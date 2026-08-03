Xbox Game PassはCoDなしで成立するか、2026年8月の大型2作で問われる新戦略

2026年8月は、Xbox Game Pass Ultimateが、「Call of Duty」の新作という月末の切り札なしで、月額9.99ドル（約1,580円）のEssentialより高い月額22.99ドル（約3,630円）の価値を証明しなければならない最初の月となる。Microsoftは2026年4月、今後の「Call of Duty」タイトルを発売初日から提供する対象から外した。この変更は2025年10月の50％値上げに続くもので、Xboxの最高戦略責任者であるMatthew Ball氏は、数カ月の間に「数百万人のサブスクライバー」を失ったと公に認めている。Ball氏がThe Game Business Liveで認めたように、Game Passの最上位プランは今や、サードパーティとの契約だけでその価値を正当化しなければならない。

（※編注：本記事の内容は米国でのサービス提供内容・価格に基づいています。）

今月、その役割を担うのが、Game Freakの『Beast of Reincarnation』と、Asobo Studioの『Resonance: A Plague Tale Legacy』だ。前者は8月4日、後者は8月27日に登場する。いずれもGame Pass UltimateおよびPC Game Passで追加費用なしに提供される一方、発売日には月額9.99ドルのEssentialと月額14.99ドルのPremiumの対象外となる。サービスに残った数千万人のサブスクライバーや、Xbox CEOのAsha Sharma氏がUltimateを月額29.99ドルから22.99ドルへ値下げした後に戻ってきた利用者にとって、8月に問われるのは、サードパーティ作品の初日配信が、かつて「Call of Duty」の確実な発売日配信が果たしていた役割を代替できるかどうかだ。

今月、その答えを示すのは、今年特に期待を集めるサードパーティ作品のうちの2本である。一方は、主に「ポケットモンスター」シリーズで知られるスタジオが手がけるポストアポカリプス・アクションRPG。もう一方は、先行プレイした批評家から「シリーズ最高のプレイ感」と評されている、ミノア神話を題材とした「A Plague Tale」シリーズの前日譚だ。

■Game Freakの完全新作『Beast of Reincarnation』が8月4日に登場

「ポケットモンスター」シリーズの本編を30年以上にわたって手がけてきたGame Freak（ゲームフリーク）が、同フランチャイズ以外では初となるAAAタイトルを8月4日にリリースする。本作はGame Pass UltimateおよびPC Game Passで発売初日から提供される。

『Beast of Reincarnation』は、4026年のポストアポカリプス化した日本を舞台に、「Blight」と呼ばれる腐敗に侵された若きはぐれ者エマと、相棒の犬クーの物語を描く。ディレクターの古島幸大氏は、Unreal Engine 5を用い、「1人と1匹」という構成を軸に本作を作り上げた。エマは剣と植物の蔓を利用した移動能力を駆使してリアルタイムで戦う。一方、コンパニオンメニューを開くとアクションが一時的に遅くなり、プレイヤーはクーに戦術的な指示を出せる。パリィを成功させると、クーの強力なアビリティに必要なリソースが生成されるため、正確な防御が攻撃面の見返りにつながるゲームプレイループになっている。

本作のパリィを重視した戦闘は『SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE』、開放的で相互につながった世界設計は『ELDEN RING』と明確に比較でき、Game Freakがこれまで制作してきた作品とは雰囲気が大きく異なる。古島氏は、グラフィックの忠実度よりも操作感を優先し、「手と心に届くゲームプレイ体験」の実現に注力したと述べている。この発言は、近年の「ポケットモンスター」作品の技術的パフォーマンスに対する長年の批判に直接応えたものだった。

この方針を理解するうえで重要な点として、本作の開発履歴には、Game Freak社内のスタッフのうち少人数だけがクリエイティブ面の指揮を担い、制作作業の多くが外部パートナーに委託されたと記されている。パブリッシング体制は、Take-Twoが2024年後半にPrivate Divisionレーベルを売却した際、その作品カタログを取得した独立系パブリッシャーのFictionsが管理した。Vertical Slice Gamesは、スタジオの実績と発売前の状況を基に、本作の発売前の品質予測を「慎重」と位置付け、スコアを59～79と推定していた。発売数日前に明らかになったファミ通のクロスレビューは35点満点中ではなく40点満点中35点で、百分率に換算すると87.5％となり、この予測範囲の上限付近に位置する。

予約購入者には、クー用の「Brown Shiba Skin」と3万アンバーのゲーム内通貨が提供される。本作はXbox Play Anywhereに対応しており、1回の購入またはGame Passへの加入によって、コンソールとPCの両方でプレイでき、セーブ進行状況も共有される。

対象プラン：Game Pass UltimateおよびPC Game Passで発売初日から提供される。EssentialおよびPremiumのサブスクライバーは、発売日には利用できない。

