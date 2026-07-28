シーメンス、チップ設計AIのハルシネーションを防ぐ「自己検証型」ワークフローを発表

産業機器・システム大手の独シーメンス（Siemens）は、米半導体大手NVIDIAとの提携を拡大し、チップ設計におけるAIのハルシネーションを防ぐ「自己検証型エージェントAIワークフロー」を発表した。物理ベースの検証ツールが承認するまでAIが次の工程に進めない仕組みを導入し、テープアウト時の致命的なエラーを回避する。具体的なリリース時期や価格は未定だが、AIによる自動化の信頼性向上に向けた重要な一歩となる。

■AIの自律的な決定に対する業界の懸念

チップ設計チームは、AIが誤った結論に基づき自信満々にテープアウト（設計データを製造部門に引き渡す工程）へと進めてしまうリスクに悩まされてきた。カリフォルニア州ロングビーチで開催中の「Design Automation Conference（DAC）2026」（7月29日まで開催）において、Siemensはこの問題に対する明確な対策を打ち出した。同社は7月26日、NVIDIAとの提携を拡大し、両社が「自己検証型エージェントAIワークフロー」と呼ぶソリューションを提供すると発表した。これは、テープアウトの準備完了を判断するのと同じ決定論的な物理ベースのツールが安全性を確認するまで、チップ設計エージェントが次の決定に進めないようにする仕組みである。

この枠組みは、単なるマーケティング上の表現ではなく、アーキテクチャ上の選択として重要である。今回の発表の中核をなす業界標準の物理検証ツール「Calibre」や機能シミュレーションツール「Questa One」は、AIモデルの判断に依存しない客観的な合否結果を返す。エージェントの出力をこれらの結果に結びつけることが、AIを実際のサインオフ（最終承認）の決定から遠ざけてきた信頼性の問題に対する解決策として提案されている。

電子設計自動化（EDA）は、極めて高い複雑性とエラーに対するゼロトレランス（一切の許容なし）が求められる分野である。DAC 2026の競争環境に関するある分析が指摘するように、エージェントがどれほど賢くなろうとも、物理法則が妥協することはない。チップの設計データがマスク製造のためにファウンドリに引き渡されるテープアウトの段階まで、たった一つの欠陥でも未検出のまま残っていれば、プロセスノードによってはリスピン（再設計・再製造）を通じて修正するために100万ドル（約1億6400万円、1ドル=164円換算）から5000万ドル（約82億円）以上のコストがかかる可能性がある。

AI主導の自動化の魅力は明白だが、その危険性も同様である。エージェントによるチップ設計に関する2025年の学術調査では、大規模言語モデル（LLM）のハルシネーションが、安全性が重視されるハードウェア設計において依然として重大な懸念事項であることが判明した。さらに、同調査の発表時点では、LLM主導の自律型エージェントが人間の介入なしに産業用チップのテープアウトを完全に実証した例は報告されていない。

業界の実務者たちも同様に率直な意見を述べている。Breker Verification SystemsのDave Kelf氏は、2026年のESD Alliance Executive Outlookミーティングにおいて、中核となる課題を単刀直入に説明した。同氏によれば、ハルシネーションなどの失敗モードがあるため、エージェントの出力はすべて二重チェックする必要があり、チップ設計は1%のエラーすら許されない厳密な科学であるという。また、Moores Lab AIのShelly Henry氏は、現在の汎用フレームワークには専門家による監督がもたらす半導体特有の深みが欠けており、チップ開発のスケジュールを短縮するには、エージェントが生成するものをいかに信頼するかを知る必要があると付け加えた。

Siemensの解決策は、検証をエージェントのループの横に置くのではなく、検証を中心にループを構築することである。この新機能は、2026年3月にサンノゼで開催されたNVIDIAのGTCカンファレンスで発表された同社の「Fuse EDA AI Agent」システムを基盤としており、長時間のドメイン特化型エージェントが推論し、行動し、決定論的な物理ベースのEDAエンジンに対して決定を検証できるよう、NVIDIAの新たなAI技術を追加している。

■自己検証ループの実際の仕組み

「自己検証型」という主張の背後にあるアーキテクチャは、マーケティング用語が示唆する以上に具体的であり、その影響はこの製品発表の枠を超えているため、慎重に紐解く価値がある。

