BTCをBitcoin上に残したままDeFi担保に　Sui Foundationが「Hashi」テストネットを開始

Sui Foundationは2026年7月22日、BitcoinをBitcoinネットワーク上に残したまま、Sui上のDeFi担保として使えるようにする「Hashi」のテストネットを公開した。対象は開発者、カストディ事業者、金融機関で、現時点では本番展開前の検証段階にある。メインネット公開時期は発表されておらず、25社超のパートナーが融資や信用供与アプリケーションの統合試験を進めている。

■ラップやブリッジに代わる第3の経路

Bitcoinの1兆ドル規模の資産基盤は、分散型金融にとって無視できない一方、技術的な制約のため活用しにくい状態が続いてきた。Sui Foundationは2026年7月22日、この課題に対する、これまでで最も具体的なアーキテクチャ上の取り組みとしてHashiのテストネットを立ち上げた。これは、基礎となるBTCをBitcoinネットワーク外へ移さずに、プログラム可能なDeFi担保として利用できるようにするプロトコルである。

すでに25社超の機関パートナーが、メインネット公開に先立って融資や信用供与アプリケーションのストレステストを進めている。参加企業にはBitGo、Cumberland、OCC認可銀行のErebor、SEC登録投資顧問会社のWave Digital Assetsなどが含まれる。なお、メインネットの公開日は発表されていない。

このテストネットが重要なのは、これまで主流だった2つの手法――WBTCのようにBitcoinをラップしてトークン化する方法と、別チェーンへブリッジする方法――の双方が、機関にとって継続的なリスク源になってきたためだ。Immunefiのデータによると、クロスチェーンブリッジやクロスチェーンメッセージングプロトコルは、ハッキングやエクスプロイトによって数十億ドル規模の損失を生んできた。

Wrapped Bitcoinは、カストディアンに対するカウンターパーティーリスクも伴う。この懸念は、2024年8月にBitGoがWBTCのカストディを暗号資産業界の人物Justin Sunと関係するパートナーへ移したことで強まり、そこで生じたガバナンス上の疑問は今も完全には解消していない。Hashiはこれに対し、しきい値暗号を使って、Sui上のスマートコントラクトにBitcoinのUTXOを検証可能な形で制御させるという第3の経路を提示している。

税務面も、歴史的にセキュリティ面の障壁に上乗せされてきた。BTCをラップ形式に変えたり、他チェーンへブリッジしたりする行為は、米IRSの財産としての取り扱いに関する規則の下で、課税対象となる交換に当たり得ると分析されてきたためであり、機関の財務・コンプライアンス部門はこれを障壁として挙げてきた。2025年版AmLaw 100で69位に入り、デジタル資産分野で広く知られる法律事務所Fenwickの弁護士は、2026年4月にSui Foundationのブログで、HashiでBTCをロックしてhBTCを受け取る行為は、米連邦所得税法上の課税事象に当たらないはずだとの分析を公表した。Hashiは今回のテストネットを通じて、セキュリティと税務の両方の障壁に対処する。

■HashiはどうやってBTCをBitcoin上に残すのか

技術的な仕組みはブリッジではない。ユーザーがHashiにBTCを預けると、その資金は当該Suiアカウント向けに生成された固有の2-of-2マルチシグBitcoinアドレスへ送られる。このマルチシグの当事者であるHashiバリデータ委員会とGuardian Layerのエンクレーブは、どちらも単独ではBTCを動かせない。出金には毎回、両方の署名が必要になる。

内部では、Hashiを動かすSuiバリデータがBitcoinネットワークを監視する。所定数のバリデータが入金を確認すると、Sui上で同量のhBTCが発行される。hBTCは代替可能トークンであり、Suilend、AlphaLend、FluidのようなSui上のDeFiプロトコルはこれを担保として受け入れ、担保掛目を設定し、CF Benchmarksの価格オラクルと連携し、これを裏付けにステーブルコインの流動性を供給できる。借り手が返済すると、Hashiバリデータはマルチパーティーコンピュテーション（MPC）によってしきい値Schnorr署名を生成し、Guardian Layerが第2の署名を付与する。これにより2-of-2のBitcoinトランザクションが実行され、UTXOはユーザーが指定した任意のBitcoinアドレスに戻される。

