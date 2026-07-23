静止衛星の補修時代が到来：DARPA開発のアームを備えた「MRV-1」打ち上げ、軌道上サービスの新機軸へ

ノースロップ・グラマン傘下のSpaceLogistics社が開発したロボット衛星整備機「MRV-1」が、SpaceXのファルコン9ロケットによって地球静止移行軌道へ打ち上げられた。米海軍研究研究所（NRL）とDARPA（国防高等研究計画局）が開発した高度なロボットアームを搭載し、ドッキング機能を想定していない既存の静止衛星にもアプローチして寿命延長ポッドを取り付けられる。10年間の稼働期間中に最大30機の静止衛星を整備する計画で、2027年からの本格運用に向けて12〜14か月かけた軌道上昇が始まった。

■ドッキング非対応の静止衛星にアプローチ：DARPAとNRLが開発した高度ロボットアーム

大型バンほどの大きさを持つ2本腕の宇宙機「MRV-1（Mission Robotic Vehicle-1）」が、2026年7月21日17時15分（米東部時間、日本時間7月22日6時15分）、フロリダ州ケープカナベラル宇宙軍基地の第40発射施設からSpaceXのファルコン9ロケットで打ち上げられた。発射から35分34秒後に軌道へ投入されたMRV-1には、すでに購入済みの「衛星用ジェットパック」とも呼ぶべき3基のポッドが同乗している。MRV-1は現在、静止軌道（GEO）への上昇を行っており、今後10年間にわたり、修復や接触を想定せずに設計された宇宙機への整備ミッションを展開する。

最大の技術的成果はまさにその点にある。現在運用中のすべての静止衛星は、誰かが物理的に到達することはないという前提で製造されている。しかし、MRV-1はそれらの衛星にアプローチできる。米海軍研究研究所（NRL）が長年かけて開発した長さ3メートル、7自由度を持つ2本のアームが、相手側のドッキング用インターフェースに依存せず、実時間で衛星構造を読み取りながら接近するためだ。

現在、静止軌道には500機以上の活発な衛星が存在する。MRV-1が計画通り機能すれば、約10年間の耐用年数の中で最大30機の衛星にサービスを提供できる見込みだ。

■衛星用ジェットパック「MEP」の経済合理性：新機打ち上げの数分の一で6年延長

MRV-1と同乗した3基のミッション拡張ポッド（MEP：Mission Extension Pod）のうち、2基は通信大手Intelsat社、1基はオーストラリアの事業者Optus社が打ち上げ前に契約・購入したものだ。Optus社は2009年に打ち上げられ、オーストラリアやニュージーランド向けに固定通信や直接放送を担当するKuバンド通信衛星「D3」に装着する目的で購入した。

各MEPの重量は400キログラムで、ホール効果推進器（ホールエフェクト・スラスタ）、キセノン推進剤、および相手衛星にボルトで固定された後に軌道保持を引き継ぐ制御電子機器という比較的シンプルなペイロードで構成されている。MEP単体にはランデブー用のハードウェアが搭載されておらず、単独で対象を探索・接近・結合することはできない。これは意図的な設計だ。

経済的なロジックは明快である。接近・捕獲・装着という全てのタスクを1台の共有MRVプラットフォームに担わせることで、SpaceLogistics社は各ポッドに高価な誘導・推進システムを個別に搭載するコストを削減した。キセノン推進器を備えた400キログラムのユニットがあれば、重量2,000キログラムの静止衛星の運用寿命を最長6年延長できる。代替となる新たな静止衛星の製造と打ち上げには通常2億〜4億ドル（約326億〜652億円、1ドル=163円換算）がかかるため、その数分の一の費用で6年の稼働期間を追加購入する価値は極めて高い。

MRV-1と3基のMEPは、化学ロケットではなくホール効果電気推進を使用するため、静止移行軌道（GTO）から静止軌道（GEO）に到達するまで約12〜14か月かかる。到着後、MRV-1はロボットアームでポッドを1基ずつ取り出し、割り当てられた衛星まで運搬して構造フレームに直接ボルト留めする。装着されたMEPがすべての軌道制御を引き継ぐことで、MRV-1は離脱して次の割り当てミッションへと向かうことができる。

■ホール効果推進器のトレードオフ：静止軌道到達に1年を要する理由

ホール効果推進器はキセノンガスをイオン化して非常に高い効率で加速・噴射するため、化学ロケットと比較して推進剤1キログラムあたりで得られる速度変化が極めて大きい。従来の化学推進システムと比較して、同等の軌道保持に必要な推進剤は約10分の1で済む。そのトレードオフが推力の大きさだ。発生する力はキロニュートンではなくミリニュートン単位にとどまるため、電気推進のみを使用する宇宙機は、数十時間で到達する化学ロケットの上段噴射とは異なり、数か月間連続噴射しながらGTOを渦状に外側へ進む必要がある。

