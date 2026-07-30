フロンティアAIモデルのリリースに対する米国政府の監視枠組みの正式な期限が8月1日に迫るなか、OpenAIとAnthropicが水面下でルール形成に動いていると報じられている。The Informationの報道によれば、両社はMetaやxAIなどの競合他社にも適用される、最も強力なAIモデルを対象とした統一的な連邦審査プロセスを採用するようトランプ政権に働きかけているという。もっとも、両社が枠組みに盛り込むよう求めている条件の全容は公表されておらず、審査対象を決める能力基準など、重要な点は未確定である。

■競合他社にも適用される統一ルールを要求

この連携が報じられた同日、Bloombergの報道によれば、OpenAI、Anthropic、Google、Metaと、ほかの約12社の従業員1,100人以上が、AI開発のペースを意図的に調整する国際的な仕組みを支持するよう米国政府に求める公開書簡を回覧した。彼らは、AIが人々の「理解や制御」を超える速さで進歩する「現実的なリスク」があると警告している。

7月28日のこれら2つの動きは、8月1日の期限を前にした米AI業界の立場を、これまでで最も明確に示すものとなった。主要なAI研究所は予測可能なルールを求め、そのルールがすべての企業に適用されることを望んでいる。同時に、そうした企業で働く相当数の従業員も、技術の進歩がガバナンスを追い越しつつある可能性を公に認めている。

■ライバル企業の共通の立場と競争上の論理

OpenAIとAnthropicは、本来、自然な協力関係にあるわけではない。両社は同じ企業顧客を対象に競合するAIプラットフォームを販売し、研究者や計算資源を奪い合い、オープンアクセスからモデル安全性に関する考え方まで、さまざまな問題で大きく異なるアプローチを取ってきた。両社とも汎用AIシステムを販売し、企業契約、研究者、計算能力、投資をめぐって競争している。どちらの企業も、業界全体に適用する審査基準案に盛り込みたい条件の全容を公表していない。

しかし、両社の共通の立場は明確である。リリース前の審査基準は、すでにワシントンとの関係を築いている企業だけに限定せず、業界全体に適用すべきだというものだ。MetaやxAIのモデルも、基準が最終的にどのようなものになるにせよ、能力の閾値を超えれば同じ枠組みの対象となる。

この連携の背後にある競争上の論理は理解しやすい。連邦政府の審査が一部のフロンティアAI開発企業にだけ適用され、ほかの企業には適用されなければ、枠組みの外にいる企業は、政府に協力する企業に課される監視を受けずに、強力なモデルをより早くリリースできる可能性がある。統一基準を設ければ、この非対称性を解消できる。

草案には明記されていないが、規制の取り込み、いわゆるregulatory captureに関する研究が示すのは、この力学の裏側である。プロセスの内部で閾値の定義を共同作成することにより、OpenAIとAnthropicは、協議の場に加わっていない競合他社にはない構造的な優位性を得る。この枠組みには、最大手のAI研究所2社が重要だと考える能力、リスク、ベンチマークが反映されることになる。

Pareekh ConsultingのCEOであるPareekh Jainは、小規模開発者のテスト負担に関する分析で、この点を直接指摘した。「テストには費用と時間がかかるため、Anthropic、Google、OpenAIのような規模が大きく、十分な資金を持つ企業は負担できる。最先端のオープンウェイトモデルをリリースしようとする小規模な開発者は、同じ要件を満たすのに苦労する可能性がある」

■大統領令14409号が創設したものと制限しなかったもの

これらすべての法的基盤となっているのは、2026年6月2日に署名された大統領令14409号「高度な人工知能のイノベーションとセキュリティの促進」である。この大統領令は、国家安全保障局（NSA）、サイバーセキュリティ・インフラストラクチャセキュリティ庁（CISA）、財務省、ホワイトハウスの国家サイバー長官および科学顧問に対し、60日以内に2つの仕組みを構築するよう指示した。1つは、どのAIシステムが「対象フロンティアモデル」に該当するかを判断するための機密ベンチマークプロセスであり、もう1つは、それらのモデルをリリース前にどのように審査するかを定める自主的な枠組みである。

