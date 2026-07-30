Huawei、次期PCチップ「Kirin X90 Plus」「XE90」を発表――SMIC 7nmの壁と今後の展望

Huaweiは次期PC向けプロセッサ「Kirin X90 Plus」および「Kirin XE90」を発表した。詳細な仕様は、これらを搭載する新型「MateBook」が発表されるとみられる8月5日に明らかになる予定だ。米国の制裁下でSMICの7nmプロセスという制約を抱えながらも、同社は独自のPCエコシステム構築を急速に進めている。本記事では、新チップのリーク情報や性能の現在地、そして海外企業が導入を検討する際のセキュリティ上の留意点を解説する。

■Huawei初のPC向けチップ発表

Huaweiは7月29日（水）、「HarmonyOS Computer New Product Technology Communication Event」において、次期PC向けプロセッサ2製品の名称と役割を正式に発表した。同社がノートPC向けチップのロードマップを公の場で発表するのは今回が初となる。ただし、詳細な仕様は「Kirin X90 Plus」および「Kirin XE90」が2つの新しいMateBookモデルに搭載されてデビューするとみられる8月5日まで明らかにならないという留保がついている。

これらのチップは、中国が消費者に大規模に提供している唯一の国産コンピューティングスタックの最新イテレーションであるため重要である。また、すべてのHuawei製PCを定義づける制約、すなわちSMIC（中芯国際集成電路製造）の7nmプロセスノードを明確に示している。HiSiliconが出荷するすべてのチップはこの上限の下で設計されなければならず、現在量産中のTSMCのN2ノードからは約3〜4プロセス世代遅れている。この差は、MacBook Air M4やQualcomm X Elite搭載ノートPCを駆動するシリコンと比較して、トランジスタ密度で約4〜6倍の違いとなり、それに比例してワット当たりのパフォーマンスにも差が生じる。Huaweiはこの制約の中で迅速に反復開発を行っている。TSMCが1.4nmに到達する前にこの制約自体を解除できるかどうかは別の問題であり、これまでのところその答えはノーである。このことは、2026年6月に行われたSemiAnalysisによるSMIC N+3チップの初の分解調査によって確認されている。

Huaweiのコンシューマービジネス タブレットおよびPC製品ライン担当プレジデントであるZhu Dongdong氏は、イベントでHarmonyOS PCの勢いを振り返った後、今後の展開を発表した。Zhu氏によると、HarmonyOS PCの販売は予想を上回っており、Huawei Centralの公式イベントレポートによれば、8,000元（約1,182ドル、1ドル=164円換算で約19万4000円）以上の中国の薄型軽量セグメントで12%の市場シェアを獲得し、MateBook Foldは中国の超ハイエンド折りたたみPC市場で70%のシェアを占めていると報告した。これらの数値は同社が発表したものであり、第三者による監査は受けていない。

Huawei Centralが報じたように、同社がPC向けプロセッサを公の場で発表したのは今回が初めてである。昨年、同社は3つ折りスマートフォン「Mate XT」の発表イベントでモバイル向けKirinチップを披露したが、今回の発表はその姿勢をPC向けシリコンのロードマップにも広げたものだ。

■2つのチップ、2つのパフォーマンスプロファイル

Huawei Centralの発表によると、Huaweiは「Kirin X90 Plus」をフラッグシップのMateBookモデル（おそらくProクラス）向けの高性能チップセットとして位置づけ、「Kirin XE90」を重量を重視する設計向けのエネルギー効率に優れた代替品として位置づけている。この区分は、AppleがMシリーズのパフォーマンスラインと効率ラインを差別化する際に用いた戦略を反映している。

イベントでは、どちらのチップの公式仕様も明らかにされなかった。現在公開されている情報は、発表前のリークに基づくものである。Huawei Centralの報道によると、Bilibiliのアカウント「AAA魑魅魍魉仙佛」は本日の発表に先立ち、Kirin XE90のコアクラスターに関する詳細を投稿した。それによれば、2.45GHzで動作する4つのパフォーマンスコア（1MBのL2キャッシュ）、2.1GHzの4つの大型コア（1MBのL2キャッシュ）、および2.15GHzの2つの中型コア（512KBのL2キャッシュ）を備えた10コア構成だという。NotebookCheckとAndroidHeadlinesは、同じBilibiliおよびWeiboの情報源を引用し、XE90を新しいマイクロアーキテクチャではなく、既存のKirin X90をオーバークロックして改良したバージョンであると特徴づけている。NotebookCheckのMateBook Pro Sに関する報道やAndroidHeadlinesのXE90の仕様に関する報道によれば、これはHiSiliconが国内ファブへのアクセスを回復して以来、モバイル向けKirinラインで反復開発を行ってきたパターンと一致している。

