Netflix大ヒット作『I Will Find You』が突く、DNA鑑定と司法制度のリアルな死角

ハーラン・コーベン原作のNetflixドラマ『I Will Find You』は、2026年7月下旬に英語シリーズの歴代トップ10入りを果たす大ヒットを記録した。本作は単なる犯罪スリラーではなく、DNA証拠の過信や睡眠時随伴症といった、現実の米司法制度が抱える死角を巧みに突いている。なぜこれほど多くの視聴者が、この物語にリアリティを感じたのか。その背景には、法医学の現実と、過去10年で培われたアメリカのトゥルー・クライム（実録犯罪）ブームによる司法への不信感がある。

■デヴィッド・バロウズは無実である――陪審員が知らなかった科学的根拠

ハーラン・コーベン原作の『I Will Find You』は、2026年7月下旬に累計1億190万ビューを記録し、Netflixの英語シリーズ歴代トップ10入りを果たした。これは『ブリジャートン家』シーズン3が同時期に記録した数字を上回っており、The Guardianは特集記事を組み、これほど多くの人が視聴しているにもかかわらず、誰もこの番組を好きだと認めようとしない理由を説明しようと試みた。その答えは、本作の法医学的な前提に隠されている。本作は単なる量産型の犯罪スリラーではない。米国の刑事司法制度における2つの具体的な、記録に残る亀裂――DNA証拠の絶対視と現実の失敗パターンとのギャップ、そして人間がNREM（ノンレム）睡眠中に意識や意図、記憶を持たずに暴力的な行動をとる可能性があるという神経学的な現実――を利用して構築されたスリラーである。これら2つの亀裂は現実のものであり、どちらも無実の人々を刑務所に送ってきた。

配信開始からわずか4日間で2400万人が視聴したが、その数字よりも重要なのは「なぜこれほど現実離れした物語が、これほど多くの人に現実味を感じさせるのか」という問いである。その答えには、法医学、睡眠神経学、そして本作が疑うよう促す証拠システムに対して、米国の視聴者に不信感を抱かせるよう訓練してきた過去10年間のトゥルー・クライム（実録犯罪）メディアが関わっている。

『I Will Find You』はデビューと同時に2026年の視聴記録を樹立し、ニューヨーク市で『マイロン・ボリター』の制作が始まるまでの5週間連続でNetflixのトップの座を維持した。これは、コーベンの作品構造が自己完結型のミニシリーズから、継続的なフランチャイズ形式へと進化していることを示している。

デヴィッド・バロウズ（サム・ワーシントン）は、3歳の息子マシューを殺害した罪で終身刑に服しているが、本人は無実を主張している。検察側の主張は2つの柱に基づいていた。1つは子供の死を疑いようのないものとするDNA証拠、もう1つはデヴィッドに夜驚症（睡眠驚愕症）の記録された病歴があるという背景である。夜驚症とは、重度のNREM睡眠エピソードであり、その間、彼は意識的な認識なしに動き、行動し、刺激に反応する可能性があった。夜驚症の要素はシリーズの序盤で導入され、その後はほとんど触れられなくなるが、それは「共感できる人物に対する陪審員の有罪判決を理解可能なものにする」という目的を果たしている。もし人が睡眠中に殺人を犯す可能性があるなら、陪審員は彼が殺意を持って殺したと完全に信じる必要はない。証拠は十分であり、残りはノイズにすぎなかった。

全8話を通じて明らかになり、Tudumのエンディング解説でも確認された本作の真の展開は、DNA証拠が捏造されていたということだ。悪役のヘイデン・ピアース（マイロ・ヴィンティミリア）は、母親が運営するスイスの孤児院で末期症状の子供を殺害し、犯行現場でその子供の遺体をマシューのものとすり替え、デヴィッドを陥れて自分を守るためにDNA鑑定結果を改ざんした。マシュー・バロウズはずっと生きていたのである。

これがコーベンの実際の法医学的前提であり、番組がほのめかす睡眠時随伴症の切り口よりも分析的に興味深い。これは、米国の法医学における記録された現在進行形の危機と直接結びついている。