このトレードオフこそが、MEPの概念を商業的に成立させている理由でもある。ホール効果推進器を採用した400キログラムのポッドは十分に小型かつ軽量であり、既存衛星の更新コストに対抗できる価格で製造・販売できる。同等の耐久性を持つ化学推進ポッドを作ろうとすれば重量は遥かに増大し、打ち上げ費用も相応に高騰する。1年の移動期間は、このビジネスモデルを機能させるために支払う代償なのだ。

なお、MRV-1自体は、燃料効率よりも推力の精度や応答性が重要となる近距離でのランデブー、接近操作、ドッキング操作には化学推進を使用し、長距離の軌道移動には電気推進を使用するというハイブリッド構造をとっている。

■非対応衛星を掴むロボットアーム：DARPAが投じた4.2億ドルの成果

この宇宙機の核となる技術的成果は、DARPA（米国防高等研究計画局）のRSGS（静止衛星ロボット整備）プログラムのもとで米海軍研究研究所が開発したロボットペイロードである。DARPAはこの能力を確立するため、RSGSプログラムに約4億2000万ドル（約684億6000万円、1ドル=163円換算）を投資した。

2本のアームは長さ3メートルで、3次元空間でグリッパーの位置と方向を決定するのに必要な6自由度に加え、もう1つの自由度（冗長自由度）を備えた7自由度を持つ。この追加された自由度により、人間の腕のような柔軟な姿勢変更が可能となり、複数の関節構成で同じ手先位置を再現できるため、障害物を回避したり、近接操作中にMRV本体との衝突を防いだりすることができる。

20台以上の状況把握カメラ、ライダー距離センサー、赤外線照準アレイにより、対象衛星の形状、位置、回転に関する継続的な情報がアームの制御システムに供給される。整備対象となる衛星側に特別なドッキングポートは不要であり、商業整備が現実的になる前に製造された既存のGEO衛星艦隊のほぼすべてが潜在顧客となる。

DARPAのRSGSプログラムマネージャーであるジェームズ・シューメーカー氏は、同システムについて「単なる技術実証を超えて、実用運用システムに極めて近いレベルにある」と語る。実証実験で終わることが多いDARPAのプロジェクトにおいて、商用レベルの製品に結びつくのは特筆すべき事例だ。

■6年間に及ぶドッキング実績を基礎に：MEVから使い回し可能なMRVへ

MRV-1は突如として登場したわけではなく、過去の実績の上に成り立っている。ノースロップ・グラマンの子会社SpaceLogisticsは、2020年2月25日、MEV-1（Mission Extension Vehicle-1）をIntelsat 901に結合させ、史上初の商業衛星間ドッキングを成功させた。続いて2021年4月にはMEV-2がIntelsat 10-02と運用軌道上で直接ドッキングし、5年間にわたる軌道保持機能を提供した。

MEV-1は2025年4月にIntelsat 901でのミッションを完了し、静止軌道における史上初の商用切り離し（アンドッキング）を行った後、2機目の顧客衛星へと再配置された。

これらの従来機とMRV-1の根本的な違いはアーキテクチャにある。MEV-1およびMEV-2は1機の顧客衛星に接続したまま永久に留まる形式であり、他の顧客を掛け持ちすることはできなかった。これに対してMRV-1は再利用可能なプラットフォームであり、MEPを1基取り付けると離脱して次のミッションへ飛行する。軌道上での10年間で最大30機の異なる衛星を整備できるこのマルチミッション能力が、業界全体の経済性を塗り替えようとしている。

■静止軌道のデブリ問題と地政学的インパクト

マルチミッション型ロボット整備機が静止軌道に存在する最も重大な意義は、打ち上げ発表ではあまり前面に出されない「宇宙デブリの能動的管理能力」にある。

大気減衰によって物体が徐々に落下・再突入する低軌道（LEO）とは異なり、静止軌道には自然な浄化メカニズムが存在しない。燃料が尽きて所定の位置から脱落した衛星は地球に落ちることなくGEO帯を無期限に漂流し、同じリング内の現役衛星に衝突リスクを与え続ける。ガイドラインでは運用終了前に「墓場軌道」へ退避させることが求められているが、遵守は不完全であり、基準策定前に打ち上げられた多くの衛星が制御不能のまま漂流している。

2024年10月には通信衛星Intelsat 33Eが異常を起こして軌道上で破砕し、GEOリング内に確認可能なデブリ群を発生させた。ウォーリック大学の研究者らは、静止軌道のデブリ環境を「潜在的な地雷原」と表現しており、破片が蓄積しても排除されない現状の危険性を指摘している。

