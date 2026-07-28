【分析】米ビッグテック4社が相次ぎ決算　AI投資の採算を左右する「メモリ危機」

大手テック企業4社（マイクロソフト、メタ、アップル、アマゾン）が、7月29日から30日（現地時間）にかけて相次いで四半期決算を発表する。各社は、AI向けの広帯域メモリ（HBM）の供給逼迫と価格高騰という共通の構造的課題に直面している。巨額のインフラ投資がいつ利益に結び付くのかが最大の焦点となり、投資家は各社のクラウド成長率やハードウェアの利益率、AI投資の費用対効果に関する経営陣の説明を注視することになる。

■大手テック4社の決算を貫く「メモリ危機」の構図

5日前、アルファベット（Alphabet）は2026年の設備投資ガイダンスを最大2,050億ドル（約33兆6,200億円、1ドル＝164円換算）に引き上げ、同社のフリーキャッシュフローは上場以来初めてマイナスに転じた。投資家はクラウド事業が市場予想を上回ると期待しており、実際にGoogle Cloudの売上高は前年同期比82%増の248億ドル（約4兆672億円）へ急増した。

それでも、翌朝の株価は6%以上下落した。メッセージは明確だった。これほどの規模のインフラ投資を行う以上、売上高が市場予想を上回るだけでは不十分だということである。投資家が求めているのは、その投資サイクルが、資金調達に使われる負債や株式発行の増加を上回るペースでリターンを生み出しているという証拠だ。

この試練に直面するのが、7月29日（水）の市場引け後に決算を発表するマイクロソフト（Microsoft）とメタ（Meta）である。続く7月30日（木）には、アップル（Apple）とアマゾン（Amazon）が、いずれも米国東部時間午後4時以降に業績を発表する予定。世界の金融市場で最も幅広く保有されている企業のうち4社が、48時間以内に相次いで決算を公表する。4社すべてに共通する問いは、先週アルファベットが提起しながら完全には答えられなかったものと同じだ。すなわち、「インフラ投資はいつ利益に変わるのか」である。

各社固有の事情の下には、今回の決算発表ウィークが過去のサイクルと異なって感じられる理由を説明する、一つの物理的な要因がある。それが広帯域メモリ（HBM）だ。

AIアクセラレータGPUの直上に配置される特殊な3D積層チップアーキテクチャであるHBMにより、サムスン（Samsung）、SKハイニックス（SK Hynix）、マイクロン（Micron）の製造能力が、従来型DRAMやNANDフラッシュストレージから振り向けられている。この転換は単なる価格変動ではない。チップの経済性がもたらす構造的な結果である。

HBMは消費者向けDRAMと比べ、ウェハー当たりの売上高が推定3〜5倍に達する。このため、スマートフォンメーカーとデータセンター事業者が同じ製造設備を巡って競い合う状況でも、メーカーにはHBMを優先する合理的な理由がある。マイクロソフトとメタは、この供給逼迫をインフラコストとして負担する。アップルは、今秋に販売を予定する各iPhoneの部品コストとして影響を受ける。アマゾンは、カスタムチップ「Trainium3」戦略によって、この問題を全面的に回避できる可能性に賭けている。

■マイクロソフト：Azureの成長率が最大の焦点に

マイクロソフトは、4月から6月までを対象とする2026会計年度第4四半期の決算を、水曜日の市場引け後に発表する。アナリストは、希薄化後1株当たり利益（EPS）を4.22〜4.24ドル、売上高を約875億〜877億ドル（約14兆3,500億〜14兆3,828億円）と予想している。これらの主要数値も注目されるが、株価反応を左右する最大の要因にはならないとみられる。

マイクロソフトの株価を動かすのは、Azureの前年同期比成長率という一つの数字だ。決算発表を前に、経営陣は第4四半期の恒常為替レートベースの成長率を39〜40%と予想している。第3四半期にAzureが40%成長したにもかかわらず、決算発表翌朝の株価が約5%下落したことを踏まえ、アナリストらは約36%を事実上の下限とみている。EPSがどのような内容であっても、この水準を下回れば株価下落がほぼ確実になるとの見方だ。