ここでいうMPCには明確な意味がある。単一の秘密鍵でBTCを管理すると単一障害点が生じるが、Hashiでは署名鍵の情報をSuiバリデータ委員会に分散し、どの個別バリデータも完全な署名鍵を保持しない方式を採る。システムは、共謀するステーキングパワーが33～50％未満である限り安全性を保ち、応答しないステーキングパワーが20～33％未満である限り稼働を維持する。これらのパラメータは将来のバージョンでさらに厳格化される可能性がある。

WBTCのミント・バーン型モデルとの違いも大きい。WBTCでは、ネイティブBTCをカストディアンが保有し、コンプライアンス対応はマーチャント層が担う。ユーザーのBTCはBitGoの管理下に移る。一方のHashiでは、BTCはBitcoinブロックチェーンから外へ出ず、企業カストディアンではなく、暗号学的なしきい値ロジックで制御されるマルチシグUTXOとしてロックされたままになる。

■Guardian Layerの役割

今回のテストネット発表で最大の技術的開示となったのがGuardian Layerである。これはHashiがテストネット公開と同時に初めて公表した、独立したセキュリティ機構だ。

Guardian Layerは、MPCバリデータ委員会とは独立した、クラウド上のハードウェアエンクレーブとして実装された出金の共同署名者である。設定可能な制限を適用し、大口出金や異常な基準値を監視して、BTCがシステム外へ出る前に処理を遅延させたり遮断したりできる。独立した鍵提供者がGuardianのBitcoin鍵の暗号化されたシェアを保有し、すべての操作はエンクレーブ外に不変ログとして記録される。

この設計の目的は、多数のバリデータで構成されるシステムにおける最も危険な障害モード、すなわち共謀に対して多層防御を実現することにある。仮にMPC委員会のしきい値を超える数のバリデータが共謀したとしても、BTCを盗むにはGuardian Layerも別途侵害されなければならない。両者は独立するよう設計されており、一方を侵害しても、もう一方が侵害されるわけではない。

DeFi全般に照らすと、これはスマートコントラクト実行の構造的な弱点にも対処する。通常、スマートコントラクトは一度デプロイされると、停止や介入の仕組みなく自動的に実行される。Hashiは高額な処理に対して、設定可能な人手介在のチェックポイントを導入する。この設計は、純粋なDeFiプロトコルが歴史的に避けてきた一方で、機関の財務管理者が従来求めてきたリスク管理上の要件を受け入れるものだ。

■税務上の障壁への対応

機関によるBitcoin DeFiの採用は、これまでセキュリティと税務という2つの壁に直面してきた。Hashiは今回のテストネットを通じて、その両方に対処する。

2025年版AmLaw 100で69位に入り、デジタル資産分野で広く知られる法律事務所Fenwickの弁護士は2026年4月、Sui Foundationのブログ上でHashiの仕組みを分析し、Hashi経由でBTCをロックしてhBTCを受け取る行為は、米連邦所得税法上の課税事象に当たらないはずだと結論づけた。この論拠は構造上の違いにある。hBTCは基礎となるBitcoinの所有権を確認する受領トークンであり、交換によって新たに生まれる別個の資産ではない、という整理だ。Fenwickによる既存の米税法原則の解釈では、BTCの処分は起きていない。

これは重要な点だ。BTCをラップ形式へ変えたり、別チェーンへブリッジしたりすることは、IRSの財産としての取り扱いに関する規則上、課税対象となり得る交換と分析されてきたためであり、機関の財務・コンプライアンス部門はこれを障壁としてきた。ただし、Fenwickの分析はIRSによる拘束力のある裁定ではない。Hashiも各自の税務アドバイザーに相談するよう明示的に勧めている。とはいえ、AmLaw 100に入る法律事務所による正式な見解が示されたことで、コンプライアンス部門は情報がない状態ではなく、文書化された分析を評価材料にできる。

■競争が激しいBTCfi市場での位置付け

Hashiは競合のない市場で事業を進めているわけではない。ラップなしでBitcoinをDeFiに持ち込む分野には、この1年だけでも複数の有力プロジェクトが参入しており、Hashiの立ち位置を理解するには、それらの存在を踏まえる必要がある。

