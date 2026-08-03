Samsung、Galaxy Z Fold 8でデュアル物理SIMを密かに廃止

8月7日に発売されるSamsungの「Galaxy Z Fold 8」および「Fold 8 Ultra」では、2021年以降のモデルで標準だったデュアル物理SIMスロットが廃止された。仕様表では物理SIMスロットが1つに変更されているが、Samsungからこのダウングレードに関する公式な説明は行われていない。海外渡航が多いユーザーや、eSIMインフラが未発達な地域の購入者は、従来の物理SIM2枚運用ができなくなる点に注意が必要だ。

■6世代続いたデュアル物理SIMの廃止

2021年以降のすべてのGalaxy Z Foldには、2つの物理Nano-SIMトレイが搭載されてきた。しかし、8月7日に発売されるGalaxy Z Fold 8およびGalaxy Z Fold 8 Ultraには1つしかなく、Samsungはこのことを公には発表していない。

SamMobileは8月1日、Fold 7のSIM構成（Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM、同時利用は最大2回線）と、2026年モデルの統一された記載（Nano-SIM + eSIM + eSIM、同時利用は最大2回線）を比較し、この変更を確認した。物理スロット1つ、eSIMプロファイル2つで、同時に有効にできるのは2回線までとなる。Fold 3から搭載されてきたデュアルNano-SIMトレイは姿を消した。Samsungはこの廃止を説明する声明を出していない。

問題なのはその沈黙である。Samsungの公式サイトでスペック表を比較する購入者は、ダウングレードの警告も開示も見つけることができない。標準のFold 8が1,899ドル（約30万円、1ドル=158円換算）、Fold 8 Ultraが2,099ドル（約33万1000円）、インドでは17万9,999ルピー（約29万8000円）から19万9,999ルピー（約33万1000円）という価格設定でありながら、2021年以降のすべての前機種でセールスポイントだった機能が、一言の説明もなくひっそりと廃止された。

初代Galaxy Fold（2019年）とGalaxy Z Fold 2は、物理SIMスロットを1つ搭載して出荷された。グローバル市場向けのGalaxy Z Fold 3から、Samsungは2つ目のNano-SIMトレイを追加し、この構成はGalaxy Z Fold 4、Fold 5、Fold 6、Fold 7まで途切れることなく維持されてきた。

2,099ドルからとなるGalaxy Z Fold 8 Ultraは、これを完全に覆した。Flipシリーズについては、一部のアジア市場向けモデルを除き、グローバルでデュアル物理SIMを広くサポートしたことはないため、影響は小さい。既存のFoldユーザーにとってこのダウングレードが最も重大な意味を持つのは、Foldシリーズ、特に2,099ドルからのFold 8 Ultraにおいてである。

■薄型化という設計上の理由

Samsungはこの廃止について公にコメントしていないが、設計目標からその技術的な理由は読み取れる。Galaxy Z Fold 8 Ultraは展開時の厚さが4.1mmであり、Samsungが製造したブック型の折りたたみスマートフォンとしては最も薄い。標準のFold 8は4.5mmである。

デュアルNano-SIMトレイは些細な部品ではない。2つの独立したSIMカードソケット、トレイ排出機構、そして2枚のカードを並べて収めるための内部構造スペースが必要となる。これらはすべて、5,000mAhのバッテリー（Ultraの場合）や4,800mAhのバッテリー（Wideの場合）を同時に搭載しようとするスマートフォンの内部容積の制約と衝突する。SamsungがFlex Titaniumディスプレイ技術やシリコンカーボンバッテリーを採用できたのは、以前の折りたたみ世代で厚い構造要素に使われていた内部容積を回収したことが一因である。SIMトレイもその予算削減の対象となった。

Fold 8 UltraからのS Pen廃止も同じ薄型化の論理によるものであり、Samsungはこれを4.1mmのプロファイルに明確に帰結させている。デュアルSIMの廃止も明らかに同じ理由で行われたとみられるが、S Penとは異なり、何の説明もなく実施された。

