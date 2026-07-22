NVIDIA、Windows Arm向けCUDAを初提供　「RTX Spark」向け開発者プレビュー版を公開

NVIDIAは、Windows Arm64にネイティブ対応した「CUDA Toolkit 13.4」の開発者プレビュー版をリリースした。これにより、これまでWindows on Armプラットフォームで動作しなかったPyTorchやTensorRTなどの主要なAI・科学技術計算スタックが、ネイティブ環境で実行可能になる。今秋に発売が予定されている同社の次世代SoC「RTX Spark」搭載デバイスの登場に先駆け、開発環境の整備を急ぐ構えだ。

■Windows Arm64へのネイティブ対応とエコシステムへの影響

NVIDIAは、「CUDA Toolkit 13.4」の開発者プレビュー版をリリースした。これにより、同社としては初となる、Windows Arm64をネイティブターゲットとする公式のCUDA開発パッケージの提供が開始された。このリリースは、これまでAIや科学技術計算のエコシステムにおいてWindows on Armプラットフォームが実質的に存在感を示せなかったギャップを埋めるものである。PyTorch、TensorRT、cuDNN、RAPIDSなど、CUDAに依存する主要なAIスタックの多くは、これまでWindows Armマシン上で動作させる手段がなかった。

このギャップの解消は、単なる利便性の向上にとどまらない。CUDAはNVIDIA独自の並行計算プラットフォームであり、世界のAI開発や推論ワークロードの大部分において排他的な基盤となっている。AMDのROCmやIntelのOneAPIといった代替手段も存在するが、圧倒的多数 of AIフレームワークはデフォルトでCUDAをサポートしている。CUDAをWindows Arm64に拡張することで、NVIDIAは機能の欠落を補うだけでなく、これまで存在感のなかったWindowsデバイスのカテゴリに、独自のソフトウェアによる「堀（モート）」を築こうとしている。今秋登場予定の「RTX Spark」を搭載したノートPCやミニPCは、回避策（ワークアラウンド）なしでこのソフトウェアスタックを実行できる唯一のWindows on Armマシンとなる見込みだ。これは単なるツールキットのリリースではなく、エコシステムにおける戦略的な位置づけを狙った動きと言える。

■今すぐ利用可能な2つのビルドパス

CUDA Toolkit 13.4により、開発者はWindows Arm64向けのCUDAアプリケーションを構築するための、即座に利用可能な2つのルートを選択できる。

1つ目は、完全にネイティブなArm64ビルドである。Windows Arm64マシン上で直接CUDAアプリケーションをコンパイルし、NVIDIAのLLVMベースのC/C++コンパイラ「NVCC」を使用してArm64命令セットをターゲットにすることで、エミュレーションレイヤーなしで動作するコードを生成する。2つ目はクロスコンパイルである。既存のツールキットを使用し、従来のx86-64 WindowsマシンからWindows Arm64用のCUDAバイナリをビルドできる。これにより、開発者は手元のデスクトップ環境から新しいアーキテクチャ向けの出力を生成可能となる。

NVIDIAは、CUDAヘッダー、インポートライブラリ、ランタイムコンポーネント、および完全なアプリケーションビルドに必要なリンクライブラリを含む、ローカルのWindows Arm64インストーラーとバイナリアーカイブを提供している。このツールキットには、NVCC 13.4.46、Nsight Compute、Nsight Systems、cuBLAS 13.7.0、cuFFT、cuRAND、cuSOLVER、cuSPARSE、NPPなど、他プラットフォームで提供されているものと同じコアライブラリセットが含まれている。

また、混在したコードベースを持つ開発者向けに、3つ目の中間的なパスとして「Arm64EC（Emulation Compatible）」も明示的にサポートされている。Arm64ECは、ネイティブのArm64コードとエミュレートされたx64コードを同一プロセス内で実行し、共有ABIを介して通信できるようにする技術である。これにより、開発者はアプリケーションを段階的に移行させることが可能になる。CUDAで加速された処理パスはネイティブで実行しつつ、レガシーなx64コンポーネントはWindowsの「Prism」エミュレーションレイヤーを介して動作させるハイブリッドビルドを出荷し、完全な移植を段階的に進めることができる。

■ドライバー提供モデルの変更

CUDA Toolkit 13.4は、NVIDIAが開発者向けツールを提供する構造的な変更も示しており、開発者はインストール前にこれを理解しておく必要がある。

本バージョン以降、Linux環境ではGPUドライバーがCUDA Toolkitに同梱されなくなり、スタンドアロンの「Developer Driver（R616以降）」として個別に提供される。Windows環境では、この分離はCUDA 13.1から先行して行われていたが、Linuxでの変更は13.4からとなる。プレビュー版ドライバー（バージョン616.00）は、すでにNVIDIA Developerポータルで公開されており、当初はMicrosoftの「Surface RTX Dev Box」ハードウェアを主なターゲットとしている。