MRV-1自体が直接デブリを清掃するわけではないが、2025年にMEV-1がIntelsat 901を墓場軌道へ誘導したように、物理的に衛星を移動させる能力はデブリ対策にも転用できる。MEPを設置するロボットアーム技術は、燃料が尽きた衛星や故障した衛星を作動軌道から遠ざける操縦にも活用可能だ。DARPAや米政府が過去10年間に20億ドル（約3,260億円、1ドル=163円換算）以上を投資して推進してきたこのデュアルユース（軍民両用）能力こそが、MRV-1の登場に単なる民間顧客への対応以上の価値を与えている。

さらに、このミッションは地政学的な文脈とも切り離せない。2025年7月、中国の静止衛星「実践25号（Shijian-25）」が、かつて燃料切れとなった「実践21号」とドッキングし、静止軌道上で初とされる衛星間推進剤補給を実施した。これを受けて米宇宙軍のステファン・ホワイティング大将は翌月「軌道上ガソリンスタンド」の必要性を提唱。SpaceLogistics社も、MRVが運用可能になり次第、米宇宙軍が有償顧客になる予定であることを確認しており、安全保障上の要請が開発を後押ししている。

■使い捨てとなったファルコン9と今後の展望

MRV-1を静止移行軌道へ送り届けたファルコン9の第一段ブースター（B1069、32回目の最終飛行）は、意図的に回収されなかった。3,000キログラムのMRV-1と3基の400キログラムMEPを合わせた重量をGTOへ投入するために必要なエネルギーが大きく、着陸噴射用の推進剤を残せなかったため、着陸脚を取り外した状態で海洋へ落下させた。これはファルコン9全体で669回目、2026年に入って86回目のミッションとなった。

現在、MRV-1と3基のMEPは静止移行軌道にあり、各自のホール効果推進器を使用して独立して静止軌道（赤道上空35,786キロメートル）を目指している。この上昇工程には約12〜14か月がかかり、実際の衛星整備サービス開始は2027年となる予定だ。

移動期間中、ノースロップ・グラマンの地上運用チームは、宇宙からの生データをもとに地上テストで作成したアームモデルの校正を行う。SpaceLogistics社長のロブ・ホーグ氏は「私たちはこれまで存在しなかった宇宙インフラを構築しようとしている」と語る。

2025年に21億8,000万ドル（約3,553億円）規模と推計され、2030年までに52億3,000万ドル（約8,525億円、1ドル=163円換算）に達すると予測される軌道上サービス市場が、この試みの行方に注目している。

■注目ポイントQ&A

●MRV-1のロボットアームは、修復用に設計されていない衛星をどのように整備するのですか？

米海軍研究研究所が開発したアームは、マシンビジョン、ライダー距離センサー、赤外線照準システムを併用し、対象衛星の構造や回転をリアルタイムで把握・計測します。ドッキングポートがない既存の静止衛星であっても、数ミリメートル単位の精度で外部フレームにミッション拡張ポッド（MEP）を直接ボルト固定することが可能です。

●ロケット打ち上げは数分で完了したのに、なぜ静止軌道への到達に1年もかかるのですか？

MRV-1とポッドが採用しているホール効果推進器（電気推進）は、化学ロケットに比べて極めて高い燃料効率を持つ反面、推力が非常に小さいためです。推進剤の重量を抑えて低コスト化を実現する代わりに、静止移行軌道から目標とする静止軌道へ数か月かけて徐々に外側へ旋回しながら移動する方式をとっています。

●MRV-1は静止軌道で深刻化する宇宙デブリ問題の解決に貢献できますか？

直接的なデブリ清掃機ではありませんが、大きな効果が期待できます。大気による減衰がない静止軌道では、燃料切れの衛星が永久に残留して衝突リスクとなります。MRV-1のロボットアームと推進力を使えば、制御不能になった衛星を安全な「墓場軌道」へ移動させ、作動軌道上のリスクを低減させることができます。

●MRV-1のサービスは誰が利用できますか？また、今後の予約状況はどうなっていますか？

商用・政府機関を問わず、静止軌道を周回する衛星オペレーターが利用可能です。今回の初飛行で搭載された3基のポッド（MEP）はすでにIntelsat社とOptus社が購入済みです。2027年後半にこれら初期ポッドの設置を終えた後、衛星点検や修復、ハードウェア交換などの拡張サービスについて新たな顧客との協議が始まる予定です。

元記事: Robotic GEO Servicer MRV-1 Reaches Orbit: DARPA Arms Can Fix Any GEO Satellite