構造的な緊張を生んでいるのは設備投資である。マイクロソフトは2026年の設備投資総額について、2025年比61%増の約1,900億ドル（約31兆1,600億円）を見込んでいる。そのうち約250億ドル（約4兆1,000億円）は、メモリ部品価格の高騰に起因するとされる。第3四半期には、単一四半期で310億ドル（約5兆840億円）の設備投資を行った結果、フリーキャッシュフローが前年同期比22%減の158億ドル（約2兆5,912億円）に落ち込んだ。モルガン・スタンレー（Morgan Stanley）のアナリストは、現在の投資軌道が続けば、2027年の設備投資額が2,620億ドル（約42兆9,680億円）に達する可能性があると予測している。このペースでは、Azureの成長率がガイダンスを1ポイント下回ることの財務的な重みは、設備投資の基盤が小さかった時期よりも大きくなる。

この記事の草稿作成後に明らかになった二つの具体的な進展により、ハードルはさらに高くなった。4月、マイクロソフトとOpenAIは、独占的パートナーシップと収益分配契約を正式に終了した。その7週間後、サンフランシスコで開催されたBuild 2026で、マイクロソフトは七つの自社開発MAIモデルを発表した。その中には、OpenAIやAnthropicのモデルから一切蒸留せず、ライセンスを受けた企業データを使ってゼロから構築した推論モデル「MAI-Thinking-1」も含まれる。同社のAI部門CEOであるムスタファ・スレイマン（Mustafa Suleiman）氏は、自社モデルの開発を推進する目的がコスト削減にあると明言した。同社はOpenAIとAnthropicに多額のライセンス料を支払っており、その費用を減らし、最終的にはなくすことを目指している。

この戦略が本番環境に導入されていることを示す最も具体的な証拠は、7月23日（木）に示された。マイクロソフトが公表した導入データによると、「MAI-Image-2.5-Pro」は現在、Bing Image Creatorをエンドツーエンドで支えている。PowerPointで使用した場合、OpenAIの「GPT-Image-2」と比べてGPUコストを最大84%削減できるという。現在Dynamics 365 Contact Centerで稼働している「MAI-Voice-2-Flash」は、置き換え前のOpenAIモデルと比べてGPUコストを最大89%削減している。OneDriveでは、MAIへの切り替えによって保存率が26%向上し、P95レイテンシが約25%低下したと同社は報告している。4月から6月までの四半期に、こうした削減効果の一部でもマイクロソフトのAI事業の粗利益率に反映されていれば、水曜日の決算は、自社モデルへの切り替えによってコスト曲線を押し下げられることを示す初の具体的な証拠になる可能性がある。

第3四半期には、有料の法人向けCopilotライセンス数が2,000万を超え、新規ライセンスの追加数は前年同期比で250%多かった。マイクロソフトの法人向け受注残も、直近の四半期に前年同期比でほぼ倍増している。契約済みサービスが売上高として認識されるにつれ、業績に機械的な追い風をもたらす。この受注残によってAzureの第4四半期の成長率が30%台後半、あるいはそれ以上へ加速するかどうかが、決算説明会の重要な焦点となる。

■メタ：最大1,450億ドルの設備投資が収益を生むか

メタ・プラットフォームズ（Meta Platforms）は、水曜日の市場引け後に2026年第2四半期の決算を発表する見込みで、電話会見は翌日の太平洋時間午後1時30分（東部時間午後4時30分）に予定されている。アナリストによるEPSのコンセンサス予想は7.19ドル前後に集中し、売上高は約603億ドル（約9兆8,892億円）と予測されている。これはメタ自身が示した580億〜610億ドルのガイダンス範囲内であり、その中間値では前年同期比25%を超える売上成長となる。

基準となるのは第1四半期の業績だ。売上高は前年同期比33%増の563億ドル（約9兆2,332億円）、営業利益は229億ドル（約3兆7,556億円）で、営業利益率は40.6%だった。成長を牽引したのは広告で、第1四半期の広告収入は約550億ドル（約9兆200億円）に達した。広告表示回数の19%増と、平均単価の12%上昇が寄与した。