機密ベンチマークは、モデルの高度なサイバー能力、具体的にはソフトウェアの脆弱性を自律的に発見し、悪用する能力に焦点を当てている。指定を決定する権限はNSA長官が単独で持ち、基準は公表されず、開発者が利用できる異議申し立て手続きも設けられていない。閾値を超えた開発者については、モデルをほかのパートナーと共有する前に、政府が最大30日間アクセスして審査できる。

大統領令には、慎重に言葉を選んだ1つの保証が含まれている。それは、この命令のいかなる部分も、AIの開発またはリリースについて「政府による義務的なライセンス、事前審査または許可の要件」を創設するものではないという規定だ。この表現は、大統領令そのものの説明としては正確である。しかし、政府が利用できる手段の全体像を説明するものではない。

2018年輸出管理改革法（ECRA）は、商務省産業安全保障局（BIS）に対し、新たな法律、新たな大統領令、公開通知がなくても、AIモデルを国家安全保障に不可欠な規制対象の新興技術として指定できる独立した権限を与えている。Foley HoagによるBISの権限分析と、WilmerHaleによる自主的枠組みの分析は、ともに、大統領令14409号の「自主的」な構造は意図的な政策判断を反映したものであり、既存の法的権限の限界を示すものではないと指摘している。政府は、自主的な枠組みが存在する前から、既存の権限を行使できることをすでに示していた。

■6月の事例が示す「自主的」の実態

大統領令の文言と実際の効力との隔たりは、署名後ほぼ即座に明らかになった。2026年6月12日、Anthropicは「Claude Fable 5」と「Mythos 5」をリリースした。それから約24時間以内に、商務省はジェイルブレイクを理由とする指令を出した。ジェイルブレイクとは、プロンプトなどを使ってモデルに安全上の制限を回避させる手法であり、この事例では、モデルが通常は提供を拒否する高度なサイバー攻撃能力に関する情報へアクセスできるようになったとされた。当時のアクセス停止に関する記録によれば、両モデルへのグローバルなアクセスが停止された。

Anthropicはこの措置に公に異議を唱え、限定的なジェイルブレイクの可能性だけを理由に、すでに世界で展開されているモデルを撤回すべきではないと主張した。対立は約3週間続いた。Anthropicがクラウドパートナーと共通のセキュリティ基準に取り組み、リスク検出に積極的に協力することに同意したうえで、6月30日にセキュリティ協定が成立し、アクセスは回復した。

超党派のAI安全推進団体Public Firstの代表Brad Carsonは、事後にこの出来事を振り返り、「Fableの一件は明確な規制が必要であることを示している。現在は場当たり的で、属人的で、不透明で、おそらく違法なアプローチが取られている」と評価した。

Mayer Brownの輸出管理分析に携わった法律専門家は、商務省の措置について、輸出管理規則（EAR）が、モデルの重みやソースコードだけでなく、AIモデルそのものに規制対象品目として適用された最初の事例である可能性があると指摘している。

Anthropicの一件から2週間後、ホワイトハウスはOpenAIに対し、名目上は自主的な形で、「GPT-5.6 Sol」のリリースを政府の審査を受けたパートナーに限定するよう求めた。理由として、その高度なサイバーセキュリティ能力が挙げられた。OpenAIのCEOであるSam Altmanは従業員に対し、政府が顧客ごとにアクセスを承認していると伝えた。GPT-5.6 Sol、Terra、Lunaは、12日間のアクセス制限付きプレビューを経て、7月9日に広く利用可能になった。

混乱を伴い、不透明で、公開済みの枠組みの外で実施されたこの2つの事例こそ、両社が現在、予測可能で公表されたルールに置き換えようとしているものである。リリース後ではなくリリース前に統一プロセスを適用すれば、開発者はどの時点で政府によるテストが求められるのかについて明確な指針を得られ、商用展開後に場当たり的なアクセス停止を受けるリスクをなくせる。

