独DAXが最高値、原油5%安が追い風　イランの合意否定で欧州株ラリーにリスク

ドイツの株価指数DAXが過去最高値を記録した。トランプ大統領によるイランへの攻撃計画中止の発表を受けた原油価格の下落などが背景にあるが、イラン側は合意を否定しており、情勢は不確実だ。欧州株に投資する米国の投資家にとって、この株価上昇が持続するかどうかは、今後の外交交渉やホルムズ海峡の動向など複数の条件に左右される。

■トランプ大統領の発表とイラン側の反論

ドイツの株価指数DAX40は月曜（8月3日）、2万5990ポイントという新たな過去最高値で取引を開始した。8月の幕開けに3つの追い風が重なり、7月からの上昇基調を伸ばした形だ。その3つとは、ドナルド・トランプ大統領が日曜夜にイランへの大規模な軍事攻撃計画を中止したと電撃的に発表したこと、ユーロ圏の第2四半期GDPがアナリスト予想を大幅に上回ったこと、そして7月の好調な企業決算の勢いが続いていることである。

欧州株式ETFや国際ファンドに投資する米国の投資家にとって、この最高値更新は目に見える利益であると同時に、脆弱なものでもある。この株価上昇（ラリー）は、イラン外務省が同時に「いかなる合意にも達していない」と否定した外交的な動きに依存しているからだ。5カ月間にわたり世界の原油供給を抑制してきたホルムズ海峡の物理的な封鎖状況は、一夜にして大きく変わったわけではない。変化したのは市場のセンチメント（心理）であり、過去5カ月が示しているように、センチメントは数時間で反転する可能性がある。

土曜日の夜遅く、トランプ大統領はTruth Socialに投稿し、イランへの攻撃計画を中止することで合意したと述べた。この攻撃は、トランプ政権が数日前から公に準備を進めていたものだ。イラン政府と、サウジアラビア、アラブ首長国連邦（UAE）、カタールなどの湾岸諸国から、外交の余地を設けるよう要請があったためとしている。サウジアラビアの国営通信社の報道によると、同国のムハンマド・ビン・サルマン皇太子はその日、トランプ大統領と直接協議したという。

トランプ大統領は、攻撃中止の条件として「ホルムズ海峡の即時かつ完全な全面開放」とイランの核開発計画の終了を確約する合意が必要だと述べた。また、新たな交渉が月曜日に始まるとも語った。日曜日に大統領専用機（エアフォース・ワン）の機内で記者団に対し、中止された作戦は「第二次世界大戦以来、最大の攻撃」になっていたはずだと語り、「合意できるかどうかを見極めるだけだ」と付け加えた。

これに対し、イラン外務省はいかなる合意にも達していないと否定した。イラン政府は現在、米国と正式な交渉を行っていないとしている。イランは別途、オマーンとの間でホルムズ海峡を通る安全な商業航行ルートについて技術的な協議を行っているが、これは米国とイランの外交枠組みとは別個の協議である。

トランプ大統領による「合意の枠組み」の発表と、イラン側によるその枠組みの存在否定。この隔たりこそが、月曜日の株価上昇を左右する決定的なリスク要因となっている。

■最高値更新を後押しした3つの要因

DAXの2万5990ポイントという最高値は、イランに関する発表だけで生み出されたわけではない。月曜日の取引開始時には、3つの要因が重なっていた。

第1の要因は、イランを巡る軍事的緊張の一時的な緩和だ。アジア時間の取引では、ブレント原油先物が4.8%下落して1バレル83.68ドル（約1万3138円、1ドル＝157円換算）となり、ウエスト・テキサス・インターミディエート（WTI）も約4.9%下落して1バレル約80.50ドル（約1万2639円、同）となった。この下落により、7月の大幅な価格上昇の一部が巻き戻された。7月のブレント原油は月間で20%以上上昇し、2026年の紛争開始以来で最大級の月間上昇率の一つを記録していた。原油価格の下落は、欧州の製造業の投入コストを引き下げ、欧州中央銀行（ECB）に追加利上げを促してきたインフレ圧力を緩和し、エネルギー集約型産業の経済見通しを改善する。

