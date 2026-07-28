中国DRAM大手CXMT、IPO初日に株価472%上昇も「スーパーサイクル」の恩恵は一時的か

中国の半導体メーカーCXMT（長鑫存儲）が上海証券取引所でIPOを果たし、初日の時価総額が約4890億ドル（約80兆円）に達する歴史的なデビューを飾った。しかし、この記録的な評価額の背景には、競合他社のHBM（広帯域メモリ）シフトに伴う一時的な汎用DRAMの供給不足という要因がある。米国防総省による規制や中国の国家情報法といった構造的リスクが残るなか、同社が抱える技術的・地政学的な課題を読み解く。なお、ドルから円への換算は2026年7月27日時点の1ドル＝164円を用いた概算である。

■アジア最大のIPOで約85.6億ドルを調達、初日に株価急騰

CXMT（長鑫存儲）は月曜日（2026年7月27日）、上海証券取引所で、公募価格の8.66元（約1.28ドル、約210円）に対して初値49.50元（約7.31ドル、約1199円）を付け、472%上昇した。正午までには一時54.65元（約8.07ドル、約1323円）に達した。これにより、合肥を拠点とする同社の時価総額は3.31兆元（約4890億ドル、約80兆1960億円）となり、中国工商銀行を抜いて中国本土の取引所に上場する企業のうち時価総額最大となった。

この初日の値動きは、文脈を踏まえて見る必要がある。世界のDRAM市場で約38%のシェアを持つ首位のサムスン電子の時価総額は、CXMTの上場初日の評価額を大きく上回っている。世界シェア8%の企業に4890億ドルの評価が付いたことは、CXMTがまだ大規模に保有していない技術や、商業参入していない市場セグメントまで織り込まれていることを意味し、既存大手と肩を並べたという話とは異なる。米国防総省（DoD）による中国軍事企業指定や、中国の管轄下で事業を行う全企業に課される国家情報法上の義務は、最初の株式が取引される前から存在しており、初日の熱狂が冷めた後も残り続ける。

CXMTは66億8800万株を1株8.66元（約1.28ドル）で価格設定し、579.2億元（約85.6億ドル、約1兆4038億円）を調達した。これは2026年のアジア最大のIPOであり、上海証券取引所の科創板（STAR Market）において過去最大の半導体企業の上場となった。オーバーアロットメント・オプションが全て行使されれば、調達総額は666.1億元（約98.3億ドル、約1兆6121億円）に達する可能性がある。これにより、半導体ファウンドリのSMICが2020年に532億元（約78.6億ドル、約1兆2890億円）を調達して樹立した科創板の過去最高記録を更新することになる。

個人投資家の需要は桁外れで、約940万の投資家口座が申し込みを行った。機関投資家枠から個人投資家枠へ約5億200万株を移すクローバック（配分調整）メカニズムが発動された後でも、個人向けトランシェは約212倍の応募超過となった。再配分前の機関投資家の需要は、供給可能枠の約570倍に達していた。上場時に自由に取引できる浮動株は、IPO後の発行済み株式のわずか6.73%にすぎなかった。この少なさが、ファンダメンタルズだけでは説明できないほど初日の価格変動を増幅させた。

この大規模な申し込みは、中国の株式市場全体に測定可能な波及効果をもたらした。中国のIPOの仕組みでは、配分が確定し返金処理が行われるまで投資家は申込資金を凍結する必要がある。このため、ファンドマネージャーは申込資金を捻出する目的で既存のポジションを縮小し、売り圧力を強めた。STAR 50指数は、CXMTの申込期間が終了した7月16日までに、7月1日のピークから20%近く下落した。

中国証券監督管理委員会（CSRC）は、この状況を明らかな懸念をもって注視していた。上場前の数週間、CSRCは上場企業、証券会社、ファンドマネージャー、学識経験者の代表らと会合を開いた。7月21日に発表されたCSRCの声明では、市場が本来備える安定性を高め、資金流出への懸念に対応する方針が示された。

今回の募集における戦略的投資家には、Alibaba Cloud、Meituan、Xiaomiのほか、製造装置メーカーのTuojing Technology、AMEC、Anji Microelectronicsが含まれており、中国国内の半導体エコシステムを横断する相互関係を映し出している。

