Apple Intelligenceの追加利用は9月から有料に？ iCloud+、Klarnaリース、スマートグラスに見るAppleの収益戦略

Appleは先週、AIの収益化、新たなハードウェアリースプログラム、スマートグラスのヘルスケア展開という3つの領域で同時に動きを見せた。Bloombergの報道やティム・クックCEOの発言によると、今秋の「iOS 27」リリースに伴い、Apple Intelligenceを頻繁に利用するユーザーには、iCloud+の上位プランが必要になる見通しだ。未確定な部分も残るこれら3つの戦略が、Appleの次の10年を支える継続収益モデルをどのように形作るのかを見ていこう。

■導入

Appleは先週、3つの領域で同時に動きを見せた。これらを総合すると、ティム・クックCEOが自身にとって最後となる決算説明会で直面した「同社のAI投資をどのように持続可能な事業へ変えるのか」という問いへの答えが見えてくる。AppleがKlarna（クラーナ）の支援を受けたハードウェアリースプログラムを立ち上げ、クックCEOがiCloud+をAIのヘビーユーザーから収益を得るための基盤にすると確認したのと同じ数日間に、Bloombergのマーク・ガーマン記者は、スマートグラスがApple Watchの築いたヘルスケア・フィットネスプラットフォームへと発展していく道筋を示す記事を公開した。これら3つの動きは偶然ではない。Appleが次の10年に向けた継続収益モデルの青写真を、リアルタイムで描いているのだ。

Apple Intelligence対応iPhoneを所有する約4億5000万人のユーザーにとって、最も差し迫った問題は、その期限である。今秋、iPhone 18シリーズとともにiOS 27がリリースされると、Apple Intelligenceの一部機能には1日当たりの利用上限が設けられ、より多く利用するには上位のiCloud+プランへの加入が必要になる。ベータ版の動向を注意深く追ってきた人にとって、これは驚きではない。しかし、7月30日にクックCEOが公の場で確認したことで、状況は具体的になった。Appleが再構築したSiriに料金体系を結び付けたのは、これが初めてである。この9月には、約15億人の有料iCloudおよびApp Storeサブスクリプション利用者が、その選択に直面することになる。

■クックCEOが確認したこと、そしてガーマン記者が付け加えたこと

7月30日の決算説明会で、Goldman Sachsのアナリスト、マイケル・ング氏に対してクックCEOが述べた内容は、慎重ながらも明確だった。「非常に多く利用したいと考える人がいると確信している。そうした人がiCloud+のプランを上位へ引き上げられるよう、何らかのアップグレード手段を用意することになるだろう」。Appleのコンピューティングコストに関する計画は、まだ初期段階にあるとも認めたが、iOS 27の一般提供開始後には、SiriのAI機能を頻繁に利用する人ほど多く支払う仕組みになることを強く示した。

ガーマン記者はその後、この計画が6月のWWDCの時点ですでに固まっていたと説明し、2TBプランには、下位プランよりもSiriのAI機能やApple Intelligence機能の高い利用上限がすでに設定されていると付け加えた。その理由は、Apple Intelligenceのアーキテクチャにある。Apple Intelligenceは、複雑さに応じてリクエストを3段階に振り分ける。単純な問い合わせは、約30億パラメーターのApple Foundation Modelを使い、デバイス上のNeural Engineだけで処理される。クラウドとは通信せず、利用上限にも影響しない。デバイス上の処理能力を超えるリクエストは、AppleのPrivate Cloud Computeサーバーに送られる。ここではAppleシリコンを使い、状態を保持しないステートレスな処理を行い、データも一時的にしか保持しない。こうしたリクエストが1日当たりの利用上限に加算される。最も高度な推論タスクは、Google Cloud内のNVIDIA Blackwell B200 GPU上で稼働する、Apple向けにカスタマイズされたGeminiの仕組みに送られる。この契約では、GoogleがAppleユーザーの問い合わせを自社AIの学習に利用することは禁止されている。

