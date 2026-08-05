Kindleファームウェア「5.19.6」配信開始、半年続いたマンガの表示バグを修正

Amazonは、現行世代のKindle向けにファームウェアバージョン「5.19.6」の配信を開始した。公式リリースノートには明記されていないが、Good e-Readerによる2026年8月のテストによれば、サイドロードしたマンガや固定レイアウトのコミックで半年間続いていた2つの表示バグが修正されたことが、コミュニティのテストで確認されている。マンガライブラリをKindleで正しく表示するためだけに別形式へ変換していたユーザーは、その作業をやめられるはずだ。

■修正された内容とAmazonが公表しなかった背景

Amazonの5.19.6の変更履歴には、「パフォーマンスの改善、バグ修正、その他の一般的な機能強化」とだけ記載されている。Amazonの公式リリースノートによれば、これは2026年4月以降のすべてのKindleファームウェア項目に使われてきた定型文だ。しかし、SNSや電子書籍リーダー関連フォーラムで共有されたコミュニティのテストにより、Amazonが名指ししなかった2つの具体的な修正が確認された。

1つ目の修正は、デジタルマンガを含むAZW3形式の電子書籍ファイルで、正しいレンダリングが復元されたことだ。2つ目の修正は、端末に直接サイドロードしたMOBI形式のマンガで、バーチャルパネルナビゲーションが復元されたことだ。これは、Amazonが2023年にComiXologyを取り込んだ際にKindleへ引き継がれた、コマごとのガイド付き読書モードである。

どちらの修正もAmazonの公式ドキュメントには記載されていない。Amazonは2026年2月以降、ファームウェアアップデート「5.19.2」がこれらの機能を壊したことを一度も公には認めていない。

■2月に発生した不具合の経緯

問題の発端は、2026年2月中旬にリリースされたKindleの5.19.2アップデートに遡る。このアップデートでは、Kindle Scribeユーザー向けにAIを活用した読書機能とクラウドドライブ連携が導入された。しかし、同じコード更新の中に、ファームウェアが固定レイアウトのAZW3ファイルを処理する方法を壊すレンダリングエンジンの変更が含まれていた。

5.19.2の展開から数日以内に、Redditの「r/kindle」、The eBook Readerブログ、MobileReadフォーラムなどで報告が広まった。サイドロードしたマンガに不要な白いフチが表示される、画像が画面いっぱいに表示されない、ページめくりのアニメーションが消える、コミックの横向きモードが機能しないといった問題だ。The eBook Readerブログでは、2026年2月27日に5.19.2の広範なバグ報告が掲載され始めた。AZW3は、Amazon自身がすべてのKindle製品ページでサポート形式として掲げているフォーマットである。そのため、The eBook Readerブログのあるコメント投稿者は2026年3月時点で、この不具合は宣伝されている機能に反すると指摘し、「すべてのKindle製品ページにはAZW3フォーマットがサポートされていると記載されている」と述べている。

このバグは、まだAZW3に移行していないユーザーにも影響した。マンガファイルの準備にKindle Comic Converter（KCC）を使うことが多いMOBI形式のサイドロードユーザーも、自分のファイルでバーチャルパネルナビゲーション、つまりコマごとのガイド付き読書モードが機能しなくなっていることに気づいた。

■AZW3と固定レイアウトレンダリングの仕組み

このバグがなぜこれほど厄介だったのかを理解するには、AZW3とは何か、そしてそれがコミックにとってどのような役割を果たすのかを知る必要がある。

KF8（Kindle Format 8）とも呼ばれるAZW3は、2011年に導入されたAmazonの主要な独自電子書籍フォーマットであり、HTML5とCSS3の標準を拡張したものだ。テキストが画面サイズに合わせて調整されるリフロー型の電子書籍とは異なり、固定レイアウトのAZW3は、定義されたページキャンバス上の正確な座標にコンテンツを固定する。この仕組みは、コミック、マンガ、絵本、グラフィックノベルなど、ページ境界に対する各画像の位置が視覚デザインの一部となっているコンテンツにとって不可欠である。固定レイアウトのファイルに意図しない余白やパディングを追加するレンダリングエンジンは、ファイルを根本的に壊してしまう。画像が画面いっぱいに表示されなくなり、吹き出しがコマの境界に対してずれた位置に配置され、見開きページが崩れてしまうからだ。

5.19.2のレンダリングエンジンが、AZW3ファイルで指定されていない余白を挿入し始めたとき、まさにその結果が生じた。画像が端から端まで表示されるべき場所に白いフチが現れ、Amazonから利用できる修正はなかった。

