NEC、99.9Whバッテリー搭載で1kg未満の14型ノートPC「Lavie BM94C」

NECパーソナルコンピュータは7月23日、999gの14型法人向けノートPC「Lavie BM94C」を発表した。機内持ち込みの上限に近い99.9Whバッテリーを搭載するのが特徴で、長時間駆動を重視する出張用途に訴求する。日本では2026年7月末の発売予定で、海外展開は現時点で発表されていない。

■1kg未満で99.9Whを実現

NECパーソナルコンピュータは、14型の法人向けノートPC「Lavie BM94C」を発表した。重量は999gで、バッテリー容量は99.9Whに達する。1kg未満のノートPCに搭載されたバッテリーとしては過去最大としている。

この99.9Whという数値は偶然ではない。FAA（米連邦航空局）とIATA（国際航空運送協会）は、リチウム電池の機内持ち込み上限を100Whとしており、これを超えると特別な貨物扱いや航空会社の承認が必要になる。BM94Cは、その上限ぎりぎりまで容量を高めつつ、書類手続きなしで旅客機の客室に持ち込めるよう設計された。

■東レとの素材開発で軽量筐体を構成

99.9Whを1kg未満の筐体に収めるため、NECは炭素繊維大手の東レと素材面で協業した。底面パネルには、樹脂で補強した縁を備える航空宇宙グレードのCFRP（炭素繊維強化プラスチック）積層材を採用する。

天板も同様のカーボン積層材を使い、その間に超軽量の新コア材を挟み込む構造とした。このコア材は、東レがこれまで商用供給していなかった新素材だという。ガラス繊維強化樹脂との層構造によって、重量増を抑えながら、大容量セルを保護するのに必要な剛性を確保した。

従来機との比較でも変化は大きい。2026年5月下旬に発売した「Lavie Nextreme」は、東レ製カーボン筐体と74Whバッテリーを採用し、重量は994gだった。BM94Cはその流れを引き継ぎつつ、重量を5g増にとどめたまま、バッテリー容量を35％増やしたことになる。

■CPUはPanther Lakeの省電力寄り構成

プロセッサには、Intelの「Core Ultra Series 3（開発コード名：Panther Lake）」を採用する。構成はCore Ultra 5 322、Core Ultra 5 335、Core Ultra 7 355のいずれかで、いずれもCES 2026で発表された製品群に属する。

BM94Cでは、Panther Lakeの中でも下位から中位のSKUを採用する。性能よりも電力効率を重視した選択であり、製品の主眼が連続駆動時間にあることと整合する。

■公称駆動時間はJEITA 3.0で動画30.5時間

NECは、JEITA 3.0測定でBM94Cのバッテリー駆動時間を動画再生30.5時間、アイドル時50.8時間としている。JEITA 3.0は、電子情報技術産業協会（JEITA）の標準化ベンチマークで、NECは充電器なしの1泊出張に十分だとしている。

もっとも、JEITAの測定は画面輝度を下げ、Wi-Fiを通常は無効化し、バックグラウンド動作も最小限に抑えるなど、最適化された条件で実施される。独立系レビューでは、特にアイドル時のJEITA値は実利用の混在負荷より2倍以上高く出る傾向が一貫してみられる。

それでも、このJEITA値が実利用で14〜18時間程度の混在負荷駆動に相当するなら、同クラスではトップ級の持続時間になる可能性がある。なお、30分の急速充電で8時間の業務利用に足りる電力を補えるというのはメーカー公称値であり、ワンタップの省電力モードも用意する。

■5年後72.7％の容量維持をうたう

大容量バッテリーでは劣化管理も課題になる。NECは、AIで制御する充電プロファイルにより、5年使用後でも初期容量の約72.7％を維持できるとしている。ただし、これもメーカー公称値であり、独立した検証は示されていない。

この方式は、利用習慣に応じて充電パターンを調整し、常時100％まで充電し続ける状態を避ける。リチウムイオン電池では、高い充電率での長期保持を減らすことが寿命延長に有効だとされており、複数年の更新サイクルで端末を運用する企業IT部門にとっては、あいまいな保証文言よりも具体的な目標値の方が判断材料になりやすい。

■メモリ最大32GB、2基のThunderbolt 4を搭載

BM94Cは、NECの法人向けPCラインアップ刷新7製品の最上位に位置付けられる。今後はすべてLavieブランドで展開される。構成はLPDDR5Xメモリ最大32GB、SSD最大1TBまで対応する。

ディスプレイは1920×1200ドットの14型で、アスペクト比は16:10を採用する。16:9に比べて縦方向の表示領域が広く、文書作成や表計算で扱いやすい。

端子構成は、この重量帯としては手厚い。Thunderbolt 4を2基、USB 3.2 Gen 2 Type-Aを2基、フルサイズHDMI、有線Gigabit Ethernetを備える。多くのオフィス環境ではハブなしで利用しやすい構成だ。無線はWi-Fi 7とBluetooth 5.4に対応し、本体の厚さは18.9mm。生産は山形県の米沢事業場で行う。

■日本では7月下旬発売、価格は58万4100円から

Lavie BM94Cは、日本で2026年7月下旬に発売予定だ。価格は58万4100円からで、約35.6万円相当（1ドル=164円換算）となる。位置付けとしては、コンシューマー上位ではなく、明確にエンタープライズ向けの価格帯である。

