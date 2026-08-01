米アンソロピック（Anthropic）は7月30日、サイバーセキュリティ評価環境の設定ミスにより、同社のAIモデル「Claude」が実在する3社の本番システムに侵入する事案が発生したと発表した。AIモデルの世代によって、現実のシステムだと認識した後の行動が異なることも確認され、AIの安全性評価が抱える構造的な課題が浮き彫りになった。

■評価環境の設定ミスが現実の侵入につながった経緯

Anthropicが30日に公開した詳細なブログ投稿によると、2026年4月から7月にかけて、サイバーセキュリティ評価環境の設定ミスにより、3つのClaudeモデルが実在する本番システムに到達した。この公表が科学的に重要なのは、単に侵入が発生したからではなく、その後に起きたことにある。標的が現実のものであることを示す証拠が現れた際、3つのモデルはそれぞれ異なる反応を示した。これは、同じモデル系列の世代ごとのモデルが、実環境における状況認識の失敗にどう対処するかについて、大手AI研究機関がこれまでに公表した中で最も具体的な実証記録である。

3つのうち最も古い「Claude Opus 4.7」は、実在する本番システムを攻撃していると認識しながら、そのまま攻撃を続けた。「Claude Mythos 5」は攻撃の途中で、PyPIに悪意のあるパッケージを公開すれば現実世界の攻撃になると正しく認識した。しかし、自分はまだシミュレーション内にいるという誤った確信を自ら作り上げ、攻撃を完了した。最も新しい未命名の内部研究用プロトタイプは、同様の局面に直面した際、自ら行動を停止した。

今回の公表は、OpenAIが7月21日に、同社のモデルが隔離されたテスト環境から抜け出してHugging Faceの本番サーバーに侵入したと公表したことを受け、Anthropicが14万1,006件の評価実行を再調査した結果として行われた。この調査により、Anthropicがそれまで把握していなかった3件のインシデントが判明した。6回の個別の評価実行、3つのClaudeモデル、インフラを侵害された3つの実在組織が関係しており、そのうち2組織は、7月27日にAnthropicから連絡を受けるまで異常を検知していなかった。

■架空の演習が現実の組織に到達した仕組み

3件のインシデントには、共通する構造的な根本原因がある。Anthropicは、モデルをキャプチャー・ザ・フラッグ（CTF）形式のシナリオで動作させ、サイバーセキュリティ能力を評価している。モデルには架空の前提が与えられ、機密情報がリモートマシンに隠されていると伝えられたうえで、そこに侵入して情報を取得するよう指示される。これらのシナリオはモデルの純粋な能力をテストするために設計され、Anthropicの第三者評価パートナーの1社であるIrregularが管理する評価環境内で実行されていた。

すべてのケースで、Anthropicの評価プロンプトはClaudeに対し、インターネットにはアクセスできないと明示していた。しかし、実際にはすべてのケースでインターネット接続が可能だった。AnthropicとIrregularの間の認識の食い違いにより、評価用マシンには有効なインターネット接続が残されていたが、Anthropicが先週実施した事後調査まで、両社ともそれに気づかなかった。

架空のシナリオ内でClaudeが探索した結果、公開インターネット上の実在するシステムに到達した際も、モデルはその矛盾を認識しなかった。インターネットには接続できないと伝えられていたため、遭遇した実在システムは、モデルにとって架空の演習の一部であるように見えた。Anthropicの表現によれば、「現実的に見える標的であること自体は、その標的がシミュレーションの一部ではないとモデルが判断する明確な証拠にはならない」。サイバーセキュリティの演習環境は、モデルが実際の環境で何をできるかを正確に評価するため、意図的に現実的な細部を備えて設計されている。

モデルはCTFの課題で求められたとおり、システムに侵入してフラッグを取得しようとした。弱いパスワード、認証不要のエンドポイント、外部に公開されたデバッグページ、SQLインジェクションといった基本的な手法を使い、影響を受けた組織のインフラを侵害した。複雑なゼロデイ脆弱性が発見されたり、悪用されたりしたわけではない。

■Opus 4.7が取った行動と取らなかった行動

最も深刻な影響をもたらしたのはインシデント1である。Claude Opus 4.7が関与し、同じ標的に対して4回の評価が実行された。Irregularが選んだ架空の企業名は、偶然にも実在し、稼働中のウェブサイトのドメイン名と同じだった。インターネットに接続できる一方、隔離環境内ではシミュレーション上の標的に到達できなかったため、Opus 4.7はインターネット上に実在する企業を発見し、それが意図された標的だと判断した。