こうしたAI利用上限の設計により、新しいAI専用サブスクリプションではなく、2TBのiCloud+プランが利用枠拡大の基準となっている。月額9.99ドル（約1,568円、1ドル＝157円換算）の2TBプランは、すでにHomeKitセキュアビデオでカメラを台数無制限で利用するためのプランとなっていた。小容量のプランでは、利用できるカメラが1台または5台に制限される。Apple Intelligenceを使ったホームアプリの機能には、AIによるカメラ映像の要約、複数カメラのアクティビティのグループ化、自然言語によるクリップ検索などがあり、複数のカメラを必要とするため、もともと2TBプランが必要だった。AIの利用枠は、この既存の構造に重ねる形で提供される。

どのサービスに料金を支払うべきか検討する読者にとって、競合サービスとの比較は重要だ。Appleの主な競合となるChatGPT Plus、Google AI Pro、Claude Proの単体AIサブスクリプションは、月額19.99～20ドル（約3,138～3,140円）である。Appleの2TB iCloud+プランは月額9.99ドル（約1,568円）であり、競合する単体AIサブスクリプションのおよそ半額だ。

ただし、iCloud+プランにすでに何が含まれているかを考えなければ、この比較は不完全である。写真、デバイスのバックアップ、ヘルスケアアプリのデータをiCloudに保存している場合、AIを利用するために2TBへアップグレードすることは、極めて個人的なデータもその上位プランに集約することを意味する。これは単なる価格の選択ではない。競合のAIサブスクリプションでは再現できない形で、Appleのエコシステムへの構造的な依存を深めることになる。後からAppleのAIプランをやめようとすれば、サブスクリプションを解約するだけでは済まず、長年にわたり蓄積され、相互に結び付いた個人データを移行しなければならない。

2024年に示されたアナリスト予測では、Appleの単体AIサブスクリプションは月額約20ドルになるか、AmazonがPrime会員にAlexa+を追加料金なしで提供するのと同様に、Apple Oneに組み込まれて実質的な料金が引き下げられるとみられていた。AppleのiCloud+方式は、表面上の価格を単体サブスクリプションより低く見せながら、より強い顧客維持効果を生み出す。

既存の2TBプランを超えるiCloud+向けAI追加オプションの具体的な価格と、各プランの正確な1日当たりの利用上限は、まだ発表されていない。Appleは、iPhone 18シリーズとともにiOS 27がリリースされる可能性が高い9月に、詳細を明らかにすると予想されている。

■Apple Upgrade：Klarnaが端末を所有するリースの仕組み

iCloud+のAI利用枠をめぐる動きと並行して、Appleはハードウェアの販売方法も構造的に変更した。すでに7月28日に始まった「Apple Upgrade」は、約10年続いた「iPhone Upgrade Program」を、実質的なリース契約へ置き換えるものだ。この違いは、Appleが宣伝する月額料金以上に重要である。

Appleが2015年9月から提供していたiPhone Upgrade Programでは、顧客が24回の月額支払いを終えると端末を所有でき、AppleCare+も料金に含まれていた。Apple Upgradeは、この仕組みを全面的に置き換える。新しいプログラムでは、Appleでも顧客でもなくKlarnaが、支払い期間を通じて端末の法的所有権を持つ。契約時にKlarnaが端末代金の全額をAppleへ支払うため、Appleはその時点で通常のハードウェア売上として計上できる。顧客はKlarnaに対し、iPhoneとApple Watchでは24カ月、MacとiPadでは36カ月にわたって毎月支払う。

月額料金は、iPhoneが17.99ドル（約2,824円）から、Apple Watchが11.99ドル（約1,882円）から、Macが24.99ドル（約3,923円）から、iPadが11.99ドル（約1,882円）からとなっている。一方、Apple Watch SE、標準モデルのiPad、iPhone 16、MacBook Neoのほか、法人および教育機関による購入は、プログラムの対象外である。

Apple Upgradeに含まれていないものがAppleCare+だ。従来のプログラムでは、事故や盗難に対する補償が月額料金に組み込まれていた。新しいリースでは、補償を希望する利用者はAppleCare+を別途購入する必要があり、実質的な毎月の負担は増える。

実際の金銭的リスクも大きい。補償を付けずにリース端末を紛失したり盗まれたりした場合、利用者は手元にない端末についても毎月の支払いを続けなければならず、契約終了時には残価の支払いも必要になる。