実務上の注意点として、開発者は標準のCUDA Toolkitインストーラーを実行するだけでは、動作するGPU環境を構築できない。CUDA 13.4の機能や、新たに有効化されたWindows Arm64プラットフォームを利用するには、R616シリーズのDeveloper Driver（バージョン616.00以降）を別途ダウンロードしてインストールする必要がある。既存のCUDA 13.xアプリケーションは、CUDAのマイナーバージョン互換性により、バージョン580以上のドライバーであれば引き続き動作するが、新しいプラットフォーム固有の機能を利用するにはR616シリーズが必要となる。

■次世代SoC「RTX Spark」の仕様

CUDA 13.4のリリースは、NVIDIAのCEOであるジェンスン・フアン氏が2026年6月1日に台北で開催された「Computex 2026」の基調講演で発表した「RTX Spark」の製品ロードマップに直接連動している。

RTX Sparkは、TSMCの3ナノメートル（nm）プロセスで製造される2チップレット構成のシステム・オン・チップ（SoC）である。Blackwellアーキテクチャを採用したGPUダイは、デスクトップ向けの「GeForce RTX 5070」と同じシェーダー数である48基のストリーミングマルチプロセッサ（SM）にわたる6,144基 of CUDAコアを搭載し、FP4（4ビット浮動小数点）精度をサポートする第5世代Tensorコアも備えている。MediaTekが設計したCPUダイには、ハイエンドのモバイル向けシリコンをPCワークロード向けにスケールアップした20基のArmコア（高性能コア「Cortex-X925」が10基、高効率コア「Cortex-A725」が10基）が搭載されている。

これら2つのダイは、NVIDIAの「NVLink-C2C」チップ間インターコネクトを介して接続され、CPUとGPUの間で双方向600 GB/sの帯域幅を実現している。これはPCIe Gen 5の双方向帯域幅の約5倍に相当する。このコヒーレントなインターコネクトにより、CPUとGPUが同じメモリ・アドレス空間を直接共有できるようになり、ユニファイドメモリ設計のアーキテクチャ的基盤となっている。

ユニファイドメモリプールは最大128GBのLPDDR5Xに達し、メモリサブシステムはチップに対して約300 GB/sの帯域幅を提供する。ここで、これら2つの数値の違いに注意する必要がある。600 GB/sはNVLink-C2Cを介してCPUとGPUのダイ間でデータが移動する速度を示し、300 GB/sは物理的なLPDDR5Xメモリチップからデータをストリーミングする速度を示している。メモリ帯域幅がボトルネックとなりやすい大規模言語モデル（LLM）の推論ワークロードにおいては、この300 GB/sの数値がトークン生成速度を左右することになる。NVIDIAは同プラットフォームのAI演算性能を1ペタFLOPSと評価しているが、この数値はFP4精度かつスパース性（Sparsity）を有効にした場合のものであり、持続的な一般計算性能ではなく、理論上の最大値（ベストケース）である。

NVIDIAは、128GBのメモリプールにより、クラウドでの推論に依存することなく、最大1,200億パラメータのローカルAI推論モデルを実行可能であると主張している（これはノートPC向けSKUの数値）。同じ「GB10」ダイを使用するデスクトップ向けの「DGX Spark」モジュールでは、フル構成の128GBにおいて2,000億パラメータのモデルをターゲットにしている。

RTX Sparkシステムは、2026年秋にプレミアムノートPCやコンパクトなデスクトップミニPCとして出荷される見込みであり、ASUS、Dell、HP、Lenovo、MSIなどのOEMパートナーが参画を表明している。また、MicrosoftはRTX Spark向けに特化したWindows 11のカーネルレベルの最適化を行っている（この変更はQualcommのSnapdragonプラットフォームには適用されていない）。さらに、カーネルレベルのサンドボックス、YAMLポリシーエンジン、クラウドモデルへの送信前に個人特定情報（PII）をマスクするプライバシールーターなどを提供する、プレ1.0バージョンのエージェント型AIランタイム「OpenShell」を共同開発している。

■プラットフォーム立ち上げ順序の反転

小売向けのRTX Sparkハードウェアが発売される前に、CUDAツールキットと開発者向けドライバーを出荷するというNVIDIAの決定は、一般的なプラットフォーム立ち上げの順序を意図的に反転させたものであり、このリリースの構成意図を理解する上で重要である。