配信時間の注意点：Xbox Series X|S版とPlayStation 5版は、8月4日の各地域の現地時間午前0時にプレイ可能となる。SteamのPC版は状況が異なり、世界同時配信のため、UTCの8月4日午前0時、日本時間では8月4日午前9時に配信される。米国東海岸のSteam利用者にとっては、8月3日午後8時に当たる。PC向けXboxアプリ版は、コンソール版のスケジュールに従う。

■『Monsters are Coming! Rock & Road』が8月6日にコンソール版デビュー

タワーサバイバル・ローグライト『Monsters are Coming! Rock & Road』が、8月6日にGame Pass Ultimateを通じてXboxコンソールに登場する。本作は以前からPC Game Passで提供されており、サブスクリプションサービスを通じてXbox Series X|Sに登場するのは今回が初めてとなる。

プレイヤーは、絶え間なく押し寄せるモンスターの群れから常に移動し続ける都市を守りながら、資源を集めて防衛設備を建設し、「Ark」と呼ばれる目的地まで都市を安全に導くことを目指す。PC版に触れたことがないサブスクライバーにとって、コンソール版は、Game Passで提供される独創的なサバイバルゲームの一つを始める手軽な機会となる。

対象プラン：コンソールではEssentialプランにも含まれる。

■『Sandustry』が8月13日にPC Game Passで早期アクセス開始

PC Game Passに加入している工場建設ゲームのファンは、8月13日から『Sandustry』をプレイできる。開発元のLantto GamesとパブリッシャーのHooded Horseは、Steam、GOG、Microsoft Storeで同時に早期アクセスを開始する。

『Manor Lords』『Menace』『9 Kings』など、すでにGame Passで提供されている作品を抱えるHooded Horseが、本作のパブリッシングを担当する。プレイヤーは、プロシージャル生成された惑星に降り立つ。その環境は完全に破壊可能で、ピクセル単位でシミュレーションされている。地形を構成する一つ一つのピクセルが個別にシミュレーションされた物理的な存在で、採掘、混合、加工、化学的な変換が可能だ。プレイヤーは地形を掘削して資源を集め、自動化された生産ラインを構築しながら、地中に埋もれた遺跡を発見していく。Game Previewタイトルであるため、そのシステムは早期アクセス期間を通じて大幅に拡張されると見込まれる。

現段階ではPC専用であり、Game Preview期間中にXboxコンソール版をリリースする計画は、現在のところない。

対象プラン：PC Game Passサブスクライバー。発売時点では、いずれのコンソール向けプランにも含まれない。

■サードパーティ依存のモデルは持続可能か？

8月のラインナップを支える経済的な仕組みは、月額9.99ドル（約1,580円）のEssentialではなく、月額22.99ドル（約3,630円）のUltimateを選ぶべきか判断しようとしている人にとって、注目に値する。

Microsoftが2026年4月、「Call of Duty」の新作をGame Passの初日配信対象から外したことで、同社は現実的な問題を一つ解決した。『Call of Duty: Black Ops 6』をGame Passで発売初日から提供した結果、買い切り販売によって得られたはずの推定3億ドル、約474億円の収益を失ったと報じられているからだ。しかし同時に、UltimateとEssentialのどちらを選ぶかという判断において、Ultimateへのアップグレードを最も確実に促していた要因も失われた。

その代わりとなるのが、サードパーティとの契約モデルだ。Microsoftは、『Resonance』のFocus Entertainmentや『Beast of Reincarnation』のFictionsといったサードパーティのパブリッシャーに、前払金または収益分配方式の料金を支払い、各社のゲームを発売日からGame Passで提供する。Ultimateのサブスクライバーは、通常価格49.99～59.99ドル、約7,900～9,480円のタイトルを追加費用なしでプレイできる。そのビジネス上の論理は、サブスクライバーが、加入していなければ通常価格で購入していたゲームを1カ月に2本以上プレイするなら、月額22.99ドルのUltimateの方が割安になるというものだ。

今月については、その計算が成り立つ。通常価格の合計が約110ドル、約1万7,380円となる2本を、Game Pass Ultimateで追加費用なしにプレイできる。数字だけを見れば、説得力のある提案である。

より重大なのは、この状況がどの程度の頻度で続くかだ。8月のラインナップが強力なのは、注目度の高いサードパーティ作品の初日配信が、たまたま2本重なったためである。初日配信されるのが小規模作品だけだったり、サブスクライバーがすでに所有しているゲームだけだったりする月には、Sharma氏による値下げ後に戻ってきた数百万人のサブスクライバーが、ラインナップが手薄になっても加入を続けるかどうかが試される。