Appleがこの時期を選んだのは意図的だ。同社は、予想されるiPhone 18の発表より6～8週間早くApple Upgradeを開始し、端末価格の高さが注目される前に、月額料金の低さを訴える構図を作った。複数のアナリストが予測するように、iPhone 18 Pro Maxが前モデルから200ドル（約3万1,400円）値上げされた場合、その上昇分は24カ月のApple Upgradeリースに分散され、原文の試算では月額で約5ドル（約785円）の追加となる。

Klarnaにとって、Appleとの提携は、2025年9月に1株40ドルで実施したニューヨーク証券取引所（NYSE）への上場以来、最も重要な商業上の成果である。Klarnaの株価はその後、本記事の調査日時点で約56％下落し、17～19ドルの範囲にある。これは、AppleだけでなくKlarnaとも金融上の関係を結ぶ消費者にとって、無視できない背景情報だ。

Klarnaは2026年に、5億1,800万ドル規模の重要なリスク移転（Significant Risk Transfer）証券化を完了した。これは、貸し手が消費者信用ポートフォリオのリスクの一部を機関投資家へ移転するために用いる仕組みであり、米国での融資残高が拡大するなか、同社が信用リスクを積極的に管理していることを示している。

Apple Upgradeの開始は、Appleによる自社フィンテック事業の試行錯誤にも区切りを付ける。Apple Financing LLCを通じて構築された独自の4回払い型BNPLサービス「Apple Pay Later」は2023年に始まったが、規制当局による監視が強まり、BNPLがクレジットカードと同等の規制対象になる可能性が生じるなか、米消費者金融保護局（CFPB）の圧力を受けて1年足らずで終了した。自社での融資から撤退したAppleは、その基盤をKlarnaに委ねた。Klarnaは2024年10月以降、Apple Payの決済時に選べる分割払いサービスとして、すでにAppleと関係を築いていた。

■ヘルスケアプラットフォームとしてのスマートグラス：Vision Proの失敗から生まれた構想

Appleが戦略的な動きを見せた1週間における3つ目の要素は、最も長期的な取り組みであり、短期的な収益を重視するアナリストから最も過小評価されやすいものでもある。マーク・ガーマン記者は8月2日付のニュースレター「Power On」で、AppleのVision Products Groupが「ビジョン製品全体における健康、ウェルビーイング、フィットネス体験の未来」を定義する職務の人材を積極的に募集していると報じた。

募集要項では、「空間コンピューティング、ウェアラブル、消費者向けヘルスケア、人間行動が交わる領域にある曖昧な機会」を、明確な製品の方向性へ変換することが求められている。この求人が存在するのは、Appleが以前にも同じ構想に挑み、実現できなかったからだ。

Vision Pro向けのフィットネス構想として、身体の動きを追跡・分析し、iPadやApple TVでは得られない体験を提供するヘッドセット版Fitness+が開発されていた。しかし、製品として提供されることはなかった。ヘッドセットが、ワークアウトで使うには重すぎたためだ。

スマートグラスは、運動の妨げになるほど重くない形状で、同じヘルスケアプラットフォーム構想を実現しようとするものだ。Appleが社内で「N50」と呼ぶ初のスマートグラス製品は、2027年6月のWWDCで発表され、同年後半に一般発売されると予想されている。第1世代に専用のヘルスケア機能が搭載されるとはみられておらず、そうした機能は将来世代の目標である。

しかし、Vision Products Groupはすでにチーム作りを進めている。Appleのヘルスケア分野のロードマップは、これまでも同様の形で展開されてきた。ある世代でセンサーなどの計測能力が導入され、その次の世代で本格的なヘルスケア機能へ発展するという流れだ。

Apple Watchとの類似性は明確であり、意図的でもある。Apple Watchは2015年、単体では十分な価値を持たず、ポケットの中のiPhoneと機能が重複しているようにも見える、iPhone依存のアクセサリーとして発売された。2018年のSeries 4では、FDA（米食品医薬品局）の認可を受けた心電図（ECG）機能を搭載した。Series 6では、血中酸素ウェルネス機能が追加された。現在では、Apple Watchのヘルスケアデータが重要性を持つようになり、その事業規模は製薬会社が注目するほどになっている。