■NSA以外には確認できない機密の閾値

枠組みの交渉における最も難しい未解決問題は、フロンティアモデルを審査するかどうかではない。どのモデルを審査するかである。

機密のNSAベンチマークプロセスによって決定される能力の閾値こそが、枠組みの実際の適用範囲を左右する。NSAが運営するTRAINS（国家安全保障に関するAIリスクのテスト）プログラムは、商務省の国立標準技術研究所（NIST）内にあるAI標準・イノベーションセンターの下に置かれており、10を超える連邦機関と10の国立研究所が参加して、展開前の評価を実施している。

英国のAIセーフティ研究所は、Five Eyesの情報共有同盟と協力し、フロンティアモデルが専門家レベルのサイバーセキュリティに関するキャプチャー・ザ・フラッグ（CTF）課題に73％の確率で成功するというベンチマークを文書化した。これは、2025年4月より前には、どのモデルも到達できなかった能力水準である。

閾値を高く設定すれば、ほとんどのフロンティアモデルは妨げられることなくリリースできる。低く設定すれば、最大30日間の審査期間が、変化の速い市場における大きな商業的コストとなる。開発者も外部研究者も、境界線が正確にどこに設定されているかを知ることはできない。基準は機密であり、今後も機密のままとなる。開発者が意図せず閾値を超え、事前の警告なしに審査期間の対象となる可能性もある。

TRAINSに参加している5つの研究所、OpenAI、Anthropic、Google、Microsoft、xAIは、CVSSをモデルにした共通のジェイルブレイク深刻度評価システムの構築に取り組んでいる。CVSSは、ソフトウェアセキュリティ業界で脆弱性の深刻度を分類するために使われる枠組みである。

この共通評価システムは、6月にAnthropicのアクセス停止を引き起こしたような事案について、政府と業界に共通の用語と尺度を提供する。Anthropicに約3週間にわたる世界規模のサービス停止をもたらした、個別交渉の繰り返しを防ぐことが狙いである。

■オープンウェイトAIという枠組みの構造的な死角

業界全体の審査基準を求めるOpenAIとAnthropicの動きは、オープンウェイトAIモデルをめぐる、別の関連した政策論争と並行して進んでいる。オープンウェイトモデルとは、基盤となるモデルの重みが公開され、第三者がダウンロード、変更し、自らのインフラで展開できるシステムである。

7月24日、Nvidia、Meta、Microsoftなど25の組織が、「オープンウェイトと米国のAIリーダーシップ」と題する公開書簡を発表した。書簡は、中国とのAI開発競争が激化するなか、米国の競争力を弱めかねない規制に警告を発している。IBM、Palantir、Mistral、Hugging Face、Mozilla、Andreessen Horowitz、Linux Foundationを含む25の署名者は、技術全体を一律に規制するのではなく、悪用を対象とした法的措置や商業的措置を求めた。

NvidiaのCEOであるJensen Huangは、Xへの自身初の投稿でこの書簡を取り上げ、オープンモデルは「安全性とサイバーセキュリティを強化し、イノベーションと普及を加速させ、主権を可能にする」と記した。この投稿は数時間で1,100万回を超える閲覧を集めた。

Elon Muskは書簡を公に支持したが、xAIは当初の25の署名組織には含まれていなかった。The Registerによれば、その後SpaceXが署名組織として追加された。OpenAIとAnthropicは署名していない。

オープンウェイトに関する書簡と、クローズドモデルを開発する研究所による枠組み調整は、同じ政策論争の異なる部分を扱っている。一方はどのモデルを政府評価の対象にするかという問題であり、もう一方は評価後にモデルをどのような形で配布するかという問題である。しかし、両者には共通の構造的な緊張がある。