第2の要因は、ユーロ圏経済が予想を上回ったことだ。欧州連合統計局（ユーロスタット）が7月30日に発表した2026年第2四半期のGDP速報値によると、ユーロ圏は前期比0.4%の成長を記録した。これは市場予想の0.2%の2倍であり、横ばいだった第1四半期から大きく加速した。前年同期比では1.0%の成長となった。主要国では、ドイツ、フランス、イタリアがそれぞれ前期比0.2%の成長を記録し、スペインは0.7%と上回った。INGのオランダ担当チーフエコノミストであるベルト・コライン氏は、イラン紛争が長期にわたって大幅に再激化しない限り、ユーロ圏経済は目覚ましくはないものの、堅調なペースで成長を続ける可能性があると指摘した。

第3の要因は、7月の企業決算が概ね好調だったことだ。この日のDAXの上昇銘柄には、約4.9%上昇したシーメンス・ヘルシニアーズ、約3.4%上昇したSAP、同じく約3.4%上昇したアディダスなどが含まれる。フランスのCAC40指数も、高級ブランドやテクノロジー銘柄に牽引されて上昇した。汎欧州のストックス欧州600指数は、ヘルスケアからソフトウェアまで幅広い業種の堅調な第2四半期決算に支えられ、7月最終週から続く回復基調を伸ばした。

エネルギー価格に敏感な資本財、テクノロジー、消費関連の各銘柄にまたがる幅広い上昇は、これら3つの要因が同時に同じ方向へ作用していることを示している。投資家にとっての焦点は、3つの中で最も反転しやすい原油価格という材料が持続するのか、それとも途切れるのかということだ。

■イランの否定が最大のリスクである理由

2026年に起きた過去のイラン情勢緩和を受けた株価上昇には、構造的な共通点があった。それは、双方が同じ基本的な事実を認めていたことだ。4月に2週間の停戦が発表された際、イランはその期間中、ホルムズ海峡を再開することに合意したと確認した。市場は上昇し、DAXはその日に5%以上急騰したが、その後、停戦が崩れるにつれて上昇分の多くを失った。

月曜日の株価上昇は、それとは異なる基盤の上に成り立っている。トランプ大統領は攻撃の中止と「合意の枠組み」を発表したが、イラン外務省はそのような枠組みは存在しないと発表した。これら2つの声明は、いずれも公の記録として同時に存在している。市場は少なくとも月曜日の取引開始時点では、トランプ大統領の説明を信じることを選択し、ホルムズ海峡が実際に再開された場合に最終的にもたらされる原油供給の回復を価格に織り込んだ。

この賭けには明確な期限がある。2026年6月17日に署名されたイスラマバード覚書（MOU）は、海峡を通る船舶に60日間、通行料を課さない枠組みを設けたが、これは8月16日から17日頃に期限切れとなる。また、この枠組みの下でイラン産原油の取引を許可している米財務省外国資産管理局（OFAC）の一般ライセンスは、8月21日に期限を迎える。これらの期日までに新たな合意に達しない場合、イランは以前から課すとしていた義務的な通行料を導入するか、全面的な制限を再開できる立場になる。

さらに、原油市場がまだ完全には織り込んでいない物理的な制約がある。ホルムズ海峡には、紛争中に敷設された機雷が依然として残っている。特殊な水中ドローンを使用した機雷除去作業は、安全に完了するまでに40日から50日かかる可能性があるとアナリストは予測している。この期間は、外交的な発表によって短縮できるものではない。以前の報道によると、海峡を通過するタンカーの戦争危険保険料は、戦前の約10倍から40倍の水準にとどまっている。保険料が正常化するまで、政治的枠組みの内容にかかわらず、商業輸送量は紛争前の水準には戻らない。

