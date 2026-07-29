【解説】Kimi K3の技術構造から検証する「モデル蒸留」疑惑──米中AI対立の争点とは

米国政府が中国のMoonshot AIに対し、AnthropicのAIモデルを不正に「蒸留」した疑いがあるとして制裁を示唆し、中国政府が強く反発している。専門家は、Anthropicの「Fable 5」が一般公開されてからMoonshotの「Kimi K3」がリリースされるまで、わずか15日間だったことなどから、Fable 5がKimi K3の主要な学習元だったとする見方に疑問を呈している。7月28日時点で正式な措置は取られておらず、米商務省産業安全保障局（BIS）が調査を進めている。

■米中政府間の対立へ発展

中国のMoonshot AIがAnthropicの最高性能モデルを蒸留して競合モデルを構築したとされる疑惑を巡る対立は、7月27日（月）に政府間の全面的な対立へと発展した。ジョージタウン大学安全保障・新興技術センター（CSET）の翻訳によると、中国商務省は米国による制裁の示唆に対する初の公式見解を発表し、米国の姿勢を「AI覇権主義」と非難するとともに、自国の利益を守るために「あらゆる必要な措置」を講じると警告した。

この対立の中心にあるのは、Moonshot AIが7月16日に上海で開催された世界人工知能大会（WAIC）で発表した、2.8兆パラメータのオープンウェイトモデル「Kimi K3」である。Moonshot AIの公式Kimi K3ブログにも、その経緯が記載されている。7月22日、米ホワイトハウス科学技術政策局（OSTP）のMichael Kratsios局長はXで、米政府は「Moonshot AIがK3モデルの開発のためにAnthropicのFableを蒸留したという情報」を把握していると投稿した。続いてScott Bessent財務長官もソーシャルメディアで、「中国企業が、知的財産の窃盗に相当する一線を越え、秘密裏に産業規模の蒸留攻撃を行う場合、制裁やエンティティリストへの指定が選択肢となる」と警告した。7月28日時点で正式な措置は取られておらず、BISが正式な調査を進めている。

ホワイトハウスもAnthropicも公表しておらず、専門家が構造的に欠けていると指摘しているのは、具体的な時系列からこの主張が妥当だと判断できる証拠である。この対立において最も重要な事実は単純だ。Anthropicの「Fable 5」は、6月の輸出管理による提供停止を経て、2026年7月1日に一般向けの全面提供を再開した。一方、MoonshotがKimi K3をリリースしたのは、その15日後の7月16日である。

■Kimi K3の独自アーキテクチャが蒸留説と整合しにくい理由

Kimi K3は単なる大規模モデルではない。Moonshotが社内で開発し、Fable 5が7月1日に利用可能になる以前から存在していた、2つのアーキテクチャ上の革新を中心に構築されている。1つ目は「Kimi Delta Attention」と呼ばれるハイブリッド型の線形アテンション機構で、フルアテンション層と線形アテンション層を3対1の割合で交互に配置し、100万トークンに近いコンテキストで最大6.3倍高速なデコードを可能にする。2つ目は「Attention Residuals」で、各層の出力を一律に累積するのではなく、それぞれの層が任意の先行層から表現を選択的に取り出せるようにする仕組みである。追加の計算コストを2%未満に抑えながら、学習効率を約25%向上させるという。両技術は、2025年10月にリリースされたMoonshotの先行モデル「Kimi Linear」にも採用されていた。

Kimi K3は、896の独立したエキスパート・サブネットワークを持つMixture-of-Experts（MoE）アーキテクチャを採用している。各入力トークンに対して稼働するのは、そのうち16のみであり、活性化率は約1.8%である。この設計により、総パラメータ数が2.8兆に達するにもかかわらず、トークン当たりの計算コストをはるかに小規模なモデルと同程度に抑えている。Moonshotによると、Kimi K3はArtificial Analysisの独立評価「Intelligence Index」で4位を記録した。ただし、すべてのベンチマーク主張についてコミュニティが独立して再現検証するには、オープンウェイトの公開を待つ必要があった。モデルの完全な重みは予定より1日早い7月26日に公開され、研究者はモデルのアーキテクチャを直接検証できるようになった。

Laude Instituteの研究者でSnorkel AIの共同創業者でもあるBraden Hancock氏は、この時系列が意味するところを率直に語った。同氏はTechCrunchに対し、「蒸留だけで、Fableの公開直後に、これほど高性能なモデルを作れるとは思わない。率直に言って、時間すらない。Fableが一般公開されたのは7月1日なのだから」と述べた。AI研究者のNathan Lambert氏も同様の結論を示し、Claudeからの蒸留は「明らかに事情の一部」ではあるものの、「全体像には到底及ばない」とした。また、ベンチマーク上の成績にもかかわらず、K3は非公開モデルの最先端から数カ月遅れていると位置付けた。

