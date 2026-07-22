折りたたみ式「iPhone Ultra」の布石か？ iOS 27ベータ4から2つのバッテリーを制御するコードが発見される

Appleが開発者向けにリリースした「iOS 27 Beta 4」から、iPhone史上初となる「複数のバッテリー」を制御するためのコードが発見された。これは、2026年9月のイベントで発表が噂されている折りたたみ式「iPhone Ultra（仮称）」の存在を強く裏付けるものとみられている。ただし、現時点でAppleからの公式発表はなく、スペックや発売時期については不確実な情報も含まれている。

■iOS 27 Beta 4から発見された「複数バッテリー」の記述

Appleが開発者向けにリリースした最新のソフトウェアから、見過ごすことのできない重要な手がかりが見つかった。Macworldの報道によると、2026年7月20日に登録デベロッパー向けに配信された「iOS 27 Beta 4」のバッテリー状態（Battery Health）モジュール内に、iPhoneの歴史上初めて、複数形である「batteries（バッテリー群）」を指す文字列が含まれていることが明らかになった。

この発見をもたらしたのは、MacworldのジャーナリストであるFilipe Espósito氏だ。現在販売されているApple製品の中に、この複数形の文字列をトリガーするデバイスは存在しない。そのため、このコードが意味する唯一の合理的な説明は、2つのバッテリーセルを搭載したデバイスの存在であり、Appleのロードマップ上でそれに該当するのは、2026年9月のイベントでデビューが期待されている折りたたみ式の「iPhone Ultra」のみであるとみられている。

iOS 27では、6月8日にリリースされた最初の開発者向けベータ版（Beta 1）の段階から、折りたたみ状態やヒンジ角度の検出に関するコードが含まれていた。今回のBeta 4で追加されたバッテリー関連のコードは、これらの折りたたみデバイス向け機能の延長線上にあるものと考えられている。発表を数週間後に控えたこの時期のコード追加は、単なる実験ではなく、実機リリースに向けた具体的な準備である可能性が高い。

■個別認証による修理コストへの影響

今回発見されたコードには、単に2つのバッテリーを追跡するだけでなく、それらを個別に認証していることを示す詳細が含まれている。新たに見つかった文字列の中には、「one of the batteries could not be verified as a genuine Apple battery（バッテリーの1つがApple純正品であることを確認できませんでした）」という警告文が存在する。

これは、Appleがセルフサービス・リペア・プログラムを通じてシングルセルのiPhoneに導入した部品検証システムを反映したものだが、決定的な違いがある。2つのセルを持ち、それぞれを個別に認証するデバイスでは、部品のペアリング依存関係が2つ存在することになる。つまり、1,999ドル（約32万5,800円、1ドル=163円換算）という高額なiPhone Ultraを購入したユーザーは、将来的にどちらかのバッテリーを交換する際、2つの独立した「純正品要件」に直面する可能性がある。

これが実際の修理コストにどのように影響するかは、Appleが個別のセル交換（1つずつの交換）を認めるか、あるいは2つのセルを1つのユニットとして同時に交換することを義務付けるかによって異なる。ただし、コード内に「one of the batteries（バッテリーの1つ）」という単数形の表現が使われていることから、システム自体は少なくともどちらのセルが劣化・故障しているかを識別し、特定する能力を備えているとみられる。iClarifiedの分析によると、これが実際のサービス価格にどのように反映されるかは、現時点では未確認である。

■折りたたみスマホに2つのバッテリーが必要な理由

ブック型の折りたたみスマートフォンにおいて、デュアルセル（2つのバッテリー）設計は珍しいものではなく、むしろエンジニアリング上の必須要件である。デバイスが中央のヒンジに沿って半分に折れ曲がる構造上、内部の筐体は2つの独立したコンパートメントに分割される。ヒンジ部分をまたぐような単一のバッテリーを配置することは、スペースの制約や機械的なストレスの観点から実用的ではない。そのため、それぞれの筐体に専用のセルを配置し、パワー管理ICによってそれらを統合・制御する手法が一般的となっている。

