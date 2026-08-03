欧州で27年ぶりの皆既日食が8月12日に到来、NASAは改良型カメラでコロナ観測へ

2026年8月12日、ヨーロッパ本土では27年ぶりとなる皆既日食が観測される。NASAは高高度研究用ジェット機に改良型カメラを搭載し、雲の上から太陽コロナの謎に迫る観測ミッションを実施する。スペインなどでは日没時の低空で日食が起こるため、山火事の煙による視界不良リスクが懸念されている。

■欧州本土で1999年以来の皆既日食

8月12日、ヨーロッパ本土は27年ぶりとなる皆既日食を経験する。そしてNASAは、前回の失敗を修正するために特別に構築された改良型機器を携え、雲の上で準備を整える。月の影は時速2,113マイル（時速約3,400km）以上でグリーンランドからアイスランド、そしてスペインへと駆け抜け、1999年8月11日以来初めて大陸の一部を真昼の暗闇に包み込む。NASAのWB-57研究用ジェット機は、2024年4月8日の日食時に飛行したものと同じカメラ群を搭載し、高度5万フィート（約1万5,000m）でその影を追いかける。ただし今回は、2024年の画像で記録された露出過多の失敗に対処するため、重要な露出時間の調整が行われている。

この失敗が重要である理由は、日食が地球の表面から高解像度カメラで太陽コロナを直接見ることができる唯一の瞬間だからだ。太陽の希薄な外層大気であるコロナは、摂氏100万度から300万度（華氏180万度から540万度）で燃えており、これは太陽の目に見える表面の約200倍の熱さである。なぜそうなるのかは太陽物理学における主要な未解決問題の一つであり、8月12日に飛行するカメラはまさにそこへ向けられている。これは、パーカー・ソーラー・プローブのコア調査が軌道上から追求してきたミッションでもある。

現在生きているヨーロッパ人の多くにとって、皆既日食の記憶はない。月の影が最後にヨーロッパ本土を横切ったのは1999年8月11日で、イギリス、フランス、ドイツ、その他いくつかの国を通過した。timeanddate.comの日食履歴データによると、それからの27年間に世界で18回の皆既日食が発生したが、皆既帯がヨーロッパ大陸の端をかすめたのは、2006年のジョージアとロシアの狭い帯状の地域、そして2015年の遠く離れたフェロー諸島とスヴァールバル諸島の2回のみだった。

8月12日は異なる。本影と呼ばれる月の暗い影は、スペインの北半分を横切る幅約180マイル（約290km）の軌跡を描き、同国の50県のうち36県に触れ、軌道上のすべての主要都市に到達する。アイスランドの首都レイキャビクでは、米東部時間午後1時45分（現地時間午後5時45分、日本時間13日午前2時45分）頃から60秒間の皆既日食が見られる。NASAの日食カバレッジページによると、スペインの北海岸では米東部時間午後2時28分（ア・コルーニャの現地時間午後8時28分、日本時間13日午前3時28分）頃から皆既日食が始まり、暗闇はオビエド、バジャドリード、サラゴサ、バレンシアを南東へ移動し、太陽が地中海に沈むバレアレス諸島で終わる。

NASAの日食ジオメトリデータで確認されたところによると、この軌道は北極点から約62マイル（約100km）以内に接近した後、南へカーブする。この幾何学的配置により、アイスランドとスペイン北部にまたがる異常に広い皆既帯が生み出される。最大の皆既日食（2分18秒）はアイスランドの西海岸沖で発生する。

■NASAのカメラ、前回の過露出問題を修正

2024年の日食で「SAMI（SCIFLI Multispectral Airborne Imager）」が飛行した際、太陽コロナの貴重な画像をもたらした。同時に、特定の失敗ももたらした。内部コロナの明るい特徴が露出過多になり、カメラのセンサーが飽和して、科学者が最も研究したかった構造そのものが白飛びしてしまったのだ。磁場によって太陽表面の上に浮かぶ太陽物質の弧であるプロミネンス（紅炎）は、コロナの中で最も明るい特徴の一つである。それらは最も理解されていないものの一つでもあり、2024年にきれいに撮影するのが最も難しいものの一つだった。