Appleがスマートグラスをヘルスケア機器として位置付けているのは、第1世代製品が直ちにその役割を果たすからではない。Appleにとってヘルスケアは、ある製品カテゴリーへ本格的に取り組む際の重要な発展先だからである。

ガーマン記者の報道で、将来世代の有力な候補として挙げられた具体的な機能には、フレームに組み込んだ心拍数センサーと組み合わせる、スマートグラス版のWorkout Buddy機能がある。このセンサーは、AirPods Pro 3に採用されたものと似た仕組みになる可能性がある。このほか、カメラを使って運動時の姿勢やフォームを分析する機能も候補に挙がっている。

■Appleの第3四半期業績が示す切迫感

これら3つの動きの背景には、Appleが6月期として過去最高の業績を記録する一方、その後に示した見通しを受けて株価が6％以上下落したという状況がある。Appleの2026年度第3四半期決算では、売上高が前年同期比16％増の1,094億ドル、iPhoneの売上高が22％増の543億ドルとなり、サービス部門の売上高は307億ドルに達した。記録的な数字であることは間違いない。

市場が反応したのは、9月期の売上高成長率を9～11％とする見通しだった。これは、ウォール街が予想していた12％を下回る。またクックCEOは、第4四半期のメモリーコストが第3四半期より高くなることも確認した。

クックCEOはさらに、ジョン・ターナス氏が9月1日付で正式にCEOへ就任することも確認した。つまりターナス氏は、iCloud+のAI料金をめぐる判断、Apple Upgradeで初めて迎える本格的な加入サイクル、スマートグラスのヘルスケアロードマップを同時に引き継ぐことになる。いずれも全体像がまだ固まっていない3つの構造的な取り組みが、新CEOの就任と重なる。

そのなかで、iCloud+のAI利用枠は、利用者が最も早く判断を迫られる施策だ。Appleは投資家に対し、AIのコンピューティングコストが現実に発生し、利用上限が設けられ、上位プランへの移行手段も用意されることを明らかにしている。

各プランの1日当たりの利用上限や、ストレージとは別にAIの追加利用枠を購入できるかどうかは、iOS 27のリリース時に明らかになると予想される。Apple Intelligenceを頻繁に利用する読者にとって、AIの利用コストが具体化するのは現時点ではなく、9月である。

■AppleのAI収益戦略は競合他社と異なるのか？

AIへのアクセスをクラウドストレージのプランに組み込むAppleの方式が、OpenAI、Google、Anthropicの単体AIサブスクリプションと競争できるかどうかは、ユーザーが月額料金を基準にAIサービスを選ぶのか、それとも自身のデータがすでに保存されている場所を基準に選ぶのかに左右される。

月額9.99ドル（約1,568円）の2TB iCloud+プランで提供されるAppleの基本的なAI利用枠は、主要な競合各社の単体AIサブスクリプションより安い。しかし、現在50GBのiCloudストレージに月額0.99ドル（約155円）しか支払っておらず、Appleのエコシステムにも特に依存していないユーザーにとって、AI機能の利用枠を増やすには月額9ドル（約1,413円）の負担増となる。

そうしたユーザーにとって、9.99ドルは競合サービスの半額というより、現在のiCloud料金の約10倍に当たる。月額20ドル（約3,140円）のChatGPT Plusを単体で契約した方が、iCloudストレージの選択に影響を与えず、より多くのAI機能を利用できる可能性もある。

一方、すでにAppleのエコシステムへ深く依存しているユーザーには、ロックインの力が逆方向に働く。写真、デバイスのバックアップ、ヘルスケアデータをすでにiCloudへ保存している人にとって、AIを利用するために2TBへアップグレードする料金は、AIの利用量にかかわらず月額9.99ドルである。