この問題は、1年前よりも重要性を増している。2026年7月6日のスタジオ閉鎖により、安定した初日配信の目玉を作り出すMicrosoftのファーストパーティ開発能力の多くが失われたためだ。Ninja Theory、Double Fine、Compulsion Games、Undead Labs、Arkane Lyonの5つのスタジオが、閉鎖または強制売却の手続きに入っている。

Arkaneの創設者Raphaël Colantonio氏は、Engadgetが報じたコメントの中で、その背景にある構図を率直に表現した。Game Passは、Microsoftの「無限の資金」によって補助され、「10年にわたって業界にますます損害を与えてきた持続不可能なモデル」だという。その補助にも限界がある。

現在8月のラインナップによって試されているのは、Sharma氏の対応策だ。ファーストパーティ作品の供給量という土台がなくても、サードパーティとの契約を安定して確保し、適切に宣伝することで、Game Passのプラン構造を支えられるかどうかが問われている。

■『Resonance: A Plague Tale Legacy』が8月27日に配信

今月2本目の目玉タイトルは、その3週間後に登場する。『Resonance: A Plague Tale Legacy』は、高い評価を得ている「A Plague Tale」シリーズの前日譚で、『A Plague Tale: Requiem』の15年前を舞台としている。Xbox Wireの発表によると、2022年の続編で登場した、勇猛な若き密輸業者兼戦士のソフィアが、自身の過去にまつわる秘密を解き明かすため、ミノタウロスの島へ向かう旅を描く。

Asobo Studioがフランスのボルドーで開発し、Focus Entertainmentが販売する『Resonance』は、シリーズの3作目に当たる。ただし、ステルスではなく戦闘を明確な前提として設計された主人公が登場するのは初めてだ。過去作のアミシアとユーゴが、投石器や影、ネズミの群れを利用して生き延びたのに対し、ソフィアは敵の攻撃をパリィし、フィニッシュムーブで反撃する。

14世紀のヴェネツィアと古代ミノア文明のクレタ島を行き来する、二つの時代を用いた仕組みによって、過去の出来事が現在に影響を及ぼす。また、過去2作品の音楽を担当した作曲家Olivier Derivière氏は、本作の開発資料によると、ミノア文明を舞台とする設定に合わせ、ギリシャ系キプロスの歌唱と伝統楽器を取り入れている。

発売前の先行プレイ記事が示す評価は、これまで好意的ではあっても突出して高いとは限らない評価を受けてきたシリーズとしては、異例なほど強い。Steamのストアページに掲載された引用によると、IGNのプレビューは「明らかに、これまでの『A Plague Tale』で最高のプレイ感だ」と評価した。Eurogamerは「紛れもなく、今なお『A Plague Tale』である」と表現し、GamingTrendは「またしても傑作になりつつある」と評している。

開発作業は完了している。本作は2026年7月3日にゴールド、すなわち製品版の完成段階に達しており、8月27日の発売予定が維持されることを裏付けている。

予約特典には、「Heritage Pack」DLCとして、ミノアの剣、Alecのペンダント、デジタルアートブックが含まれる。『Resonance』はXbox Play Anywhereに対応する。買い切りで購入する場合、コンソール版の価格は59.99ドル、約9,480円で、SteamのPC版も59.99ドルとなっている。

対象プラン：Game Pass UltimateおよびPC Game Passで発売初日から提供される。EssentialおよびPremiumのサブスクライバーは、発売日には利用できない。

■8月のラインナップと提供プランのまとめ

『Beast of Reincarnation』（8月4日）：Game Pass UltimateおよびPC Game Passで発売初日から提供。発売時点ではEssentialまたはPremiumでは利用できない。

『Monsters are Coming! Rock & Road』（8月6日）：Game Pass UltimateでXboxコンソール版が登場。PC Game Passではすでに提供されている。

『Sandustry』（8月13日、PCのみ）：PC Game Passで、Game Previewタイトルとして初日から提供。いずれのコンソール向けプランにも含まれない。

『Resonance: A Plague Tale Legacy』（8月27日）：Game Pass UltimateおよびPC Game Passで発売初日から提供。発売時点ではEssentialまたはPremiumでは利用できない。

プラン選択の基準は明快だ。初日配信される2本の目玉タイトルをプレイするには、Ultimateの月額22.99ドル、またはPC Game Passの月額13.99ドル、約2,210円のいずれかが必要になる。発売日に『Beast of Reincarnation』または『Resonance』をプレイしたいEssentialやPremiumのサブスクライバーは、プランをアップグレードするか、ゲームを買い切りで購入しなければならない。

CDKeys、Eneba、Amazonなどのサードパーティ系割引販売業者では、Ultimateの利用コードが通常価格より20～30％安く販売されることが多い。その場合、通常価格で12カ月分を支払った場合の275.88ドル、約4万3,590円に対し、年間費用を約200～230ドル、約3万1,600～3万6,340円まで抑えられる可能性がある。

