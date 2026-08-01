ソニー、タムロンの完全子会社化に向け買収提案——ニコンやキヤノンなど他社製レンズ供給への影響に注目

ソニーグループは2026年7月30日、レンズメーカーのタムロンの残る全株式を取得し、完全子会社化することを目的とした非拘束的提案を行ったと明らかにした。タムロンのマルチマウント展開を利用してきたニコンZ、キヤノンRF、富士フイルムXのユーザーにとって、競合するソニーの傘下に入った後もレンズ供給が維持されるかが大きな焦点となる。ただし、提案はまだ法的拘束力を持たず、買収の成立や条件、製品ロードマップへの影響はいずれも確定していない。

タムロンも公式声明で、ソニーから「当社をソニーグループの完全子会社とすることを目的とした一連の取引の実施に関する非拘束的提案」を受けたと明らかにし、対応を検討する特別委員会を設置した。ソニーの広報担当者は、この取引について「タムロンの企業価値向上と、当社イメージング事業のさらなる発展に寄与する」と記者団に説明した。正式な買収金額などの条件は公表されていない。

■ソニーがタムロン獲得に動いた背景と株式市場の反応

ソニーによるタムロンへの関与は今に始まったことではない。同社は長年にわたりタムロン株の約15.35％を保有し、主要な長期株主の一社となってきた。しかし、タムロンの株主構成に生じた変化が、今回の買収提案を行う時期を早めたとみられる。

シンガポールを拠点とするアクティビストファンド、エフィッシモ・キャピタル・マネジメント（Effissimo Capital Management）は、以前からタムロン株を保有し、段階的に買い増してきた。大量保有報告書によれば、2023年12月時点ですでに10.87％を保有しており、その後、2025年7月に12.04％、同年10月に13.06％、12月に14.12％、2026年2月に15.30％、3月に16.34％へ上昇した。2026年3月31日時点では17.38％、2,969万1,800株に達している。保有株数では、エフィッシモの2,969万1,800株がソニーグループの2,503万8,000株を上回った。なお、公表資料によって保有比率の分母が異なるため単純な比率比較には注意が必要だが、保有株数ベースではエフィッシモがソニーを上回っている。

エフィッシモは、日本人運用者が率いる非公開性の高いファンドとして金融メディアで紹介され、日本の大企業を対象とした注目度の高い株主提案でも知られている。代表的な事例が東芝への働きかけであり、2021年には経営陣の反対を押し切って臨時株主総会の開催に至り、その後、東芝が2023年に非公開化されるまでの一連の動きにも影響を与えた。

タムロン株を継続的に買い増し、戦略的な事業会社であるソニーを抜いて筆頭株主となった経緯は、東芝の事例との共通点を業界関係者に意識させている。事業再編や株主への短期的な還元拡大、会社の売却などを求めてきた実績を持つファンドに筆頭株主の座を譲ることは、ソニーにとって看過しにくい展開だったと考えられる。

最初に買収提案を報じたダイヤモンド・オンラインは、関係者の話として取引額を約2,000億円、1ドル＝161円で換算すると約12億4,000万ドルと伝えた。7月30日の東京株式市場では、取引開始時からタムロン株への買い注文が売り注文を大幅に上回り、同社の時価総額は約1,936億9,000万円、同じレートで約12億ドルに達した。一方、ソニー株は1.7％下落した。

買収を成立させるには、エフィッシモの支持か、少なくとも同ファンドが受け入れられる価格の提示が必要になる。17.38％の株式を保有するエフィッシモは、取引の成否に大きな影響力を持つ。

■センサーと光学を統合するソニーの狙い

ソニーがタムロンを完全子会社化する戦略的な意味は、カメラ用レンズ事業だけにとどまらない。

ソニーはイメージセンサー市場で世界首位に位置し、自社製品だけでなく、競合するカメラメーカーやスマートフォンメーカーにもセンサーを供給している。市場シェアは調査対象や算定方法によって異なるが、2025年の売上高ベースで約43.4％とする推計もある。競合他社の製品にもソニー製センサーが搭載されるという半導体分野での構造的優位に、タムロンのレンズ設計・製造能力が加われば、レンズの後ろにあるイメージセンサーから、前方にある光学系まで垂直統合の範囲が広がることになる。

カメラ業界では、キヤノンがセンサーとRFマウントレンズの双方を自社で設計・製造している。ただし、キヤノンと同程度にセンサーから光学系までを統合しながら、ソニーのような規模で幅広い市場に半導体を供給している企業はない。

ソニーとタムロンの統合が実現すれば、世界最大のイメージセンサー供給企業が、自社の競合他社も一部依存しているサードパーティーレンズメーカーを所有するという、これまでにない構造が生まれる。

