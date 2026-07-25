HPビジネスノートPC「EliteBook 8 G2a 14」が発売、AMD製NPUは50 TOPSでCopilot+要件に対応

HPは、AMDの「Ryzen AI 400（開発コード名：Gorgon Point）」を搭載した14インチのビジネス向けノートPC「EliteBook 8 G2a 14」の世界販売を開始した。NPU性能は50 TOPSで、Microsoftの「Copilot+ PC」要件を満たすほか、充実したポート類やハードウェアレベルのセキュリティ機能を備えている。次世代アーキテクチャ「Zen 6」を採用した製品が2027年に登場すると予想されるなか、本機は2026年の調達サイクルにおける有力な選択肢となる。

■グローバル展開を完了したEliteBook 8 G2a 14

HPは2026年7月22日、AMD搭載ビジネス向けノートPCの2026年モデルとして、14インチの「EliteBook 8 G2a 14」を世界で発売した。7月19日に海外市場で発売された16インチモデルに続くもので、画面の広さよりもコンパクトさを重視する企業ユーザー向けに、AMDの「Ryzen AI 400（開発コード名：Gorgon Point）」プラットフォームを提供する。

スペックシートの目立つ数字に目を奪われる前に、注意すべき点がある。本機で選択可能な最上位プロセッサ「Ryzen AI 7 450」のXDNA 2 NPU（ニューラル・プロセッシング・ユニット）の性能は、60 TOPSではなく50 TOPSである。60 TOPSという数値は「Ryzen AI 9 HX 475」専用のものであり、HPはこのチップを本機に採用していない。調達候補のデバイス間でオンデバイスAIの処理能力の余裕を比較する企業のITチームにとって、この違いは重要だ。とはいえ、50 TOPSでもMicrosoftの「Copilot+ PC」認定基準である40 TOPSを余裕を持って上回っている。ただし、Gorgon Pointプラットフォーム全体の最高値ではない。

■AMD Gorgon Point搭載：プラットフォームの実際の変更点

Ryzen AI 400（Gorgon Point）プラットフォームは、2026年1月のCESで発表され、2026年第1四半期後半からノートPCへの搭載が始まった。これはRyzen AI 300（Strix Point）プラットフォームを対象を絞って刷新したものであり、同じTSMCの4nmプロセスノード、同じZen 5およびZen 5cのCPUコアアーキテクチャ、同じRDNA 3.5統合型グラフィックスエンジン、そして同じXDNA 2 NPUアーキテクチャを採用している。

変更されたのは、クロック速度と、フラッグシップのHXチップにおけるNPU性能の小幅な向上である。G2a 14に搭載されるRyzen AI 7 450は、最大5.1GHzで動作する4つのフルサイズZen 5コアと、より低い周波数で動作する4つのコンパクトなZen 5cコアを組み合わせた4＋4のハイブリッド構成（計8コア）を採用している。前世代のStrix Point（Ryzen AI 7 350）からブーストクロックが100MHz向上したこともあり、Notebookcheckの測定では、HPが前モデルのG1a 14に搭載していた前世代チップと比較して、CPU性能が約17％向上している。

Ryzen AI 7 450のメモリサポートは最大LPDDR5X-8000 MT/sで、更新後のStrix Point世代と同じ上限である。つまり、このチップのグレードでは、G2a 14のメモリ帯域幅はG1a 14から向上していない。一方、HPはG2a 14でもDDR5 SO-DIMMスロットを維持している。メモリがはんだ付けされておらず、構成の変更やアップグレードが可能であることは、複数年にわたる端末のライフサイクルを管理する企業のITチームにとって実用的な利点となる。

Ryzen AI 7 450の統合型GPUは、最大3.1GHzで動作する8つのコンピュートユニット（CU）を備えた、RDNA 3.5設計の「Radeon 860M」である。RDNA 3.5はRDNA 3からの漸進的な進化であり、AMDが2026年に発売したデスクトップ向け単体GPUで採用されているRDNA 4アーキテクチャではない。ビデオ会議、プレゼンテーションの再生、リモートデスクトップの描画、簡単な写真確認といったビジネス用途であれば、Radeon 860Mで十分に対応できる。ただし、計算負荷の高いグラフィックス処理では、単体GPUや、HクラスのGorgon Pointチップに搭載される上位のRadeon 890M（16 CU）には及ばない。