■eSIMへの移行と残された課題

eSIMに関する不満に対する業界の回答は、概ね「eSIMを使えばいい」というものである。この答えは多くのユーザーにとっては正確だが、そうでないユーザーにとっては不十分である。

eSIMは、デバイスのメインボードにはんだ付けされたeUICCチップとして実装され、QRコード、キャリアアプリ、またはデバイス間転送を通じてキャリアプロファイルをリモートでダウンロードし、有効化できる。2回線目の追加、キャリアの変更、旅行用データプランの取得はすべてeSIM経由で可能であり、キャリアインフラが成熟している市場のユーザーにとって、その体験は2022年以降大幅に向上している。

しかし、eSIMは物理SIMの最大の利点である「持ち運びやすさ」を再現できない。Nano-SIMカードはハードウェアであり、取り出して別の電話に挿せば機能する。一方、eSIMプロファイルはキャリアが管理するソフトウェアのトランザクションである。紛失や破損後に代替機に転送するには、キャリアが古いプロファイルを無効化し、新しいプロファイルを再発行する必要がある。この再発行プロセスはSamsung、Google Pixel、Motorolaなどのブランド間で大きく異なり、Androidデバイス間でeSIMを転送する方法を学ぶ際には、再アクティベーションが最もスムーズな選択肢となることが多い。海外でのデバイス盗難や破損などの緊急時には、この違いにより、キャリアのサポートを待つ間、一時的にサービスが利用できなくなる可能性がある。

この格差は、eSIMのキャリアインフラが構造的に脆弱な市場でより顕著になる。50の市場と168のモバイルオペレーターのeSIM対応状況を評価した「Holafly Global eSIM Index 2026」では、米国は100点満点中90.2点と評価されている。一方、Galaxy Z Fold 8 Ultraが19万9,999ルピー（約33万1000円）から販売されるインドや、スーダン、リベリアなどの市場は世界で最も低いランクに位置しており、同インデックスは「規制介入が決定的な要因であり、特定の市場ではeSIMサービスの拡張性に重大な影響を与える制限が適用されている」と指摘している。AndroidPureの報道によれば、Samsungのインド向けFold 8の製品ページにはSIMの仕様行が全く記載されていないとされており、インドの購入者は最大の情報開示の欠如と最大のeSIMインフラの障壁に同時に直面することになる。

世界的に見ると、GSMA Intelligenceは、スマートフォンのeSIM普及率が2026年末までに約10%、2030年までに全接続の55%に達すると予測している。この軌跡は重要だが、それは同時に、世界中のFold 8購入者が今日遭遇するモバイルインフラの大部分が、依然として物理SIM主体であることを意味する。Samsungが行った代替は、すべての市場のすべてのユーザーにとって等価ではない。

■Appleの事前告知とSamsungの沈黙

透明性の比較が重要になるのは、前例があるからだ。Appleが2022年9月に米国のiPhone 14モデルから物理SIMトレイを廃止した際、Appleの基調講演で直接言及し、ウェブサイトで説明資料を公開し、eSIMアクティベーションをサポートする米国のキャリアリストを提供した。当時の読者の反応は大きく分かれ、多くの旅行者が強く反対したが、誰も「知らなかった」とは主張できなかった。MacRumorsのiPhone 14発表スレッドには、頻繁に旅行するユーザーから「SamsungにはAppleに追随しないだけの頭脳があることを願う」というコメントが寄せられていた。そのユーザーが好んだ代替メーカーは現在、より少ない警告で同じ動きを見せている。

Fold 8におけるSamsungのアプローチは、程度の問題ではなく質的に異なる。スペックページの「Nano-SIM + eSIM + eSIM (最大2回線同時待受)」という記載は、デバイスの機能を技術的に正確に説明している。しかし、Appleのアプローチがしたこと、つまり「5年間にわたってすべての前機種に存在していた機能がもはや存在しない」と購入者に伝えることをしていない。技術的に正確なスペック表の記載と、機能低下の積極的な開示との間にあるこの違いこそが、Samsungの沈黙が越えた一線である。

■業界全体のeSIM移行トレンド

ある意味では、これは業界の方向性である。Appleは2022年に米国の購入者向けにこの方針を打ち出し、iPhone 17 AirでeSIM専用構成をさらに多くの市場に拡大した。Googleは米国でPixel 10の全ラインナップをeSIM専用にした。GSMA Intelligenceは、2030年までにeSIM接続が世界のスマートフォン接続総数の55%を占め、過半数になると予測している。プレミアムデバイスの軌跡は明らかに、eSIM専用またはeSIM＋物理SIM1枚のハイブリッド構成に向かっている。