■利益急増は「借り物」：スーパーサイクルが構造的勝利ではない理由

CXMTは2023年に192.3億元（約28.4億ドル、約4658億円）の純損失を計上した。しかし、2025年には初の通期黒字に転換した。2026年第1四半期だけでも、売上高は前年同期比719%増の508億元（約75億ドル、約1兆2300億円）に達し、親会社株主に帰属する純利益は247.6億元（約36.6億ドル、約6002億円）となった。同社は2026年上半期の帰属純利益を500億～570億元（約73.8億～84.2億ドル、約1兆2103億～1兆3809億円）と予測しており、前年同期比で2200%以上の増加に相当する。

この業績回復の構造的な原因は、機会を生み出したのと同じ力学によるものだ。サムスン、SKハイニックス、マイクロンが、AIアクセラレータ向けのHBMへと先端製造能力を計画的に振り向けたことで、PC、スマートフォン、サーバー向けのDDR5やLPDDR5Xといった汎用DRAM市場の一部が事実上空白となった。CXMTはその隙間を埋めたのである。この供給逼迫により、主流DRAMの契約価格は急上昇した。Gartnerは2026年2月、DRAMとSSDを合わせた価格が2026年末までに約130%上昇すると予測している。CXMT自身の目論見書でも、製品の平均販売価格が2024年に前年比55%、2025年に34%変動したことを、継続的な重大リスクとして挙げている。

CXMTの初日の評価額が明示していない最大の意味合いは、利益の爆発的な増加が、CXMTが汎用DRAM市場で既存大手に競争で勝ったからではなく、既存大手が自発的に同市場の一部から離れたことで構造的に可能になったという点だ。既存大手が生産能力を移したのは、HBMの利益率の方が高いからである。HBM需要が落ち着けば、サムスンやSKハイニックスは数四半期以内に生産能力を汎用DRAMへ戻すことができ、現時点のCXMTよりも低いビット当たりコストで生産できる。4890億ドルという評価額は、構造的には一時的な空白にすぎない競争上の立場を、恒久的なものとして織り込んでいる。

CXMTの顧客には、Alibaba Cloud、Tencent、ByteDance、Lenovo、Xiaomi、Oppo、Vivo、Transsionが含まれる。同社はTencentおよびByteDance向けの先端DDR5サーバーメモリについて顧客検証を完了している。また、AppleのDRAMサプライヤー候補として適格性評価を受けていると報じられているが、対象は世界市場向けではなく、中国国内で販売されるデバイス向けである。

■最先端装置なしでチップを製造するCXMTの手法

CXMTに関する最も重要な技術的事実は、同社の生産ロードマップ全体が、サムスン、SKハイニックス、マイクロンが先端メモリ回路の形成に使用しているEUV（極端紫外線）露光装置ではなく、より旧式のDUV（深紫外線）露光装置に依存しているということだ。

重要な違いは、ASMLのEUVシステムが波長13.5ナノメートルの光を使用して1回の露光でチップ回路を形成し、高い歩留まりで極めて微細な形状を実現できる点にある。ASMLはこれまで中国にEUV装置を出荷したことがない。2019年以降、米国の圧力を背景に維持され、2022年10月には先端DUV装置も対象に加える形で強化されたオランダの輸出規制により、EUV装置の中国向け出荷は禁止されている。

CXMTは、DUVのマルチパターニングでこれを補っている。波長193ナノメートルの装置を使用し、各層を2～4回の個別の露光工程に通して回路を形成する手法で、自己整合型ダブルパターニングおよび自己整合型クアッドパターニング（SADP／SAQP）と呼ばれる。露光回数が増えるごとに小さな重ね合わせ誤差が蓄積し、製造工程も増えるため、1回露光のEUV生産と比較して歩留まりが低下し、ビット当たりコストが上昇する。TechInsightsおよびSeoul Economic Dailyの独立分析によると、CXMTの現在の最先端ノードは約16ナノメートルのセルサイズを実現している。これはサムスンやSKハイニックスが2018～2019年ごろに生産していた水準に相当し、現在の先行企業からプロセス世代で約2～3世代遅れているとみられる。

