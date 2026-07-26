ドローン攻撃でテンギス油田が56％減産、カザフスタン産原油に影響

先週、ロシアのノヴォロシースク港でタンカーの船長らが接岸を拒否し始めたことで、カザフスタンの油田は減産を余儀なくされた。パイプラインやポンプの故障ではなく、原油の搬出が止まり、貯蔵タンクが満杯になったためだ。同国の3大油田で生産量が削減され、シェブロンが操業するテンギス油田では減産率が56％に達した。紅海でのフーシ派によるタンカー攻撃なども重なり、ブレント原油価格は1バレル100ドルを突破した。

■ドローン攻撃による前例のない事態

先週、ロシアのノヴォロシースク港でタンカーの船長らが接岸を拒否し始めたことで、カザフスタンの油田は生産ペースを落とさざるを得なくなった。パイプラインの破損やポンプの故障ではなく、原油の行き場がなくなり、貯蔵タンクが満杯になったためだ。木曜日までに、カザフスタン・エネルギー省は、タンク容量の限界によって不可避となった減産を認め、同国の3大油田で日量生産量が削減されたことを確認した。シェブロンが操業するテンギス油田では、削減幅が半分を超えた。

この混乱は、今月、カスピ海パイプライン・コンソーシアム（CPC）のターミナルを襲った5回目のドローン攻撃によるものだ。エネルギーアナリストによれば、そこでは現代に前例のない戦術が用いられたという。過去の攻撃では航行中のタンカーが狙われていたが、7月17日に始まり、少なくとも5隻の商業船が被害を受けた今回の攻撃では、積み込み地点に係留され、実際に原油を積み込んでいる最中の船が標的になった。カザフスタン・エネルギー相の元顧問、オルジャス・バイディルディノフ氏は「海戦の歴史上初めて、タンカーが積み込み地点で攻撃された」と述べた。

実際の影響は数日以内に表れた。タンカーの船長が接岸を拒んだ結果、船は接岸せず、パイプライン・ターミナルの40万立方メートルの貯蔵設備が限界に達した。1,511キロメートル（939マイル）離れた油田で取り得る唯一の技術的対応は、沿岸に向けて送り出す原油の量を減らすことだった。同日に紅海でサウジアラビアのタンカー2隻に対するフーシ派のミサイル攻撃が発生したことも重なり、木曜日のブレント原油の終値は1バレル100.69ドル（約1万6513円、1ドル＝164円換算）まで上昇した。これは5月22日以来の高値で、7月1日の終値71.57ドル（約1万1737円）から40％以上の上昇となる。

■テンギス油田の生産量が56％減、CPCの貯蔵タンクが満杯に

テンギス油田での減産規模は、港湾ターミナルにおける人間の判断による操業停止が、十分な代替貯蔵能力を持たない1,511キロメートルのパイプラインを通じて、いかに早く上流へ波及するかを示している。シェブロンが主導するテンギスシェブロイル・コンソーシアムでは、シェブロンが50％、エクソンモービルが25％、カズムナイガスが20％、ルクオイルが5％を出資している。同コンソーシアムは7月を通じ、平均で日量約92万5000バレルを生産していた。しかし、水曜日までにテンギス油田の生産量は日量約40万6000バレルまで落ち込み、単一の油田で56％の減少となった。

カザフスタン全体の原油およびガスコンデンセートの生産量は、7月平均の日量207万バレルから同163万バレルへ減少し、国全体では約21％の落ち込みとなった。カザフスタンの生産基盤を支える他の2つの主要油田、カシャガンとカラチャガナクも影響を受けたが、金曜日の早朝時点で、両油田の具体的な削減幅は独自には確認されていなかった。

エネルギー省は、今回の減産について、貯蔵タンクから原油があふれるのを防ぐための「純粋に技術的なもの」と説明した。CPCは「原油の積み込み作業が停止された」と確認し、「原油流出は発生せず、貨物タンク内の原油への引火も防止された」としている。同コンソーシアムはさらに、「生産・技術施設は完全に無傷で稼働可能」であり、「状況が正常化次第」再開すると説明したが、再開時期は明らかにしていない。