ループの仕組みは以下の通りだ。NVIDIAの「NeMo Gym」ライブラリ上に構築されたAIエージェントが、Libertyファイルの生成、デザインルール違反の解消、検証制約の最適化といったエンジニアリングタスクを受け取る。エージェントはLLM推論エンジン（この場合はNVIDIAの「Switchyard」インフラストラクチャを経由するNVIDIAの「Nemotron 3 Ultra」モデル）を使用して、アクションや設計アーティファクトを生成する。その後、そのアーティファクトは決定論的なEDAエンジン（物理検証用のCalibreや機能シミュレーション用のQuesta One）に送信される。エンジンは合否結果を返し、エージェントはその結果をシグナルとして受け取り、反復処理を行う。これらはすべて、Siemensの7月26日の発表で詳述されている。

NeMo Gymは単なるオーケストレーションライブラリではない。これはエージェント環境向けの強化学習（RL）フレームワークであり、報酬シグナルはモデル自身の自己評価ではなく、外部の検証器から得られる。NVIDIAは、21のNeMo Gym検証器と約120万回の環境ロールアウトを通じて、マルチ環境RLを使用して「Nemotron 3 Super」モデルを事後学習させた。ここでの重要な洞察は、決定論的なEDAツールがこのRLフレームワークにおいて構造的に理想的な検証器であるということだ。これらのツールは、言語モデルがでっち上げることのできない、客観的で再現性のある合否シグナルを生成する。設計がCalibreのDRC（デザインルールチェック）に合格するか、Questa Oneでタイミングを満たしているかといった成功基準が明確であるため、チップ設計は検証可能な報酬に基づく強化学習にとってほぼ完璧な領域であることが判明している。

これは単なる信頼性の話にとどまらない。Siemensのエージェントワークフローが実行され、CalibreやQuesta Oneから合否シグナルを受け取るたびに、その相互作用は次世代エージェントの訓練データになる可能性がある。自己検証ループは構造的に、チップ設計エージェントのための本番規模のRL訓練環境でもあるのだ。

システムに組み込まれたNVIDIAの技術スタックは4つのコンポーネントにまたがっている。NeMo GymはEDA環境向けにエージェントを最適化し、時間の経過とともに結果の品質とトークン効率を向上させる。NVIDIAのセキュアなランタイムである「OpenShell」は、企業規模の設計チームがロールベースのアクセス制御と監査証跡を備えた自律型エージェントを実行できるようにし、チップ企業が独自の設計データをクラウドベースのAIに送信することをためらわせる原因となっていたIPセキュリティの懸念に対処する。Nemotron 3 UltraとSwitchyardは、長期にわたるエンジニアリングワークフロー全体での複雑な推論を処理する。そして「CUDA-X」ライブラリは、AI推論レイヤーとEDAシミュレーションエンジンの両方を高速化し、数日ではなく数時間でサインオフ品質の結果を出すことを目指している。

システム全体は、Siemensが最近立ち上げたエンタープライズ産業用AIプラットフォーム「Intelligence Center X」内で稼働し、EDA環境をより広範な設計、製造、サプライチェーンのワークフローに接続する。

■最も近い将来の提供製品：ライブラリ特性評価とレイアウト解析

最も具体的な短期的な製品は、「Solido Characterization Suite」のエージェント型アップグレードである。半導体エンジニアはこれを使用して、デジタル設計フローが依存するタイミングおよび電力ライブラリを生成する。

ライブラリの特性評価は、EDA業界で最も労働集約的なボトルネックの一つである。エンジニアは大規模なSPICEシミュレーションのスイープを設定し、結果として得られたLibertyファイルをさまざまなコーナーや条件で検証し、結果が仕様から外れた場合には反復処理を行わなければならない。エージェントワークフローは、「Solido Characterizer」を「Solido LibSPICE」、「Solido Generator」、「Solido Analytics」と並行して実行することでこれを自動化し、各ステップでの手動設定なしにLibertyファイルを自動的に生成および検証する。

