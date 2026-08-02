『Helldivers 2』×『Warhammer 40K』コラボ詳細が判明、新ウォーボンドにカスクリンアーマーやメルタガンが登場

Arrowhead Game Studiosは7月30日、『Helldivers 2』と『Warhammer 40,000』のコラボレーションとなるレジェンダリー・ウォーボンドの詳細を発表した。「Castellan's Creed」と名付けられたこのウォーボンドは、2026年8月12日にPS5、PC、Xbox向けに配信される。エリートショックトルーパーのアーマーセットや象徴的なボルトピストル、装甲目標を焼き尽くすメルタガンなどが収録されており、価格は過去のレジェンダリー・ウォーボンドと同様に1,500スーパークレジットになると予想されている。

■ウォーボンド「Castellan's Creed」の収録内容

Arrowhead Game Studiosはついに、『Helldivers 2』と『Warhammer 40,000』のレジェンダリー・ウォーボンドの全容を明らかにした。コミュニティの一部が期待していた通り、2種類のエリートショックトルーパー用アーマーセット、高精度のマークスマンライフル、サイドアームとして象徴的なボルトピストル、そして何より重要な、装甲目標を焼き尽くす短距離熱線を放つ戦略支援（Stratagem）「メルタガン」が収録される。Game Rantが確認したところによると、このウォーボンドは「Castellan's Creed」と名付けられ、2026年8月12日にPS5、PC、Xbox向けに配信される。価格は過去のレジェンダリー・ウォーボンドと同様に1,500スーパークレジットになると予想されている。

詳細を待つプレイヤーに向けて1か月にわたるコミュニティカウントダウン（日替わりのテーマ別ミッションやファン主催のイベントなど）が行われた後、7月30日朝にフルトレーラーが公開された。そして同日、Arrowheadはウォーボンドの詳細を正式に発表した。

Game Rantの報道に基づく、7月30日の発表時点で確認されている収録アイテムの全リストは以下の通りだ。

武器には、近距離・遠距離の両方で有効な慎重な狙撃向けの高精度ライフル「R/40-K Hot-Shot Marksman Rifle（メイン武器）」、Warhammerを象徴する銃器であり高いストッピングパワーを持つ実用的な「P/40-K Bolt Pistol（サイドアーム）」、短距離の超高温熱線を放つサポート武器「40-K Meltagun（戦略支援）」、敵味方問わず近づくと起爆する近接信管地雷「G/40-K Meltamine（投擲武器）」が含まれる。

アーマーには、中装甲の「TG-8 Sharpshooter」と重装甲の「TG-122 Demo-Trooper」が用意されている。両セットとも専用のパッシブスキル「True Grit」を備えており、武器ハンドリングが+20、サポート武器のリロード速度が+30%向上する。

コスメティックアイテムとしては、マントおよびプレイヤーバナーの「Camo Cloak」と「City Fighter's Resolve」、プレイヤー称号の「Still Standing」、FRVやエクソスーツなどに適用できるパターン「Castellan's Green pattern set」が収録される。

なお、チェーンソード、ボルトガン、ラスガンは最終的に採用されなかった。「Castellan's Creed」は、Warhammerの総合的な詰め合わせではなく、カスクリン（Kasrkin）のロードアウトに焦点を当てた内容となっている。

■スペースマリーンではなく「カスクリン」を採用した理由

アストラ・ミリタルム（Astra Militarum）のカスクリンは、ケイディア連隊に関連するカラパスアーマーを装備したエリートショックトルーパーである。彼らは標準以上の装備を持つ人間の兵士だが、巨大な権威主義的戦争機構への奉仕においては消耗品として扱われる。スペースマリーンが『Helldivers 2』に登場する可能性は最初からなく、Arrowheadはこの点について一貫した姿勢をとってきた。アスタルテス（スペースマリーン）はパワードアーマーに身を包んだ遺伝子操作による超人兵士であり、ヘルダイバーと並べば不自然に見えるだけでなく、ゲームバランスを即座に崩壊させてしまうからだ。