NASAの公式SAMIキャンペーン概要によると、コロラド州ボルダーにあるサウスウエスト研究所の主任研究員であるアミール・カスピ氏は、8月12日のキャンペーンに向けて、それらの明るい特徴をより良く捉えるために露出時間を調整した。彼のチームはまた、データをより速く解析するために2024年以降に新しい後処理ソフトウェアを開発した。「太陽は常に変化している」とカスピ氏は語った。「日食は毎回異なる。そのため、以前は見えなかったものが見える可能性がある。そして私たちは毎回の日食から、次の日食をより良く観測する方法を学ぶのだ」

WB-57は、高度5万フィートの機首コーンにSAMIの4台のカメラを搭載する。ここは雲の上であり、さらに重要なことに、中赤外線波長が地面に到達する前に吸収してしまう下層大気の一部よりも上空である。これらの赤外線チャンネルは、過去のわずかな日食飛行でしか観測されておらず、その特性は十分に解明されていない。時速460マイル（約740km）で皆既帯に沿って飛行することで、ジェット機はコロナの観測時間を、地上の固定観測者が見る2分18秒から約3分間に延長する。この実験は、NASAの太陽物理学低コスト宇宙アクセスプログラムを通じて資金提供されている。

ワシントンのNASA本部で日食プログラムマネージャーを務めるケリー・コレック氏は、「皆既日食中の地球というユニークな視点から、科学者は太陽系内の他のどこからでも不可能な方法で太陽のコロナを研究できる」と述べた。「太陽は私たちの日常生活、衛星、そして宇宙にいる宇宙飛行士に影響を与えており、私たちはこの瞬間を利用して、その影響についての理解を深めることができる」

コロナの温度パラドックス（表面温度が約5,500度であるのに対し、外層大気は100万から300万度に達する）は、何十年も天体物理学者を悩ませてきた。phys.orgの2026年7月の宇宙塵コロナ加熱研究に関する報告では、アラバマ大学ハンツビル校のサイード・アヤズ氏によるNASAのパーカー・ソーラー・プローブのデータを使用した研究が紹介されており、新たな潜在的メカニズムが提示された。太陽近くの帯電した宇宙塵が、プラズマ波がコロナを通じてエネルギーを伝達する方法を再構築し、異常加熱に寄与している可能性があるという。地上およびSAMIからの日食観測は、毎秒20フレームのペースでプロミネンスの形成、コロナの流出、構造変化をマッピングすることにより、この進行中の調査にデータを提供する。

■学生気球チームが地球大気への影響を測定

WB-57が太陽の外層大気を追跡する一方で、並行する実験では、月が突然太陽光を遮った際の地球の最下層大気の反応を研究する。NEBP 2026日食キャンペーンページの詳細によると、モンタナ州立大学のアンジェラ・デ・ジャーディンズ博士が率いるNASA支援の「全国日食気球プロジェクト（NEBP）」は、米国の複数の大学の学生チームをアイスランドとスペインに派遣している。

アイスランドでは、アイダホ大学とケンタッキー大学の2つの大気科学チームが、日食の18時間前から開始し、その後8時間まで合計80個の気球を打ち上げる。彼らの機器は複数の高度で温度、気圧、湿度、風を測定し、地面に直接接する大気の部分である惑星境界層の変化を追跡する。NASAのNEBP境界層研究ページによると、2023年10月の金環日食と2024年4月8日の皆既日食のデータは、境界層が晴天の下では崩壊したが、曇天の条件下では崩壊しなかったことを示しており、直接的な日射量の瞬間的な変化が地表付近の大気構造をリアルタイムで駆動することを示唆している。アイスランドの8月は新たなテストケースを提示する。この島の白夜に近い状態は、日照時間がほぼ24時間続くことを意味し、通常境界層の崩壊を引き起こす夜間の影響が、中緯度の日食サイトよりもはるかに弱い可能性がある。

「この日食は境界層を崩壊させることができるだろうか？」と、アイスランドのチームの一つを率いるアイダホ大学の化学工学教授、マシュー・バーナーズ氏は問いかけた。大学のチームはアイスランド大学の科学者たちと協力し、彼らは追加の対流圏界面の測定を提供する。