実際のコスト面では、CXMTのビット当たりコストは、依然としてサムスン、SKハイニックス、マイクロンを30%以上上回っている。スーパーサイクルによってDRAM価格が高騰している間は、この不利が価格上昇の恩恵によって覆い隠される。しかし、既存大手が拡張した生産能力が稼働し、汎用DRAM価格が長期的な平均へ戻る正常化した市場では、この30%の差が、CXMTの利益率が市況転換後も維持できるかどうかを左右する。

ただし、EUVの制約が単純かつ絶対的な上限になるとは限らない。CXMTは合肥の施設で「ボンデッドDRAM」と呼ばれるアーキテクチャ上の回避策を積極的に試験している。これは、メモリセルアレイと周辺制御回路を別々のウェハー上に製造し、ウェハー・ツー・ウェハーのハイブリッド接合を用いて一体化する手法である。各ウェハーを実現可能なDUVノードで個別にパターニングするため、組み合わせたデバイスでは、単一のDUVパターニングウェハーだけでは到達できない密度向上を実現できる。これにより、EUV装置を使わずに、EUVによる微細化がもたらす機能上の利点の一部に近づける。サムスンとSKハイニックスも同様のアーキテクチャを追求している。Hankgyungが紹介した韓国業界の評価によれば、CXMTは韓国の競合他社が予想していたよりも速いペースでボンデッドDRAMを開発している可能性がある。ただし、ボンデッドDRAMは依然としてパイロット段階の技術であり、量産化は数年先である。

CXMTは2026年末までに、12インチウェハー投入枚数で月産約35万枚の生産能力を見込んでいる。同時期のマイクロンの推定月産37万5000～38万5000枚に迫る規模だ。SemiAnalysisは、この数字が2028年までに月産50万枚に達する可能性があると予測しており、その場合、世界のDRAM供給能力の約17%を占めることになる。

■HBM市場での3年の遅れとビット当たりコストの壁

AI業界が求めているメモリ形式はHBMであり、CXMTの遅れが最も露呈しているのがこの分野である。HBMは、TSV（シリコン貫通電極）を使用して8枚以上のDRAMダイを垂直に積層し、できあがったアセンブリをシリコンインターポーザ上でAIアクセラレータのすぐ隣に配置する。TSVは、各ダイのシリコンを貫通する銅製の接続部である。このアーキテクチャは、従来のDDR5の約50GB/sに対し、約1TB/sのメモリ帯域幅を提供する。この約20倍の差が、NvidiaのAIアクセラレータがDDRではなくHBMを必要とする理由である。

SKハイニックスは売上高ベースで世界のHBM市場の約56%を握っており、16層積層のHBM4の量産に向けた競争を進めている。残りの大部分はサムスンとマイクロンが占める。CXMTはHBM3のサンプル供給段階にあり、AIアクセラレータでの評価用としてHuaweiにサンプルを提供している。CXMTの月間ウェハー投入枚数約26万5000枚のうち、現在HBM向けとなっているのは2%未満、約5000枚にすぎない。HBM向けの月間投入枚数は、2027年末までに5万5000枚へ増えると予測されている。同社がHBM3Eの量産開始目標としているのは2027年であり、最も利益率が高く、AIインフラからの収益が最も大きいこの市場で、先行企業から約3年遅れていることになる。

この3年の差は、以前の5年以上という推計から縮小しており、中国政府主導の資本投入と技術獲得を反映している。HBMに必要なTSV積層プロセスは、平面的なリソグラフィによる微細化ほどEUVパターニングに依存しない。このため、先端パッケージングでは、プロセスノードの微細化に比べて装置面の制約に対処しやすい。これが、微細化技術よりもパッケージング技術で差が速く縮小した構造的な理由である。

IPOで調達した資金を使うプロジェクトは、独立したHBM増産計画ではなく、DRAMの生産と研究に重点を置いている。HBMを商業生産するには、積層、パッケージング、テスト、顧客検証をさらに進歩させる必要があり、これらは生産能力への投資だけで自動的に実現するものではない。