SamsungやGoogleをはじめとする折りたたみスマホメーカーは、このアーキテクチャを標準的に採用している。例えば、Samsung Galaxy Z Fold 7は2つのセルで合計4,400mAhのバッテリーを搭載しており、Google Pixel 10 Pro Foldは5,015mAhを搭載している。

9to5Macが報じたDigital Chat Stationのリーク情報によると、Appleのサプライヤーが規制当局に登録したiPhone Ultra用とみられる2つのセルの容量は、それぞれ1,921mAhと2,962mAh（合計で最小4,883mAh）であるという。最終的な公称容量は、製造上の許容誤差を考慮すると4,800mAhから5,000mAhの間になると予測されている。

2つのセルの容量が非対称（1,921mAhと2,962mAh）である理由は、筐体設計によるものとみられる。ヒンジ機構が収まる側の筐体は、ディスプレイが支配的なもう一方の筐体に比べて内部容積が小さくなるため、ヒンジ側に容量の小さいセルが配置される。これは他の折りたたみメーカーも採用している構造的ロジックだ。

なお、初期の噂ではiPhone Ultraの合計容量は5,400mAhから5,800mAhになると予想されていた。今回の4,883mAhという数値はそれよりも減少しているが、これはAppleが採用した液体金属ヒンジや専用のベーパーチャンバー冷却システムが、想定以上に内部容積を消費したためであると考えられている。

■噂される「iPhone Ultra」のスペック予測

これまでのサプライチェーンのリークやアナリストの調査、規制当局への申請情報から、iPhone Ultraの予想スペックが浮かび上がっている。

アナリストのMing-Chi Kuo氏の調査によると、同デバイスは開いた状態で約7.8インチ（一部情報では7.7インチ）のメインOLEDディスプレイ、閉じた状態で5.5インチのカバーディスプレイを搭載するとみられている。メインディスプレイの解像度は2,713×1,920、アスペクト比はiPadと同じ4:3で、120HzのLTPO駆動に対応する。厚さは開いた状態で4.5mm〜4.8mm、閉じた状態で約9mm〜9.5mmと、極めて薄型に設計されていると報じられている。

折りたたみスマホで最も注目される「画面の折り目（クリース）」について、Appleは深さ0.15mm未満を目指しているとされる。これはSamsung Galaxy Z Fold 7の約0.7mmと比較して大幅に浅い。この仕様は、30マイクロメートル未満の極薄ガラス（UTG）や、ヒートシンクとしても機能する3Dプリント製の液体金属ヒンジ、特殊な柔軟性接着剤の組み合わせによって実現されるという。パネルの生産については、Samsung DisplayがAppleからOLEDパネルのモジュール生産開始の承認を得たと報じられており、カバーディスプレイにはM16 OLED、メインディスプレイにはM14 OLEDが採用される見込みだ。

プロセッサには、TSMCの2nmプロセス（N2）で製造される「A20 Pro」チップが搭載され、12GBのLPDDR5X RAMが組み合わされると予想されている。A20 Proは前世代に比べて約20%電力効率が向上するとみられており、バッテリー容量の制限をカバーする役割を果たす。

一方で、薄型化の代償としてFace IDは非搭載になるとみられている。その代わりに、電源ボタンに統合された側面Touch IDセンサーが採用される見込みだ。Face IDに必要なTrueDepthカメラシステム（ドットプロジェクタや赤外線カメラなど）を搭載するためのベゼルスペースを、極薄の折りたたみ設計では確保できないためである。これが事実であれば、2022年のiPhone SE（第3世代）以来のFace ID非搭載iPhoneとなる。

■発売時期と価格、初期モデルのリスク

Ming-Chi Kuo氏の予測によると、iPhone Ultraの発売スケジュールは2017年の「iPhone X」のパターンを踏襲する可能性がある。つまり、9月のイベントで通常のラインナップと同時に発表されるものの、予約開始は10月、発売は11月にずれ込むというシナリオだ。同氏の調査では、2026年第3四半期末までに用意できる生産台数は100万台未満にとどまるとされており、同期間に2,000万〜2,200万台が予定されているiPhone 18 ProおよびPro Maxと比べて極めて希少な存在になる。発売日に手に入れることは非常に困難であると予想される。