カスクリンの選択は、編集の観点からも正しいと言える。ケイディアのショックトルーパーとヘルダイバーは、「途方もなく巨大な権威主義的帝国の為に戦い、大量に死んでいき、誰にも記憶されない人間の兵士」という機能的なアイデンティティを共有している。中装甲の「TG-8 Sharpshooter」と重装甲の「TG-122 Demo-Trooper」は、そのアイデンティティを体現しており、どちらもサポート武器のスペシャリストとしての役割を強化するパッシブスキル「True Grit」を備えている。

システム面で注目すべきは、この「True Grit」パッシブだ。サポート武器のリロード速度+30%という効果は、『Helldivers 2』のエンドゲームのメタにおいて意味のある強化となる。現在、レールガンや無反動ライフル、そして今回のメルタガンのような戦略支援武器は、重装甲の敵やバイル・タイタン級の敵を排除する上で中心的な役割を果たしている。Game Rantの分析が確認しているように、これらのツールのリロードを明確に加速させるアーマーパッシブは、既存のシステムにテーマに沿ったスキンを被せただけのものではなく、ウォーボンドのコスメティックと機能的なロードアウトを意図的に統合したデザインだと言える。

■新武器の性能と役割

「R/40-K Hot-Shot Marksman Rifle」は、高精度のメイン武器枠を埋める存在だ。『Warhammer 40,000』のロア（設定）において、ホットショット・ラス武器は、発射速度を犠牲にして出力を大幅に高めた強化型ラスガンであり、重装甲を貫通したり目標を正確に排除したりする必要があるスペシャリスト向けに作られている。『Helldivers 2』のシステムにおいては、近距離と遠距離の両方で実用性のある、慎重な射撃向けのマークスマンライフルとして解釈されている。GamingBoltのアイテム解説によれば、装甲貫通力に対するパフォーマンス次第で、「Diligence counter-sniper」の強力な代替となるか、あるいは過去の高精度武器と同じように力不足の層に落ち着くかが決まるという。

サイドアームの「P/40-K Bolt Pistol」は、今回のセットの中でファンから最も期待されているアイテムだ。『Warhammer 40,000』のボルト武器は、推進剤付きの爆発弾を発射する。これは、主に実弾やエネルギーベースである『Helldivers 2』の既存のピストルとは物理的に異なる。Game Rantのウォーボンド全容公開記事によれば、Arrowheadがボルトの爆発弾というアイデンティティを再現するのか、それとも大口径ピストルと同等の扱いにするのかによって、セカンダリ枠での実用性が決まるという。ヘルダイバーのコミュニティは、この枠により多くのユーティリティの選択肢を求め続けてきた。

戦略支援の「40-K Meltagun」は、短距離の超高温熱線を放つ。これにより、メルタガンは火炎放射器と同じ機能的カテゴリー（近距離用で、特定のターゲットタイプに対して壊滅的な威力を発揮する）に位置づけられるが、エリア制圧ツールというよりはクエーサーキャノンに近い対装甲の性質を持っている。戦略支援に指定されているということは、メイン武器枠ではなくサポート武器枠を占めることを意味し、ロードアウトに大きな影響を与える。「True Grit」との相性も自然と良くなる。

「G/40-K Meltamine」は、システム的に最も斬新な追加要素だ。味方を含むあらゆる動きに反応して起動する近接信管地雷は、『Helldivers 2』のツールキットに新たなカテゴリーの投擲武器をもたらす。フレンドリーファイアのリスクは、『Helldivers 2』のコアとなるデザイン哲学（民主主義の精鋭たちは、自由を追求する中で定期的に互いを排除し合う）と一致している。

■コミュニティの現状とウォーボンドの仕組み

「Castellan's Creed」が発表されたタイミングは重要だ。『Helldivers 2』のSteamでの最近のレビューは2026年5月に「やや不評（Mostly Negative）」に落ち込み、その前の数週間の好評率はわずか37%から38%にとどまっていた。引き金となったのは、バランス調整に対するコミュニティの不満と、ウォーボンドのマネタイズに関する懸念だった。プレイヤー数は、低迷期のどん底で平均同時接続者数約67,400人まで減少し、これは2025年3月以来の最低水準となった。