Moonshotの従業員であるRandy Xian氏は、Xへの投稿で、意図的な皮肉を交えて技術的な異論を示した。「そうだ。Fableは7月1日に一般公開され、K3は7月15日にローンチされた。われわれは、わずか15日間でまったく新しいフロンティアモデルを訓練した。ギネス世界記録ものだ」

■Kratsios氏の主張と、証明されていない点

Kratsios氏によるXでの告発は、一般的なコピー疑惑よりも具体的なものだった。同氏は、Moonshotが米国のモデルを蒸留するための「高度な社内プラットフォーム」を構築し、「検出を避けるため、複数のアクセス方法を素早く切り替えていた」と主張した。さらに、同社が中国への販売を制限されているBlackwell世代のチップを搭載したNvidia GB300サーバーを取得し、タイでそのハードウェアにアクセスしていたとも主張した。

Bessent財務長官はFox Businessでこの主張をさらに強調し、自身の部門が「多くの中国製モデルから、米国の大規模言語モデルのウォーターマークを発見した」と述べた。事実であれば重要なフォレンジック証拠となり得る具体的な技術上の主張だが、その検出手法や具体的な調査結果は公表されていない。

ホワイトハウスもAnthropicも、ログ、クエリ記録、学習データの特徴を示す情報、あるいはFable 5とKimi K3を巡る具体的な主張の技術的根拠を公開していない。一方、文書として公表されている過去の事例はある。Anthropicは2026年2月、DeepSeek、Moonshot、MiniMaxの中国AI企業3社が、約2万4000の不正に作成されたアカウントを通じ、Claudeと合計1600万回を超えるやり取りを生成したとする詳細な調査結果を発表した。そのうちMoonshotによるものは340万回を超え、エージェント型の推論、ツール利用、コーディング、コンピュータビジョンを対象としていたという。Moonshotは、この過去の告発についても否定した。

2月の調査は詳細なものだが、当時のキャンペーンと、7月1日から16日までの15日間に生成されたFable 5の出力を使ってKimi K3が構築されたとする今回の具体的な疑惑との直接的なつながりを立証するものではない。制裁や執行措置の根拠が、実際にどの主張について判断されるかに左右されるため、この区別は重要である。

■中国政府の反発：「証拠も法的根拠もない」

中国商務省は、Bessent氏による制裁の示唆を受け、間を置かずに反応した。7月27日（月）に発表され、ジョージタウン大学CSETが翻訳した公式声明で、同省の報道官は、非難には「いかなる実際の証拠」もなく、「法的な裏付け」もないとして退け、「AI分野における覇権的行動の典型例」だと評した。

同省の反論には、事実関係と競争政策という2つの側面があった。事実関係については、中国のAI開発が他者の成果に依存したものだという前提を否定した。一部のモデルが「特定のベンチマークで世界をリードする能力を達成した」として、相次ぐモデルのリリースを、独自の研究開発投資が行われている証拠として挙げた。競争政策については、CSETが翻訳した文書で「多くの米国AI企業が、自社の研究開発や学習のために中国のモデルを蒸留している」と述べ、米国側に反論した。

この2つ目の主張は、Nvidia、Microsoft、Meta、Google、OpenAIなど50社が署名した7月24日付の書簡が示す、より広範な業界の状況とも整合する。書簡は、違法な出力取得を取り締まる一方、正当な手法としての蒸留を保護するよう政策立案者に求めた。正当な形でのモデル蒸留は、より小さく導入しやすいモデルを作るため、業界全体で長年利用されてきた。争点は蒸留という技術自体ではなく、競合他社のプロプライエタリなシステムに対し、許可を得ず、秘密裏かつ産業規模で実行されたかどうかである。

同省は、米国政府に対して中国のオープンソースモデルへのアクセスを遮断しないよう求めた米国のスタートアップ200社にも明示的に言及し、「業界の客観的かつ理性的な声に注意深く耳を傾ける」よう米国に求めた。Moonshotのエンタープライズ事業責任者であるHuang Zhenxin氏も、蒸留を巡る疑惑を別途否定し、国営メディアに対して、Kimi K3の性能向上は「基盤となるモデルアーキテクチャへの独自の変更」によるものだと述べた。