■陪審員が誤解しているDNA証拠の現実

DNA証拠は法医学的識別のゴールドスタンダードとして広く認識されている。同時に、その確実性、収集の信頼性、改ざんへの耐性について、陪審員に対して日常的に誤って伝えられている。カリフォルニア大学アーバイン校、ミシガン大学、ミシガン州立大学の3つのロースクールによる共同プロジェクト「The National Registry of Exonerations（免罪登録機関）」は、1989年以降、米国で3,600件以上の冤罪を記録している。2024年だけで記録された147件の免罪のうち、29%は虚偽の法医学的証拠が要因として関与していた。免罪された人々の平均服役期間は13.5年に及ぶ。

組織的規模での法医学的捏造の最も劇的な記録は、マサチューセッツ州のアニー・ドゥーカン事件である。2003年から2012年にかけて、ドゥーカンはウィリアム・A・ヒントン州立研究所で化学者として働き、刑事事件の薬物証拠の検査を担当した。彼女は検査結果を改ざんし、意図的にサンプルを汚染し、化学分析を行わずに目視で麻薬を特定する「ドライラボ」を行い、2013年に証拠改ざん、司法妨害、偽証を含む27の罪で有罪を認めた。Science History Instituteのドゥーカンに関する調査は、単一の分析官が数千件の起訴を腐敗させることを可能にした組織的欠陥を追跡している。マサチューセッツ州最高裁判所は最終的に、汚染された2万1,000件以上の有罪判決の取り消しを命じた。これは米国史上最大の大量取り消しである。同州は、自らの言葉を借りれば麻薬密売人を「路上から排除する」存在だと自負していた一人の法医学分析官が引き起こした余波の処理に、少なくとも850万ドル（約13億4300万円、1ドル=158円換算）を費やした。

このスキャンダルはDNAではなく薬物証拠に関するものだった。しかし、その根底にあるメカニズム――検察と法医学への信頼の悪用、研究所は中立であるという認識ゆえに検査結果が自明の真実として扱われること――は、『I Will Find You』が利用しているメカニズムそのものである。番組の悪役は、ドゥーカンが薬物検査を改ざんしたのと同じ方法、すなわちアクセス権、組織的信頼、そして法医学的証拠もまた人間の腐敗の影響を受けないわけではないという構造的な思い込みを通じて、DNAを改ざんした。

また、番組が名前を出さずに示唆している、より微妙な法医学的問題もある。二次的DNA転写である。『Forensic Science International: Genetics』誌に掲載された研究は、手袋を介して本人が直接触れていない物体からDNAプロファイルを取得できることを立証している。DNAは、共有表面との中間的な接触や元のソースへの近接を通じて移動する。検察側の専門家証人が、この可能性を陪審員に自発的に説明することは稀である。DNA証拠が証明するものと、陪審員がそれが証明すると信じているものとの間のギャップが、明らかに無実の人々を刑務所に送ってきた。デヴィッド・バロウズのような事件――居住権によって彼のDNAが至る所に存在する家族の家で起きた殺人――では、二次転写は、その上に仕掛けられた捏造証拠に対して法医学的に不可視となっていただろう。

■睡眠中の行動で刑務所に入る可能性はあるのか？

『I Will Find You』における夜驚症の背景設定は、物語上経済的である。デヴィッドがその夜実際に睡眠エピソードを起こしたかどうかを番組が完全に判定することなく、検察側の枠組みが陪審員にとって心理的に妥当であった理由を説明しているからだ。しかし、その背後にある科学は、米国の刑法における現実のギャップを説明しているため、それ自体で理解する価値がある。

睡眠驚愕症、夢遊病、錯乱性覚醒を含むNREM睡眠時随伴症は、DSM-5およびICD-11において覚醒障害に分類されている。これらは、N3（徐波、または深い）睡眠からの部分的な覚醒中に発生する。この脳の状態では、大脳皮質は機能的に切り離されたままである一方、運動系は複雑で協調的な行動を生み出すことができる。睡眠驚愕症のエピソード中の人は、歩き、運転し、話し、刺激に反応することができるが、そうしているという意識的な認識も、行動の背後にある自発的な意図も、その後のエピソードの記憶もない。覚醒障害の生涯有病率は人口の約6.9%である。