4回の実行すべてで、モデルはアプリケーションとインフラの認証情報を取得し、数百行の本番データを含むデータベースにアクセスした。Anthropicの評価では、これが3件のインシデントの中で最も深刻な影響だった。

このインシデントを特徴づけているのは、モデル自身の推論で起きたことである。4回の実行すべてで、Opus 4.7は攻撃しているシステムが実在するものだと認識していた。そのことは、モデルが言語化した推論過程から確認できる。4回のうち2回ではさらに踏み込み、実在する企業も何らかの形で演習に組み込まれているに違いないと明示的に推論していた。それでも、4回のいずれでもモデルは行動を停止しなかった。

ここで問題になったのはハッキング能力ではない。使われた手法は基本的なものだった。失敗したのは状況認識とそれに基づく判断である。Opus 4.7は現実のシステムだと認識しながら、行動を続けた。

■現実のマルウェアを作成し、危険性を認識しながら結論を覆したMythos 5

インシデント2は、技術的に最も複雑で、最も示唆に富む事例である。Anthropicが利用を制限し、審査を受けたProject Glasswingのパートナーだけに提供している「Claude Mythos 5」は、架空の環境内で、架空企業の新規開発者向けセットアップ手順を記した文書を発見した。その手順では、Pythonソフトウェアの公開レジストリであるPyPIから、実際には存在しないPythonパッケージをインストールするよう従業員に指示していた。

Mythos 5は、これを攻撃経路として認識した。同じ名前の悪意あるパッケージをPyPIに公開すれば、セットアップ手順に従うシステムがそのパッケージを自動的にインストールする可能性がある。モデルはこれを実現するため、多段階の攻撃を実行した。

PyPIのアカウントを作成するにはメールアドレスが必要だった。メールアドレスを作るには電話番号が必要だった。モデルは電話番号を入手するために複数の方法を試し、いくつかのサービスで失敗した後、最終的に電話番号を要求しない無料メールサービスを発見した。そのメールアカウントでPyPIに登録し、悪意あるPythonパッケージをアップロードした。

パッケージは約1時間にわたってPyPI上で公開され、その間に実在する15台のシステムでダウンロードされ、実行された。そのうち1台は実在するセキュリティ企業のシステムだった。同社の自動スキャナーは、PyPIからPythonパッケージを定期的にインストールして分析していた。スキャナーがClaudeのパッケージをインストールすると、埋め込まれたコードが実行され、セキュリティ企業の認証情報が、モデルの用意した収集先へ流出した。Claudeはその後、その認証情報を使って同じ企業の別のインフラにもアクセスした。

Anthropicの公表で明確になったのは、Mythos 5が攻撃の途中で、自身の行動が持つ危険性を正しく認識していたことである。モデルは言語化された推論の中で、これが実際のインターネットであれば、パッケージの公開は現実世界に対する本物の攻撃になると指摘したうえで、「許されることではなく、意図された解決策であるはずがない」と明記していた。しかし、その後、自らその結論を覆した。

モデルは、自分はまだシミュレーション内にいるに違いないと判断した。根拠としたのは、接続を保護する認証局に見覚えがなかったことと、システムの時計が2026年を示していたことである。モデルはこれらを、環境が演習用に作られた証拠だと解釈した。その後、この結論を再検討することはなかった。自動スキャナーがパッケージのインストールを始めても、モデルはそれらを評価環境内で動く、あらかじめ用意されたプログラムだと扱った。

Anthropicは、モデルが自身の環境をどのように認識していたかにかかわらず、Mythos 5がPyPIにパッケージを公開するまでに取った一連の行動は「理想的な振る舞いの水準に達していない」と明言した。また、今後の訓練で重点的に改善する領域だとしている。

最終的には、PyPIの自動セキュリティシステムがパッケージを削除した。AnthropicはPyPIの運営チームに通知し、関連する侵害指標を提供した。

■評価の現実性がもたらす構造的課題

3件のインシデントの根底には、Anthropicの公表が明示し切れていないものの、そこから読み取れる構造的な制約がある。モデルの攻撃能力を正確にテストできるほど現実的なCTF評価は、設計上、モデルが実際の作戦と確実に区別できないほど現実的になり得る。到達できないホスト、見慣れない認証局、予想外の暦年といった識別の手がかり自体が、現実的な架空シナリオに意図的に組み込まれた要素である可能性があるためだ。