しかし、回復は確実なものとなっている。2026年7月下旬の時点で、『Helldivers 2』は全体で「非常に好評（Mostly Positive）」（全期間のレビューの82%）のステータスを保持しており、直近30日間では79%が好評となっている。銀河戦争のオーバーホール、コミュニケーション改善へのコミットメント、そして2026年初頭のサイバースタン/サイボーグ派閥の追加などが、この回復に貢献した。

「Castellan's Creed」は、安定した無批判な市場に投入されるわけではない。Arrowheadがコミュニティの信頼危機から立ち直るのを見てきたプレイヤーは、1,500スーパークレジットという価格設定を、単なるIPライセンスだけでなく、ウォーボンドの内容の具体的な価値提案と照らし合わせて評価するだろう。このウォーボンドが答えなければならない問いは、「Warhammer 40Kはクールか？」（もちろんイエスだ）ではなく、「高精度のマークスマンライフル、爆発性のサイドアーム、近距離用の熱線戦略支援、そしてサポート武器のリロードバフが付いた2つのアーマーセットに、1,500スーパークレジットの価値があるか？」ということだ。

『Helldivers 2』のレジェンダリー・ウォーボンドは、一度購入すれば永久に利用可能であり、有効期限や期間限定のFOMO（見逃すことへの恐怖）を煽る期間はない。プレイヤーはスーパークレジット（ゲームプレイを通じて獲得するか、リアルマネーのバンドルで購入できるゲーム内通貨）を消費してウォーボンド自体をアンロックし、その後メダル（ミッションやメジャーオーダーを通じて獲得）を消費して個々のアイテムをアンロックする。AltCharの価格分析によると、予想される1,500スーパークレジットという価格は、標準的なプレミアム・ウォーボンドの約2倍に相当するという。

スーパークレジットは、リアルマネーを使わなくても探索を通じてゆっくりだが確実に集めることができる。つまり、今から集め始めるプレイヤーには、8月12日の「Castellan's Creed」配信日までにスーパークレジットを蓄積するための2週間の猶予がある。完全なウォーボンドには、上記で確認されたすべてのアイテムに加えて、プレイヤーカード、バナー、「Still Standing」のプレイヤー称号、そして車両や装備用の「Castellan's Green」コスメティックパターンセットが含まれる。

■注目ポイントQ&A

●『Helldivers 2』のWarhammer 40Kウォーボンドにはどのような武器が含まれますか？

「Castellan's Creed」には、メイン武器として「R/40-K Hot-Shot Marksman Rifle」、サイドアームとして「P/40-K Bolt Pistol」、戦略支援（サポート武器）として「40-K Meltagun」、投擲用の近接信管地雷として「G/40-K Meltamine」が含まれます。全容公開により、これら4つの武器と2つのカスクリンアーマーセットが確認されました。

●『Helldivers 2』のWarhammerウォーボンドはいつリリースされますか？

「Castellan's Creed」は、2026年8月12日にPS5、PC、Xbox向けにリリースされます。このウォーボンドは一度購入すれば永久に利用可能であり、期間限定の枠はありません。

●『Helldivers 2』のアーマーパッシブ「True Grit」にはどのような効果がありますか？

「True Grit」は、「Castellan's Creed」に収録される2つのカスクリンアーマーセットでのみ利用可能な専用パッシブです。武器ハンドリングが+20、サポート武器のリロード速度が+30%向上します。このリロードボーナスは戦略支援ベースの武器に適用されるため、ウォーボンドに収録される「40-K Meltagun」や、レールガン、無反動ライフルといった既存の重サポート武器と相乗効果を発揮します。

●『Helldivers 2』にスペースマリーンは登場しますか？

いいえ。Arrowheadは、ロアの正確性（アスタルテスは人間サイズのヘルダイバーよりもはるかに大きい）とゲームプレイのバランスの両方を理由に、スペースマリーンのアーマーの登場を一貫して否定しています。「Castellan's Creed」は、人間サイズの美学や、権威主義的な帝国に仕える消耗品の兵士というゲームのテーマ的アイデンティティに自然に適合する、アストラ・ミリタルムのエリートショックトルーパーであるカスクリンに焦点を当てています。

元記事: Warhammer 40K Warbond Revealed: Kasrkin Armor and Meltagun Coming to Helldivers