Amazonの新しいKFXフォーマット（Kindle Format 10。2015年に導入され、組版とレイアウトのエンジンが改良されている）は、Kindleファームウェア内で別のレンダリング経路を通るため、5.19.xアップデートの影響を受けなかったようだ。Kindleストアで購入したKFX形式のマンガには影響がなかった。不具合が生じたのは、古いフォーマットでサイドロードしたコンテンツだけだった。この違いは重要である。つまり、Kindleストアを通じてマンガを購入したユーザーは何も問題がないと思っていた一方で、自分でファイルをサイドロードしたユーザー、正当に所有し自分で変換したコンテンツを含むユーザーは、数か月にわたって機能が使えない状態に置かれていたということだ。

■コミュニティによる独自の回避策

Amazonからの修正が提供されない中、影響を受けたユーザーはいくつかの回避策を共有し、最終的には確実に機能するものの、かなりの技術的労力を要する解決策に行き着いた。

その方法は、サイドロードするマンガファイルをKFX形式に変換し、壊れたAZW3のレンダリング経路を完全に迂回するというものだ。標準的なワークフローでは、Kindle Create、Kindle Previewer 3、Calibre、KFX Outputプラグインという4つの個別ツールと、複数ステップの手動変換プロセスが必要だった。ファイルをKindle Createにインポートして設定を行い、KPF（Kindle Publishing Format）としてエクスポートした後、CalibreとKFX Outputプラグインを使ってその中間形式をKFXに変換する。このワークフローは、2026年3月にThe eBook ReaderブログでNathan Groezinger氏によって文書化された。同氏は、ほとんどのユーザーにとって技術的には機能すると指摘しつつ、自身ではテストしていないことも認め、「Amazonがいつか修正するのか、それとも今後ずっとこのままなのかは誰にも分からない」と述べている。The eBook ReaderのKFX回避策ガイドは、回避策が最初にまとめられたRedditの元スレッドを参照している。

GitHubの開発者であるHankunYu氏はさらに踏み込み、KPFフォーマットジェネレーターをリバースエンジニアリングしたオープンソースのPythonベース変換ツールをリリースした。これにより、GUI専用のKindle Createが不要になり、コマンドラインから直接バッチ変換できるようになった。このツール「kindle-comic-workaround-5.19.x」は、2026年4月までに18回のコミットと4回のリリースを重ね、現在も公開されている。このツールの存在は、この不具合がいかに大きな影響を与えたかを示している。Amazonがバグを修正しなかったために、開発者が2か月以上にわたって専用ツールを構築し、保守したのである。

これら2つの回避策には、ツール名にも直接示されている共通の制限があった。5.19.xファームウェア系列のための回避策だったということだ。5.19.6でネイティブのAZW3サポートが復元された現在、ほとんどのユーザーにとって変換ステップはもはや不要になるはずだ。

■アップデートの対象となるデバイス

Good e-Readerの5.19.6に関するレポートが確認しているように、5.19.6アップデートは、Kindle（第11世代、2024年モデル）、Kindle Paperwhite（第12世代）、Kindle Colorsoft、そしてKindle Scribeの全3世代を含む、Amazonの現行世代ハードウェア全体を対象としている。Kindle（第11世代、2022年モデル）やKindle Paperwhite 5などの旧モデルは、以前のファームウェアブランチのままであり、今回の展開には含まれていない。

AmazonはWi-Fi経由でファームウェアを段階的に配信するため、すべてのデバイスが同時に通知を受け取るわけではない。まだアップデートを確認していないユーザーは、AmazonのKindleソフトウェアアップデートページの案内に従い、「設定」＞「デバイスオプション」＞「詳細オプション」＞「Kindleをアップデート」と進むことで、手動で確認できる。

■Amazonのリリースノートの傾向が示唆するもの

5.19.6の状況は、AmazonがKindleソフトウェアについてどのように情報発信しているかという、根強い特徴を示している。機能についてはリリースノートに名前が記載されることがある一方で、バグ修正は一貫して定型文にまとめられている。前回の注目すべきファームウェアである2026年6月の5.19.5では、標準的なリリースノート文言と並んで、目玉となるAI読書機能「Story So Far」の名前が少なくとも記載されていた。2026年4月のバージョン（5.19.4）と、それ以降のバグ修正のみのリリースでは、具体的な説明は使われていない。