歴史的に、新しいプロセッサプラットフォームは予測可能なプロセスをたどってきた。まずハードウェアが出荷され、数週間または数ヶ月後にドライバーが提供され、最後に開発者向けツールが到着する。そのため、初期のユーザーは不十分な体験を強いられることが多かった。Windows on Armのこれまでの苦難の歴史は、まさにこの失敗パターンの繰り返しであり、ハードウェアがユーザーの手に渡る前にソフトウェアエコシステムのギャップが解消されていなかったことに起因している。

CUDA 13.4において、NVIDIAはこの順序を圧縮している。同社のガイダンスによると、開発者は移植を開始するためにRTX Sparkハードウェアを必要としない。Surface Pro XやSnapdragon X Elite搭載ノートPCなど、既存のWindows on Arm開発システムを使用して、サードパーティ製依存関係のArm64互換性を監査し、ネイティブArm64またはArm64ECのビルド手法を選択し、RTX Sparkデバイスが出荷される前にビルドを検証することが可能である。R616.00プレビュー版ドライバーは、互換性のあるディスプレイを備えたWindows on Armマシンをすでに所有している開発者向けに、GPUテスト機能を提供する。

■競合プラットフォームとの比較

RTX Sparkは、Qualcommの「Snapdragon X Elite」および「X2 Elite」が約2年間にわたり開拓してきた市場に参入することになる。競争環境はワークロードのカテゴリによって異なる。

GPU計算およびAI推論において、RTX Sparkの優位性は構造的なものである。DLSS 4.5をサポートするRTXグラフィックス、CUDA、そしてFP4において1,000 TOPSを超えるAI性能を備えており、これに対しQualcommのNPUは約80 TOPS、AppleのNeural Engineは38 TOPSにとどまる。AdobeがPhotoshopとPremiere ProをRTX Spark上でネイティブに動作させるために再構築していることは、クリエイティブプロフェッショナルのワークロードがこのプラットフォームを中心に設計されつつあることを示している。

一方、CPUのシングルコア性能における優位性はそれほど明確ではない。Snapdragon X2 Elite Extremeに搭載されているQualcomm独自の「Oryon Gen 3」コアは、いくつかのシングルコアベンチマークでAppleの「M4 Pro」に匹敵するが、MediaTekと共同設計されたRTX SparkのCortex-X925ベースのCPUタイルは、まだ出荷製品での検証が行われていない。また、AppleのMシリーズチップはメモリ帯域幅において優位性を持っており、「M4 Max」は約546 GB/sのメモリ帯域幅を提供するのに対し、RTX Sparkは300 GB/sである。これは、RTX Sparkの方が総メモリ容量が多いとしても、大規模言語モデルのトークン生成速度においては重要な要素となる。

さらに、RTX Sparkを含むすべてのWindows on Armプラットフォームに共通する制限として、OSがカーネルモードドライバーをエミュレートできない点が挙げられる。これは、カーネルレベルのアンチチートソフトウェアに依存するゲームやアプリケーションは、GPUの性能に関わらず一切動作しない可能性があることを意味する。NVIDIAのドライバーチームの成熟度や、Windows上で信頼性の高いGPUドライバーを提供してきた実績は、QualcommのAdrenoに対して優位性を持つものの、この構造的なアンチチートの問題を解決するものではない。

■プレビュー版における既知の制限事項

NVIDIAは、CUDA Toolkit 13.4がプレリリースソフトウェアであり、本番環境へのデプロイ、認証、ベンチマーク、または業務に不可欠なシステムには使用してはならないことを明示している。

このプレビュー版にはいくつかの既知の問題が存在する。ページング可能（非ピン留め）なホストメモリを使用したCUDAメモリ転送のパフォーマンスが想定を下回る可能性があり、NVIDIAはこの制限を回避するために、可能な限りページロック（ピン留め）されたホストメモリを使用することを推奨している。また、Windows Arm64上でプレビュー版ドライバーを使用してPyTorchのCI/CDビルドワークフローを実行すると、GPUのタイムアウトやシステムの不安定化が引き起こされる可能性がある。ドライバーのインストール中、内蔵ディスプレイが約2分間ブランク（黒画面）になることがあるが、これはR616プレビュー版ドライバーの既知の挙動であり、インストールの失敗と誤認しないよう注意が必要である。さらに、NVIDIAのAI支援プロファイリングツールである「Nsight Copilot」は、今回のリリースではWindows Arm64向けに提供されていない。