睡眠医学の文献で広く引用されている、法医学精神科医マーク・プレスマンの「パーフェクト・ストーム」モデルは、睡眠時随伴症による暴力を引き起こす3つの要因を特定している。深い徐波睡眠に対する家族的な遺伝的素因、覚醒刺激として作用する睡眠不足、心理的ストレス、または閉塞性睡眠時無呼吸などのプライミング（準備）条件、そしてN3エピソード中の誘発的な感覚刺激である。『Psychiatric Times』の睡眠関連暴力の概要は、睡眠エピソード中の暴力が通常、計画的または目標指向の行動ではなく、曖昧な感覚入力（傍観者の接近や身体的接触）に対する防御的攻撃の形をとることを確認している。夢遊病者は本質的に暴力的ではない。暴力は反射的で状況によって引き起こされ、意識的な願望や計画とは何の関係もない。

この科学に関する最も重大な法的テストは、依然としてR. v. Parks事件（1992年、カナダ最高裁判所）である。ケネス・パークスは1987年5月24日の早朝、オンタリオ州ピカリングの自宅から同州スカーボローの義父母の家まで約23キロメートル車を運転した。彼は家に入り、タイヤレンチで義父母を攻撃し、義母を殺害し、義父に重傷を負わせた。その後、彼は直接近くの警察署に車で向かい、自首し、2人を殺したと思うと警官に告げた。彼は終始眠っていたと主張した。神経科医、精神科医、法医学の専門家など5人の専門家証人が弁護側として証言し、パークスは夢遊病であったこと、夢遊病は神経学的、精神医学的、またはその他の認められた病気ではないこと、そして彼の家族にはNREM睡眠時随伴症の記録された病歴があることを述べた。陪審員は彼に無罪を言い渡した。カナダ最高裁判所は控訴審でパークスの無罪を支持し、夢遊病を精神科への強制入院を必要とする「心の病」ではなく、絶対的無罪をもたらす完全な抗弁である非精神病性自動症に分類した。

毎年、世界中で数十件の刑事弁護が睡眠時随伴症に関連する暴力の主張に基づいている。その結果は管轄区域によって根本的に異なる。米国の各州は自動症の抗弁を一貫して扱っていない。絶対的無罪をもたらす独立した非精神病性自動症の抗弁として認める州もあれば、心神喪失の抗弁に統合する州もある。後者は無罪ではなく無期限の精神科への強制入院をもたらすため、被告人の観点からは根本的に異なる結果であり、この抗弁を提起するインセンティブは劇的に低下する。『I Will Find You』の舞台であるメイン州は、歴史的に相反する態度をとってきた。デヴィッド・バロウズの架空の事件では、捏造されたDNAが導入された時点で夜驚症の背景は法的に無関係となった。証拠が弁護側の主張を適切に行う前に打ち消してしまったからだ。

■米国のトゥルー・クライム・ブームがもたらした土壌

『I Will Find You』はコーベンとNetflixによる13作目の翻案であり、米国を舞台にした初の作品である。過去12作の翻案はすべて他国（英国、ポーランド、スペイン、フランス、アルゼンチン）で制作され、いずれも成功を収め、2023年以降、Netflixでのコーベン作品の合計視聴回数は4億5000万回を超えている。米国の設定は商業的に理にかなっていた。Netflixの最大の市場は、自国以外のあらゆる場所を舞台にしたコーベン作品を視聴してきたからだ。しかし、米国の設定は認識論的にも正確であった。

過去のコーベン作品は、『I Will Find You』が前提としたこと、すなわち視聴者が過去10年間にわたり、番組が要求するまさにその方法でDNA証拠と検察の確実性を疑うよう教育されてきたことを前提とすることはできなかった。2014年に初公開されたポッドキャスト『Serial』は、米国のメインストリームの耳に冤罪への疑念を植え付けた。2015年の『Making a Murderer（殺人者への道）』は、スティーブン・エイブリーの名前を世に知らしめ、検察の不正行為を夕食時の話題にした。Innocence Project（イノセンス・プロジェクト）のキャンペーンは、2020年時点で375件以上のDNAによる免罪を記録し、そのウェブサイトで法医学の誤用に対する根本的な構造的批判を展開することで、冤罪を学術的な懸念から文化的な懸念へと移行させた。The National Registry of Exonerationsは、『I Will Find You』が初公開される前に、3,000件目の冤罪事件を公表していた。