■既存大手メーカーの投資規模とその意味

世界の既存大手にとって、CXMTの資金調達規模は無視できないものの、それだけで決定的な意味を持つわけではない。サムスン電子が2026年度に計画する設備投資総額は100兆ウォン（約730億ドル、約11兆9720億円）を超え、同社として初めてこの水準を上回る。マイクロンの同年の設備投資額は250億ドル（約4兆1000億円）を超え、前年比で80%以上増加すると予想されている。SKハイニックスは、CXMTの申込期間が始まる10日前に、ナスダックで265億ドル（約4兆3460億円）の株式売却を完了した。これら既存大手の支出を合計すると、オーバーアロットメント・オプション行使前のCXMTのIPO調達額の約14倍に上る。

CXMTのIPOが発表された際、マイクロンは5%、SKハイニックスは約7%、Roundhill Memory ETFは7%下落した。これは目先の収益への影響ではなく、CXMTの生産能力が本格稼働し、スーパーサイクル後に既存大手の供給も戻ったとき、汎用DRAM価格がどの水準に落ち着くのかという懸念を反映した市場の反応である。サムスンのメモリ事業トップであるキム・ジェジュン氏は、2026年4月の決算説明会で、メモリ製品全般にわたる深刻な供給不足が少なくとも2027年まで続くと予想されると警告した。これは、短期的な需要環境がCXMTを含む全ての生産者に依然として有利であることを示している。

野村證券の大中華圏半導体アナリスト、Donnie Teng氏は、市場が供給を吸収できるとする構造的な見方を示した。AIインフラへの支出がハイパースケーラーの設備投資を牽引し続ける限り、必要とされるメモリへの需要は維持され、CXMTのIPOが中国株式市場から一時的に吸収した流動性も最終的には埋め合わせられると主張している。

■中国国家情報法：CXMTの顧客が知っておくべきこと

CXMTは企業間取引を中心とするチップサプライヤーである。同社のDRAMモジュールは、それ自体でエンドユーザーのデータを収集したり送信したりするものではなく、ホストデバイスの指示に従ってデータを保存・処理する。この違いは消費者のプライバシーを評価するうえでは重要だが、中国法の下でCXMTに課される義務を定めた法的枠組みをなくすものではない。

2017年に施行された中国の国家情報法は、第7条に基づき、その管轄下にある全ての組織および国民に対し、国家の情報活動を支持、支援し、これに協力することを義務付けている。第14条は、情報機関がその協力を要求できる権限を別途定めている。反スパイ法（2014年）は、組織が要求された情報を事実に即して提供しなければならず、拒否できないとしている。中国のサイバーセキュリティ法は2016年に制定され、2026年1月1日付で大幅に改正された。データセキュリティ法（2021年）と合わせて、データの国内保存や政府によるアクセスに関する追加的な義務を課している。これらは、CXMTが新たに上場企業となったこと、データの物理的な所在地、非中国系顧客に対するコーポレートガバナンス上の約束にかかわらず、同社に適用される。

IPO前には、国有株主がCXMT株式の約36.29%を保有しており、中国の国家半導体投資ファンドも主要投資家に名を連ねていた。こうした所有関係自体が国家情報法上のリスクを生み出すわけではない。そのリスクは、所有構造にかかわらず、中国の管轄下で事業を行う全ての企業に存在する。ただし、こうした出資関係は、CXMTの発展に対する中国政府の戦略的関与の深さを示している。

企業の調達担当者にとって、コンプライアンス上のリスクは2つの層に分かれる。1つ目は構造的なリスクである。国家情報法は、中国の管轄下で事業を行ううえでの固定的な法的条件であり、CXMTの製造上の意思決定、サプライチェーンデータ、同社のシステムを通過する情報に適用される。2つ目は規制上のリスクだ。2026年6月8日に確認された米国防総省（DoD）のセクション1260H指定により、2026年6月30日以降、米国防総省はCXMTおよび指定対象となる関連企業と契約できなくなった。ほかの最終製品に組み込まれたCXMT製部品を対象とする間接的な調達禁止は、2027年6月30日に発効する。2027年12月23日からは、2023年度国防権限法（NDAA）第5949条により禁止措置が全ての連邦機関に拡大され、CXMT、その子会社、関連会社、後継企業からの半導体製品の調達が禁止される。