ソニーのAlphaシステム、特にEマウントにとっても、タムロンの買収には大きな意味がある。タムロンの「28-75mm F/2.8 G2」「35-150mm F/2-2.8」や、2026年8月27日の発売が予定されている「12-20mm F2.8（Model A084）」などの明るいズームレンズは、最上位製品ほどの価格を支払わずに高性能な光学系を求めるEマウントユーザーの選択肢となり、Eマウントの普及を支えてきた。

これらの製品開発基盤を直接所有すれば、ソニーは価格設定、製品ロードマップ、発売時期に対して直接的な影響力を持てるようになる。

■ニコン純正レンズにも及ぶ可能性があるOEM供給リスク

ニコンユーザーにとっての懸念は、タムロンブランドのレンズを購入できなくなる可能性だけではない。

タムロンの2025年度決算によれば、同社のレンズ売上の約41％は、他社のブランド名で販売される製品の製造によるものだ。タムロンはOEM供給先を公式には開示しておらず、ニコンも両社の供給関係を確認していない。

一方、フォトグラファーや業界アナリストは以前から、ニコンの「NIKKOR Z 17-28mm f/2.8」「NIKKOR Z 28-75mm f/2.8」「NIKKOR Z 70-180mm f/2.8」と、タムロンの対応製品の間に、焦点距離、開放F値、光学設計、物理的構造の近い類似性があると指摘してきた。業界報道では、特に「NIKKOR Z 28-75mm f/2.8」が、タムロンの第1世代、いわゆるG1の「28-75mm F/2.8」を基礎としているとされている。

こうした評価が正しければ、ソニーによるタムロン買収は、ニコン純正レンズの一部について、ソニーが光学設計の供給網を間接的に管理する構造を生み出す。

ソニーに既存のOEM供給契約を変更または終了する商業的な動機があるかどうかは別の問題だ。ニコンブランドで販売されるタムロン製レンズの収益は、最終的な親会社がどこであってもタムロンにもたらされるため、供給を停止すれば、明確な利益を得られないまま財務的な損失が生じる可能性がある。

それでも構造上の依存は残る。ニコンが特定の焦点距離や開放F値を持つ新しいレンズを投入できるかどうかが、ミラーレス市場の主要な競合企業に所有される可能性のある会社の協力に、部分的に依存することになるためだ。

今回の提案が公表されるまでに、タムロンのニコンZマウント向け製品は10本を超えていた。タムロンの永井啓セクションマネージャーは2026年3月のインタビューで、複数マウント向け製品を同時に発売する方針を明言している。この方針が所有者の変更後も維持されるかどうかを、ニコンZ、キヤノンRF、富士フイルムXのユーザーは注視することになる。

■競合マウント向けレンズ開発は継続されるか

楽観的な見方を支える前例は、イメージセンサー供給企業としてのソニー自身の行動にある。ソニーはカメラ市場の競合でもあるニコン、シグマ、ツァイスにイメージセンサーを販売している。競合他社に部品を供給する戦略的な不利益より、供給によって得られる収益の方が大きいからだ。

同じ論理は、タムロンのニコンZ、キヤノンRF、富士フイルムX向けレンズにも当てはまる。ソニー傘下のタムロンがニコンやキヤノンのユーザーにレンズを販売すれば、その収益は最終的にソニーグループにも帰属する。競合のレンズ環境を弱体化させるために供給を断てば、得られる利益より失う収益の方が大きくなる可能性がある。

Digital Camera Worldは、この見方について「ソニーが対応マウントを制限し、ニコンZ、キヤノンRF、富士フイルムX向けレンズの販売を台無しにするとは思わない。そもそも、自社のカメラにしかセンサーを供給しなかったなら、世界最大のイメージセンサー供給企業にはなっていなかっただろう」と述べている。

一方、悲観的な見方が問題視しているのは、意図的な競合排除よりも開発リソースの配分である。タムロンは2026年度までに、4つのマウントにまたがって年間10本を超えるレンズを投入することを目指している。これは2023年以前のペースのほぼ2倍であり、複数マウントに継続的な技術投資を配分する必要がある。

買収後に親会社が戦略上の優先順位を決め、開発リソースが限られた場合、複数マウントへの展開が最初の合理化対象となる可能性がある。ソニーがタムロンにニコン向け製品の開発中止を直接命じるというより、「ソニーAlphaシステム向けの新しいEマウントレンズ」と「競合するニコンZ向けの新しいタムロンブランドレンズ」のどちらを優先するかが、中立的に判断されにくくなることが現実的なリスクとなる。

■独占禁止法に基づく審査の可能性

買収が正式な取引に進んだ場合、取引条件や企業結合届出の基準に応じて、日本の独占禁止法に基づく企業結合審査の対象となる可能性がある。

ソニーがイメージセンサー市場で約43.4％のシェアを持つ一方、複数の競合カメラシステムに製品を供給する有力なサードパーティーレンズメーカーを傘下に収めることになるため、ソニーとタムロンの各地域での売上高や取引構造が当局の届出基準に該当すれば、欧州連合や米国などでも審査対象となる可能性がある。ただし、現時点で申請や審査開始は発表されていない。