NEBPスペインエンジニアリングチームのページによると、スペインでは、モンタナ州立大学、ノースフロリダ大学、コネチカット州のブリッジポート大学およびハートフォード大学の3つのエンジニアリングチームが、上空から日食の影を撮影する360度カメラと、下部成層圏のオゾン濃度を測定する機器を搭載した6個の気球を打ち上げる。オゾンは太陽光による反応を通じて形成され、2024年のデータでは皆既日食中に測定可能なオゾンの減少が示された。スペインのチームは、太陽がすでに地平線に近い低い太陽高度角で発生する日食が、真昼に発生するものとは異なるオゾンの特徴を生み出すかどうかをテストする。

■スペインでの観測における太陽の高度と煙のリスク

2026年の日食は、日没時に発生するという点で、米国が最近経験したどの日食とも明確に異なる。spainsolareclipse.comの観測ジオメトリガイドが明確にしているように、スペインのア・コルーニャに皆既日食が到来する時、太陽は地平線から約10度の高さにある。影がバレンシアとバレアレス諸島に到達する頃には、西の地平線からわずか2から4度の高さ（腕を伸ばした状態での指4本分の幅未満）となる。この低い幾何学的配置は、遮るもののない西の地平線が不可欠であることを意味する。木立、丘、または建物があれば、物理的に皆既帯の中にいる観測者にとっても、イベント全体が見えなくなる可能性がある。

また、これは高高度の日食にはない形で大気の歪みが見えることも意味する。その低い角度では、太陽光とコロナの光が真昼よりもはるかに多くの地球の大気を通過しなければならず、壮観かもしれないし、あるいは見えなくなるかもしれない赤みや歪みが生じる。山火事の煙が主要なリスクである。Time誌の山火事による日食リスク報告によると、2026年7月下旬の時点で、スペインはここ数年で最悪の火災シーズンを経験しており、国内で十数件の大規模な火災が活動中である。一部の日食計画情報源は、20年平均を約80%上回る約17万1,382ヘクタールが焼失したという数値を引用しているが、本誌はこの具体的な数値を独自に検証していない。議論の余地がないのは、西の地平線に煙があれば、皆既帯にいても西側に火災のない視界を見つけられない観測者にとって、日食の眺めが劣化するか失われるということだ。

Eclipsophileのスペイン向け雲量統計に基づくと、過去の雲量データはスペイン内陸部に最も良い確率を与えている。アラゴン州、カスティーリャ・イ・レオン州、およびバレンシア内陸部の場所は、8月に晴天になる確率が通常70から85パーセントである。日食プランナーによって皆既日食の持続時間と好天の最良の組み合わせとして特定されたサラゴサでは、約2分15秒の皆既日食が見られる。大西洋岸（ア・コルーニャ、オビエド）は、皆既日食の持続時間が長いにもかかわらず、雲のリスクが高い（雲の確率50から60パーセント）。

マドリードの約200万人の人々にとっては、皆既日食は起こらない。スペインの首都は皆既帯のすぐ南に位置しており、太陽の約99.9パーセントが覆われる。これは空を著しく暗くし、気温を劇的に下げるには十分だが、コロナは見えず、星は現れず、皆既日食の完全な生理学的体験は起こらない。spainsolareclipse.comの部分日食と皆既日食に関するガイドが説明しているように、99.9パーセントの部分日食は皆既日食ではない。

■軌道外からの視聴方法

NASAのライブ日食カバレッジ発表によると、NASAは8月12日の米東部時間午後1時15分（日本時間13日午前2時15分）からライブ配信を開始し、皆既帯全体からの映像と科学者による解説を提供する。ライブストリームでのアイスランドの皆既日食は米東部時間午後1時45分（日本時間13日午前2時45分）頃に始まり、スペインの皆既日食は米東部時間午後2時28分（日本時間13日午前3時28分）頃に始まる。配信はnasa.gov/liveで視聴可能となる。

米国の一部地域の視聴者は、8月12日に部分日食を見ることができ、メイン州の北端からは最大約29.3パーセントの欠けが見られる。Sky & Telescopeの米国部分日食ガイドによると、米国北東部では米東部時間午後1時（日本時間13日午前2時）頃から部分日食が始まる。皆既日食以外のフェーズ（米国本土から見える皆既日食はない）については、ISO 12312-2に準拠した認定済みの日食グラスが必要となる。アメリカ天文学会（AAS）は、AAS認定の日食グラス販売業者のリストを維持している。