Babylon Protocolは2025年12月、Aaveと提携してEthereum上のトラストレスなボールトを通じたネイティブBitcoin担保を可能にした。これはSuiのような別のレイヤー1を必要としない、Bitcoinネイティブの手法である。Zest Protocolは2026年5月、事前署名トランザクションを用い、Bitcoin L1上で直接融資を可能にするBitcoin Collateral Vaultsを立ち上げた。tBTCは、単一のカストディアンに依存せず、担保を差し入れた分散型ノード運用者によってBTCを保護する。

Hashiが主張する差別化要因は3点ある。第1に、Suiの並列実行エンジンは低手数料で高スループットを実現できるため、Ethereumベースの手法よりも担保処理や清算ロジックを高速化できること。第2に、Guardian Layerが純粋なMPCシステムにはない独立した第2の安全装置になること。第3に、OCC認可銀行やSEC登録投資顧問会社を含む機関連合が参加しており、コンプライアンスや規制対応の基盤を後から構築するのではなく、開始時点から組み込んでいることである。

こうした差別化が十分かどうかを見極めることこそ、テストネット段階の目的だ。パートナーには形式検証監査を担うCertoraとOtterSecも含まれており、スマートコントラクトに対する両社の作業はメインネット移行の前提条件になる。CryptoTimesもテストネット公開当日に指摘したように、Hashiがより広く採用されるには、セキュリティモデル、運用プロセス、パートナーとの統合が想定どおり機能することを示す必要がある。

■Hashiテストネットで構築を進める企業群

25社超のテストネットパートナーは、機関向けインフラの各層にまたがる。カストディおよびウォレット基盤ではBitGo、Blockdaemon、Cobo、Fordefi（by Paxos）、Ledger、SwissBorg、クロスチェーン担保基盤を提供するCubistが参加する。流動性分野ではBullish、Cumberland、Erebor（OCC認可銀行）、FalconXが名を連ねる。貸借インターフェースを構築するDeFiプロトコルとしてはAlphaLend、Bluefin、Current、Fluid、Navi、Scallop、Suilendが参加する。

資産運用分野ではWave Digital Assetsの存在が目立つ。Sui Foundationのテストネット発表によると、SEC登録投資顧問会社である同社は、Hashiを基礎担保レイヤーとして用い、Sui上でBitcoin利回り付き債券商品のトークン化を優先するため、3年間にわたって最大限取り組むとしている。この3年という期間は、単なるテストネットへの関心ではなく、この分野に対する確信を示すものだ。

CF Benchmarksはオラクル向け価格データを提供し、Soter Insureは補償対象となるカストディ障害に対する、Bitcoin建ての機関向け保険を提供する。Asymptotic、Certora、OtterSecはスマートコントラクトのセキュリティ監査および形式検証を進めている。

2026年にマイアミで開催されたConsensusで発言した機関向けBTCレンダーは、機関の借り手がBitcoin DeFiシステムに求める条件として、担保保管場所の透明性、明示的な再担保化禁止、相手方の特定可能性を挙げた。Hashiは、オンチェーンで担保の健全性を可視化し、BTCをプール型カストディではなく検証可能なUTXOとして保持する設計によって、最初の2要件に直接対応する。3つ目の相手方の特定可能性については、機関パートナーの構成と、Guardian Layerのログおよび監査証跡によって対応する。

■テストネットが意味するものと次の段階

開発者、カストディ事業者、金融機関は、すでにHashi上での構築を始められる。SDKドキュメント、統合ガイド、技術資料はsui.io/hashiで公開されている。もっとも、このテストネット段階は明確にストレステスト期間であり、製品ローンチではない。パートナー各社は実際の資本が入る前に、統合と運用ワークフローを検証している。

Sui Foundationはメインネットの日程を発表していない。今回のテストネット公開が示すのは、カストディ、流動性、DeFiアプリケーション、保険、セキュリティ監査から成るエコシステムの整備が、複数の機関が連携する環境で試験を始められる程度には進んでいるという点だ。メインネットまでの期間は、この検証の質によって決まる。