NVIDIAは、Windows Arm64サポートが開発者プレビューから一般提供（GA）のCUDAリリースに移行する具体的なスケジュールを明らかにしていない。RTX Sparkハードウェア自体についても、2026年秋というリリース時期以外に、具体的な小売発売日は確定していない。

■複数世代にわたる長期的な取り組み

ジェンスン・フアンCEOは、複数世代にわたるRTX Sparkのロードマップを公に約束している。第2世代プラットフォームとなる「Vera Rubin Spark」では、新しいCPUアーキテクチャとLPDDR6メモリが採用される予定であり、その後には第3世代プラットフォームも計画されている。この意図は、OEMパートナーやソフトウェア開発者に対し、RTX Sparkプラットフォームが一過性の実験ではなく、継続的な取り組みであることを示すものである。これは、Appleが2020年にApple Siliconへの移行を約束した際や、Amazonがクラウド顧客に対して複数世代のGravitonロードマップを約束した際と同様の信頼感を与えるものである。

現時点で、CUDA 13.4が開発者コミュニティに送るメッセージは明確である。それは「今すぐ移植を開始せよ」ということだ。ハードウェアは今秋に登場する予定であり、NVIDIAはその到来までにエコシステムが整備されることに賭けている。その作業を開始するためのツールキットは、現在NVIDIA Developerポータルで入手可能である。

■注目ポイントQ&A

●Windows Arm64へのCUDAアプリケーションの移植を開始するには、RTX Spark搭載のノートPCが必要ですか？

いいえ、必要ありません。NVIDIAのガイダンスによると、現在のSnapdragon X EliteやSurfaceデバイスなど、既存のWindows on Armマシンがあれば、依存関係の互換性確認やビルド手法の選択、初期ビルドのコンパイルが可能です。ただし、GPUによるアクセラレーションを利用したテストを行うには、NVIDIA Developerポータルで提供されている「R616 Developer Driver（バージョン616.00）」を別途インストールする必要があります。RTX Sparkの実機ハードウェアは、2026年秋に予定されている最終的な動作検証の段階でのみ必要となります。

●RTX Sparkの仕様にある「600 GB/s」と「300 GB/s」の帯域幅の違いは何ですか？

これらはチップ内の異なるメモリシステムの帯域幅を示しています。600 GB/sは「NVLink-C2C」インターコネクトの帯域幅であり、パッケージ内のGrace CPUダイとBlackwell GPUダイの間で双方向にデータを転送する速度です。一方、300 GB/sは「LPDDR5X」メモリの帯域幅であり、物理的なメモリチップからデータを読み出す速度を指します。大規模言語モデル（LLM）の推論など、DRAMからのモデル重みの読み出しがボトルネックとなるワークロードでは、この300 GB/sのメモリ帯域幅が実質的な制限となります。なお、NVIDIAが公表している1ペタFLOPSのAI演算性能は、FP4精度でスパース性を有効にした場合の理論上の最大値です。

●CUDAがプロプライエタリ（独自）であることは、RTX Sparkにとってどのような意味を持ちますか？

CUDAはNVIDIA独自の並行計算プラットフォームであり、同社製のGPUでのみ動作します。オープンソースで複数ベンダーのハードウェアに対応するAMDのROCmやIntelのOneAPIとは異なり、他社がCUDAを実装することはできません。そのため、PyTorchのデフォルトGPUバックエンド、TensorRT、cuDNN、RAPIDSなど、CUDA向けに構築された主要なAI・科学技術計算ソフトウェアはNVIDIA製ハードウェアでのみ動作します。CUDAがWindows Arm64に対応したことで、RTX Sparkはこれらの主要なソフトウェアスタックをネイティブに実行できる唯一のWindows on Armプラットフォームとなります。開発者にとって、RTX SparkデバイスとSnapdragon X搭載ノートPCの選択は、同等のCUDA環境の比較ではなく、CUDAが利用できるか否かの選択になります。

●CUDA Toolkit 13.4は、本番の開発環境にインストールしても安全ですか？

いいえ、安全ではありません。NVIDIAは、CUDA Toolkit 13.4がプレリリース段階の開発者プレビュー版であることを明示しています。本番環境へのデプロイ、認証、ベンチマーク、または業務に不可欠なシステムには使用しないでください。また、このプレビュー版で測定されたパフォーマンスデータは代表的なものではないため、公開や比較、NVIDIA製ハードウェア・ソフトウェアの評価に使用することは禁止されています。Windows Arm64向けCUDAサポートの一般提供（GA）の時期は、現時点では発表されていません。

元記事: CUDA Finally Lands on Windows Arm: NVIDIA Ships First Developer Preview for RTX Spark