■制裁を裏付け得る法的根拠

ホワイトハウスはこの対立を知的財産の窃盗として位置付けているが、その位置付けには確固とした法的根拠がない可能性がある。

現在の米国著作権法の下では、モデルの出力を利用した蒸留が著作権侵害に当たるかどうかは明確ではない。Fenwickなどの知的財産法を扱う法律事務所の分析は、米国著作権局が純粋なAI生成物は著作権で保護されないとの見解を示していることや、APIを通じて生成されたモデル出力の利用は、著作権で保護された創作的表現の複製とは同一ではないことを指摘している。複数の法的分析は、既存の米国法の下では、モデル蒸留だけで著作権侵害が成立する可能性は低いと結論付けている。

より強い法的根拠となり得るのは、別の主張である。Anthropicの利用規約に反し、2万4000の不正アカウントを通じてClaudeへアクセスした行為は、コンピュータへの不正アクセスを禁じるコンピュータ詐欺・不正利用防止法（CFAA）に違反する可能性がある。これは、著作権を根拠とする理論よりも明確に定義されている。さらに直接的には、Nvidia GB300チップを巡る疑惑が立証された場合、米国の輸出管理規則（EAR）への明確な違反となる。同規則は、どのような経路を使うかにかかわらず、先端半導体の中国向け販売を制限している。米商務省のエンティティリストへの掲載は、2019年以降Huaweiに適用された措置のように、歴史的には国家安全保障上の理由で正当化されてきたものであり、知的財産の窃盗だけを根拠とするものではない。

つまり、公に強調されているのは法的に見解が分かれる蒸留疑惑だが、目立たない形で示されたNvidia製チップを巡る疑惑の方が、より直接的に執行措置の対象となり得る。この2つを混同すべきではない。蒸留の主張だけに基づいて制裁を科す場合、米政権は法的に前例の乏しい領域で措置を講じることになるためだ。

■オープンウェイト公開で可能になる検証

Kimi K3の重みは、Moonshotが示していた期限より1日早い7月26日付でHugging Faceに公開された。これにより、学術界や開発者コミュニティは、API経由でしか利用できなかった初期段階には不可能だった独立評価を始められるようになった。

研究者は、モデルのアーキテクチャがMoonshotの説明した新たな設計要素、すなわちKimi Delta Attention、Attention Residuals、活性化率1.8%のMoEルーティングを反映しているかを検証できる。また、重みが蒸留によって学習されたモデルとより整合する構造的パターンを示しているかどうかも調べられる。K3を完全にセルフホストするには、圧縮されたMXFP4精度でも約1.4テラバイトのGPUメモリが必要になる。そのため、独立した再現検証を行えるのは、個人研究者よりも、十分なリソースを持つ研究機関やクラウド事業者が中心となるが、技術的には検証可能になった。

一方、オープンウェイトの公開によっても、輸出管理を巡る問題は解決しない。Moonshotがタイを経由してNvidia GB300チップを取得、使用したかどうかは、米国政府が公に示した主張の中では比較的法的措置につなげやすい論点だが、モデルの重みだけから判断できるものではない。

■Kimi K3を利用する開発者が留意すべき点

Kimi K3を評価している開発者や企業にとって、地政学上の対立と、外交対立の結末にかかわらず適用される法的枠組みは、分けて考える必要がある。

Moonshot AIは北京を拠点とする企業であり、2017年施行の中国国家情報法第7条の対象となる。同条は、中国のすべての組織に対し、「法に従って国家情報活動を支持し、援助し、協力する」ことを求めている。2021年のデータセキュリティ法と、2026年1月1日に施行された改正サイバーセキュリティ法は、AIシステムにも明示的に及ぶ追加のデータ国内保存要件と政府による検査権限を定めている。こうした義務は、推論をどこで実行するか、Moonshotがシンガポールで法人登記しているか、同社のプライバシーポリシーに何が記載されているかにかかわらず適用される。Kimi APIを通じて機密性の高いクエリを送る開発者は、この法的枠組みの対象となるサーバーへデータを送信することになる。

オープンウェイトをセルフホストすれば、推論時に生成されるデータがMoonshotのインフラを通過しなくなるため、特定のリスクには対処できる。ただし、セルフホストには数テラバイト規模のGPUインフラが必要であり、llama.cppやOllamaなどの標準的なローカル推論ツールはまだ対応していない。また、セルフホストしても、Moonshot自体と中国政府との基礎的な法的関係が変わるわけではない。

