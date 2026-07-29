*12:38JST 日経平均は大幅続落、東エレクが1銘柄で約559円分押し下げ

29日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり139銘柄、値下がり85銘柄、変わらず1銘柄となった。

日経平均は大幅続落。675.06円安の61689.86円（出来高概算16億4052万株）で前場の取引を終えている。

前日28日の米国株式市場はまちまち。ダウ平均は537.24ドル高の52747.32ドル、ナスダックは55.17ポイント安の24876.91で取引を終了した。格付け会社フィッチが第3四半期の世界リスク見通しを巡り人工知能（AI）大規模投資が主要信用リスクになり得ると警告しハイテクの売り圧力となった。ダウは一部企業決算を好感し、続伸。ナスダックは終日軟調に推移し、主要指数は高安まちまちで終了した。

米株式市場の動向を横目に、29日の日経平均は369.76円高の62734.68円と反発して取引を開始した。寄り付き後は、前日の急落に対する自律反発を狙った買いが先行したものの、フィッチがAI大規模投資を主要信用リスクになり得ると警告したことが重荷となり、指数寄与度の大きい半導体・AI関連株への売りが再燃。日経平均は前場中ごろにマイナス圏に転落し、前引けにかけて下げ幅を拡大した。トヨタ自＜7203＞など自動車株や内需系は堅調だったものの指数を支えきれず、安値圏で前引けを迎えた。

個別では、コナミG＜9766＞、リクルートHD＜6098＞、ファーストリテ＜9983＞、KDDI＜9433＞、キーエンス＜6861＞、トヨタ自、テルモ＜4543＞、バンナムHD＜7832＞、ソニーG＜6758＞、日東電＜6988＞、セコム＜9735＞、キッコマン＜2801＞、塩野義＜4507＞、東京海上＜8766＞、デンソー＜6902＞などの銘柄が上昇。

一方、東エレク＜8035＞、ソフトバンクG＜9984＞、キオクシアHD＜285A＞、TDK＜6762＞、村田製＜6981＞、スクリン<7735>、イビデン<4062>、フジクラ<5803>、太陽誘電<6976>、レーザーテク<6920>、信越化<4063>、アドバンテ<6857>、住友電<5802>、ディスコ<6146>、NGK<5333>などの銘柄が下落。

業種別では、輸送用機器、サービス業、ゴム製品などが上昇した一方で、非鉄金属、ガラス・土石製品、銀行業などが下落した。

値下がり寄与トップは東エレク＜8035＞となり1銘柄で日経平均を約559円押し下げた。同2位はソフトバンクG＜9984＞となり、キオクシアHD＜285A＞、TDK＜6762＞、村田製＜6981＞、アドバンテスト<6857>、スクリーンHD<7735>などがつづいた。

一方、値上がり寄与トップはファーストリテ＜9983＞となり1銘柄で日経平均を約113円押し上げた。同2位はコナミG＜9766＞となり、リクルートHD＜6098＞、KDDI＜9433＞、トヨタ＜7203＞、キーエンス＜6861＞、テルモ＜4543＞などがつづいた。

*11:30現在



日経平均株価 61689.86(-675.06)

値上がり銘柄数 139(寄与度+827.67)

値下がり銘柄数 85(寄与度-1502.73)

変わらず銘柄数 1



○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜9983＞ ファーストリテ 81360 1410 113.44

＜9766＞ コナミG 22225 2085 69.89

＜6098＞ リクルートHD 13270 675 67.88

＜9433＞ KDDI 3101 108 43.44

＜7203＞ トヨタ自動車 3180 172 28.83

＜6861＞ キーエンス 78490 7540 25.28

＜4543＞ テルモ 2382.5 93.5 25.07

＜7832＞ バンナムHD 4739 217 21.82

＜6758＞ ソニーG 3784 122 20.45

＜6988＞ 日東電工 3550 104 17.43

＜9735＞ セコム 7172 248 16.63

＜4507＞ 塩野義製薬 3036 133.5 13.43

＜6902＞ デンソー 2167.5 88 11.80

＜8766＞ 東京海上HD 8468 234 11.77

＜2801＞ キッコーマン 1742 70 11.73

<4901> 富士フイルム 3870 115 11.57

<7974> 任天堂 7988 329 11.03

<7267> ホンダ 1665 53 10.66

<5108> ブリヂストン 4022 144 9.65

<4523> エーザイ 5070 279 9.35



○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜8035＞ 東エレク 50360 -5560 -559.15

＜9984＞ ソフトバンクG 4785 -310 -249.40

＜285A＞ キオクシアHD 40990 -3560 -83.54

＜6762＞ TDK 2772 -155.5 -78.19

＜6981＞ 村田製作所 6216 -937 -75.38

<6857> アドバンテ 25235 -275 -66.37

<7735> SCREEN 11850 -2325 -62.35

<4062> イビデン 14005 -850 -56.99

<5803> フジクラ 3840 -233 -46.86

<6976> 太陽誘電 9254 -1021 -34.23

<6920> レーザーテック 35440 -2000 -26.82

<4063> 信越化 5763 -109 -18.27

<6146> ディスコ 52210 -2690 -18.03

<5802> 住友電気工業 2069 -118.5 -15.89

<5333> NGK 5271 -267 -8.95

<6723> ルネサスエレクトロニ 3230 -232 -7.78

<5801> 古河電気工業 2815 -193 -6.47

<5706> 三井金属鉱業 26100 -1910 -6.40

<6361> 荏原製作所 4970 -181 -6.07

<6503> 三菱電機 5188 -131 -4.39《CS》