ECBのクリスティーヌ・ラガルド総裁は7月23日の記者会見で、エネルギー価格の高止まりが長引くほど、間接的な影響や二次的波及効果を通じて、より広範なインフレにつながる可能性が高まると警告した。ECBは6月、イラン戦争によるエネルギー価格への影響を理由として挙げ、預金金利を2.25%に引き上げた。これは3年ぶりの利上げだった。市場は現在、9月の利上げ確率を約70%と見積もっており、利上げが実施されれば、欧州の企業や消費者の借入コストはさらに上昇する。原油価格が実際に持続的に下落すれば、その確率は下がり、欧州株のバリュエーションがさらに上昇する余地が生まれる。原油価格が反転すれば、その逆となる。

■ラリーの持続を左右する5つの条件

今後2週間の欧州株への投資方針を決める米国の投資家にとって、月曜日の最高値での取引開始が持続的なラリーにつながるのか、それとも大幅な下落に先立って起きた過去の短期的な停戦反発の再現となるのかは、以下の5つの条件によって決まる。

条件1：イランが外交交渉への関与を確認するかどうか。トランプ大統領の発表に対応するイラン側の確認がないことが、最も差し迫ったリスクである。イラン政府、あるいは国家を代表して発言する権限を持つ政府高官が、トランプ大統領が説明したものと同様の条件で正式な交渉が始まったことを確認すれば、市場の織り込みは部分的に正当化される。イラン政府が枠組みを否定し続ければ、原油安を材料にした株価上昇は、政治的な裏付けのない純粋なセンチメント主導の取引となる。

条件2：ホルムズ海峡が商業船舶の航行に向けて物理的に再開されるかどうか。外交的な発表だけでは、機雷が敷設された海峡を開くことはできない。エネルギー市場にとって重要なのは、タンカーの通過量が実際に増加し始めるかどうかであり、これは船舶追跡プラットフォームを通じてリアルタイムで確認できる。OPECプラスは7月上旬、生産回復を継続する一環として8月に日量18万8000バレルを増産することで合意しており、ホルムズ海峡の交通量も回復すれば、供給面でのさらなる追い風となる。

条件3：8月16日から17日のMOU期限。ホルムズ海峡で、縮小した規模ながらも商業輸送を可能にしてきた60日間の枠組みは、2週間足らずで期限切れとなる。この日までに交渉によって後継の合意が成立しなければ、現在の船舶交通を可能にしている法的・財政的枠組みは失効する。イランは通行料や制限を再導入できるようになる。これが、今回のラリーが期限内の解決を迫られている構造的な締め切りである。

条件4：ECBが9月10日までに原油価格の下落に反応するかどうか。市場は、ECBが9月10日の理事会で再び利上げを行う確率を70%と織り込んでいる。ブレント原油が数週間にわたって1バレル85ドル（約1万3345円、1ドル＝157円換算）を下回る水準を維持すれば、2026年の総合インフレ率が平均3.0%になると予測したECBの6月時点の見通しが変化し、9月の利上げの緊急性が低下する可能性がある。このシナリオは、当初の原油価格下落による効果に加え、欧州株にとって二次的な追い風となる。

条件5：7月の決算の勢いが8月の業績発表にも続くかどうか。ユーロ圏の第2四半期GDPの上振れは、2025年初頭以来で最も高い四半期成長率であり、7月の企業決算がそれを支えた。この基礎的な経済の支えが持続するかどうかは重要である。仮にホルムズ海峡を巡る外交が失敗した場合でも、それが欧州株の下落余地を左右するためだ。好調な決算サイクルは株価の下支えとなるが、決算が弱含めば外交上の挫折による影響を増幅させる。

■欧州を襲った5カ月間のエネルギーショックの背景

8月3日の株価上昇は、孤立した出来事ではない。欧州の株式市場は、春から夏にかけて、現代史において最も深刻なエネルギー供給の混乱の一つに対応してきた。紛争は2026年2月28日、米国とイスラエルがイランに対して協調空爆を開始し、それを受けてイランが商業輸送に対してホルムズ海峡を封鎖したことで始まった。