Samsungの動きが注目されるのは、製品カテゴリーと価格帯のためである。Galaxy Z Foldシリーズは歴史的に、Android市場の中で最も国際的に移動が多く、最もプロフェッショナルな要求が厳しい層をターゲットにしてきた。これらの購入者は、現地回線と国際回線、仕事用と個人用など、2つの回線を持ち歩く可能性が最も高く、eSIMサポートが不均一な市場を旅行する際に物理SIMを交換する柔軟性を必要とする可能性が最も高い。2,099ドルのFold 8 Ultraは、海外旅行を全くしない人向けの電話ではない。Android市場で最も目の肥えた層を巡って競争しており、説明なしに削除された機能は、まさにその層が歴史的に使用してきたものである。

物理SIMスロットの喪失と引き換えに記録的な薄さのシャーシを得るという技術的なトレードオフが価値あるものかどうかは、購入者次第である。より擁護が難しいのは、その周辺にある沈黙である。8月7日に新しいFold 8 Ultraが、現在持ち歩いている2枚の物理SIMカードを収容できないことに気づいた購入者は、そのトレードオフを自ら選択したわけではない。Samsungが彼らに代わって、事前の通知なしにそれを行ったのである。

■注目ポイントQ&A

●Galaxy Z Fold 8はデュアルSIMをサポートしていますか？

はい、ただしハイブリッド形式のみです。物理Nano-SIM1枚とeSIMプロファイル1つで、同時に有効にできるのは最大2回線です。2枚の物理Nano-SIMカードはサポートしていません。以前のFoldモデル（Fold 3からFold 7）は、グローバル市場で2つの物理Nano-SIMトレイをサポートしていました。Fold 8とFold 8 Ultraはどちらも物理SIMスロットが1つに戻っています。

●なぜSamsungはGalaxy Z Fold 8からデュアル物理SIMを廃止したのですか？

Samsungはこの変更について公に説明していません。技術的な推測としては、Galaxy Z Fold 8 Ultraの展開時4.1mmという薄さでは、2つのカードソケット、トレイ、追加の構造スペースを必要とするデュアルNano-SIMトレイ機構のための内部容積がほとんど残されていないためと考えられます。Samsungは、Fold 8 UltraからのS Penサポートの廃止や、Fold 8 Wideモデルからの望遠レンズの廃止においても、同様の容積に基づくトレードオフを行っています。

●Galaxy Z Fold 8で旅行用のSIMカードは使えますか？

物理Nano-SIMを1枚使用できるため、メインのSIMを取り外せば現地のプリペイドカードに差し替えることが可能です。ただし、2枚の物理SIMカードを同時に使用することはできません。旅行中に2回線を使用する場合、2回線目はeSIMプロファイルである必要があり、渡航先の国でキャリアがeSIMアクティベーションをサポートしている必要があります。「Holafly Global eSIM Index 2026」で準備度が低いとランク付けされている市場（8月上旬にFold 8 Ultraが発売されるインドなど）では、キャリアのeSIMアクティベーションがスムーズにいかない可能性があります。

●eSIMは2枚目の物理SIMカードの完全な代替になりますか？

米国、ヨーロッパの大部分、オーストラリアなど、キャリアのeSIMサポートが成熟している市場のほとんどのユーザーにとっては、日常的な違いは最小限です。しかし、破損や紛失したデバイスを交換する場合（eSIMの転送には物理カードの交換ではなくキャリアの再認証が必要）、およびeSIMのキャリアインフラが限られている市場を旅行する場合の2つのシナリオで格差が生じます。物理SIMはユーザーが管理できるポータブルなハードウェアですが、eSIMプロファイルはキャリアが管理するソフトウェアの認証情報であり、移動にはキャリアの関与が必要です。この違いは、迅速な接続が必要でキャリアのサポートを待てない場合に最も重要になります。

元記事: Samsung Drops Dual Physical SIM From Galaxy Z Fold 8 With No Explanation