シェフィールドを舞台にしたコーベン作品を見る英国の視聴者は、その特定の10年間の法医学的リテラシーを持ち合わせていない。捏造されたDNA証拠で有罪判決を受けた男の物語をメイン州を舞台に見る米国の視聴者は、それを反射的に持ち合わせている。番組が疑念を生み出したのではない。米国の視聴者がすでに感じるよう教えられていた疑念を導き出したのである。

■コーベンのフォーミュラが8カ国で通用する理由

法医学的な前提は興味深い。しかし、有能なスリラーがストリーミングの忘却の彼方へ消えていく中で、『I Will Find You』が1億190万ビューに達した理由は別のところにある。コーベンの物語のフォーミュラ（定石）が極めて移植しやすいからだ。

業界アナリストは、彼の翻案を効率的なサスペンス配信システムと表現している。Netflixの13の翻案すべてに共通するフォーミュラは以下の通りだ。安定した現在の生活を送る平凡な主人公が、過去の秘密に直面する。その直面は複数の同時多発的な脅威へと連鎖する。それらの脅威は相互に関連していることが明らかになる。終盤のどんでん返しがすべてを再文脈化する。感情のエンジンは罪悪感、具体的にはプレッシャーの下で決断を下し、それを十分に検証しなかった人物の罪悪感である。脅威は常に家庭内（結婚、親の立場、兄弟の絆）にある。設定は変わるが、エンジンは変わらない。

コーベンのNetflixモデルが大規模に示しているのは、物語の形式と内容の区別である。『The Woods（森の掟）』はニュージャージーからワルシャワへ、『The Innocent（イノセント）』はニュージャージーからマドリードへ移り、『I Will Find You』はボストンに留まる。特定の犯罪、特定の文化的背景、各設定の社会的質感は完全に異なる。しかし、埋もれた秘密によって日常が破壊され、それが実は全員の埋もれた秘密であったと判明するという感情の論理は、損なわれることなく翻訳される。コーベンが、文芸評論家が主張するような曖昧な意味で普遍的なテーマを書いているわけではない。彼のプロットが要求する特定の心理的メカニズム――快適な現在と未検証の過去との衝突――が、文化的な特異性によって損なわれない形で、真に異文化間で通用するということだ。

ペンギン・ランダムハウスが報告したところによると、各番組のリリース後の期間において、翻案の制作国に関わらず、コーベンの原作本の売上が200%増加したという。これは、このフォーミュラが単なる受動的な視聴ではなく、純粋な読者の関心を生み出していることを裏付けている。

■『マイロン・ボリター』はシーズン2の壁を越えられるか

『マイロン・ボリター』は2026年7月27日にニューヨーク市で撮影を開始した。コリン・ウッデルがタイトルロールを演じる。彼は怪我でNBAのキャリアを絶たれ、スポーツエージェントとして再出発した元大学バスケットボール選手である。KJ・アパがウィン・ロックウッドを、ダイアン・ゲレロがエスペランサ・ディアスを演じる。デヴィッド・E・ケリー（『ビッグ・リトル・ライズ』『推定無罪』）とカイル・ロングが共同ショーランナーを務める。

第1シーズンは主にコーベンの12作のボリター小説の2作目『Drop Shot（ドロップ・ショット）』に基づいており、コーベンはThe Hollywood Reporterとのインタビューで、第1シーズンは部分的に『Drop Shot』に基づきつつ「他の方向にも進むが、ミステリーは『Drop Shot』からのものだ」と述べている。

ボリターは構造的に真の出発点となる。これまでのNetflixのコーベン作品はすべて閉じたユニットであり、単一の小説に基づく自己完結型の全8話のミステリーで、続編の予定はなかった。コーベン自身がその論理を明確にしている。「私の中のルールとして、より良いストーリーを思いつかない限り、シーズン2はないと考えている。『I Will Find You』で、また別の子供が行方不明になるとでも言うのか？」最初から継続を前提に設計された全12巻のフランチャイズに基づくボリターは、その論理を意図的に打ち破る。

長距離フライト向けのスリラーのような効率性で消費され、捨てられるように設計されたコーベンのフォーミュラが、単一の再登場キャラクターに対する複数シーズンの視聴者の投資を維持できるかどうかは、依然として未知数である。ボリターの書籍には組み込まれた答えがある。コーベンはそれを12冊書いているのだ。番組の課題は、『I Will Find You』を見て次に移る視聴者が、1年後に『Drop Shot』のミステリーのために戻ってくるかどうかである。ケリーのプレステージに近い実績に裏打ちされたNetflixの賭けは、キャラクターがフォーミュラ単体では必要としない忠誠心を生み出すほど強力であるというものだ。