Siemensは、これにより特性評価の所要時間が10分の1以下に短縮され、トークンコストが5分の1から10分の1に削減されると主張している。ただし、これらの主張はSiemensによるものであり、本番環境で独立して検証されたものではない。名前が挙げられている唯一の顧客であるSTMicroelectronicsは、この方向性を支持しているものの、作業の進捗状況については具体的に述べている。同社の不揮発性メモリ設計マネージャーであるGianbattista Lo Giudice氏は、2つ目の新製品である「Solido Layout Analyzer」がレイアウト解析をフローのより早い段階に導入し、デバッグ時間を「数週間」短縮するのに役立つと述べた。さらに同氏は、STMicroelectronicsが「進行中の設計活動において、その利点をテストおよび検証する予定である」と付け加えた。検証を予定していることと、すでに検証済みであることは異なる。ワークフローの構造を考えれば10倍という主張はもっともらしいが、実際の環境での確認が待たれる。

2つ目の具体的な製品であるSolido Layout Analyzerは、プロセスノードが10ナノメートル（約0.00039インチ）未満に微細化するにつれて著しく悪化している問題、すなわちレイアウト依存効果に対処する。これは、トランジスタの物理的な配置と配線が、レイアウト前のシミュレーションでは予測できない形で電気的挙動を変化させる現象を指す。

ウェル近接効果、隣接構造からの機械的応力、エレクトロマイグレーション経路など、これらはカスタムICブロックのレイアウト完了後に現れる微妙な欠陥であり、反復的なデバッグを必要とし、テープアウトのスケジュールを数週間遅らせる可能性がある。Solido Layout Analyzerを使用すると、エンジニアはレイアウト後の設計に対して自然言語でクエリを実行し、手動での寄生抽出やシミュレーションの実行を必要とせずに、解析結果、修正の推奨事項、自動生成されたレポートを受け取ることができる。

Fuse EDA AI Agentとの統合により、レイアウト解析は前述の検証済みエージェントループに参加できるようになる。つまり、アナライザーの発見がエージェントの決定に情報を提供し、それが物理検証ツールに対して検証される仕組みだ。

■検証ベンチマークの数値が実際に意味するもの

検証の側面において、Siemensは2026年初頭に発表された「Questa One Agentic Toolkit」を、複雑で時間のかかる検証タスクに特化してNemotron 3 Ultraで拡張している。

同社は、ACE-RTLエージェントを使用したエージェントRTLベンチマークにおいて、Nemotron 3 Ultraが「オープンモデルの中でトップに立つ」と主張している。ここには重要な留意点がある。ACE-RTLはNVIDIA Researchが構築したベンチマークであり、引用されているスコアは、NVIDIAが自社のテストで自社のモデルを採点したものである。これはベンダーによる自己評価であり、独立した監査ではない。数値は正確かもしれないが、第三者のベンチマークで外部の評価者によって確認されたものではない。本番環境の検証作業でこの機能を信頼すべきか評価する読者は、この背景を適切に考慮する必要がある。

Siemens EDAのデジタル検証テクノロジー担当シニアバイスプレジデントであるAbhi Kolpekwar氏は、現在の状況について次のように説明した。AIチップ、チップレット、3D ICにおけるチップの複雑さは従来の検証アプローチを凌駕しており、マルチドメインの検証をオーケストレーションし、数十億のテストシナリオにわたって推論できるエージェントAIこそが「この複雑さに応じて拡張できる自然な前進の道」であるという。

■EDA AIの発表が相次ぐカンファレンスでの立ち位置

DAC 2026には、EDA、IP、AI、半導体エコシステム全体から120以上の出展者が参加しており、セッションはAIが独占している。この集中ぶりは、AIがチップ設計に属するかどうかという議論が完全に決着したことを反映している。現在の議論は、AIを信頼できるかどうかという点に移っている。

主要なEDAベンダー3社はすべて同時に競争に加わっている。Cadenceは、RTL検証ループ向けにNVIDIA NemotronとOpenShellを搭載した「ChipStack」のデモンストレーションを行っている。Synopsysは、合成、検証、デバッグのタスクを専門のエージェント間で分割する、協調的なマルチエージェントチームを展示している。小規模ベンダーのReal Intentは、サインオフは完全に決定論的で再現可能でなければならないという代替的な立場をとり、エージェントによるアプローチはサインオフが許容できないばらつきをもたらすと主張している。