価格は256GBモデルで1,999ドル（約32万5,800円）からとみられ、AppleのiPhone史上最も高額なモデルとなる。また、SellCellのリセール価値分析によると、2,000ドル（約32万6,000円）の折りたたみiPhoneは、既存の折りたたみスマホの減価償却トレンドに基づくと、発売後12ヶ月以内に約1,292ドル（約21万600円）価値が下落する可能性があると指摘されている。第1世代のハードウェアには常に初期不良や設計上のリスクが伴うため、慎重な判断が必要となるだろう。

なお、折りたたみ形状にこだわらないユーザーにとっては、9月のイベントで発表され、9月18日に発売が予定されている「iPhone 18 Pro」および「iPhone 18 Pro Max」が、供給制限のない確実なフラッグシップの選択肢となる。

■iOS 27 Beta 4におけるその他の変更点

Beta 4では複数バッテリーのコードが大きな話題となったが、それ以外にも多くの実用的なアップデートが含まれている。

まず、Beta 3で発生していた、Dynamic Islandやホーム画面のスワイプからSiriを起動した際にビジュアルエフェクトのレンダリングが崩れるバグが修正された。また、Siriの起動時には新しいスプラッシュ画面が表示され、初めて利用するユーザー向けに機能が紹介されるようになっている。

アクセシビリティ設定には「Always Show Request（常にリクエストを表示）」トグルが追加され、ユーザーがSiriに話しかけた内容がリアルタイムで画面上にテキスト表示されるようになった。Apple TVアプリには「次のエピソードを自動ダウンロード」機能が追加され、視聴中のシリーズの次の2エピソードを自動でキャッシュし、見終わったエピソードを自動削除する設定が可能になった。

さらに、カメラ設定には新しい「ProRes Log 2」録画フォーマットが追加され、従来のLogよりも広いダイナミックレンジを保持できるようになり、カラーグレーディングの柔軟性が向上した。Wi-Fiアシスト機能はネットワーク個別にオン/オフを切り替えられるようになり、コントロールセンターのAirPodsコントロールも再設計され、アダプティブオーディオの設定に直接アクセスできるようになった。なお、Beta 3で導入された、通知センターを引き下げた際に壁紙の被写体が切り抜かれて表示されるアニメーション機能は、Beta 4で削除されている。

■注目ポイントQ&A

●iOS 27 Beta 4の複数バッテリーに関するコードは何を意味していますか？

Appleが2つの独立したバッテリーセルを搭載するデバイス（折りたたみ式iPhone Ultraとみられる）のサポートを準備している強い証拠です。ベータ版ソフトウェアにこのような具体的なコードやエラーメッセージが含まれている場合、それは単なる実験ではなく、実際にリリース予定のハードウェアに向けた準備である可能性が極めて高いと考えられています。

●iPhone Ultraのバッテリー容量は他の折りたたみスマホと比べてどうですか？

リーク情報によると、iPhone Ultraの2つのセルの合計容量は最小4,883mAh（1,921mAhと2,962mAh）とされており、Samsung Galaxy Z Fold 7（4,400mAh）より大きく、Google Pixel 10 Pro Fold（5,015mAh）よりわずかに小さい容量になります。当初噂されていた5,400mAh〜5,800mAhという予測からは、筐体の薄型化や冷却システムのスペース確保のために下方修正されたとみられています。

●バッテリーが1つ故障した場合、両方の交換が必要になりますか？

コードの記述からは個別の診断が可能であることが示唆されていますが、Appleが個別のセル交換を認めるか、ユニット全体での交換を義務付けるかは現時点では未確認です。ただし、2つのセルを個別に認証するシステムであるため、修理時に2つの独立した純正品認証が必要になり、長期的な維持コストに影響を与える可能性があります。

●iPhone Ultraはいつ発表され、いつ購入できるようになりますか？

2026年9月8日〜9日頃のイベントで発表されると予想されていますが、初期の供給量は非常に限られており（100万台未満）、実際の発売は10月〜11月にずれ込む可能性があるとアナリストは予測しています。そのため、発表後すぐに予約を行わなければ、手元に届くまで数週間から数ヶ月待つことになる可能性があります。

元記事: iOS 27 Beta 4 Hides Dual-Battery Code Pointing Directly at iPhone Ultra