水曜日の株価反応を左右するのは、売上高ではなく設備投資見通しの更新である。4月の決算説明会で、メタは2026年通期の設備投資見通しを1,250億〜1,450億ドル（約20兆5,000億〜23兆7,800億円）に引き上げた。それ以前の予想範囲は1,150億〜1,350億ドルで、これも2025年に支出した600億〜650億ドルをすでに大幅に上回っていた。この開示後の取引で、同社の株価は約10%下落した。投資家は現在、さらなる上方修正があるのか、あるいは支出のピークが視野に入ったことを示す何らかのシグナルが出るのかを注視している。

マーク・ザッカーバーグ（Mark Zuckerberg）氏は今年初め、アナリストに対し、2026年を人工知能の投資収益率を「実証する年」と位置付けた。第2四半期の決算説明会は、AIインフラへの支出が広告収入に直結する指標に測定可能な改善をもたらしているかどうかを判断する、最初の本格的な試金石となる。対象となる指標には、Facebook、Instagram、WhatsAppの利用時間、広告表示1回当たりの収益、そして初めて売上高への計上が始まったWhatsAppの有料メッセージングの収益化率が含まれる。

2024年第4四半期に48%へ達した営業利益率は、AIインフラコストが損益計算書に反映されるにつれて、約41%へ低下している。若年ユーザーにソーシャルメディア依存を引き起こしたとの主張を扱う裁判が8月に予定されており、ウォール街がまだ完全には織り込んでいない法的な懸念材料となっている。水曜日の決算自体には影響しないが、電話会見で取り上げられる可能性がある。

■アップル：クックCEO最後の決算、メモリ高騰と利益率の攻防

アップルは、4月から6月までを対象とする2026会計年度第3四半期の決算を木曜日の市場引け後に発表し、電話会見は太平洋時間午後2時（東部時間午後5時）に開催する予定だ。これはティム・クック（Tim Cook）氏にとって、最高経営責任者（CEO）として最後の決算電話会見となる。9月1日には、ハードウェアエンジニアリング部門の責任者であるジョン・ターナス（John Ternus）氏が後任CEOに就任し、クック氏は執行会長に移る。

アナリストは、第3四半期の売上高を1,088億〜1,090億ドル（約17兆8,432億〜17兆8,760億円）、希薄化後EPSを1.86〜1.89ドルと予想している。これは前年同期比で約14〜16%の売上成長と、約19〜20%の利益成長に相当する。iPhoneは売上高が最も大きい部門であり、iPhone 17シリーズは引き続き好調に推移している。第2四半期のiPhone売上高は約570億ドル（約9兆3,480億円）と、3月期として過去最高を記録し、前年同期比で22%増加した。

木曜日に最も重要な変数となるのは、iPhoneの販売台数ではない。ハードウェアの粗利益率と、メモリコストの先行きについてクック氏とターナス氏がどのような見通しを示すかである。アップルのハードウェア粗利益率は、第1四半期の40.7%から第2四半期には38.7%へ低下した。マイクロソフトやメタの設備投資額を押し上げているのと同じサプライチェーン上の事象が、アップルには部品コストの上昇という反対側から影響を与えている。

その仕組みは次の通りだ。広帯域メモリ（HBM）の生産では、従来型DRAMの製造には短期間で転用できない特殊なシリコン貫通電極（TSV）エッチング装置を備えた専用ラインが使われる。標準的なDRAMの粗利益率が約40%であるのに対し、サムスンはHBMで推定60%の粗利益率を得ている。これは、コモディティ価格を支払うスマートフォンメーカーにラインを振り向けるのではなく、割増価格を支払うAI顧客向けに割り当て続ける合理的な動機となる。調査会社TechInsightsがチップ単位で算出した影響は大きい。iPhone 17 Proに搭載された12ギガバイトのDRAMパッケージは、アップルにとって1台当たり約39ドル（約6,396円）のコストだったが、iPhone 18 Proでは約145ドル（約2万3,780円）になると予測されている。同じメモリ構成で272%の増加だ。NANDフラッシュストレージのコストも同程度に上昇しており、256ギガバイト品は1台当たり約13ドル（約2,132円）から約51ドル（約8,364円）へ上昇している。