これは堅実な漸進的進化といえる。現在Ryzen AI 300（Strix Point）搭載ノートPCを使用しているユーザーにとって、すぐにアップグレードするだけの技術的な理由は乏しい。Gorgon Point世代が最も魅力的なのは、2026年に新しいハードウェアを調達する予定があり、Copilot+認定を取得した筐体で現行世代のAMD製プロセッサを必要としている組織である。

■企業ユーザーにとってCopilot+ PC認定が意味するもの

HPはG2a 14をCopilot+ PCとして展開している。この認定はMicrosoftが定めたWindows 11搭載PCのハードウェアカテゴリーであり、デバイスのNPUが最低40 TOPSの性能を持ち、16GBのDDR5またはLPDDR5メモリと、256GBのSSDストレージを搭載していることが求められる。Ryzen AI 7 450の50 TOPSというNPU性能は、この40 TOPSの基準を25％上回っており、Microsoftの現在のオンデバイスAI機能をクラウド処理へ切り替えることなく実行できるだけの余裕がある。

Copilot+認定によって実際に利用可能になるのは、Windows Recall（画面上の操作履歴について、暗号化された検索可能なローカルインデックスを作成する機能）、完全にオフラインで動作するリアルタイム翻訳付きのライブキャプション、Windows Studio Effects（Webカメラにアクセスするあらゆるアプリで利用できる背景ぼかし、アイコンタクト補正、ノイズ抑制）、そして文脈に応じたAI操作を実行するClick to Doである。重要なのは、Copilot+認定の有無にかかわらず、MicrosoftのチャットボットアシスタントであるCopilot自体は依然としてインターネット接続を必要とする点だ。オンデバイス処理の対象となるのは上記の特定機能であり、対話型AIそのものではない。

40 TOPSの基準を基に本機を評価する企業の端末管理者は、Copilot+のワークロードに関する独立した分析において、主要な業務アプリと並行してAI機能を実行する場合、45 TOPS以上であれば継続的な動作が目に見えて滑らかになると示唆されている点を知っておくべきだ。Ryzen AI 7 450の50 TOPSという性能は、その水準を上回っている。

■筐体、ポート類、変更されていない仕様

HPは、前モデルのG1a 14から筐体デザインを踏襲している。G2a 14のアルミニウム筐体の重量は1.44kg（約3.2ポンド）で前モデルと同じであり、全SKUでRJ45有線LANポートをオプションとして選べる、数少ない14インチのエンタープライズ向けノートPCの一つとなっている。規制の厳しい環境で、端末を現在も有線ネットワークに接続して運用しているIT管理者にとって、現在の薄型筐体カテゴリーでこのポートが用意されていることには大きな意味がある。

標準的なポート構成には、2つのThunderbolt 4ポート、1つのUSB 3.2 Gen 2 Type-C（10Gbps）、1つのUSB 3.2 Gen 1 Type-A（5Gbps）、フルサイズのHDMI出力、3.5mmオーディオジャック、Kensingtonロックスロット、スマートカードリーダーが含まれる。スマートカードリーダーは、PIV/CAC認証が必須となる政府機関、防衛請負、医療、金融サービスなどの環境において特に重要である。

ディスプレイのオプションは、ベースとなるIPSパネルから、可変リフレッシュレートに対応した120Hz駆動の2.5K解像度（2560×1440）IPSディスプレイ、さらには周囲が明るい環境で作業するユーザー向けの800ニトのパネルまで用意されている。また、HPの統合型プライバシースクリーン「HP Sure View」も全ラインナップでオプションとして選択可能だ。キーを一度押すだけで視野角を物理的に狭め、オープンプランのオフィスや空港でののぞき見を防止できる。

ストレージは、確認済みの構成で最大1TBのNVMe SSDに対応し、メモリは最大64GBのDDR5を搭載できる。

■セキュリティ・アーキテクチャ：Wolf Pro SecurityとSure Start

HPはG2a 14を規制の厳しいエンタープライズ環境向けと位置づけており、中小企業の端末導入向けに事前設定されたエンドポイント保護スイート「Wolf Pro Security」を標準でバンドルしている。技術的により注目すべきセキュリティ機能は、ファームウェアレベルの攻撃経路に対処する「HP Sure Start」である。