後にAppleから別のサービスへ乗り換える場合には、サブスクリプションを解約するだけでなく、蓄積したデータ全体を移動するかどうかも判断しなければならない。これが、AppleのiCloud+を使ったAI戦略と、競合する単体AIサブスクリプションとの構造的な違いだ。Appleが販売しているのは、単なるAIへのアクセスではない。AIへのアクセスを、ユーザーのデータをAppleのインフラへ集約する理由に変えようとしている。

■注目ポイントQ&A

●SiriのAI機能を頻繁に使うと追加料金がかかりますか？ また、それはいつからですか？

はい、今秋にiOS 27がリリースされると、利用量によっては上位のiCloud+プランが必要になります。Appleのサーバーモデルで処理されるApple Intelligence機能には、Image Playground、複雑なSiriのAI推論タスク、Siri専用のAIチャットインターフェースなどがあり、iOS 27では1日当たりの利用上限が設けられます。

iCloud+の上位プランでは、より高い上限を利用できます。ガーマン記者の報道によると、2TBプラン（月額9.99ドル、約1,568円）には、50GBまたは200GBプランより高い利用上限が設定されています。ただしAppleは、各プランの具体的な1日当たりの上限や、ストレージを増やさずにAIの追加利用枠だけを購入できるかどうかを、まだ明らかにしていません。詳細は、iPhone 18シリーズとともにiOS 27がリリースされる際に発表される見込みです。

●Apple UpgradeにはAppleCare+が含まれていますか？

いいえ、含まれていません。従来のiPhone Upgrade Programでは、AppleCare+と盗難・紛失補償が月額料金に組み込まれていましたが、Apple Upgradeではその組み合わせがなくなりました。事故による損傷や盗難に対する補償を希望する場合、AppleCare+を別途購入する必要があり、リースの実質的な月額負担が増えます。

補償を付けずにリース端末を紛失したり盗まれたりした場合でも、利用者は残りの月額料金に加え、リース契約を終了するための残価を支払う義務があります。AppleCare+が含まれないことは、Apple Upgradeと従来プログラムとの最も重要な違いの1つです。以前の条件がそのまま適用されると思い込んだ利用者に、金銭的損失を生じさせる可能性が最も高い点でもあります。

●Appleのスマートグラスにヘルスケア機能が搭載されるのはいつですか？ また、どのような機能が考えられていますか？

第1世代のAppleスマートグラスは社内で「N50」と呼ばれ、2027年のWWDCで発表され、同年後半に一般発売されると予想されています。ただし、第1世代に専用のヘルスケア機能が搭載されるとはみられていません。

ガーマン記者が報じたヘルスケアプラットフォーム構想は、Appleが現在人材を集めて開発を進めようとしている、将来世代の目標です。社内で検討されている具体的な機能には、Apple WatchのWorkout Buddyに似たワークアウト支援機能、フレームに搭載する可能性がある心拍数センサー、カメラを使った運動フォームの分析などがあります。

第1世代にヘルスケア機能が搭載されない可能性がある点は、Apple Watchの発展過程とも一致します。最初のApple Watchは、独立したヘルスケア機器としての価値よりもAppleのエコシステムとの連携を優先し、その後の世代で重要なヘルスケア機能を追加していきました。

●AIを利用するためのiCloud+アップグレードが、単体AIサブスクリプションとは異なる意味を持つのはなぜですか？

iCloud+のアップグレードと、ChatGPT PlusやGoogle AI Proなどの単体AIサブスクリプションは、月額料金が近い場合でも、ユーザーのデータとの関係が異なります。iCloud+をアップグレードすると、AIの利用枠が、写真、デバイスのバックアップ、ヘルスケアデータを保存するプランと結び付きます。

後にAppleのAIから乗り換える場合には、サブスクリプションを解約するだけでなく、蓄積したデータ全体を移動するかどうかも決めなければなりません。一方、競合他社の単体AIサブスクリプションはApple上のデータとは独立しているため、iCloud内のデータに影響を与えずに解約できます。

すでにAppleのエコシステムを深く利用しているユーザーにとって、iCloud+方式は、単体AIサブスクリプションにはない大きな乗り換えコストを生み出します。これは偶然ではなく、意図された構造です。

元記事: Apple Intelligence Goes Paid in September: iCloud+ AI Tiers, Klarna Leases, Health Glasses Bet