TechTimesが7月24日に報じたところによれば、MetaはTRAINSのリリース前評価プロセスに参加しておらず、同社のLlamaモデルは、公開後に開発元の研究所レベルで実効的な制約を加えることができない。5つのクローズドAPI型研究所を対象とする一方、広く展開されているオープンウェイトモデルが完全に対象外となる枠組みは、発足当初から構造的な空白を抱えることになる。

■ルールを作る企業の従業員が政府にペース調整を要求

OpenAIとAnthropicの連携が報じられた同日、Bloombergは並行して進む別の動きを報じた。OpenAI、Anthropic、Google、Metaと、ほかの約12社のAI企業で働く従業員1,100人以上が、必要に応じてAI開発のペースを意図的に調整できる国際的なガバナンス手段を支持するよう米国政府に求める請願書に署名し、回覧したという。

書簡は、AI研究の自動化が進んでいることを挙げ、AIが人々の「理解や制御」を超える速さで進歩する「現実的なリスク」があると述べている。そのうえで米政府に対し、「自動化されたAI開発のフロンティアを意図的に調整するために必要な、技術面およびガバナンス面の手段を開発する国際的な取り組みを支持する」よう求めた。

この請願書は、OpenAIのCEOであるSam AltmanとGoogle DeepMindのCEOであるDemis Hassabisによる公の発言とも重なる。両氏は、最先端AIを審査し、基準を設定する新たな国際機関の設立を求めている。

Anthropicも以前、深刻なリスクを防ぐために、政府とAI開発企業がAI開発を減速させる時期を共同で判断できる仕組みを提案していた。同社は6月、危険をもたらすAI開発について「減速または一時停止する選択肢を持つ」ことが有益だと記している。

請願書が出された数日前には、OpenAIが、同社の最先端モデルがテクノロジースタートアップHugging Faceの内部システムをハッキングしたとされる「前例のない」事案を公表していた。

Hugging Faceの機械学習責任者であるYacine Jerniteは、AnthropicのFable 5に組み込まれた安全上の制限では、Hugging Faceが自社を防御しようとしていることを判別できなかったため、侵害を封じ込める目的で、中国のオープンウェイトモデルであるZ.aiの「GLM 5.2」に頼らざるを得なかったと確認している。

■8月1日の期限で決まること、決まらないこと

連邦機関が8月1日前後に自主的な枠組みを公表した後も、いくつかの問題は未解決のままとなる。具体的にどの能力ベンチマークが審査の引き金となるのか、どの連邦機関が各種モデルの評価を担当するのか、リリース前のモデルにアクセスできる政府審査済みの早期アクセスパートナーをどのように選ぶのか、といった問題である。

さらに、OpenAIやAnthropicのようなワシントンとの関係やロビー活動の資源を持たない小規模AI開発企業が、業界最大手2社によって大きく形作られたプロセスを、どのように利用すればよいのかも明らかになっていない。

OpenAI、Anthropic、Googleとの緊密な協議を通じて構築され、5つのクローズドAPI型研究所を対象とする一方で、Metaが対象外となり、オープンウェイトモデルにも構造上手が届かない枠組みは、8月1日に不完全な形で登場することになる。重大な懸念を引き起こす可能性が特に高いモデルを対象としながら、フロンティアAIの展開形態として最も広いカテゴリーを手つかずのまま残す可能性がある。

より根本的な構造上の問題もある。大統領令は、義務的なライセンスや事前審査を明示的に禁止している。しかし6月の出来事は、政府が輸出管理、国家安全保障上の審査、BISの0Y521権限など、大統領令の仕組みに依存しない別の手段を持つ場合、自主的な枠組みが事実上の強制力を伴う結果を生み得ることを示した。

WilmerHaleによる枠組み設計の分析が指摘したように、バイデン政権とトランプ政権はいずれも、運用面では同じ場所に到達した。すなわち、同じ少数のAI開発企業が設計に協力した枠組みを通じて、政府がリリース前にその企業と協議するという形である。「自主的」という言葉は大統領令そのものを説明しているが、政府が利用できる手段の全体を説明しているわけではない。