■タンカー船長の接岸拒否がもたらす全く異なる危機

ノヴォロシースク近郊のユジナヤ・オゼレエフカにあるCPCターミナルは、カザフスタンの原油輸出の80％以上、世界の1日当たりの石油供給量の約2％を取り扱っている。その海上インフラは、2基の一点係留設備（SPM）と、それぞれ10万立方メートルの原油を貯蔵できる4基の鋼製タンクで構成されている。

2025年11月に、2基ある積み込み用係留設備の一つであるSPM-2を使用不能にしたドローン攻撃を含め、過去のCPCの混乱では、問題は機械的なものだった。物理的な設備が損傷し、積み込みを再開する前に修理が必要だったのだ。しかし、7月の攻撃は構造的に異なるメカニズムをもたらした。係留設備やポンプシステムは損傷しておらず、パイプラインも機能していた一方、貯蔵タンクには原油がたまり続けた。停止したのは、船を接岸させるという人間の意思決定だった。

タンカー運航会社が積み込みターミナルへの接岸を拒否すると、パイプラインを流れてくる原油は4基のタンクに蓄積される。混乱前、CPCを通じたカザフスタン産原油の輸送量は日量約166万バレルだった。このペースでパイプラインがフル稼働すると、ターミナルの総貯蔵容量40万立方メートル、約250万バレルは、およそ36～48時間で満杯になる。上流側で可能な唯一の技術的対応は、生産を抑制することだ。バイパス用の係留設備も、オーバーフロー用のバルブも、テンギスから黒海までの1,511キロメートルのルート上に代替の積み込み地点も存在しない。

この技術的制約こそが、人間の判断による操業停止を、機械的な停止より根本的に解決困難にしている理由である。破損した係留設備は修理できるが、タンカー船長によるリスク判断をアスタナの制御室から覆すことはできない。

■すでに生産目標を下回っていた2026年

7月の減産は、すでに生産目標の達成が厳しくなっていた2026年の実績をさらに押し下げる。カザフスタンの2026年上半期の石油生産量は4,570万トンで、前年同期比8.4％減となった。エルラン・アクケンジェノフ・エネルギー相は、この生産不足の原因として、以前のCPCの混乱と、1月にテンギス油田のGTES-4発電所で発生し、同油田を約7～10日間停止させた火災を挙げている。カザフスタンの通年生産目標は、国内過去最高となるはずだった当初の1億50万トンから、すでに9,800万トンへ下方修正されていた。

同国は第1四半期に失われた生産量を取り戻すため、カシャガン油田のメンテナンス日程も変更した。これにより数百万トンの生産回復が見込まれていたが、7月のドローン攻撃は、その効果が実現する前に帳消しにする恐れがある。

ワルシャワを拠点とする研究機関、東方研究センター（OSW）によると、カザフスタンは2026年1月だけで、CPCの混乱による損失を約15億ドル（約2460億円、1ドル＝164円換算）と見積もっている。ブレント原油が1バレル100ドルを超え、夏の需要期を迎えているなか、7月の停止が長期化すれば、損失は大幅に膨らむ可能性がある。テンギスシェブロイルはカザフスタン最大の納税者であり、テンギス油田の生産停止は国家予算と政府系の国家基金に直接影響する。

■安価なドローンが従来型の海上警備を無効化

CPCターミナルは、ロシア黒海艦隊のノヴォロシースク基地から約10キロメートル（6.2マイル）以内に位置する。同基地は、ウクライナによって2023年にセヴァストポリから撤退を余儀なくされた黒海艦隊の移転先でもある。7月19日、ウクライナの無人水上艇（USV）「Sea Baby」と「MAGURA」が積み込み地点に係留中のタンカーを攻撃した際、ノヴォロシースクにいたロシアの水上艦艇は埠頭から動かなかった。