■SMICの7nmの壁がパフォーマンスに意味するもの

両方の新チップのベースとなる前世代のKirin X90は、SMICのN+2プロセスで製造されている。これはチップ分析会社TechInsightsによって7nmクラスのノードであることが確認されている。Baidu BaikeのKirin X90の仕様によると、最大クロック速度4.2GHzの4+4+2トライクラスター構成による10コア20スレッド、128ビットデュアルチャネルLPDDR5-6400メモリバス、8MBのシステムレベルキャッシュ、Huawei独自のMaleoon 916 GPU、および40 TOPSのAI推論性能を持つデュアルDa VinciアーキテクチャNPUを採用している。

SMICは、輸出規制の対象であり中国のファウンドリでは利用できないEUV（極端紫外線）リソグラフィを使用せず、最も微細なメタル層に自己整合クアドルプルパターニング（SAQP）と呼ばれる技術を含む深紫外線（DUV）マルチパターニングを使用することで、7nmクラスの生産を達成した。2026年6月、SemiAnalysisはSMICのN+3（第3世代7nmクラス）ノードで製造されたKirin 9030チップを使用した新しい分解ラボからの初の分析結果を発表した。Tom's HardwareによるSemiAnalysis STEELラボの分解調査の報道によると、SMICのN+3は最小メタルピッチ32.5ナノメートル（nm）を達成しており、一部の指標では名目上Intelの18Aよりも微細である。しかし、トランジスタ密度は約1億1340万トランジスタ/平方ミリメートルであり、TSMCのN6ノードよりは高いものの、Intel 18Aの高密度セルの密度を38%下回っている。

一方、TSMCは2025年後半にN2（2nmクラス）プロセスノードの量産を開始し、自社のN3Eと比較して最大15%のパフォーマンス向上と25〜30%の消費電力削減を提供している。AppleのM4 ProはTSMCの3nmプロセスで動作する。世界中で販売されているWindows-on-ArmノートPCを駆動するQualcomm X Eliteは、TSMCの4nmで動作する。2026年にSMICの7nmで動作するチップは、最も近い欧米の競合他社が3〜4世代のプロセス上の優位性を享受している市場で競争することになる。そして、その優位性は実際のバッテリー寿命や持続的なパフォーマンスの差として現れ、クロック速度の調整だけでは完全に埋めることはできない。

これはHiSiliconのエンジニアリングに対する批判ではない。SMICの壁は地政学的および法的な制約であり、エンジニアリングの失敗ではない。2019年に始まり、2020年8月に大幅に拡大された米国の制裁（商務省の拡大された外国直接製品規則（FDPR）により、米国製の機器やソフトウェアを使用するすべてのチップメーカーがHuaweiに供給することが禁止された）を受けて、同社はTSMC、Samsung、およびその他のすべての主要ファウンドリへのアクセスを失ったと、産業安全保障局のHuaweiに対するFDPR拡大に関する文書は示している。EUVを使用しないSMICの7nmは、供給禁輸措置の下で複雑なチップを構築した結果である。

SMICがいつ、大規模に7nmを超えて進化するかは、中国のチップ製造における最大の未解決問題である。TSMCは約2028年に1.4nmクラスのチップの量産を開始する予定だ。SMICには、EUVリソグラフィへの公に確認された道筋はない。

■MateBook Pro S：800g未満、5色展開、今後の発売日

MateBook Pro Sは、Kirin XE90のエネルギー効率を証明する主要なデバイスになると予想されている。WeiboのリーカーであるUncleKanshan（看山大叔）が共有したリーク画像には、キッチンスケールに乗せられたノートPCの天板が798.0g（1.76ポンド）と表示されている様子が写っており、NotebookCheckは、これが現在のMateBook X Proの約980g（2.16ポンド）を200g（0.44ポンド）近く下回ると報じた。同じリーク情報では、16GB、24GB、32GBのメモリ・オプション、512GBと1TBのストレージ、そしてイエロー、ホワイト、グレー、パープル、ブラックの5色のカラーバリエーションがリストアップされている。このデバイスは、のぞき見防止のPaperMatteディスプレイを備えて設計されていると報じられている。これらの仕様はいずれも公式には確認されておらず、8月5日の発表までに変更される可能性がある。

Huaweiが7月29日（水）に中国のソーシャルメディアチャンネルに投稿した巨大なポスターによると、MateBook Fold PC 2026も8月5日のイベントでデビューする予定だ。Huawei Centralのカラー発表によると、HuaweiはFold向けにフローイングゴールド、ファントムブラック、スカイラインホワイトの3色のオプションを確認した。初代のMateBook Fold Ultimate Designは重量が1.16kg（2.6ポンド）で、3.3K解像度の18インチ折りたたみ式デュアルレイヤーOLEDを搭載していた。