より広い意味での潜在的影響も大きい。Suiの公開情報によると、現在DeFiに投入されているBitcoinは、その時価総額の0.5％未満にとどまる。Sparkの調査によれば、暗号資産担保ローンの残高は2025年第3四半期までに736億ドル（約12兆704億円、1ドル＝164円換算）に達し、過去最高を更新した。Hashiのアーキテクチャがテストネット段階で機関による精査を乗り切れば、この比率が今後どこまで伸びるかを見据えた、より信頼性の高いインフラ構想の1つになる可能性がある。

■注目ポイントQ&A

●HashiのhBTCとWrapped Bitcoin（WBTC）の違いは何ですか？

HashiにBTCを預けると、BitcoinはHashiバリデータや単一の当事者だけでは動かせない2-of-2マルチシグアドレス上で、Bitcoinブロックチェーン内にとどまります。Sui上で受け取るhBTCは所有権を示す受領トークンであり、新しい資産ではないという位置付けです。これに対しWBTCでは、カストディアンであるBitGoが実際のBTCを保有し、Ethereum上で等価のERC-20トークンが発行されます。このためWBTCには、カストディアンに対するカウンターパーティーリスク、ペッグリスク、カストディアンを巡る規制上のエクスポージャーが生じますが、Hashiはこうしたリスクを解消することを意図した設計です。Fenwickの弁護士によると、この構造上の違いは、一部のラップトークン取引とは異なり、Hashiへの預け入れと償還が米国で課税事象を引き起こさないはずだという結論の土台にもなっています。

●米国でHashiへのBTC預け入れは課税対象になりますか？

デジタル資産分野で知られるAmLaw 100法律事務所Fenwickの弁護士は、Hashiの仕組みを分析し、BTCを預けてhBTCを受け取り、後にhBTCをBTCへ償還する行為は、現行の米連邦所得税の原則では課税事象に当たらないはずだと結論づけました。論点は、hBTCが別個の財産ではなく、継続するBitcoin所有権を表す受領トークンだという点にあります。ただし、これはIRSの拘束力のある裁定ではありません。Hashiも個別の税務アドバイザーへの相談を勧めています。この結論は、BTCをカストディアンへ移し、その対価として別個のトークンを受け取る一部のブリッジやラップの仕組みが、課税対象となり得る交換と分析されていることとは対照的です。

●Hashiのバリデータが共謀したり、システムが侵害されたりした場合、BTCはどうなりますか？

この想定に対応するために設計されているのがGuardian Layerです。Hashiの技術文書で説明されているように、BTC担保はすべて、Hashiバリデータ委員会のMPC署名とGuardian Layerのハードウェアエンクレーブによる別個の署名の両方を必要とする2-of-2マルチシグで保護されます。両署名者はアーキテクチャ上独立しているため、バリデータ委員会が侵害されてもGuardianが自動的に破られるわけではありません。Guardianは設定可能な制限を適用し、不審な大口出金を実行前に遮断できます。さらに、独立した鍵提供者がGuardianのBitcoin鍵の暗号化されたシェアを保有し、すべての操作について不変の外部ログが残ります。ただしHashiはまだテストネット段階であり、メインネット上の資本は投入されていません。セキュリティモデルは大規模な敵対的環境ではまだストレステストされておらず、CertoraとOtterSecによる形式検証監査も、このテストネット段階で完了させるべき作業の一部です。

●HashiはBabylonのような他のネイティブBitcoin DeFiと比べてどう違いますか？

Babylon Protocolは2025年12月にAaveと提携し、トラストレスなボールトを通じたネイティブBTC担保を可能にしました。これは別のレイヤー1ブロックチェーンを必要としない手法です。Zest Protocolは2026年5月に、事前署名トランザクションを使ったBitcoin L1上のBitcoin Collateral Vaultsを立ち上げました。HashiはBTCに関連する処理をSui経由で行う代わりに、担保管理におけるスループット、手数料効率、並列実行に利点があると主張しています。加えて、Hashiは独立した第2の安全装置としてGuardian Layerを備え、OCC認可銀行やSEC登録投資顧問会社を含む、コンプライアンスを基盤とした機関向けエコシステムを構築しています。こうした利点が、Suiのバリデータセットを経由するというトレードオフに見合うかどうかは、テストネットで見極めるべき論点です。

元記事: Bitcoin Collateral Reaches DeFi Without Wrapping: Hashi Testnet Launches on Sui