Siemensのアプローチを際立たせているのは、少なくとも同社自身の枠組みにおいて、検証に基づくアーキテクチャが単なる機能ではなく、主要な差別化要因として位置づけられている点である。NVIDIAのコンピュテーショナルエンジニアリング担当バイスプレジデント兼ゼネラルマネージャーであるTimothy Costa氏は、Siemensの7月26日の発表の中で次のように直接的に主張した。「半導体およびPCB設計は、世界で最も複雑なエンジニアリング課題の一つであり、AIエージェントには、推論し、行動し、その作業を検証するための信頼できるツールが必要です」

エンジニアが実際のテープアウト期限を抱えた実際の先端ノード設計に対してこれらのエージェントを使用する本番環境において、このアーキテクチャへのコミットメントが維持されるかどうかは、DACでのいかなる発表も答えることのできない疑問である。

Siemensは、Solidoのエージェント型特性評価ワークフローやSolido Layout Analyzerの具体的なリリース日や価格を明らかにしていない。同社のプレスリリースには、拡張されたAI主導のEDA機能が、AIネイティブなEDAポートフォリオの今後のリリースで利用可能になることのみが記載されている。導入のスケジュールを評価している設計チームは、ロードマップの詳細についてSiemens EDAに直接問い合わせる必要がある。

■注目ポイントQ&A

●Siemensのチップ設計AIエージェントにおける「自己検証型」とはどういう意味ですか？

エージェントが自身の出力をそのまま正しいと受け入れることができない仕組みを意味します。設計アーティファクトを生成したり設計上の決定を下したりした後、エージェントはその結果を決定論的なEDAツール（物理検証用のCalibreや機能シミュレーション用のQuesta One）に送信し、合否結果を受け取ってからでなければ次の工程に進むことができません。この「検証」はAIが自己チェックするのではなく、業界がすでにサインオフで信頼している外部の物理ベースのツールが判定を下します。これにより、モデルが誤った結論のまま自信満々にテープアウトまで進んでしまうという、チップ設計においてAIを危険なものにする特有の失敗モードを防ぐことができます。

●NeMo Gymは、チップ設計エージェントの継続的な改善をどのように可能にしますか？

NeMo Gymはエージェント環境向けの強化学習フレームワークであり、エージェントは主観的な人間の評価ではなく、外部ツールからの検証可能な報酬シグナルを受け取ることで学習します。CalibreやQuesta Oneは客観的で再現性のある合否結果を返すため、チップ設計は構造的にこのアプローチにとって理想的な領域であり、報酬シグナルが明確です。エージェントが検証結果を受け取る各設計実行は、次世代エージェントの訓練データとして使用できる可能性があります。自己検証ループは単なるガードレールではなく、プロジェクトごとに改善されるチップ設計エージェントのためのインフラストラクチャとして機能します。

●チップ設計チームは、これらのツールを導入する前にSiemensに何を確認すべきですか？

3つの点を確認すべきです。第一に、特性評価の速度が10倍になるという主張が、自社の特定のプロセスノードとライブラリタイプで検証されているかどうかです（STMicroelectronicsはまだ「検証を予定している」段階です）。第二に、Nemotron 3 UltraのRTLベンチマークでのリードが自社の検証環境に適用できるかどうかです（この主張を裏付けるACE-RTLベンチマークは、NVIDIAが自社のモデルで実行した独自のテストです）。第三に、これらの機能が本番リリースで具体的にいつ利用可能になるか、そして自社のコンピューティング環境（OpenShellを介したオンプレミスのGPUクラスター、またはクラウド）をサポートしているかどうかです。DAC 2026の時点で、Siemensは具体的な提供時期や価格を発表していません。

●このアプローチは、CadenceやSynopsysが同カンファレンスで発表したものとどう異なりますか？

主要なEDAベンダー3社はすべて、DAC 2026でエージェントAI機能を発表しました。CadenceのChipStackは、RTL検証ループにNemotronとOpenShellを使用しています。Synopsysは、チップ設計タスクを分割する協調的なマルチエージェントチームのデモンストレーションを行っています。Siemensの特有の強調点は、物理ベースのEDAエンジン（Calibre、Questa One）を最終チェックとしてのみ使用するのではなく、エージェントのすべての決定の裁定者としていることです。このアーキテクチャ上の違いが、本番環境で意味のある異なる結果をもたらすかどうかは、技術の成熟度が現在の段階ではまだ未知数です。

元記事: Siemens Hooks Chip Design Agents to Physics Engines to Prevent Tapeout Errors