クック氏は6月のウォール・ストリート・ジャーナル（The Wall Street Journal）とのインタビューで、この状況を、業界で40年以上経験したことのない「100年に一度の洪水」と表現した。同氏は、今後のiPhoneモデルの値上げは「避けられない」とし、現在の状況をアップルだけで吸収し続けるのは「持続不可能」だと述べた。アップルはすでに対応に動いている。6月25日には、MacとiPadの製品ライン全体で最大300ドル（約4万9,200円）の値上げを実施した。同社が近年実施したハードウェアの価格改定としては、最も大幅なものとなる。iPhone 18の価格は秋に見込まれる発表イベントまで確定しないが、iPhone 18 Proの値上げ幅に関するアナリスト予想は、50ドル（JPMorgan）から270ドル（TechInsightsが想定する利益率完全維持シナリオ）まで幅がある。

ガートナー（Gartner）のリサーチディレクター、ランジット・アトワル（Ranjit Atwal）氏は、メモリ価格上昇の速さを具体的に説明した。同氏は2026年通年でDRAM価格が前年比130%上昇すると予測し、「メモリ価格の上昇速度は、業界の誰もに衝撃を与えた」と述べた。

利益率の下支えとなるのはサービス部門である。App Store、iCloud、Apple Music、Apple TV+、Apple Intelligenceのサブスクリプションを含むアップルのサービス部門は、第3四半期に約314億ドル（約5兆1,496億円）の売上高を計上すると予想されている。その粗利益率は、構造的にハードウェア部門より高い。この高利益率のサービス部門があるため、アップルはハードウェア部品の価格上昇を吸収しても、全社の利益率が同じ割合で悪化することを避けられる。メモリコストの先行きに関する木曜日のクック氏の説明により、ターナス氏が引き継ぐ危機がピークに達しつつあるのか、それとも2027会計年度まで続くのかについて、市場の見方が形成されることになる。

■アマゾン：AWSの再加速と独自チップ「Trainium」の真価

アマゾンは、木曜日の市場引け後に2026年第2四半期の決算を発表する。電話会見は太平洋時間午後2時（東部時間午後5時）に予定されている。市場のコンセンサス予想は、第2四半期の総売上高が約1,960億ドル（約32兆1,440億円）、EPSが約1.82ドルである。これはアマゾンが示した16〜19%のガイダンス範囲内となる、約17%の増収に相当する。

アマゾンの営業利益の大部分は、AWSと広告という二つの部門によって生み出されている。第1四半期のAWS売上高は前年同期比28%増の376億ドル（約6兆1,664億円）だった。営業利益は142億ドル（約2兆3,288億円）で、アナリストのコンセンサス予想である128億ドルを上回った。まだ売上高として認識されていないクラウドサービスの契約額は、第1四半期末に前四半期の2倍を超える3,640億ドル（約59兆6,960億円）となり、今後の業績に高い予見可能性をもたらしている。

バンク・オブ・アメリカ（Bank of America）のアナリストは、AWS基盤上でAnthropicやOpenAIのモデルを利用できるBedrockサービスに対する企業需要が加速しているとして、第2四半期のAWS成長率予想を32〜33%の範囲の上限へ引き上げた。アルファベットがGoogle Cloudの売上高で前年同期比82%の成長を示した後だけに、アマゾンの決算説明会で問われるのは、AWSの成長率が、この規模の事業として投資家が健全とみなす30%の水準を超えて再加速しているかどうかである。

アマゾンの広告部門は、もう一つの変動要因だ。第1四半期の広告収入は前年同期比24%増の172億ドル（約2兆8,208億円）に達し、アナリスト予想の21.2%増を上回った。アナリストは、第2四半期の広告収入が20%台前半の伸びになると予測している。広告事業の収益構造を考えると、全社の収益性に対する重要性は売上規模以上に大きい。粗利益率は90%近く、営業利益率は約50%であるため、広告収入が1ドル増えた場合の利益への寄与は、小売事業や物流事業の売上高が1ドル増えた場合よりはるかに大きい。