ホルムズ海峡では、毎日約2000万バレルの原油および石油製品が輸送されている。これは世界の消費量の約5分の1に相当する。また、国際的に取引される液化天然ガス（LNG）の約20%も同海峡を通過する。海峡が封鎖された際、世界のエネルギー価格はピーク時に最大40%上昇した。ロシア・ウクライナ間のエネルギー危機を経て、スポット市場のLNGへの依存を再び強めていた欧州経済は、特に大きな影響を受けた。紛争開始当日にLNGのスポット価格は約20%急騰し、欧州は、供給が潤沢だった時期にはより低い価格で取引されていた調達先を柔軟に変更できるLNG貨物を巡って、アジアの買い手と競争せざるを得なくなった。

エネルギー主導のインフレ急伸に直面し、ユーロ圏の総合消費者物価指数（CPI）が5月に3.2%、7月に2.9%となる中、ECBは6月の理事会で3年ぶりの利上げを実施した。ドイツ、フランス、イタリアの第2四半期GDP成長率は前期比わずか0.2%にとどまり、底堅さは示したものの力強さは欠いていた。一方、電力の56.6%を再生可能エネルギーで賄うスペインは0.7%と3カ国を上回り、再生可能エネルギーによる発電比率が高い国ほど、原油ショックによる経済的損失を抑えられたことを示した。これは、ECBが国ごとに異なる経済サイクルをどのように管理していくかについて、長期的な示唆を持つ結果となった。

7月に月間で20%以上上昇し、1バレル100ドル（約1万5700円、1ドル＝157円換算）を上回る状況が長期化するとの懸念を引き起こしたブレント原油価格は、トランプ大統領の発表を受けて月曜日に急反落した。この反落は、投入コストがエネルギー価格に連動している欧州企業にとって、実質的なコスト削減となる。しかし、それが供給リスクの実際の低下を反映しているのか、それとも一時的なセンチメントの転換にすぎないのかは、今後2週間の動向によって明らかになる。

■今月末までに想定されるシナリオ

月曜日の動きが起きる前、アナリストらは、イランが合意された枠組みを否定する一方で、別ルートの交渉も並行して行うという一貫したパターンを踏まえ、イラン情勢には持続的な緊張緩和よりも、さらなるエスカレーションに向かうシナリオの方が多いと概ね分析していた。この分析はトランプ大統領の発表によって覆されたわけではなく、より複雑になった。

米国の投資家にとって最も有用な視点は、今回のラリーが正当化できるかどうかではなく、どのような具体的な出来事が、このラリーは持続可能だという見方を裏付けるか、あるいは反証するかを見極めることだ。今後24時間から48時間以内にイランが交渉を確認するか、否定を続けるかが最初の分岐点となる。今後1週間のホルムズ海峡におけるタンカーの実際の動きが第2のポイントだ。そして、8月16日から17日頃に迎える外交枠組みの期限が、3番目にして最も厳しい節目となる。

欧州株は、5カ月間にわたるイラン戦争を巡る相場変動を通じて、エネルギー価格の圧力が緩和されれば急速に回復し、その圧力が戻れば同じくらい急速に反落し得ることを示してきた。月曜日に過去最高値で取引を開始したことは、エネルギーインフレが欧州株のバリュエーションをどれほど圧迫してきたか、そしてその圧迫が実際に解消されれば、バリュエーションが拡大する余地がどれほどあるかを示している。この力学を理解し、単なる株価指数の水準ではなく上記の5つの条件を注視している米国の投資家は、2万5990という数字を、リアルタイムでまだ答えが出ていない問題に対する最終的な結論として扱う投資家よりも、有利な立場にある。

