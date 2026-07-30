サムスンの新型AI洗濯乾燥機、モーターと振動で布地を判別——その仕組みと物理的限界

サムスン電子は2026年7月、布地センシング技術やヒートポンプを搭載した新型の洗濯機・乾燥機「Bespoke AI」シリーズを一部市場で発売した。カメラを使わずモーター電流と振動から布地を判別する仕組みだが、物理的な制約から同機能の適用は2kgまでの衣類に限定される。現時点で最終的な価格は発表されておらず、導入を検討する消費者は各地域での発売状況や対応容量を確認する必要がある。

■カメラ不要、デュアルストリームセンサー融合によるAI布地センシング

サムスン電子は2026年7月、新型の「Bespoke AI」洗濯機・乾燥機ラインナップを発売した。技術的に最も重要な特徴は、7インチのタッチスクリーンやBixbyの統合ではなく、洗濯機がドラム内の内容物をどのように把握するかという点にある。水が一滴も入る前に、洗濯機はモーター電流のシグネチャと振動パターンを読み取って布地の種類を分類し、その後のすべてのパラメーターを調整する。このセンシングメカニズムと、そのハードウェア上の工学的な限界は、機能リスト以上にこの家電ができることとできないことを物語っている。

サムスンが「AI Wash+」と呼ぶこの機能は、カメラ、RFIDタグ、分光器を使用しない。Samsung Global Newsroomのプレスリリースに記載されている通り、ドラム内の3軸加速度センサーとモーター自身の電流消費テレメトリーという2つの既存のハードウェアセンサーを使用して、投入された布地の種類を推測する。システムは洗濯開始前に、ほぐし段階、アンバランス検出段階、計量段階という3つの異なるセンシング段階を実行する。各段階において、機械的振動信号と電磁モーターデータで訓練されたAIモデルが、ドラム内の負荷の物理的な挙動を利用して、その硬さ、重量分布、および予想される繊維構成を推測する。

Xiaomiや東南大学のエンジニアを含むチームが『Technologies』（MDPI、2026年3月）で発表した研究では、まさにこのアプローチが説明されている。加速度センサーの振動を100Hzで、モーターの電磁信号を5Hzで並列処理する「物理認識型デュアルストリームマルチスケール時間畳み込みネットワーク」により、168の独立した洗濯サイクルにおいて、柔らかい布地と硬い布地の2値分類で平均94.05%の精度を達成したという。サムスンの商用実装では、これをコットン、デリケート、タオル、デニム、アウトドアの5つの名前付きカテゴリーに拡張しており、デニムとアウトドアはシステムの以前のカバー範囲に新たに追加されたものである。

工学的な制約は物理法則から直接生じている。負荷が重くなると、質量の効果が振動や電流の信号を支配し、布地の種類による微妙な質感の違いをかき消してしまう。そのため、サムスンはAIによる布地検出を最大2kg（約4.4ポンド）の負荷に制限している。これはソフトウェアの欠陥ではなく、ドラム内にそれ以上の重量がある場合、基礎となるセンシングメカニズムが布地の種類情報を確実に抽出できないためである。濁度センサーはすべての負荷サイズで汚れのレベルを監視し続け、サイクル中に水がどれだけ汚れるかに基づいて洗濯時間と洗剤の投与量を調整する。つまり、重い負荷でも適応型の処理は行われるが、布地の種類の分類は行われない。

購入者にとっての実用的な意味は、AIはまさにそれを最も必要とする負荷、すなわち少量のスポーツウェア、数枚のシルクのブラウス、処理済みのミドルウェア（アウトドアジャケット）などで最も役立つということだ。コットンのTシャツで満杯のドラムは、布地の分類ではなく、濁度センサーの汚れレベルの読み取りに基づいて稼働する。複数の布地が混ざった負荷の場合、2kgの範囲内であっても検出精度が低下する可能性がある。

■冷水洗濯による省エネの主張と留意点

AI Energy Modeが洗濯機のエネルギー消費を最大70%削減するというサムスンの主張は正確であるが、文脈を補足する一文が必要である。この70%という数字は、モデルWW11BB944AGBでテストされた、Ecobubbleの冷水洗濯モードと同機自体のデフォルトの温水設定を比較したものである。競合他社の洗濯機との比較ではない。

その基礎となるメカニズムは確立されている。内蔵のバブルジェネレーターが洗剤コンパートメントに水を引き込み、ポンプを通して空気を注入し、高密度の泡を作成して、洗濯サイクルが始まる前にドラムに送り込む。冷水は温水よりも表面張力が高く、通常は洗剤の溶解を遅らせるが、マイクロバブルは洗剤分子と布地繊維の接触面積を増やすことでその表面張力を克服し、熱で活性化させることなく洗剤を織り目に浸透させる。サムスンによれば、Super Eco Washプログラムは15度（59華氏）で稼働し、エネルギーの30%を使用するだけで40度（104華氏）のサイクルと同等の洗浄結果をもたらすという。