ウクライナ製USVのMAGURAは、約770キログラム（約1,700ポンド）のペイロードを搭載し、560キロメートル（約348マイル）を超える航続距離を持つ。単価は50万ドル（約8200万円、1ドル＝164円換算）未満で、積み込みターミナルで確実に迎撃するために必要な対抗手段より、はるかに安価だ。低被発見性を重視した船体で、通常は夜間や視界不良時に運用される。その結果、港湾警備が海軍戦力の集中を意味していた時代に設計されたターミナルが、隣接する海軍基地でも実際には阻止困難な攻撃にさらされている。

2025年11月以降、CPCのインフラに対するドローン攻撃は今回で5回目となった。一連の攻撃には、7月17日のエクソンモービルがチャーターしたタンカー「Nordic Zenith」への攻撃と、7月19日の「Asia」（リベリア船籍、ギリシャ所有）および「Nissos Ios」（マーシャル諸島船籍、ギリシャ所有）への攻撃が含まれる。攻撃を受けた船舶はロシアの「影の船団」の一部ではなく、通常の商業契約に基づき、欧州の買い手向けにカザフスタン産原油を運ぶ正規の商業船だった。ロイター通信は、同じ時期に攻撃を受けた4隻目の「Nelsa」について、虚偽のカンボジア船籍を使用していた可能性のあるタンカーだと別途報じているが、同船の貨物もカザフスタン産原油だった。

■代替ルートでは輸送量の差を埋められない

カザフスタンには代替の輸出ルートがあり、実際に利用してきた。カスピ海のタンカーでアクタウ港から西のバクーへ原油を運び、バクー・トビリシ・ジェイハン（BTC）パイプラインに接続し、トルコの地中海沿岸にあるジェイハンへ輸送するルートは、ロシア領を完全に迂回する。中国の買い手に向かう東向きのルートもある。

しかし、これらのルートとCPCの間にある規模の差は、程度ではなく構造上の問題である。アクタウ経由のカスピ海横断輸送量は2025年通年で130万トンに達し、2026年には約160万トンに達すると予想されている。中国向けは2025年に約110万トンだった。両ルートを合わせても、年間輸送量は270万トンに満たない。一方、CPCは2025年だけで約7,050万トンの原油を輸送しており、現在の利用水準で比べると、カザフスタンの代替ルートの合計輸送量の26倍を超える。

BTC経由の輸送量を拡大するには、カスピ海を航行するタンカーの追加、アクタウ港の荷役能力の増強、BTCのアゼルバイジャン区間とジョージア区間におけるパイプライン能力の拡張が必要になる。しかし、いずれの場所にも、必要とされる規模の追加インフラは存在しない。

東方研究センター（OSW）は2026年2月、「これらのルートはCPCに匹敵する輸送能力を持たず、カザフスタンには実質的な代替手段がない」と結論づけている。

■3つの紛争が同時に供給を圧迫し、ブレント原油が100ドルを突破

CPCの危機は、世界の石油市場にとって最悪のタイミングで発生した。水曜日、フーシ派は紅海でサウジアラビアの石油タンカー2隻、「Encelia」と「Layla」を攻撃し、その2日前に宣言したサウジアラビアの港湾に対する海上封鎖を実行に移した。サウジアラビアはEnceliaが攻撃されたことを確認した。乗組員は全員無事だったと報じられている。封鎖の発表後、ほかにも複数の船舶が進路を変更した。

ブレント原油の木曜日の終値は1バレル100.69ドル（約1万6513円、1ドル＝164円換算）となり、この日の取引で約7％上昇した。指標となる終値としては5月22日以来の高値である。ウエスト・テキサス・インターミディエート（WTI）も約6％上昇し、1バレル92.19ドル（約1万5119円）で取引を終えた。全米自動車協会（AAA）がまとめる米国のレギュラーガソリン全国平均価格は、木曜日に1ガロン当たり約4.09ドルとなった。