米国政府に製品を供給している企業や、供給を目指している企業は、政府調達向け製品にCXMT製部品を組み込むと、サプライチェーン上の直接的な衝突に直面する。米国の民間企業がCXMTのDRAMを購入すること自体は禁止されていないが、政府関連ビジネスを行う企業にとって、サプライチェーンのコンプライアンス審査は不可欠である。

2026年4月に米下院外交委員会で可決されたMATCH法案は、DUVの輸出禁止をCXMTに特化して拡大し、ASMLがCXMTに設置済みの装置を保守することも禁止する内容である。ただし、この法案はまだ成立していない。

■初日の株価急騰が買い手や投資家に語らない4つの現実

バイヤーや投資家が、CXMTの実際の事業規模とともに考慮しなければならない側面が4つある。

プロセスノードの経済性：CXMTのビット当たりコストは、サムスン、SKハイニックス、マイクロンを30%以上上回っている。この不利はスーパーサイクル下の価格であれば吸収できるが、既存大手が拡張したHBM生産能力が稼働し、生産能力を汎用DRAMへ戻した場合には維持できない。同社自身の目論見書でも、平均販売価格が2024年に55%、2025年に34%変動したことを継続的な重大リスクとして挙げている。

HBMの顧客認定と量産規模：CXMTは、AIインフラの顧客に対する大規模な商用HBM出荷をまだ実証していない。サムスン、SKハイニックス、マイクロンは合計で世界のHBM供給の99%以上を占めている。CXMTがHBM3Eの量産目標としているのは2027年である。Hardware Unboxedが2026年2月に実施した独立ハードウェアテストでは、CXMT製DDR5を搭載する一般消費者向けメモリキットのゲーム性能が、サムスン製またはSKハイニックス製メモリを搭載する製品と実質的に同等だった。これは、一般消費者向けDDR5の差が大幅に縮小した一方で、サーバー向けHBMの差は縮まっていないことを示している。

海外の買い手にとってのエコシステム上の摩擦：CXMTのDUV製造チップは、HP、Dell、Acer、AsusなどのOEMにより、米国外で販売されるデバイス向けに認定されている。これは海外企業による認定が可能であることを示す一方、米国市場での事業機会は、DoDによる指定とNDAAに基づく連邦調達禁止によって引き続き制限される。

国家への情報提供に関する法的義務：国家情報法は、価格と比較して受け入れるかどうかを判断する通常のリスクではない。中国の管轄下で事業を行う企業から調達する際に、必ず伴う法的条件である。企業のプライバシーポリシー、西側諸国に置かれた子会社の所在地、秘密保持契約のいずれによっても、この条件を取り除くことはできない。発注前にこの点を分析していない企業の調達チームには、分析を実施する必要がある。

2026年第1四半期時点で、CXMTの世界DRAM市場シェアは約8%であり、サムスンの約38%、SKハイニックスの約29%、マイクロンの約22%に次ぐ。会長兼創業者のZhu Yiming氏は、上場後10年間にわたり保有株を売却しないロックアップを約束している。これは、複数年にわたる持続的な成長への個人的な自信を示す異例の長期的な方針である。また、同氏は個人に付与された7億6800万株を、従業員向けインセンティブとして自主的に割り当てた。

■今後5年間のCXMTの軌跡

CXMTが月曜日の桁外れな資金調達を、韓国や米国の競合との持続的な技術的同等性へ結び付けられるかどうかは、初日の熱狂では解決できない3つの変数にかかっている。1つ目は、既存大手がボンデッドDRAMで自ら差を縮める前に、CXMTのボンデッドDRAM開発が商業的に実用可能なEUVの代替手段を生み出せるかどうかである。2つ目は、同社が2027年にHBM3Eの量産を達成し、その後さらに2～3年以内にHBM4の差を埋められるかどうかだ。3つ目は、MATCH法案のDUV保守サービスに関する制限が、CXMTの既存DUV装置の保守を制約する形で成立するかどうかである。