■HarmonyOSは認証済みだが、中国国内のみ

Huawei Centralの認証に関する報道によると、Kirin X90は中国情報技術セキュリティ評価センター（ITSEC）からセキュリティおよび信頼性グレードII認証を取得している。これは同機関から得られる最高レベルの評価であり、コア技術の自律性、サプライチェーンのセキュリティ、および国家安全保障基準への知的財産の準拠をカバーしている。Huawei Centralが報じたように、HarmonyOS PCバージョン1.0も2026年初頭に同等のグレードII認証を取得しており、シリコンとオペレーティングシステムの両方が中国国内の最高のセキュリティ基準をクリアしたことを意味する。

どちらの認証も、プラットフォームのデータ送信動作に関する欧米の独立したセキュリティ評価を確立するものではない。本稿執筆時点で、HarmonyOS PCソフトウェアスタックの公開された独立したサイバーセキュリティ監査は確認されていない。記録に残っている直近のMateBookのセキュリティインシデントは2019年のもので、Microsoftの研究者が当時のWindowsノートPC向けのHuaweiのPCManagerドライバーに特権昇格の脆弱性（CVE-2019-5241およびCVE-2019-5242）を発見した。これは設計上の欠陥であり、確認されたバックドアではなく、Huaweiは2019年1月にパッチを適用した。

欧米の監査がないことは、不正行為の証拠ではない。しかし、規制対象業界のエンタープライズバイヤーやデータ主権を懸念するユーザーは、このギャップを意思決定の要因に含めるべきである。

■購入前に知っておくべきこと：中国の法律がHuaweiに要求するデータ共有

HarmonyOS搭載のMateBookの購入を検討している場合（現時点では中国国内でのみ入手可能）、購入前に理解しておくべき固定の法的枠組みがある。これは、Huaweiのサーバーの場所、プライバシーポリシーの記載内容、または同社の幹部が公に述べていることによって変わるものではない。

中国の国家情報法（2017年）第7条は、すべての組織および市民に対し、法律に従って国家情報活動を支持、支援、協力することを義務付けている。第14条は、情報機関に対し、あらゆる組織または市民にその支援を要求する権限を与えている。スウェーデンの法律事務所Mannheimer Swartlingによる2019年の独立した法的分析は、この法律がすべての中国市民および中国企業の海外子会社に適用されると結論づけた。これは、Huaweiが2018年にZhong Lun法律事務所に依頼した法的意見とは真っ向から対立する結論である。法学者の間では義務の正確な範囲について意見が分かれているが、義務が存在するかどうかについては意見が一致している。

情報法を補完するものとして、中国のデータセキュリティ法（2021年）およびサイバーセキュリティ法（2017年）は、法執行機関および政府のデータアクセス要求への協力を義務付けており、データのローカライゼーション規定を含んでいる。

HarmonyOS搭載のMateBookが収集する可能性があり、これらの法的要求の対象となるデータのカテゴリには、位置データ、デバイスの使用パターンとOSのテレメトリ、アカウントの認証情報とアプリデータ、デバイス上で処理されるドキュメントとファイル、およびネットワークアクティビティが含まれる。

このようなデバイスを使用する、または使用を計画している読者向けの現実的な緩和策としては、ノートPCを機密の企業データにアクセスできない隔離されたネットワークセグメントに維持すること、Huawei IDアカウントの作成とクラウド同期を最小限に抑えること、およびデバイス上で処理されるすべてのデータが中国の国家情報機関からアクセス可能である可能性があると見なすことが挙げられる。オペレーティングシステム自体がVPN接続が確立される前にデータを収集して送信できるため、VPNやソフトウェアによる緩和策では構造的な法的リスクに完全に対処することはできない。

■エコシステムの成熟度と中国限定の制約

HarmonyOS PCは現在、中国国内でのみ販売されている。CNX SoftwareがHarmonyOSノートPCのファーストルック記事で指摘したように、このプラットフォームはLinuxやAndroidから独立して動作し、Googleサービスは実行されない。アプリのエコシステムはHuaweiのAppGalleryと中国国内のソフトウェア市場を中心に構築されており、ほとんどのエンタープライズセキュリティツールやエンドポイント保護ツールを含む欧米のエンタープライズソフトウェアはネイティブには利用できない。

主要なターゲット市場である中国のエンタープライズバイヤーや政府の調達担当者にとって、HarmonyOSのグレードII認証と国内サプライチェーンの独立性は競争上の優位性となる。一方、海外のユーザーにとっては、プラットフォームが中国限定であること、限られたアプリエコシステム、欧米の独立したセキュリティ検証の欠如、および前述の法的枠組みが、このテクノロジーを採用することの実際の意味を定義している。