HP Sure Startは、メインCPUからアーキテクチャ上分離された独立型のエンドポイントセキュリティコントローラーを通じて動作する、ハードウェアによって強制される自己修復型BIOS機構である。起動時にCPUがコードを実行する前に、Sure StartはBIOSコードを暗号学的に検証する。マルウェア、アップデートの失敗、意図的なファームウェアレベルの攻撃などによってBIOSが破損または改ざんされている場合、Sure Startはその不一致を検出し、専用チップ上に保管された正常なBIOSの保護コピーから復元する。重要なのは、この復元がオペレーティングシステム（OS）の再インストールの有無にかかわらず行われることだ。Sure Startの保護レイヤーにはOSレベルのソフトウェアからアクセスできず、削除することもできない。

これが重要なのは、ファームウェア攻撃がOSの再インストール後も残存し、ドライブを交換しても持続し、OSレイヤーよりも高い権限で動作できるため、従来から高度な攻撃者にとって魅力的な手段となってきたからだ。HPの自己修復型BIOSは、この種の攻撃にソフトウェアではなくハードウェアで対抗する仕組みである。

その他のセキュリティ機能には、パスワードレスのWindows Hello認証に対応するオプションの指紋リーダーや、Microsoft Endpoint Managerを通じた導入と端末管理に利用できるHP Manageability Integration Kitとの互換性が含まれる。

■価格：英国、ユーロ圏、米国

EliteBook 8 G2a 14は現在、英国、欧州、米国のHP直販ストアで販売されており、価格は以下の通りである。

英国：Ryzen AI 5 Pro 440、16GB RAM、512GB SSDを搭載したエントリー構成は1,449ポンド（約1,938ドル、約31.8万円、1ドル＝164円換算）から。

ユーロ圏：Ryzen AI 5 435を搭載した同等のベース構成は2,259ユーロ（約2,572ドル、約42.2万円、1ドル＝164円換算）から。Ryzen AI 7 450、32GB RAM、512GB SSD、800ニトのディスプレイパネルを搭載した上位構成は3,287ユーロ（約3,742ドル、約61.4万円、1ドル＝164円換算）となっている。

米国：HPは、Ryzen AI 7 450、64GB RAM、1TB SSDを搭載した最上位構成を5,872ドル（約96.3万円、1ドル＝164円換算）で掲載している。本記事執筆時点では、ベース構成の米国価格をHPは別途公表していない。参考までに、16インチのG2aは、Ryzen AI 5 Pro 440を搭載したモデルが海外で約1,799ドル（約29.5万円、1ドル＝164円換算）からとなっている。

■G2a 14を買うべきか、Zen 6を待つべきか、Intelを選ぶべきか

HPのAMD製プロセッサ搭載ラインナップには、同じGorgon Pointプラットフォームでより大きなディスプレイを求める購入者向けの16インチモデル「G2a 16」がある。また、Intel Panther Lakeプロセッサを搭載するIntel版の「EliteBook 8 G2i」も、13インチ、14インチ、16インチの各モデルが用意されている。IntelモデルはIntelのXe3クラスの統合型グラフィックスを備え、10～12基のXe3 GPUコアを搭載する構成ではIntel ArcクラスのiGPU性能を提供する。ITインフラがIntelのvPro管理エコシステムを中心に構築されている組織に適した選択肢だ。

AMD側では、G2a 14の同カテゴリーにおける主な競合はLenovoのThinkPadシリーズとDellのLatitudeシリーズであり、どちらも今回の調達サイクルでAMD搭載製品を刷新している。G2a 14におけるHPの差別化要因は、Sure Viewプライバシースクリーン、Wolf Pro Securityの統合、一部の構成に付帯する3年保証、そしてThunderbolt 4、フルサイズのHDMIポート、スマートカードリーダーを含む入出力端子の構成である。これらの機能は、14インチのエンタープライズ向けノートPCで必ずしも標準となっているわけではない。