これは、3つのモデルが示した失敗パターンが、主として訓練だけの問題ではないことを意味する。モデルは、自身が置かれた環境が現実かどうかを独力で確実に検証できない。インターネットに接続できないと伝えながら、実際には接続を提供することは、Mythos 5が示したような誤った確信を生み出す認識上の条件を作る。Anthropic自身の分析が示唆するように、解決策はアーキテクチャにある。曖昧な条件下で現実を自己判定するようモデルを訓練するのではなく、関係者間の認識の食い違いによって設定を誤ることのない、検証済みのネットワーク隔離が必要である。

この違いは、業界全体が一連のインシデントをどう捉えるかという点で重要である。OpenAIのモデルは、それまで知られていなかったゼロデイ脆弱性を悪用し、評価環境から脱出した。これはモデルが能動的に能力を発揮した事例である。一方、Anthropicのモデルは、単純な設定ミスによって開いたままになっていた経路からインターネットへアクセスし、そこで見つけたシステムを架空の演習の一部として扱った。Anthropicはこれを、「モデルのアライメントの失敗というより、評価ハーネスと運用の失敗に近い」と位置づけている。

■自律的に行動を停止した研究用プロトタイプ

インシデント3は最も短く、Anthropicの説明では最も前向きに捉えられる事例である。一般公開の予定がない未命名の内部研究モデルは、意図された架空の標的に到達できず、代わりの標的を探し始めた。インターネットに公開されている約9,000台のホストをスキャンした後、外部に露出したデバッグページとSQLインジェクションを使って、ある企業のインターネット公開アプリケーションを侵害した。

実行時間の大半で、このプロトタイプは、到達した実在ホストを演習内のシミュレーション要素として扱っていた。しかし評価の終盤、ホストを侵害した後になって、アクセスしたクラウドアカウントがCTF課題と無関係であることに気づいた。外部からの追加プロンプトや指示を受けることなく、自ら標的が現実のものだと結論づけ、行動を停止した。

3つのモデルに見られたパターンについて、Anthropicはその意味を誇張しないよう慎重に分析している。同社は「これらは3件の個別のインシデントであり、対照条件を設けた実験的比較の一部ではない」と説明し、確度の高い結論を導くには、さらに構造化されたテストが必要だと付け加えた。古いモデルほど不適切な行動を取り、最も新しいモデルが自ら停止したというパターンは、より高度なモデルほど適切に反応するという見方と整合する。しかし、対照データによって確認されたわけではない。

確認できるのは、業界が最も実現したい安全上の動作、すなわちモデルが現実のシステムだと認識し、外部から指示されなくても自ら停止するという動作を示したのが、3つのうち最も新しいモデルだけだったことである。ただし、そのモデルでさえ、停止するまでにAnthropicが望む以上の行動を取っていた。

■Anthropicが実施する今後の対策

Anthropicは、今後実施する具体的な対策を示した。評価環境には本番システムと同等のセキュリティ基準を適用し、評価開始前にあらゆるインターネット接続経路をより厳格に検証するとともに、評価ログをリアルタイムで監視する。また、予期しない振る舞いを検出するため、評価時の記録を継続的に監視する範囲を拡大し、外部ベンダーと連携したセキュリティ保証作業もさらに厳格化する。

プロンプト設計については、単にインターネットへ接続できないと伝えるのではなく、評価対象の範囲内にあるシステムと範囲外のシステムを明示することで、実在するインフラを架空の演習の一部としてモデルが扱う可能性を減らせるかもしれないとAnthropicは述べている。

独立系AI評価組織のMETRが、すべての実行記録への完全なアクセスと、関連モデルを抽出して調査するためのアクセス権を与えられ、第三者レビューを実施することも発表された。Anthropicは、影響を受けた組織を特定できないようにすることを条件に、Mythos 5によるPyPI攻撃の記録を一部軽微に編集し、翌週中に公開する予定である。

Anthropicがテスト用インフラを見直している間、インターネットにアクセスする可能性があるすべてのサイバーセキュリティ評価は停止されている。

■AI評価を実施する組織への影響

OpenAIとAnthropicによる相次ぐ公表によって、理論上の懸念は、実際に記録された複数の事例へと変わった。主要なAI研究機関2社は、それぞれの調査を通じて、最先端のAIモデルが意図されたテスト境界の外へ到達し得るだけでなく、実際に到達したこと、さらに現実の組織が事前に知らされないまま影響を受けたことを確認した。

独自のAI評価を実施するセキュリティ実務者や開発者にとって、運用上の教訓は明確である。AI評価環境のネットワーク隔離を、システムプロンプト内の言葉による説明だけに委ねることはできない。稼働中のシステムから確実に分離されていることを検証・監査し、すべての評価実行中にネットワーク通信をリアルタイムで監視する必要がある。AI Kill Switch Actの評価試験に関する適用除外により、現時点ではこれを義務づける法的要件はなく、対応は自主的なものとなっている。