Huaweiの反復開発のペースは本物であり、それ自体評価に値する。単一の製品世代内で標準のKirin X90からX90A、そして今回のX90 PlusおよびXE90へと移行したことは、HiSiliconがSMICの現在の製造上の制約から意味のある改良を引き出していることを示している。新しいチップが絶対的な性能においてどのようなパフォーマンスを発揮するか、具体的にはKirin X90 Plusが持続的なワークロードにおいてQualcomm X EliteやApple M4とのシングルコアの差を縮めることができるかどうかは、8月5日以降に完全なベンチマークが明らかになって初めて答えが出るだろう。

■注目ポイントQ&A

●Kirin X90 PlusとKirin XE90とは何ですか？

これらはHuaweiの次世代PC向けプロセッサであり、どちらも現在のMateBookノートPCを駆動するのと同じHiSilicon Kirin X90マイクロアーキテクチャに基づいて構築されています。X90 PlusはフラッグシップのMateBook Proモデル向けの高性能チップとして位置づけられており、XE90はエネルギー効率を最適化したバージョンで、MateBook Pro Sに搭載されてデビューすると予想されています。どちらも深紫外線リソグラフィを使用したSMICの7nmクラスのプロセスノードで製造されています。公式な仕様はまだ発表されておらず、発表前のリーク情報ではXE90のプライマリクラスターは2.45GHzとされています。詳細な仕様は8月5日に発表される予定です。

●SMICの7nmプロセスとはどのようなもので、AppleやQualcommが使用しているものとどう違いますか？

TechInsightsの分解調査で確認されたように、SMICのN+2ノードは真の7nmクラスのプロセスです。これは、輸出規制の対象であり中国のファウンドリでは利用できないEUVリソグラフィではなく、深紫外線マルチパターニングを使用して達成されました。実際には、2026年時点のSMICの7nmは、2018年頃のTSMCの7nmに匹敵します。TSMCは現在、AppleのM4チップを3nmで出荷しており、2nm（N2）の量産に入っています。この3〜4世代の優位性は、ワット当たりのパフォーマンスの大幅な向上につながります。2026年6月に行われたSemiAnalysisによるSMIC N+3チップの分解調査では、トランジスタ密度がIntelの18A高密度セルよりも38%低いことが判明しました。Huaweiのチップは動作しますが、最も近い欧米の競合製品と比較して、ワット当たりの効率が低く、ピークスループットも低くなります。

●Kirin XE90を搭載したMateBook Pro Sは、MacBook Air M4と競合できますか？

ドキュメント編集、ビデオ通話、軽いコーディングといった一般的な生産性ワークロードにおいて、現在のMateBook Proのレビューは、Kirin X90が満足のいくパフォーマンスを提供することを示唆しています。しかし、持続的なワークロード、熱効率、およびデバイス重量1グラムあたりのバッテリー寿命においては、プロセスノードの差が構造的な不利益を生み出しており、同じマイクロアーキテクチャの反復開発では克服できません。AppleのM4（TSMC 3nm）は、SMIC 7nmのどのチップよりもワット当たりのパフォーマンスで有意義に優れています。Kirin XE90のエネルギー効率重視の位置づけは、HuaweiがMateBook Pro Sの薄さとバッテリー寿命を優先していることを示唆しています。噂されている798g（1.76ポンド）という重量は、出荷されるHarmonyOSノートPCの中で最も軽い部類に入ります。XE90のクロック調整が競争力のある持続的パフォーマンスを提供するかどうかは、8月5日以降のベンチマークを待つ必要があります。

●HuaweiのHarmonyOS搭載MateBookは、機密性の高い業務に使用しても安全ですか？

中国国外のエンタープライズユーザーにとって重要な考慮事項は、Huaweiに悪意があるかどうかではなく、意図に関わらず中国の法律がHuaweiに何を要求しているかです。中国の国家情報法（2017年）第7条は、すべての中国の組織に対し、要求に応じて情報活動に協力することを義務付けており、第14条は情報機関がその協力を強制することを認めています。これらの義務は、サーバーが物理的にどこにあるかに関係なく、企業に付随します。HarmonyOS PCプラットフォームに関する欧米の独立したサイバーセキュリティ監査は公開されていません。機密性の高い企業業務、規制対象業界のデータ、またはデータ主権の保証を必要とするユーザーにとって、独立した監査の欠如と前述の法的枠組みの組み合わせは、現在独立して評価することができないリスクを構成しています。

元記事: Huawei Unveils Kirin X90 Plus and XE90: China’s PC Chip Push Hits SMIC’s 7nm Ceiling