■注目ポイントQ&A

●イランが依然としてホルムズ海峡を支配しているにもかかわらず、なぜDAXは2026年8月3日に最高値を記録したのですか？

3つの要因が同時に重なったためです。トランプ大統領が土曜日の夜にイランへの攻撃計画中止を発表したことで、アジア時間の原油価格が5%近く下落し、欧州株の重荷となっていたエネルギーインフレ圧力が直接的に緩和されました。また、7月30日に発表されたユーロ圏の2026年第2四半期GDPは、前期比0.2%増との予想に対して0.4%増となり、経済が懸念されていたよりも底堅いことが示されました。さらに、DAX構成企業を含む7月の企業決算も概ね堅調でした。これら3つの条件はいずれも、ホルムズ海峡が物理的に完全開放されていることを必要としません。ただし、3つの中で最も影響力の大きい原油価格の動向は、外交的な一時休止が実際の合意へと発展するかどうかに左右されます。合意に至らなければ原油価格は急反発し、月曜日の上昇分の多くが失われる可能性があります。

●今後2週間以内にDAXが月曜日の上昇分を失う具体的な原因は何ですか？

最も差し迫ったリスクは、イランが合意の枠組みを否定していることです。トランプ大統領は交渉を発表しましたが、イラン外務省はいかなる合意の存在も否定しています。この食い違いが解消されず、特にイスラマバード覚書（MOU）が期限を迎える8月16日頃より前にイランが船舶に対して何らかの取り締まり措置を取った場合、原油価格は1バレル90ドルに近づくか、それを上回る水準まで急騰する可能性があります。そうなれば、月曜日の上昇を牽引したエネルギー価格緩和の追い風が失われます。さらに、イラン産原油の取引を許可するOFACの一般ライセンスは8月21日に期限を迎えます。後継の合意がなければこの法的枠組みは失効し、制裁環境は再び厳しくなります。海峡の機雷除去には、最も楽観的な外交シナリオの下でも40日から50日を要するため、交渉が成功したとしても、船舶の航行が完全に正常化するまでには数週間かかります。

●欧州は湾岸産油国からの輸入が多くないにもかかわらず、なぜホルムズ海峡の動向が欧州株に大きな影響を与えるのですか？

欧州への影響は間接的ですが、2つの経路を通じて大きなものとなります。第1に、原油価格は世界市場で決まります。欧州がノルウェー、米国、西アフリカから原油を調達していたとしても、ホルムズ海峡の混乱によって7月に20%以上上昇した世界の指標価格が、欧州の精製業者や製造業者の支払額を左右します。第2に、ロシア・ウクライナ間のエネルギー危機後、欧州はLNGの供給面で大きな脆弱性を抱えています。ホルムズ海峡を通過するカタール産LNGは、欧州にとって主要なスポットLNG供給源の一つです。2026年3月のイランによるカタールのラスラファン施設への攻撃でカタールのLNG生産量は減少し、修復には3年から5年かかると推定されています。つまり、紛争による欧州のLNG供給制約は、原油価格を通じた影響よりも長期に及びます。原油価格の下落は第1の制約を直ちに緩和しますが、LNGの制約は月曜日の外交的な動きにかかわらず続きます。

●ECBは9月に再び利上げを行う可能性が高いですか？また、それは欧州株にどのような影響を与えますか？

7月23日のECB理事会時点では、金融市場は9月の利上げ確率を約70%と織り込んでいました。実施されれば、3年ぶりの利上げとなった6月の預金金利2.25%への引き上げに続く、2回目の利上げとなります。ECBのラガルド総裁は、金融引き締めを継続する理由として、エネルギー主導のインフレと二次的波及効果のリスクを明確に挙げています。月曜日の原油価格下落が持続し、ブレント原油が数週間にわたって1バレル85ドルを下回る水準を維持すれば、2026年の総合インフレ率を平均3.0%としたECBの見通しが変化し、9月の利上げの緊急性が低下する可能性があります。このシナリオは欧州株にとって二次的な追い風となります。逆に原油価格が反転すれば、9月の利上げ確率は再び上昇し、株式のバリュエーションを圧迫します。DAXの記録的な上昇とECBの金利見通しは相反する方向を示しており、いずれかが修正を迫られることになります。

元記事: Iran Strike Paused, Oil Down 5%: DAX Record Signals Rally Risk for US Investors