このような情報発信のパターンは、アップデートをテストして何が変わったかを報告するコミュニティ、つまり電子書籍リーダー専門メディア、フォーラム、Redditスレッド、独立系開発者に、発見の負担を完全に負わせている。これらのコミュニティをフォローしていないユーザーにとっての現実的な結果は、5.19.6でネイティブ機能が復元された後も、修正が届いたことを知らないという理由だけで、複数のツールを使ったKFX変換の回避策を使い続ける可能性があるということだ。本記事は、その状況を変えることを目的としている。

言及しておくべき、より大きな背景もある。Amazonは2022年にSend-to-KindleでのMOBI対応を終了し、EPUBを推奨すると発表した。EPUBはその後、Amazon側でAZW3に変換される。これを機に、Amazon自身の案内は、サイドロードコンテンツのサポート形式としてAZW3を使う方向へユーザーを促した。その案内に従い、AZW3でサイドロードライブラリを構築したユーザーは、2026年2月以降、何の説明も公式な認知もないまま、それらのファイルを壊す端末を半年近く使わされることになった。

■ユーザーが今すべきこと

AZW3またはMOBI形式のマンガ、コミック、その他の固定レイアウトコンテンツをサイドロードしている、対象の現行世代デバイスのユーザーにとって、取るべき行動は明確だ。5.19.6をインストールすることである。

回避策の期間中にライブラリをKFXに変換したユーザーは、アップデート後、元のAZW3ファイルが再び正しく表示されることに気づくはずだ。ただし、変換したコピーを削除する前に、サンプルファイルを再テストすることを勧める。ストアで購入したコンテンツしか読まないためバグに遭遇したことのないユーザーは、5.19.6を通常のアップデートとして扱えばよい。

Amazonの公式ファームウェアリリースノートページは、記事公開時点ではまだ5.19.6を反映するよう更新されていなかった。この遅れは同社の典型的なドキュメント更新サイクルと一致している。アップデート自体はリリースされ、展開が始まっていることが確認されている。

■注目ポイントQ&A

●5.19.6がリリースされた今、AZW3のマンガライブラリを再変換する必要がありますか？

いいえ。5.19.6でネイティブのAZW3レンダリングが復元されるなら、元のサイドロードファイルは再変換しなくても再び正しく表示されるはずです。KFXに変換したコピーを削除する前に、いくつかのファイルをテストして、デバイス上で正しくレンダリングされるか確認してください。Amazonは2022年にSend-to-KindleでのMOBI対応を終了した際、標準のサイドロード形式としてAZW3を使う方向へユーザーを促しました。今回の修正は、その案内が前提としていた機能を復元するものです。

●なぜAmazonのリリースノートには、マンガのレンダリング不具合のような具体的なバグ修正が記載されないのですか？

Amazonの標準的な慣行では、解決された具体的な問題を挙げることなく、「パフォーマンスの改善、バグ修正、その他の一般的な機能強化」という定型文を使ってすべてのバグ修正を説明します。5.19.5の「Story So Far」要約機能のような機能追加は、名前が記載されることがあります。そのため、ユーザーは特定のアップデートで実際に何が変わったかを知るために、Good e-ReaderやThe eBook Readerなどの独立した電子書籍リーダー関連メディア、MobileReadやRedditのr/kindleなどのフォーラムに頼らざるを得なくなっています。

●5.19.6のアップデートが自動的に届かない場合、手動で確認するにはどうすればよいですか？

Kindleで、「設定」＞「デバイスオプション」＞「詳細オプション」＞「Kindleをアップデート」と進みます。AmazonはWi-Fi経由でファームウェアを段階的に配信するため、デバイスによってアップデートを受信するタイミングが異なります。メニューオプションがグレーアウトしている場合、デバイスはすでに最新バージョンであるか、現在の配信ウェーブにまだ含まれていません。AmazonのKindleソフトウェアアップデートページにアクセスして、最新のファームウェアファイルを確認することもできます。

●コミュニティの回避策ツール（GitHubのkindle-comic-workaround-5.19.x）はまだ役に立ちますか？

5.19.6でネイティブのAZW3レンダリングが復元されたため、このツールが解決するために作られた特定の問題に対しては、もはや必要ないはずです。しかし、KFX変換をワークフローに組み込んでいるユーザーにとっては、このツールが機能強化として価値を保ち続ける可能性があります。このツールは、バーチャルパネルナビゲーション、見開きページモード、設定可能な読む方向など、基本的なサイドロードでは提供されないオプション機能をサポートしています。これらの機能を求めるユーザーのために、オープンソースの変換ツールは引き続き利用可能です。

元記事: Kindle Firmware 5.19.6 Fixes Manga Rendering Bug Amazon Ignored for Six Months