キャピタル・エコノミクスの気候・コモディティ担当エコノミスト、ハマド・フセイン氏はCNNに対し、「バブ・エル・マンデブ海峡でのフーシ派による海上封鎖、ホルムズ海峡を通る石油輸送の停止、ロシアの輸出ターミナルからのカザフスタン産原油の流れを混乱させているウクライナのドローン作戦など、過去1週間の動きがすべて、ブレント原油価格を1バレル100ドル以上に押し上げた」と語った。

米国とイランの対立、ロシア・ウクライナ戦争、フーシ派とサウジアラビアの対立という3つの紛争が、世界の原油供給を3方向から同時に圧迫している。ブレント原油は、71.57ドル（約1万1737円）で取引を終えた7月1日以降、40％以上上昇した。

ドナルド・トランプ米大統領は木曜日、今後フーシ派が船舶を攻撃した場合、米国はイランに責任を負わせると警告し、テヘランとイエメンの武装勢力の双方に「大規模な軍事的処罰」を科すと威嚇した。ウクライナはCPCへの攻撃について公にコメントしておらず、CPCも正式には攻撃主体を特定していない。

■アナリストの注目点

ゴールドマン・サックスは、コモディティ・アナリストのダーン・ストルイベン氏らが執筆した7月20日付のリポートで、2026年第4四半期のブレント原油の基本予測を1バレル80ドル（約1万3120円、1ドル＝164円換算）に据え置いた。ただし、現在の供給圧力に加えてホルムズ海峡の混乱が続いた場合、第4四半期にブレント原油が1バレル120ドル（約1万9680円）を超え、2027年を通じて平均100ドル（約1万6400円）となる可能性がある上振れシナリオも示した。

同行は、第2四半期に世界の石油在庫が減少したことを主要な脆弱性として挙げた。供給余力の減少により、市場は現在のような複数地点で同時に起きるショックの影響を受けやすくなっているという。INGのアナリストは、複合的なリスクを考慮すれば、直近の攻撃が起きる前の1バレル91ドル（約1万4924円）の時点でも、ブレント原油は「過小評価されていた」と分析した。

カザフスタンも加盟するOPECプラスは7月5日、2023年から続けてきた減産を段階的に解除する一環として、8月の全体生産量を日量18万8000バレル引き上げることで合意した。同グループは、8月2日の会合で9月の生産目標を決定するとみられている。CPCターミナルが停止したままで、テンギス油田の生産量が従来水準の約44％にとどまるなか、カザフスタンが計画された増産分を供給できるのか、そもそも増産できるのかは不透明だ。エネルギー省もCPCも、正常化までの見通しを示していない。

■カザフスタンの構造的脆弱性

CPCパイプラインは単なる輸出ルートではない。カザフスタンの国家収入を支える仕組みの根幹であり、世界でも技術的難度が高い油田の深部から生産された同国の原油を、欧州やアジアの買い手へ届ける経路である。カザフスタン産原油は、欧州連合（EU）の石油輸入の12％以上を占める。欧州の製油会社は特に、軽質で硫黄分の少ないCPCブレンドを選好しており、代替するには、より高価な供給源や遠方の供給源から原油を調達する必要がある。

カザフスタン外務省は7月の攻撃を、「カザフスタン共和国の経済的利益に対する容認できない侵害であり、合法的な国際貿易と世界のエネルギー市場を不安定化させることを意図した行為」と非難した。同省は、攻撃を受けた船舶が「石油の合法的な商業輸送に従事する民間船舶」だったと指摘し、国際法に基づいて賠償を求める権利を留保した。

CPCの所有構造は、外交上の状況をさらに複雑にしている。ロシアの国有組織はCPCの約31％を直接保有しており、内訳はトランスネフチが24％、ロシア連邦政府が7％である。さらに、ロスネフチ系の合弁会社が7.5％を保有する。シェブロンは15％、エクソンモービルは7.5％を保有している。つまり、ウクライナによるCPCターミナルへのドローン攻撃は、ロシアの国有組織の収益を減らすと同時に、カザフスタンの国家財政を損ない、米国の大手石油会社2社の生産量と利益も減少させる。これは国際パイプラインの歴史上、前例のない構造的な利害対立である。