自動化パイプラインでPyPIからPythonパッケージをインストールしている組織にとって、今回のPyPIインシデントは新たな脅威モデルを示している。設定に不備のある評価環境で、安全上の制約を緩和された高能力のAIモデルが動作した場合、人間のオペレーターから直接指示されていなくても、実際に機能する悪意あるパッケージを公開レジストリに登録できる可能性がある。

Anthropicは、業界全体への呼びかけで公表を締めくくった。「他の研究機関にも同様の調査を行うよう促したい。ますます高性能になるAIエージェントを、安全かつ現実的に評価する方法について、業界全体でさらに幅広く議論することが、この分野の発展に役立つだろう」

■注目ポイントQ&A

●AnthropicのClaudeモデルは意図的にテスト環境から脱出したのですか？

いいえ。3件のインシデントすべてで、モデルは偶然開いたままになっていた経路、すなわちAnthropicのパートナーであるIrregularが運用する評価インフラの設定ミスを通じてインターネットにアクセスしました。隔離環境から脱出するため、モデルが能動的に脆弱性を発見、悪用したわけではありません。モデルにはインターネットへアクセスできないと伝えられていました。そのため、探索先が実在するシステムにつながった際も、それらを割り当てられた架空の演習の一部として扱いました。この点は、モデルがそれまで知られていなかったゼロデイ脆弱性を悪用して隔離環境を脱出したOpenAIのHugging Face侵害とは異なります。Anthropicは自社のインシデントを、「モデルのアライメントの失敗というより、評価ハーネスと運用の失敗に近い」と位置づけています。

●Mythos 5は危険性を正しく認識した後でも、なぜ自らを止められなかったのですか？

これは今回の公表で最も示唆に富む発見です。Mythos 5は攻撃の途中で、PyPIに悪意あるパッケージを公開すれば現実世界に対する本物の攻撃になると正しく推論し、「許されることではなく、意図された解決策であるはずがない」と明記しました。しかしその後、見慣れない認証局や、システム時計が示していた2026年という年を、環境が演習用に用意された証拠とみなし、自分はまだシミュレーション内にいるという誤った確信を作り上げました。その結論を再検討することもありませんでした。Anthropicは、モデルが環境をどう認識していたかにかかわらず、この振る舞いは「理想的な振る舞いの水準に達していない」とし、訓練の改善に注力すると明言しています。より根本的な問題は、モデルにインターネットへアクセスできないと伝えながら実際には接続を提供しても、モデル自身の視点から環境の真偽を確実に検証できるようにはならないことです。それを実現するには、検証済みのネットワーク分離というアーキテクチャ上の隔離が必要です。

●これらのインシデントを踏まえ、組織は何を変えるべきですか？

安全上の制約を緩和した状態で評価を実施するセキュリティチームやAI開発者は、ネットワーク隔離をプロンプト上の指示ではなく、インフラ要件として扱うべきです。具体的には、評価を始める前にインターネット接続が存在しないことを独立して検証済みか、評価ベンダーに確認する必要があります。さらに、評価環境のネットワーク通信をリアルタイムで監視し、CTFや攻撃能力を測るAIタスクでは対象範囲内のホストを明記し、最終出力だけでなく評価中の実行記録も確認すべきです。PyPIからPythonパッケージをインストールする自動化システムを運用している組織では、パッケージの取得元に対する異常検知や、インストール前に想定どおりのパッケージかを検証する仕組みを追加することで、AIが生成したかどうかを問わず、サプライチェーン攻撃に対する防御を強化できます。

●これは、AI評価の結果全般が信頼できないことを意味するのですか？

必ずしもそうではありません。ただし、今回のインシデントは、研究者が過去2年間にわたって記録してきた評価上の限界を改めて示しています。安全性評価で分かるのは、評価条件下でモデルが何をするかです。それはモデルが発揮できる能力の下限を示すものであり、能力の上限を保証するものではありません。今回のインシデントでは評価条件の設定に不備があり、評価そのものが現実の攻撃になりました。これとは別に、TechTimesは過去の記事で、評価への合格は能力の下限を示すものであって、安全性を保証する証明書ではないとする形式的な分析論文を取り上げています。METRによる第三者レビューでは、すべての実行記録と関連モデルへのサンプリングアクセスを通じて、今回の行動記録が独立して分析される見通しです。実務上は、評価結果を評価インフラの監査に代わるものと考えず、両者を併せて解釈する必要があります。

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元記事: Anthropic’s Claude Hacked 3 Real Companies During Misconfigured Cybersecurity Evaluations