■日没後にはペルセウス座流星群のボーナスも

8月12日にはもう一つの天文学的な偶然が重なる。地球がスイフト・タットル彗星（109P）によって落とされた破片を通過する際に毎年7月中旬から8月下旬にかけて発生するペルセウス座流星群が、8月12日から13日の夜にピークを迎える。ほとんどの年では月がペルセウス座流星群の観測を妨げるが、2026年は月が新月のフェーズにあるため、月明かりの光害が全くない。Sky & Telescopeのガイドによると、暗い空の下では、観測者は暗い空の場所から1時間に最大100個の流星を見ることが期待できる。

このタイミングは、スペインで直接、あるいはNASAのライブ配信を通じて日食を観測する人々にとって、日没後に流星観測にほぼ理想的な条件で2つ目の主要な天文イベントが待っていることを意味する。雲を逃れて澄んだ西の地平線を見つけるために内陸へ車を走らせたスペインの人々にとって、それらの場所の多くは、現地時間午後10時以降のペルセウス座流星群のディスプレイに優れた暗い空を提供するだろう。

Sky & Telescopeのペルセウス座流星群ガイドが記録しているように、ペルセウス座流星群の母天体であるスイフト・タットル彗星は約130年の軌道周期を持ち、最後に太陽に最接近したのは1992年12月だった。過去の何世紀にもわたる軌道で落とされた破片の軌跡を地球が毎年8月に通過し、秒速約37マイル（約59.5km/s）の突入速度で高度約50から75マイル（約80から120km）で燃え尽きる流星を生み出す。

■注目ポイントQ&A

●2026年の皆既日食はどこで見られますか？

8月12日の皆既帯は、シベリアの遠隔地、グリーンランドの東海岸、アイスランド（レイキャビクを含む）、そしてスペイン北部（大西洋岸のア・コルーニャからオビエド、バジャドリード、サラゴサ、バレンシアを経てマヨルカ島などのバレアレス諸島まで）を横断します。ヨーロッパの大部分、米国北東部、カナダ、アフリカ北西部では部分日食が見られます。米国本土で皆既日食が見られる場所はありません。

●NASAのSAMIカメラとは何ですか？なぜ2026年の日食で重要なのですか？

SAMI（SCIFLI Multispectral Airborne Imager）は、NASAラングレー研究センターが開発した4台のカメラ群で、WB-57高高度ジェット機の機首に搭載されます。可視光と赤外線の両方の波長で太陽コロナを記録します。2024年の日食では明るいコロナの特徴が露出過多になったため、8月12日に向けて主任研究員のアミール・カスピ氏のチームは露出時間を調整し、新しい後処理ソフトウェアを追加しました。コロナが太陽表面より約200倍も高温であるという温度パラドックスの解明に、SAMIのデータが直接貢献します。

●スペインの山火事は8月12日の日食観測に影響しますか？

煙は現実的なリスクです。スペインは2026年8月上旬時点で複数の大規模な火災が発生しており、厳しい火災シーズンを迎えています。日食は太陽が地平線からわずか2から12度の高さで起こるため、光が通過する大気の層が厚く、煙によるかすみの影響をはるかに受けやすくなります。場所について柔軟に対応し、スペイン気象庁（AEMET）の予報を確認することが推奨されます。内陸部のアラゴン州やカスティーリャ・イ・レオン州は晴天確率が高く、観測条件の最良の組み合わせを提供します。

●2026年のペルセウス座流星群のピークはいつですか？日食と流星群の両方を見ることができますか？

はい。8月12日は皆既日食とペルセウス座流星群のピークが同日に重なる珍しい年です。新月のため月明かりの干渉がなく、暗い空の場所からの観測には例外的に良い年となります。日没に日食が終わった後、スペイン内陸部やアイスランドの暗い場所にいる観測者は、現地の深夜以降に流星が増加するのを見ることができ、街明かりから離れた場所では1時間に最大100個の流星が予想されます。流星群は8月13日を通しても活発な状態が続きます。

元記事: Europe’s First Total Solar Eclipse in 27 Years Arrives Aug. 12: NASA’s Camera Chases Corona