CPCの技術施設は無傷のままだ。タンカーの船長らが黒海のターミナルへ再び安全に入港できると判断すれば、パイプラインは数日以内に本来の輸送量へ戻せる。しかし、ドローン作戦がその判断を可能にするかどうかは、カザフスタンがアスタナから決められることではなく、ロシアがノヴォロシースクから強制できることでもない。

■注目ポイントQ&A

●カザフスタンはなぜ別のパイプラインに原油を迂回させられないのですか？

カザフスタンには代替ルートがあります。主なものは、カスピ海のタンカーを経由するバクー・トビリシ・ジェイハン（BTC）回廊と、中国の買い手に向かう小規模な東向きルートです。しかし、その輸送規模には構造的な差があります。BTC経由と中国向けのルートを合わせても、2025年に取り扱ったカザフスタン産原油は270万トン未満でした。一方、CPCは同年に約7,050万トンを輸送しており、26倍以上の規模です。代替ルートを拡大するには、新たなタンカー、港湾の荷役インフラ、アゼルバイジャンとジョージアにおけるパイプライン能力の追加が必要です。いずれも必要な規模では存在せず、現在進行中の混乱に間に合うほど短期間には整備できません。

●タンカーへのドローン攻撃が、なぜ何百マイルも離れた油田の減産を強いるのですか？

仕組みは単純ですが、直感には反するものです。問題はパイプラインではなく、タンクにあります。CPCターミナルにある4基のタンクの総貯蔵容量は約250万バレルで、積み込みが止まった状態でパイプラインがフル稼働を続けると、約36～48時間で満杯になります。タンカーの船長が接岸を拒否すれば、原油はターミナルから搬出されなくなる一方、パイプラインからは届き続けます。上流の油田で可能な唯一の技術的対応は、貯蔵状況が正常化するまで生産を減らすことです。939マイルのルート上には、バイパス用の係留設備も、オーバーフロー用のバルブも、代替の積み込み地点もありません。

●米国企業はCPCの混乱から直接的な影響を受けますか？

はい。シェブロンはカスピ海パイプライン・コンソーシアム（CPC）の15％と、テンギス油田の操業会社であるテンギスシェブロイルの50％を保有しています。エクソンモービルはCPCの7.5％と、テンギスシェブロイルの25％を保有しています。7月17日の攻撃では、エクソンモービルがチャーターしたタンカー「Nordic Zenith」が被害を受けました。テンギス油田の56％減産は、両社に帰属する生産量と利益を直接減少させます。ゴールドマン・サックス、シェブロン、エクソンモービルの株主にとっては、OPECプラスとエネルギー省による今後の情報に加え、カザフスタンが物理的に増産できない状況でも、8月2日のOPECプラス会合で同国を含む増産計画が承認されるかどうかが注目点になります。

●CPCの積み込みが再開されるには何が必要ですか？

CPCは「生産・技術施設は完全に無傷で稼働可能」であり、「状況が正常化次第」積み込みを再開するとしています。正常化が必要なのは、機械的な条件ではなく、タンカー運航会社のリスク判断です。つまり、ノヴォロシースクに接岸する船舶が攻撃されないと運航会社が判断する必要があります。その判断は、ターミナルに対するドローン作戦が続くか、ウクライナが標的の優先順位を変更するか、キーウに対する国際的な外交圧力が変化するか、船舶に信頼できる安全保証が提供されるかに左右されます。いずれもカザフスタンが単独で実現できるものではありません。カザフスタンはウクライナに攻撃停止を求め、国際法上の救済を求める意向も示しましたが、これまでのところ、攻撃対象の選定に変化は生じていません。

元記事: Drone Strikes at Loading Point Halve Tengiz Output, Cutting Kazakhstan Oil