実際には、70%という数字は、互換性のあるサイクルが選択された理想的な条件下での最大の効率向上を表しており、すべての洗濯で70%節約できるわけではない。乾燥機のAI Energy Modeは、モデルDV90F09F4SU2で5kg（約11ポンド）の負荷を乾燥させる内部テストに基づき、個別に測定された20%のエネルギー使用量削減を実現している（AI Energy Modeなしで0.952kWh、ありで0.720kWh）。

■乾燥機にインバーターコンプレッサーが必要な理由

簡単に言えば、これが従来の排気式や抵抗加熱式の乾燥機ではなく、ヒートポンプ式の乾燥機だからである（ただし、プレスリリースではその用語を大きく扱っていない）。

AI Dry+システムは、インバーターコンプレッサーと熱交換器を稼働させる。乾燥機の文脈におけるインバーターコンプレッサーとは、ヒートポンプアーキテクチャの中核となる可変速の冷媒ポンプである。抵抗素子を介して電気を直接熱に変換し、その湿った熱気を外部に排出するのではなく、システムはドラム内の空気から水分を捕捉し、凝縮水として放出し、乾燥した温かい空気を閉ループでドラムに戻す冷媒を循環させる。電動ヒートポンプ乾燥機は、ベースラインで従来の電気モデルよりも少なくとも28%少ないエネルギーを使用する。AI Dry+の最適化レイヤーを備えたモデルは、リアルタイムの水分と温度の読み取りに基づいてコンプレッサーの速度と熱交換の強度を調整することで、そのベースラインの上にさらに20%の削減を達成する。

乾燥機の布地タイプ検出は、洗濯機と同じ2kgの制限に従い（5つではなく、ノーマル、デニム、タオル、デリケートの4つのカテゴリー）、サイクル全体でコンプレッサーと熱交換器がどれだけ強力に機能するかに影響を与える。

■接続レイヤーとしてのSmartThingsと競合比較

Bespoke AIラインナップの接続機能を調整するサムスンのSmartThingsプラットフォームは、CES 2026での発表によると、2025年12月時点で世界のユーザー数が4億3000万人、接続デバイス数が4700に達した。サムスン自身のデータによれば、同プラットフォームは2024年に25億回のデバイスインタラクションを記録したという。

Bespoke AIラインナップにおいて、SmartThingsはいくつかの異なる機能を果たす。モバイルアプリを介したリモート監視とサイクルの開始、推定電気料金を伴う日別および月別のエネルギー消費レポート、AI Energy Modeの有効化、そして学習された使用パターンに基づいて家電からアプリにプッシュされるサイクルの提案などである。水とエネルギーの消費量を網羅したサイクル後の洗濯レポートは、洗濯または乾燥サイクルが完了するたびにアプリからアクセスできる。

競争の構図は明確に理解しておく価値がある。LGのThinQプラットフォームはこのポジションで直接競合しており、LGの家電をGoogleアシスタントやAmazon Alexaと接続し、AI DD布地検出やTurboWashのサイクル短縮機能を含んでいる。2026年1月に発表されたサードパーティの修理および信頼性分析によると、LGのデュアルインバーターヒートポンプ乾燥機モデルは、標準的な電気モデルと比較してエネルギー使用量を50%削減し、サムスンのエネルギーベースラインを上回り、10年間のダイレクトドライブモーター保証が付いている。同じ分析では、サムスンの発熱体は使用頻度の高い家庭で最も頻繁に交換される部品であり、通常4〜6年で故障すると指摘されている。SmartThingsがThinQに対して測定可能なエコシステムの優位性を持っているのはその広さであり、ThinQがより家電中心の統合に焦点を当てているのに対し、SmartThingsは390のパートナーにわたる4700の互換デバイスを擁している。

■7インチスクリーンとアクセシビリティとしてのBixby

両方の家電には、サムスンが「Smart Screen」と呼ぶ7インチのLCDタッチスクリーンが搭載されており、時間の経過とともに使用パターンを学習し、適切な洗濯または乾燥サイクルを積極的に提案する。サムスンのアップグレードされた音声アシスタント「Bixby」は、サイクルの開始、追加のすすぎ、残り時間の確認などの自然言語コマンドを、画面操作なしで処理する。Bixbyは画面に表示された情報を読み上げることもでき、サムスンはこれを、小さな画面の家電インターフェースの操作が困難なユーザー向けのアクセシビリティ機能として位置づけている。

SmartThingsアプリを通じて配信されるサイクル後の洗濯レポートは、サイクルごとのエネルギーと水の消費量を内訳で示し、エネルギー管理機能に直接接続して、ユーザーが時間の経過とともにサイクルの選択を比較するための基準を提供する。