AIインフラのコスト増加に対するアマゾンの構造的な対応は、マイクロソフトやメタとは異なる。AI計算向けにNvidia製GPUを市場価格で購入するのではなく、Transformerの学習と推論で中心となる行列乗算処理に、シリコンレベルで最適化したカスタムAIアクセラレータ「Trainium」を開発した。第3世代のTrainium3はTSMCの3ナノメートルプロセスで製造され、UltraServerラック当たり144個のチップで362 MXFP8ペタフロップスの計算性能を提供する。ラック規模ではNvidiaのBlackwell NVL72構成に匹敵する一方、アマゾンは総所有コスト（TCO）を約50%削減できると主張している。同チップのNeuronLink-v4インターコネクトは、NeuronSwitch-v1の全対全型スイッチファブリックを使ってチップ間の連携を管理する。各チップに搭載した専用の集合通信コアが、計算コアから通信処理の負荷を切り離す。Anthropicは、Claudeモデルの推論に100万個を超えるTrainium2チップを導入している。

Trainium戦略は、2026年にAWSだけで1,650億ドル（約27兆600億円）に達する可能性がある設備投資を行いながらも、AWSの営業利益率を高められるというアーキテクチャ上の賭けである。注目すべき制約は、Trainiumの性能上の利点を引き出すためにAWS Neuron SDKが必要になることだ。NvidiaのCUDAエコシステムに慣れた企業には、ソフトウェアの移植コストが生じる。この摩擦が、アマゾンがコスト面の優位性を主張しているにもかかわらず、AI計算基盤におけるNvidiaの優位性が崩れていない主な理由である。CUDAからの移行には実際にエンジニアリング費用がかかり、すべての組織がその費用を正当化できるわけではない。第2四半期にAWSの営業利益率が維持または改善し、成長率が30%を超えて再加速すれば、Trainium戦略が大規模環境でも機能していることが明確に示される。

アマゾンの木曜日の決算に固有のもう一つの要因がある。同社は第1四半期の決算発表時に、第3四半期の商用サービス開始を目指すブロードバンド衛星コンステレーション「Amazon Leo」の製造に関連し、第2四半期に約10億ドル（約1,640億円）の追加コストが発生すると見込んでいることを明らかにした。経営陣がLeoのコストの先行きをどう説明するか、打ち上げ時期や顧客契約について最新情報を示すかどうかが、電話会見でアナリストから質問される可能性がある。

■4社の決算を貫く同じメモリ不足

今回の決算発表ウィークを分析するうえで最も有用なのは、4社がそろって提示することはない一つの枠組みである。4社の決算を巡る重要な問いはすべて、サムスン、SKハイニックス、マイクロンの広帯域メモリ（HBM）生産ラインにおける、同じ物理的な製造上のボトルネックに行き着く。

マイクロソフトとメタのインフラ設備投資が高騰している理由の一つは、両社が構築する各GPUクラスターのコストにHBMが含まれていることだ。各HBMスタックには、シリコン貫通電極（TSV）による接続、積層したDRAMダイ、シリコンインターポーザーを使ったパッケージングが必要になる。この製造工程は、メモリメーカーにとってコモディティDRAMよりはるかに大きな売上をもたらすため、生産能力は構造的に消費者向けチップからHBMへ割り当てられる。アマゾンのTrainium戦略は、GPUの価格高騰を回避するための最も明確な試みである。カスタムASICを使い、GPUを利用する代替手段より低いトークン当たりコストでTransformerの処理を実行しようとしている。アップルは、同じ供給逼迫による消費者向けデバイス側の影響を受ける。iPhone用のLPDDR5Xメモリに使われるはずだった生産能力が、代わりにAIデータセンター向けHBMへ振り向けられており、この不足によって従来型DRAMの契約価格は一つの四半期で90〜95%上昇した。ガートナーは、2026年通年でDRAM価格が前年比130%上昇すると予測している。

6月に発表されたEpoch AIの分析によると、クラウドインフラ大手5社（アルファベット、アマゾン、マイクロソフト、メタ、オラクル）は、全体としてキャッシュ創出の伸びを約70%上回るペースでAIインフラ支出を増やしている。このうち上位4社は現在、2026年に合計7,250億ドル（約118兆9,000億円）の設備投資を行うと予測されている。これは、2025年に投じた約4,100億ドル（約67兆2,400億円）から約77%の増加である。アルファベットが第2四半期に行った449億ドル（約7兆3,636億円）の設備投資によって、同社のフリーキャッシュフローは上場後22年で初めてマイナスに転じた。この事実は、こうした予測が持つ財務上の重みを具体的に示している。