コーベンはThe Hollywood Reporterに対し、この展望に純粋に興奮していると語った。前作で1億190万ビューを記録した彼の自信に反論するのは難しい。

■注目ポイントQ&A

●『I Will Find You』は実際の事件に基づいていますか？

直接的ではありませんが、その法医学的前提は記録された現実世界の現象に基づいています。共謀者によって捏造されたDNA証拠という中心的なメカニズムは、現実の法医学スキャンダル、特にマサチューセッツ州のアニー・ドゥーカン事件と重なります。この事件では、州立犯罪研究所の化学者が意図的にサンプルを汚染し、結果を捏造したことで、2万1,000件以上の有罪判決が取り消されました。陪審員が改ざんされたDNA証拠で有罪判決を下すという番組の前提は、現実の構造的な脆弱性を反映しています。検察側の専門家証人が二次的DNA転写や証拠改ざんの可能性を陪審員に説明することは稀であり、DNAはそうではないにもかかわらず、ほぼ絶対的なものとして日常的に扱われています。

●睡眠エピソード中に凶悪犯罪を犯しても、法的責任を問われないことは本当にありますか？

一部の管轄区域ではそうですが、法的結果は裁判が行われる場所に大きく依存します。最も重要な判例はR. v. Parks事件（1992年）です。カナダ最高裁判所は、睡眠中に14マイル以上運転して義母を殺害した男性の無罪判決を支持しました。その理由は、夢遊病は精神疾患ではなく、絶対的無罪をもたらす完全な抗弁である非精神病性自動症を構成するというものでした。米国ではその扱いは一貫しておらず、無罪をもたらす独立した非精神病性自動症の抗弁を認める州もあれば、心神喪失の抗弁に統合する州もあり、後者は通常、自由ではなく精神科への強制入院をもたらします。神経科学は現実であり（NREM睡眠時随伴症はDSM-5とICD-11の両方で覚醒障害とされており、法医学的睡眠医学は認められたサブスペシャリティです）、法的認識が科学に遅れをとっている状態です。

●これまでのNetflixでの翻案はすべて海外を舞台にしていたのに、なぜハーラン・コーベンは最大のヒット作を米国に設定したのですか？

商業的には、Netflixの最大の市場は8年間にわたり、ポーランド、スペイン、フランス、アルゼンチンを舞台にしたコーベン作品を視聴してきました。米国の設定は遅すぎたほどです。しかし分析的には、この選択は法医学的にも正確です。米国の視聴者は過去10年間のトゥルー・クライム・メディア（『Serial』『Making a Murderer』、Innocence Projectのキャンペーン、The National Registry of Exonerations）によって、DNA証拠は間違っている可能性があり、刑事司法制度は無実の人々に有罪判決を下すということを文化的なレベルで信じるよう下地を作られていました。過去のコーベン作品は、そのような既存の認識論的準備を前提とすることはできませんでした。『I Will Find You』の法医学的前提は、米国の視聴者に疑念を生み出したのではなく、視聴者がすでに抱いていた疑念を導き出したのです。Innocence Projectが記録したDNAによる免罪は、番組の前提がフィクションではなく確認のように感じられる10年間の文化的な下地を提供しました。

●『マイロン・ボリター』シリーズは『I Will Find You』の続編ですか？

いいえ。『マイロン・ボリター』は、『I Will Find You』とは無関係の全12巻の別シリーズの別キャラクターであり、第1シーズンは主にコーベンの小説『Drop Shot』（1996年）に基づいています。構造的な新しさは、ボリターが自己完結型の単一のミステリーとしてではなく、継続を前提に設計された初のコーベンNetflix翻案であり、複数シーズンのシリーズとして意図されている点です。コリン・ウッデルがマイロン・ボリターを演じ、デヴィッド・E・ケリーとカイル・ロングが共同ショーランナーを務め、2026年7月27日にニューヨーク市で制作が開始されました。

元記事: I Will Find You Built Its Premise on Real DNA Scandals: Faked Forensics Have Jailed Innocent People