■2026年の家電市場におけるAI洗濯乾燥機の立ち位置

世界のスマート家電市場は2026年に1920億ドル（約31兆4880億円、1ドル=164円換算）に達すると予測されており、接続ハードウェアのコスト低下、IoTの成熟、そして北米や欧州のいくつかの市場で負荷シフト家電を財政的に魅力的なものにする電力会社のインセンティブに牽引され、2031年まで年間約10%で成長するとみられている。サムスンのBespoke AIの発売は、この勢いに直接乗るものであり、洗濯家電を単独の機械としてではなく、より広範なエネルギー管理エコシステムにおけるデータ生成ノードとして位置づけている。

サムスンはBespoke AI洗濯機・乾燥機の最終的な価格を発表していない。このラインナップは2026年7月から一部の市場で発売され、地域ごとの展開や容量の範囲は市場によって異なる。Samsung Global Newsroomには、市場に応じて、洗濯機の容量が10.5kg（約23ポンド）から13kg（約28.7ポンド）、対応する乾燥機の容量が9kg（約19.8ポンド）から13kg（約28.7ポンド）と記載されている。価格が未定であることは、通常プレミアム層の購入者をターゲットとするサムスンのBespokeラインの傾向と一致している。

■注目ポイントQ&A

●サムスンのAI Wash+は、ドラム内の布地を実際にどのように検出するのですか？

システムは、機械にすでに備わっている2つのセンサーを使用します。ドラム内で負荷がどのように動くかを測定する3軸加速度センサーと、異なる回転速度でモーターがどれだけ激しく働く必要があるかを追跡するモーター電流テレメトリーです。事前学習されたAIモデルは、水が入る前の洗濯前の乾燥センシング段階で両方のストリームを同時に処理し、負荷の機械的挙動から布地の種類を推測します。同じセンシングアプローチに関する独立した学術研究では、柔らかい布地と硬い布地の2値テストで約94%の分類精度が報告されています。サムスンの商用システムはこれを5つの名前付きカテゴリーに拡張しています。最大2kg（約4.4ポンド）という厳しい制限が存在するのは、負荷が重くなると、センサーが布地の種類を区別するために必要な微妙な質感の信号が、総質量によってかき消されてしまうためです。

●「最大70%の省エネ」という主張は、他の洗濯機と比較してという意味ですか？

いいえ。サムスンの70%という数字は、内部テストに基づき、AI Ecobubbleの冷水洗濯モードを、同じ機械自体のデフォルトの温水サイクル設定と比較したものです。お湯に頼って洗剤を溶かすのではなく、Ecobubbleの泡による前処理を使用して低温で洗濯することで、どれだけのエネルギーが節約されるかを測定しています。比較の基準は同じサムスンモデルのデフォルトの動作であり、競合他社の機械や業界平均ではありません。乾燥機の20%のエネルギー削減は、同じく内部テストからの個別の測定値です。

●サムスンのBespoke AI Dryerはヒートポンプ式の乾燥機ですか？

はい。Bespoke AI Dryerは、従来の抵抗加熱素子ではなく、ヒートポンプアーキテクチャのコンポーネントであるインバーターコンプレッサーと熱交換器を使用しています。ヒートポンプ乾燥機は、ドラムの循環空気から水分を捕捉し、凝縮水として放出し、温かく乾燥した空気を閉ループでドラムに戻すことで、熱を外部に排出するのではなく再利用します。これは構造的に、排気式の電気乾燥機よりも効率的です。サムスンの米国のページによると、ヒートポンプ式電気乾燥機は、AI最適化レイヤーが適用される前の段階で、従来の電気モデルよりも少なくとも28%少ないエネルギーを使用します。AI Dry+システムは、水分量と検出された布地の種類に基づいてコンプレッサーの速度と熱交換の強度をリアルタイムで調整することにより、さらに20%の削減を追加します。

●洗濯において、サムスンのSmartThingsはLGのThinQとどう比較されますか？

どちらのプラットフォームも、モバイルアプリを介したリモート監視、サイクル制御、およびエネルギー使用状況のレポートを提供します。アーキテクチャ上の主な違いは、広さか深さかという点です。SmartThingsは390のパートナーにわたる4700のデバイスを統合し、より幅広いクロスデバイスのホームオートメーションハブとなっています。一方、ThinQはより家電中心ですが、GoogleアシスタントとAlexaをネイティブにサポートし、2026年の比較記事で文書化されているように、エラーコードをLGのサービスとリモートで共有できるSmartDiagnosisを含んでいます。エネルギー効率に関しては、サードパーティの修理分析により、LGのデュアルインバーターヒートポンプ乾燥機モデルはエネルギー使用量を50%削減し、同等モデルのサムスンのベースラインを上回っていること、そしてサムスンの発熱体は使用頻度の高い家庭で最も頻繁に交換される部品であることが判明しています。適切なプラットフォームの選択は、主に購入者がすでに他のサムスンまたはLGデバイスを所有しているかどうか、そしてどのようなエコシステムを構築したいかによって異なります。

元記事: Samsung Bespoke AI Washer and Dryer Launch With Heat Pump Tech and Fabric Sensing