水曜日と木曜日の決算が、この投資サイクルによって支出規模に見合ったリターンが生まれていることを確認するものになるのか、それともアルファベットが示したパターンが続くのか。それによって、第3四半期以降のテクノロジー投資に対する市場心理の方向性が決まることになる。

■注目ポイントQ&A

●マイクロソフト、メタ、アップル、アマゾンは、いつ2026年4〜6月期の決算を発表しますか？

マイクロソフトとメタは、7月29日（水）の市場引け後に業績を発表する予定です。マイクロソフトの電話会見は太平洋時間午後2時30分（東部時間午後5時30分）に設定されています。メタの電話会見は翌日の太平洋時間午後1時30分（東部時間午後4時30分）に行われます。アップルとアマゾンは7月30日（木）の市場引け後に発表し、両社の電話会見は太平洋時間午後2時（東部時間午後5時）に予定されています。いずれの決算も、それぞれの日の東部時間午後4時以降に発表される見込みで、通常取引時間中に結果が公表される予定はありません。

●各社の決算で最も注目すべき指標は何ですか？

マイクロソフトでは、Azureの前年同期比売上成長率です。経営陣は39〜40%の成長を見込んでおり、アナリストは、主要な利益指標の内容にかかわらず、約36%を下回れば株価が下落する可能性が高いとみています。メタでは、設備投資見通しの更新と、通期支出がすでに高水準にある1,250億〜1,450億ドルのガイダンス範囲を上回るかどうかを示すシグナルです。アップルでは、ハードウェアの粗利益率と、iPhone 18の発売サイクルに向けたメモリコストの先行きに関するティム・クック氏の説明です。アマゾンでは、AWSの営業利益率と、成長率が30%を超えて再加速するかどうかです。先週、アルファベットのGoogle Cloudが82%の売上成長を記録したことで、比較のハードルが上がっています。

●なぜiPhoneの価格上昇が予想され、それがAIデータセンターと関係するのですか？

AIデータセンターの構築コストを押し上げている広帯域メモリ（HBM）の需要増加が、スマートフォンに使われる従来型DRAMの供給も圧迫しているためです。HBMは、消費者向けDRAMと比べてウェハー当たり推定3〜5倍の売上をメモリメーカーにもたらします。このため、サムスン、SKハイニックス、マイクロンは製造能力をAI顧客向けに振り向けています。調査会社TechInsightsは、標準的なiPhone Pro構成のDRAMコストが、iPhone 17 ProからiPhone 18 Proにかけて約272%、約39ドルから約145ドルへ上昇すると推定しています。その要因は、生産能力の再配分にあるとされています。アップルのティム・クックCEOはこの状況を「100年に一度の洪水」と表現し、iPhoneの値上げは避けられないと述べました。

●Amazon Trainiumとは何ですか？なぜAWSの利益率にとって重要なのですか？

Trainiumは、AIモデルの学習と実行に使うNvidia製GPUの代替として開発された、アマゾン独自のAIアクセラレータです。第3世代のTrainium3はTSMCの3ナノメートルプロセスで製造されます。アマゾンによると、Nvidiaの最上位クラスのラックスケールシステムに匹敵する計算性能を、約50%低い総所有コストで提供します。アマゾンは、マイクロソフトやメタの設備投資を押し上げているメモリ価格の上乗せを含むNvidia製GPUを購入する代わりに、AWSのAI処理に自社製チップを使用しています。一方、Trainiumの性能とコスト面の利点を引き出すには、アマゾン独自のNeuron SDKを利用する必要があります。このため、企業は既存のAIコードをTrainium上で動作するよう移植しなければなりません。第2四半期にAWSの営業利益率が維持または改善した場合は、Trainiumによるコスト削減がその有力な要因となる可能性があります。

元記事: Big Tech Earnings Week: One Memory Crisis, Four Different Balance Sheets