独立機関が記録した運用上の問題も、判断材料となる。2026年4月、Kimiは通常のタスク処理中に、あるユーザーの氏名、電話番号、職歴を含む完全な履歴書を、無関係の別ユーザーに開示した。OECD AI Incidents Monitorは、この事象を確認済みのユーザー間データ分離障害として記録した。Moonshotは公式声明を出していない。これとは別に、Kimi K3をIntelligence Indexで4位に位置付けた独立系ベンチマーク企業Artificial Analysisは、テストで51%のハルシネーション率を確認した。この数値は、Moonshotが公表したベンチマーク図表には含まれていなかった。

蒸留を巡る対立は、今後数カ月から数年をかけ、外交ルート、訴訟手続き、あるいは執行措置を通じて決着することになる。データの送信経路に関する判断を左右する法的枠組みはすでに存在しており、地政学上の対立がどのような結末を迎えるかによって変わるものではない。

■注目ポイントQ&A

●Moonshot AIは実際にAnthropicのFableモデルを盗んでKimi K3を構築したのですか？

米ホワイトハウスOSTPの局長は2026年7月22日、米政府がMoonshotによるFableの蒸留について「情報」を持っていると述べましたが、証拠は公表されていません。Snorkel AIのBraden Hancock氏やAI研究者のNathan Lambert氏は、時系列を踏まえると、Fableが主要な学習元だったとする見方は考えにくいと指摘しています。Anthropicのモデルが一般公開されたのはKimi K3の投入からわずか15日前であり、2.8兆パラメータのモデルをゼロから蒸留、学習するには時間が足りないという見方です。Anthropicは2026年2月、Moonshotが不正アカウントを通じてClaudeと340万回を超えるやり取りを生成したとする別のキャンペーンを記録していますが、この疑惑はKimi K3より前のものであり、7月の告発と同じものではありません。Moonshotは両方の疑惑を否定しています。

●モデルの蒸留とは何ですか？ 常に違法なのですか？

モデル蒸留とは、より高性能な「教師」モデルが生成した出力を使って「生徒」モデルを学習させる、確立された機械学習手法です。大規模モデルをより小さく導入しやすい形にするため、AI業界で正当に利用されています。法的な争点は、不正アカウントを作成して競合他社のAPIにアクセスし、その出力を組織的に収集するなど、許可を得ずに行われた蒸留が、著作権法、契約法、コンピュータ不正利用に関する法律のいずれかに違反するかどうかです。現在の米国著作権法の下では、AIモデルの出力が著作権保護を受けないことから、蒸留が著作権侵害に当たるかどうかは明確ではありません。制裁のより明確な法的根拠となり得るのは、知的財産の窃盗としての蒸留自体よりも、輸出管理違反に当たる可能性のあるNvidia GB300チップの疑惑や、偽アカウントによる不正なAPIアクセスに関するCFAA違反です。

●米国の制裁を受けた場合、Moonshot AIには何が起こる可能性がありますか？

Bessent財務長官が具体的に挙げた商務省のエンティティリストに掲載された場合、Moonshotは、AWS、Google Cloud、Azureを含む米国の半導体、ソフトウェア、クラウドサービスへアクセスできなくなります。2019年のHuaweiの事例は、この措置が実際にもたらし得る影響を示しています。エンティティリストへの指定は、Huaweiによる部品調達と世界規模の事業展開を大きく制約し、最終的に中国国内の代替技術への転換を余儀なくさせました。Moonshotの評価額は現在約315億ドル（約5兆1660億円、1ドル＝164円で換算）とされ、香港での新規株式公開を目指しています。2026年7月28日時点で正式な措置は取られておらず、指定に先立ってBISの正式な調査が完了する必要があります。

●機密データを扱う企業業務にKimi K3を使用しても安全ですか？

この問題には、開発者が混同すべきではない2つの側面があります。1つ目はMoonshotの技術的な信頼性です。独立したテストでは、Kimi K3の出力について51%のハルシネーション率が確認されています。また、2026年4月には、あるユーザーの個人データが別のユーザーへ開示される、確認済みのユーザー間データ分離障害が発生しました。2つ目は構造的な法的リスクです。Moonshot AIは、中国の組織に国家情報活動への協力を法的に求める国家情報法と、2021年のデータセキュリティ法の対象となります。こうした義務は、推論をどこで実行するか、地政学上の対立が最終的にどう決着するかにかかわらず存在します。オープンウェイトをセルフホストすれば、推論データがMoonshotのサーバーを通過することは防げますが、Moonshot自体に課される法的義務が変わるわけではありません。

元記事: China Fires Back as US Targets Moonshot AI Over Kimi K3 Anthropic Fable Theft Claim