今後は、『Gears of War: E-Day』が2026年10月6日に、Game Passの初日配信タイトルかつコンソール独占タイトルとして登場する。これは再編後、サービスでの提供にサードパーティのパブリッシャーとの契約を必要としない、初のファーストパーティの目玉作品となる。『Fable』は2027年2月23日に、Game Passで発売初日から提供されることが確認されている。

■『Grave Seasons』のアップデート：2026年秋の配信予定を維持

開発元Perfect GarbageとパブリッシャーBlumhouse Gamesによるコージーホラー農業シミュレーション『Grave Seasons』は、当初8月14日に発売される予定だった。しかしTechTimesが報じたように、2026年6月5日に延期が発表された。開発元は、すべてのプラットフォームでさらなる仕上げが必要だと説明し、同時に6月15日に予定していたSteam向け体験版の配信も中止した。

本作では、プレイヤーは農業を営み、小さな山間の町で人間関係を築きながら、超自然的な連続殺人犯の正体を突き止める。犯人はプレイするたびにランダムに変わる。Steamのウィッシュリスト登録数は60万件を超えている。

PC、Xbox Series X|S、PlayStation 5、Nintendo Switchを対象とする初日Game Pass配信の方針は維持されている。新たな発売日は発表されておらず、2026年秋の登場が引き続き予定されている。

■注目ポイントQ&A

●『Beast of Reincarnation』はGame Passで無料でプレイできますか？

『Beast of Reincarnation』は8月4日に、Game Pass UltimateおよびPC Game Passの初日配信タイトルとして登場します。両プランのサブスクライバーは、発売日から追加費用なしでゲーム本編をインストールしてプレイできます。低価格のEssentialプラン、月額9.99ドルと、Premiumプラン、月額14.99ドルのサブスクライバーは、発売日には利用できません。発売時からプレイするには、Ultimateへのアップグレード、月額13.99ドルのPC Game Passへの切り替え、または通常価格59.99ドルでの買い切り購入が必要です。

●2026年8月のXbox Game Pass Ultimateは、「Call of Duty」なしでも価値がありますか？

2026年8月に限れば、価値を説明する材料は十分にあります。通常価格の合計が約110ドルとなるサードパーティ作品2本が、同じ月にUltimateで追加費用なしに提供されるためです。

ただし、この条件が年間を通じて成立するかどうかは、目玉作品が予定されていない月にも、Microsoftが同様のサードパーティ作品の初日配信契約を安定して確保できるかにかかっています。8月のラインナップがどれほど魅力的でも、それだけでこの疑問に完全な答えを出すことはできません。

主にカタログ内の旧作をプレイし、新作を発売日から遊ぶことにあまり関心がないサブスクライバーには、月額9.99ドルのEssentialで十分かもしれません。新作を発売日からプレイし、クラウドストリーミングとEA Playも利用したい人にとっては、その3つをすべて提供するUltimateが唯一の選択肢となります。

●『Resonance: A Plague Tale Legacy』は『A Plague Tale: Requiem』の続編ですか？

『Resonance』は続編ではなく前日譚です。2022年発売の『A Plague Tale: Requiem』の15年前を舞台とし、『Requiem』に登場したソフィアを主人公に、14世紀のヴェネツィアと古代ミノア文明のクレタ島を行き来する独立した物語が展開されます。

過去作をクリアしていない、あるいはプレイしたことがない人でも楽しめるように設計されています。ただし、『Requiem』の設定に詳しいプレイヤーであれば、ソフィアの物語に織り込まれた登場人物や神話とのつながりに気づくでしょう。

●Xboxの高い評価を得たゲームを開発したスタジオはどうなったのですか？

Ninja Theory（『Hellblade』）、Double Fine（『Psychonauts』）、Compulsion Games（『South of Midnight』）、Undead Labs（『State of Decay』）、Arkane Lyon（『Dishonored』『Deathloop』）という5つのXboxファーストパーティスタジオは、2026年7月6日から閉鎖または強制売却の手続きに入りました。

背景にあるのは、Game Passに関する会計上の仕組みです。スタジオが作品をGame Passで発売初日から提供すると、そのゲームは買い切りで購入される代わりに、サブスクリプションを通じて利用されます。しかしMicrosoftの内部会計では、サブスクリプションが置き換えた買い切り販売の収益が、各スタジオの実績として計上されませんでした。

Compulsion Gamesの『South of Midnight』は、3週間で100万人を超えるGame Passプレイヤーを獲得しました。しかし、この会計構造の下では、それらのプレイヤー数は、商業的な成功として認識される業績数字には結びつきませんでした。こうしたスタジオ閉鎖は、8月のサードパーティ契約モデルが試される直接的な背景となっています。

元記事: Xbox Game Pass August 2026 Hinges on Two Third-Party Deals and No First-Party Safety Net