率直なアップグレードの指針を示すなら、2025年後半にRyzen AI 300（Strix Point）搭載ノートPCを購入したユーザーには、買い替えを正当化する技術的な理由は乏しい。性能向上は確かにあるが、漸進的なものだ。AMDはすでにエンジニアリングサンプルでZen 6アーキテクチャを実演している。Zen 6のXDNA 3 NPUは100 TOPSを超えるとの未確認情報があり、これはRyzen AI 7 450の50 TOPSの2倍を超える。コンシューマー向けZen 6製品は、2027年のCESで登場すると予想されている。2026年の端末調達サイクルの途中にある組織は、G2a 14を今期におけるAMDの最上位クラスの選択肢として評価しつつ、エンタープライズ向けZen 6製品が登場した段階での計画的な刷新を検討すべきだろう。

■注目ポイントQ&A

●HP EliteBook 8 G2a 14のNPU性能は実際に何TOPSですか？

EliteBook 8 G2a 14で利用可能な最上位プロセッサであるRyzen AI 7 450は、XDNA 2 NPUで50 TOPSの性能を提供します。これはAMDの仕様とHPの欧州向け製品ページの両方で確認されています。AMDのGorgon Pointプラットフォームでよく言及される60 TOPSという数値は、G2a 14では選択できないRyzen AI 9 HX 475だけに該当します。50 TOPSでもMicrosoftのCopilot+ PC認定の最低基準である40 TOPSを余裕を持って上回っており、Recall、ライブキャプション、Windows Studio Effects、Click to DoなどのオンデバイスWindows AI機能を、クラウド処理へ切り替えることなく実行できます。

●2025年に購入したRyzen AI 300搭載ノートPCからHP EliteBook 8 G2a 14にアップグレードする価値はありますか？

ほとんどのユーザーにとって、現時点ではありません。Gorgon PointはStrix Pointの中間世代の刷新であり、同じZen 5 CPUアーキテクチャ、同じRDNA 3.5 iGPU、同じTSMCの4nmプロセスノードを採用しています。実質的な向上点は、約17％のCPU性能向上（Notebookcheckのベンチマーク比較による）と、100MHzのブーストクロック向上です。これらは確かな改善ですが、世代をまたぐほどの飛躍ではありません。コンシューマー向けZen 6製品は2027年のCESで登場すると予想されており、XDNA 3 NPUは100 TOPSを超える可能性があります。現在のRyzen AI 300搭載端末に満足している組織は、その世代を次回の刷新候補とすべきです。

●EliteBook 8 G2a 14のスマートカードリーダーは、企業ユーザーに何をもたらしますか？

スマートカードリーダーは、米国の連邦政府機関、防衛請負の現場、一部の医療ネットワーク、連邦政府のコンプライアンス義務を負う金融サービス企業で必須となる認証方式であるPIV（Personal Identity Verification）およびCAC（Common Access Card）に対応します。メーカーが筐体の薄型化を進めるなか、14インチのエンタープライズ向けノートPCにスマートカードリーダーを内蔵し、別途USBドングルを不要とする設計は、ますます珍しくなっています。規制の厳しい環境の調達チームにとっては、周辺機器への依存をなくし、エンドポイントポリシーを簡素化できる利点があります。

●EliteBook 8 G2a 14は、HPのIntel版EliteBook 8 G2iと比べてどうですか？

G2a 14（AMD）とG2i 14（Intel Panther Lake）は、同じ筐体と基本的なフォームファクターを共有していますが、プロセッサ、グラフィックス、エコシステムが異なります。AMDモデルのRadeon 860Mは、Intel Uシリーズチップの基本的なIntel Graphics Xe3構成よりも高い統合型GPU性能を提供し、iGPUで高速化されるクリエイティブ用途ではこの違いが重要になります。一方、IntelモデルはIntel vProの管理機能を利用でき、上位プロセッサ構成ではIntel Arcクラスの統合型グラフィックスを提供します。そのため、Intelのエンタープライズ管理基盤を標準としている組織に適しています。どちらのプラットフォームもCopilot+の40 TOPS認定基準を満たしています。選択は、組織の端末管理基盤がAMDとIntelのどちらに適しているか、また、実際のワークロードで統合型GPU性能とCPUクロック速度のどちらが制約になりやすいかによって決まります。

元記事: HP’s New AMD Business Laptop Is Available Globally: EliteBook 8 G2a 14 Delivers 50 TOPS NPU