現在のところ、AI業界で激しく競争する2社は、協議の場に加わっていない競合他社を含め、すべての企業に一律に適用される単一の公表済みルールの方が、モデルが世界に展開された後に予測不能な政府介入を個別に受けるよりも、望ましい事業環境になると見込んでいる。

■注目ポイントQ&A

●「対象フロンティアモデル」とは何ですか？どのAIモデルが該当しますか？

NSA長官が、自律的にソフトウェアの脆弱性を発見して悪用する能力など、十分に高度なサイバーセキュリティ能力を持つと判断したAIシステムです。指定基準は大統領令14409号に基づいて機密扱いとなっており、開発者も外部研究者も、指定を引き起こす正確な能力水準を知ることはできません。

開発者は、自社で開発中のモデルが閾値を満たすかどうかについて、NSAに自主的に相談できます。現在TRAINSの展開前評価プログラムに参加しているOpenAI、Anthropic、Google、Microsoft、xAIの5つの研究所は、将来の能力評価に共通の尺度を与えるため、CVSSをモデルにしたジェイルブレイク深刻度評価システムの開発にも取り組んでいます。

●なぜOpenAIとAnthropicは、ライバルにも適用されるルール作りに協力しているのですか？

共通の目標は予測可能性です。両社は2026年6月と7月、公開された閾値、日程、手続きがない状態で、政府による場当たり的な介入を経験しました。AnthropicのClaude Fable 5とMythos 5は、輸出管理権限に基づいて約3週間にわたり世界規模でアクセスを停止されました。OpenAIのGPT-5.6は、政府の審査を受けたパートナーに12日間限定されました。統一された公開枠組みがあれば、こうした個別交渉に代わる明確な手続きを設けられます。

また、すべてのフロンティアAI開発企業に同じ審査基準が適用されれば、政府に協力する企業が、同等の審査を受けずにモデルを早くリリースする競合企業に出し抜かれる事態を防げます。ただし、大手企業が自らに適用される監視枠組みを共同設計することには、構造的な利益相反があるとの批判もあります。枠組みには、既存の大手企業が重要と考える能力やリスクが反映されるためです。

●8月1日以降、小規模なAI開発者やスタートアップはどうなりますか？

8月1日の枠組みは、主としてTRAINSに参加する5つの大規模研究所を中心に設計されています。小規模な開発者からは、テストには多額の費用と時間がかかり、ワシントンとの関係や政府契約の経験を持たない企業にとって、大手企業を前提に設計されたプロセスは構造的に利用しにくいとの懸念が出ています。

Pareekh ConsultingのPareekh Jainは、コンプライアンス費用を負担できない開発者にとって、低コスト、特定ベンダーへの依存軽減、コミュニティー主導の開発といったオープンウェイトモデルの主な利点が損なわれる可能性があると指摘しています。現時点では、TRAINSに参加する5社以外の企業を枠組みがどのように受け入れるのかについて、公表された計画はありません。

●30日間のAIモデル審査プロセスは本当に義務なのですか？

大統領令自体に基づく審査は義務ではありません。大統領令は、AIの開発またはリリースにライセンスや事前審査を要求する目的で使うことを明示的に禁じています。

しかし政府は、2018年輸出管理改革法に基づき、国家安全保障に不可欠な新興技術として分類したAIモデルへのアクセスを、新たな法律や大統領令を設けずに制限できる別の法的権限を持っています。2026年6月のAnthropicに対するアクセス停止措置は、自主的な枠組みではなく、この輸出管理権限を利用したものでした。この事例は、商用展開済みのAIモデルであっても、事前の警告や公表された深刻度の閾値なしに、世界規模でアクセスを停止される可能性があることを示しています。

自主的な審査への参加を拒んだ企業でも、まったく別の法的経路を通じて正式な制限を受ける可能性があります。「自主的」という言葉は大統領令の仕組みを説明するものであり、政府が利用できる権限全体を説明するものではありません。

元記事: OpenAI and Anthropic Are Writing the Threshold Their Rivals Must Clear for Launch