ただし、現時点の提案は非拘束的で正式な取引手続きに入る前の段階であり、規制当局への申請もまだ行われていない。

■買収完了までの見通しと当面の影響

ソニーの提案は非拘束的な段階にある。タムロンの特別委員会はまだ提案に対する推奨意見を示しておらず、エフィッシモも公にはコメントしていない。

日本の上場企業に対する買収では、非拘束的提案から取引完了まで通常は数カ月を要する。デューデリジェンス、企業価値を巡る交渉、正式なTOB（株式公開買い付け）、規制当局の承認、株主による意思決定などを順番に進める必要があるためだ。

ソニー以外のカメラシステムを利用するユーザーにとって、今後数カ月の現実的な焦点は、交渉中もタムロンの製品開発ロードマップが変更されずに進むかどうかである。検討期間中にタムロンが複数マウントへの展開を遅らせる事業上の理由はない。タムロンの収益は、ニコンZ、キヤノンRF、富士フイルムXのユーザーへの継続的な製品供給にも依存しているからだ。各マウントのロードマップに影響が生じるとすれば、買収前ではなく買収成立後になる可能性が高い。

最終的な取引条件は、エフィッシモの判断に大きく左右される。日本企業を対象とした取引で相応のプレミアムを引き出してきた実績を考えれば、エフィッシモが低い価格で容易にTOBへ応募する可能性は高くない。

ソニーの当初提案が現在の時価総額に近い水準であれば、エフィッシモは支配権プレミアム、すなわち上場企業の経営権を取得するため通常の株価に上乗せして支払われる価格を求める可能性がある。そのプレミアムがどの程度になるか、タムロンの特別委員会が公正な企業価値を反映していると判断するかによって、買収が成立するのか、価格が引き上げられるのか、あるいは交渉が長期化するのかが決まる。

買収が成立すれば、世界最大手のイメージセンサー供給企業と、複数のカメラシステム向けに交換レンズを設計・製造する有力メーカーが統合されることになる。カメラ業界では、過去数十年でも特に構造的な影響の大きい業界再編の一つとなる可能性がある。

ドル換算は1ドル＝161円として算出した概算である。

■注目ポイントQ&A

●ソニー傘下になったタムロンは、ニコンやキヤノン、富士フイルム向けのレンズを作り続けますか？

現時点では分かりません。ソニーは今後のマウント展開について説明しておらず、タムロンの特別委員会もこの問題に見解を示していません。他社マウント向けのレンズ販売を維持する商業的なメリットは大きく、ソニーが競合するニコンにもイメージセンサーを供給していることは、競合他社への供給価値を理解していることを示す前例となります。現実的なリスクは、ソニー以外のマウントが直ちに禁止されることより、買収後の開発優先順位によって、技術リソースが徐々にEマウントへ傾くことです。

●タムロンが製造しているとみられるニコンのレンズにはどのようなものがありますか？

タムロンはOEM供給先を公式には開示しておらず、ニコンも両社の供給関係を確認していません。ただし、業界アナリストや製品レビューでは、「NIKKOR Z 17-28mm f/2.8」「NIKKOR Z 28-75mm f/2.8」「NIKKOR Z 70-180mm f/2.8」と、対応するタムロンブランド製品との間に、構造面と光学面で近い類似性があると指摘されています。特に「NIKKOR Z 28-75mm f/2.8」は、タムロンの第1世代の「28-75mm F/2.8」の光学設計を基礎としていると報じられています。また、タムロンによれば、OEMブランドの製品は同社のレンズ売上の約41％を占めています。

●なぜソニーは今このタイミングで買収提案を行ったのですか？

最も有力な説明は、エフィッシモ・キャピタル・マネジメントがタムロンの筆頭株主になったことです。同ファンドはタムロン株を段階的に買い増し、2026年3月31日時点で17.38％を保有して、ソニーの15.35％を初めて上回りました。企業価値の最大化や事業再編、会社売却を求めてきたエフィッシモの実績を考えると、ソニーが少数株主のままでいることを難しいと判断し、株主構成の変化に先回りするために買収を提案した可能性があります。

●規制当局によって買収が阻止される可能性はありますか？

その可能性はあります。ソニーによるタムロン買収は、日本の独占禁止法に基づく審査を受ける必要があります。ソニーが世界のイメージセンサー市場で約43.4％のシェアを持つ一方、競合する複数のカメラシステムに製品を供給する有力なサードパーティーレンズメーカーを支配することになるため、欧州連合や米国でも審査対象となる可能性があります。ただし、現時点では提案は非拘束的で正式な取引前の段階にあり、規制当局への申請はまだ行われていません。

元記事: Sony Bids for Tamron in Deal That Threatens Nikon and Fujifilm Lens Supply