より広いLavie法人ラインアップは、ノート6機種とタブレット1機種で構成され、価格は40万4800円から。発売時期は2026年9月まで段階的に続く。海外発売については発表されていない。

■MateとVersaProを終了し、法人PCをLavieへ統合

今回の発表では、製品そのものに加えてブランド再編も大きなテーマとなる。NECは、日本で長年展開してきた法人向けPCブランド「Mate」と「VersaPro」を終了し、法人向け製品群をLavieに統合する。

同社は、フランス語の“life”に由来するLavieを、コンシューマー向けではなくプロフェッショナル向けブランドとして再定義している。また、AIを設計上の柱に据え、新ラインアップの約70％がAI対応PCに該当すると説明する。前世代では約30％だったという。

MateやVersaProを導入している企業IT部門にとっては、この統合は更新計画に直結する情報になる。今後の法人向けロードマップはLavieを軸に進むことになる。

■調達時に確認したい所有構造とデータ保護上の論点

Lavie BM94Cの導入を検討する企業の調達部門や、データ保護を重視する個人は、所有構造も理解しておく必要がある。NECパーソナルコンピュータは、約95％をLenovo Groupが保有しており、NECは少数株主にとどまる。この構図自体は新しいものではなく、Lenovoは2016年にコールオプションを行使して過半持分を取得した。

Lenovoは中国・北京に本社を置く企業であり、中国の法制度の下で事業を行う。具体的には、国家情報法（2017年）第7条、データ安全法（2021年）、サイバーセキュリティ法（2017年、2025年改正でAIガバナンス条項を追加）といった法的義務が挙げられる。

こうした論点は仮説上のものではなく、中国法の管轄下で事業を行う際の固定的な前提だと位置付けられる。2026年2月には、LenovoのWebサイト追跡システムが米国の消費者行動データを中国関連先に転送したとする集団訴訟が米連邦地裁で提起された。これは2025年4月8日施行の米司法省データセキュリティ・プログラム（28 C.F.R. Part 202）への抵触可能性を争点に含むが、Lenovoは訴えを否認している。

また、Lenovoブランド製品は米国務省と米国防総省での使用が禁止されている一方、NECブランド製品は、それら特定の禁止措置の名指し対象にはなっていない。

実務面では、BM94C自体は日本で製造されるWindowsノートPCであり、OSレベルのデータ収集はNECではなくMicrosoftのプライバシー設定に左右される。NEC同梱の「AI Plus Biz」スイートについては、データ取り扱いに関する独立監査は示されていない。ハードウェアの製造場所にかかわらず、企業レベルの法的エクスポージャーは残る。

購入側が取り得る対策としては、初回利用前にWindowsのテレメトリー設定を見直して制限すること、企業導入前にAI Plus Bizの通信挙動を監査すること、標準的なファイアウォール監視で想定外の外向き通信を検知すること、政府のデータ取り扱い要件がある環境では法務部門に相談することなどが挙げられる。ただし、中国資本が過半を占める親会社構造に伴う法的リスクそのものを、こうした対策だけで完全に解消することはできない。

■1kg未満ノートの常識をどこまで動かせるか

BM94Cが向き合う課題は、筐体重量とバッテリー容量のトレードオフである。これまでは、軽さを取れば駆動時間が短くなり、長時間駆動を取れば重量が増すという制約が、ほぼ固定条件のように扱われてきた。BM94Cは、材料技術とサプライチェーン連携が十分に進めば、この制約を動かせる余地があることを示した。

もし実利用で14〜18時間級の駆動を実現するなら、1kg未満ノートの分野で新しい意味を持つ製品になる。2日間の出張から戻ってもまだ電池が残っているような使い方を、約束ではなく製品として成立させる可能性がある。

もっとも、導入判断は単純ではない。設計上の達成は大きい一方で、価格は高く、販売は日本限定で、所有構造には法務・セキュリティ面の検討事項が伴う。企業の調達では、目立つ仕様だけでなく、こうした要素も併せて評価する必要がある。

■注目ポイントQ&A

●実際のバッテリー駆動時間はどの程度ですか

NECの公称値は、JEITA 3.0測定で動画再生30.5時間、アイドル時50.8時間です。ただし、JEITAは一般的なオフィス利用より有利な条件で測定されるため、実際の混在負荷では14〜18時間程度になる可能性があります。現時点では独立レビューによる検証は示されていません。

●NEC Lavie BM94Cは日本企業の製品ですか、中国企業の製品ですか

NECブランドは日本発で、Lavie BM94Cも日本の米沢事業場で製造されます。一方で、NECパーソナルコンピュータはLenovo Groupが約95％を保有しており、企業の所有構造としては中国本社企業が過半を占めます。原産地だけでなく、所有構造も含めて判断する必要があります。

●ノートPCのバッテリーで機内持ち込み上限は何Whですか

IATAとFAAのルールでは、リチウム電池は100Whまでであれば特別な承認なしで機内持ち込みできます。100Wh超160Wh以下は航空会社の承認が必要で、160Whを超えると旅客機客室には持ち込めません。BM94Cの99.9Whは、この上限ぎりぎりを狙った設計です。

●日本以外でも購入できますか

2026年7月23日の発表時点で、海外展開は発表されていません。日本では2026年7月下旬に発売予定で、Lavie法人ラインアップの他モデルは同年9月まで順次投入されます。BM94Cについて、日本以外の市場向け価格も示されていません。

元記事: NEC Packs Record 99.9 Wh Battery Into Sub-Kilogram Lavie BM94C Business Laptop