCOOへ就任する前は、バックオフィスの近代化と業務プロセスの効率化を担うグローバル・ビジネス・サービス部門をゼロから立ち上げていました。マクドナルドが起用したのはマーケティングの専門家ではなく、複雑で大規模な組織でシステムを近代化し、実行の一貫性を高めてきたオペレーションの専門家です。

この人選は、経営陣が米国事業の課題を、ブランドやメニューそのものではなく、主に実行体制とシステムの問題と捉えていることを示しています。同氏の公式経歴でも、オーストラリアと米国における財務、店舗運営、市場経営の経験が示されています。

●McValueメニューとは何ですか？価格についてどのような方針が示されていますか？

McValueプラットフォームには、ソーセージマフィン、マックチキン、マックダブル、チキンマックナゲット4ピース、Sサイズのフライドポテトなど、終日注文できる10品目からなる3ドル未満のメニューと、4ドルの朝食セットが含まれています。

マクドナルドの経営陣は、両方の価格施策を2026年末まで継続すると説明しています。これは、同社の判断で早期に終了する可能性がある一時的な販促価格ではないという意味です。3ドル未満のメニューは2026年4月21日に全米で開始されました。また、リフレッシャーやクラフトソーダを含む6種類のスペシャルティドリンクも、期間限定商品ではなく常設メニューとして位置づけられています。

元記事: McDonald’s US Traffic Sinks 4.5%, Triggering Leadership Change at Largest Unit