4890億ドルという初日の評価額は、これらの疑問に答えが出る前に、実現まで何年もの取り組みを必要とする成果をすでに株価へ織り込んでいる。CXMTは、世界市場で2桁のシェアを現実的に目指せる規模を持つ、中国で唯一の国内資本系DRAMメーカーである。同時に、中国の国家情報法上の義務の下で事業を行い、調達への影響が今後拡大する米国防総省の中国軍事企業指定を受けている。さらに、競合他社は利用できるがCXMTには利用できない製造装置が存在する。スーパーサイクルによる利益は現実のものであり、第1四半期の数字も際立っている。しかし、制約も同じように現実のものであり、構造的である。

調達や投資の判断を下す読者にとって、CXMTが現在提供しているのは製品のビット当たり価格である。一方、30%の製造コスト差、HBMでの3年の遅れ、DoDによる指定、国家情報法上の義務も、それに伴う。これらは上海市場が開く前から存在しており、初日の見出しが色あせた後も残り続ける。

■注目ポイントQ&A

●CXMTはEUV露光装置なしでどのように競争力のあるDRAMチップを製造しているのですか？

CXMTは、深紫外線（DUV）のマルチパターニング、具体的には自己整合型ダブルパターニングおよび自己整合型クアッドパターニング（SADP／SAQP）を使い、EUVを導入した競合企業が1回の露光で実現する微細な形状に近づけています。パターニングの回数が増えるごとに製造工程と小さな重ね合わせ誤差が増え、EUV生産と比較してビット当たりコストが上昇します。同社の現在の最先端ノードは約16ナノメートルのセルサイズを実現していますが、サムスンやSKハイニックスからプロセス世代で約2～3世代遅れています。さらに、CXMTはボンデッドDRAMを試験しています。これはメモリセルアレイと周辺回路を別々のウェハー上に製造し、両者を接合するアーキテクチャです。実現可能なDUVノードで各ウェハーを個別にパターニングすることで、EUVを使わずに密度を高められます。ただし、ボンデッドDRAMは依然としてパイロット段階であり、量産は数年先です。

●米国企業はCXMTのメモリチップを購入して使用できますか？

米国の民間企業がCXMTのメモリを購入することは禁止されていません。しかし、米国政府に製品を供給している企業や、供給を計画している企業は、サプライチェーン上の直接的な衝突に直面します。米国防総省による直接調達の禁止は2026年6月30日に発効し、国防総省がCXMTおよび指定対象となる関連企業と契約することを禁じています。最終製品に組み込まれたCXMT製部品を対象とする間接的な禁止は、2027年6月30日に発効します。2023年度NDAA第5949条により、2027年12月23日には禁止措置が全ての連邦機関へ拡大されます。米国政府に製品を販売する企業は、CXMT製部品を調達する前にサプライチェーンのコンプライアンス審査を実施する必要があります。

●米国防総省の軍事企業指定は、CXMTの長期的な市場アクセスに何を意味しますか？

2026年6月8日に確認されたセクション1260Hの指定により、CXMTはAlibaba、Baidu、BYD、DJI、Tencentなどとともに、国防総省が毎年公表する中国軍事企業のリストに掲載されました。この指定は民間の買い手による商取引を禁止するものではありませんが、前述した段階的な調達禁止につながり、米国政府との契約を持つ企業にはコンプライアンス審査が必要になります。現在審議中で、まだ成立していないMATCH法案は、DUVの輸出制限をCXMTに特化して拡大し、ASMLがCXMTの既存装置を保守することも禁止する内容です。成立すれば、現在発効している規制よりも生産能力への直接的な制約となります。

●広帯域メモリ（HBM）とは何ですか？なぜ3年の遅れがそれほど重要なのですか？

HBMは、シリコン貫通電極（TSV）を使って8～16枚のDRAMダイを垂直に積層し、従来のDDR5の約50GB/sに対して約1TB/sという、およそ20倍のメモリ帯域幅を提供します。AIワークロードはメモリ容量だけでなくメモリ帯域幅によっても制約されるため、NvidiaなどのAIアクセラレータはDDRではなくHBMを必要とします。SKハイニックスだけで世界のHBM市場の約56%を占めています。3年の遅れは、世界のメモリ・スーパーサイクルを牽引しているAIの学習・推論市場に、CXMTが現時点では供給できないことを意味します。この市場では現在、最も高い利益率と最も長期的な顧客関係が形成されています。

元記事: CXMT Debuts at $489B: DoD Ban and Three-Year HBM Deficit Trail the Pop