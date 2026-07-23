*08:39JST 前場に注目すべき3つのポイント～半導体株の動向に注意が必要～

23日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。

■半導体株の動向に注意が必要

■オービック、1Q営業利益 15.7％増 248億円

■LINEヤフー＜4689＞中小支援で専門組織、ミニアプリ提供

■半導体株の動向に注意が必要

23日の日本株市場は買い先行で始まった後は、引き続き半導体株の戻りをにらみながらの相場展開になりそうだ。22日の米国市場はNYダウが6ドル安、ナスダックは146ポイント安だった。トランプ米大統領がホルムズ海峡を航行する船舶をイランが攻撃した場合、イランのインフラを破壊すると自身のSNSに投稿。イラン情勢を巡る不透明感からWTI原油先物価格は1バレル＝86ドル台に上昇したことが重荷になった。また、大型テック企業の決算発表を控えていたことも持ち高調整の売りに向かわせた。シカゴ日経225先物は大阪比330円高の66400円。円相場は1ドル＝163円10銭台で推移。



日経平均株価は、シカゴ先物にサヤ寄せする形で買いが先行して始まることになりそうだ。日経225先物はナイトセッションで65640円まで売られる場面もみられたが、米国市場の取引開始後は買い優勢の流れとなり、一時66720円まで買われた。ただ、ボリンジャーバンドの-1σ（66790円）に抑えられる形になり、日中比260円高の66330円で終えている。



米国では主要企業の決算発表が本格化するなか、取引終了後に決算を発表したIBMは小幅に下落しているほか、アルファベットやテスラ、テキサスインスツルメンツも弱い値動きで推移していることもあり、買い一巡後は不安定な値動きになりやすく、先物主導で戻り待ち狙いの売りが入りやすいだろう。また、昨日はキオクシアHD＜285A＞、東京エレクトロン＜8035＞、ソフトバンクG＜9984＞、アドバンテスト＜6857＞など、指数インパクトの大きい半導体やAI関連株が買い先行で始まったものの、午後には下落に転じる銘柄もあった。

半導体やAI関連株の値動きには先回り的に先物の売買に向かわせやすく、これがインデックスに絡んだ商いにつながるため、本日も半導体株の動向に注意が必要であろう。半導体株が軟化する局面では景気敏感株や消費関連株などにシフトしやすい面はありそうだが、原油先物価格が上昇しているなかでは、明確な資金シフトは起こりにくいだろう。資源株の一角や決算を手掛かりとして個別対応になりそうだ。なお、昨夕決算を発表したところでは、オービーシステム＜5576＞、ブロンコB＜3091＞、三井松島HD＜1518＞、オービック＜4684＞などが注目される。

■オービック、1Q営業利益 15.7％増 248億円

オービック＜4684＞が発表した2027年3月期第1四半期の連結業績は、売上高が前年同期比13.2％増の366億9800万円、営業利益は同15.7％増の248億6000万円だった。システムサポート事業においては、クラウドソリューションを中心に、ソフトウェアの「運用支援・保守サービス等」が好調に推移した。システムインテグレーション事業において、付加価値の高い「OBIC7シリーズ」のシステム構築売上が堅調に推移。2027年3月期の連結業績は、売上高が前期比10％増の1487億円、営業利益は同10.3%増の980億円を計画を据え置き。

■前場の注目材料

強気材料

・SOX指数は上昇（12410.66、+54.50）

・シカゴ日経225先物は上昇（66400、+330）

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

・安川電機＜6506＞会長兼社長・小笠原浩氏、AIロボティクス加速

・LINEヤフー＜4689＞中小支援で専門組織、ミニアプリ提供

・アドバンテスト＜6857＞半導体検査装置、光電融合デバイス照準、AI向け低消費電力通信支える

・SOMPO HD＜8630＞ブラジル損保を買収、企業向け保険強化

・三菱電機＜6503＞工場自動化にAI融合、ソニーセミコンダクタソリューションズと新会社設立

・NTN＜6472＞仏子会社の新本社開設

・新コスモス電機＜6824＞山善、一酸化炭素点検が容易に、日本製アラーム

・JFE HD＜5411＞JFEエンジ、欧でゴミ発電メンテ

・KDDI＜9433＞電波圏外でドローン飛行、制御にスターリンク

・パナソニックHD＜6752＞パナコネクト、医療機関向け顔認証カードリーダー、保険証確認機能内蔵

・ダイセル＜4202＞ナノダイヤでCO2還元、28年度に実証設備

・INPEX＜1605＞CO2貯留の評価井試掘、九十九里沖で今月末

・コニカミノルタ＜4902＞X線動態解析×AI診断、来年ベトナムで実証

・NANKAI<9044>次世代車両で物流施設連携、三菱地所などと、三大都市圏結ぶ

・JCRファーマ<4552>UAEでハンター症薬、承認取得

・ロート製薬<4527>イーダームと、ヘアケア製品で契約

・東和薬品<4553>空気中のNO2、ニトロソアミン類混入要因に、解明



☆前場のイベントスケジュール

＜国内＞

・10:10 国債買い入れオペ(残存1-3年、残存5-10年、残存10-25年)(日本銀行)

＜海外＞

・10:30 豪・失業率(6月) 予想4.4％ 前回4.4％

・20:00 トルコ・中央銀行が政策金利発表 予想37.00％ 前回37.00％

・21:15 欧・欧州中央銀行(ECB)が政策金利発表、ラガルド総裁が記者会見 予想2.40％ 前回2.40％

・21:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 予想21.4万件 前回20.8万件《YY》