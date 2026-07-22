W杯の無料違法配信に米司法省がメス、1000以上のドメインを押収　クリックだけでマルウェア感染の恐れ

2026年FIFAワールドカップの無料の無断配信を視聴したユーザーに対し、米連邦捜査当局が著作権法違反の枠を超えた警告を発している。米司法省（DOJ）は2026年7月20日、スポーツ海賊版対策として過去最大規模となる「オフサイド作戦（Operation Offsides）」により、1,000以上のインターネットドメインを押収したと発表した。当局は、これらの違法配信サイトが単なる著作権侵害にとどまらず、クリックした瞬間にデバイスを感染させるマルウェアの温床になっていたと指摘している。

■大会全体を通じて3回にわたり展開された「オフサイド作戦」

最終的な押収数は、大会の進行に合わせて実施された3回の取り締まりによって積み上げられた。第1波は2026年6月26日、国土安全保障捜査局（HSI）の捜査官がバージニア州東部地区連邦地方裁判所に押収令状を提出し、約400のドメインを閉鎖した。その後、大会の進行に伴いさらに2回の取り締まりが行われ、ワールドカップ決勝の翌日までに合計1,000ドメインを超えた。この作戦は、国家知的財産権調整センター（IPRセンター）とHSIワシントン現地事務所が主導した。

この規模は、カタール2022大会時の同様の取り締まりでHSIが押収した78ドメインの13倍以上に達する。2026年の作戦では、米国が共同開催国であったことから、より広範な管轄権の強みを活かすことができた。バージニア州で提出された令状は、同州に法人を置く大手ドメインレジストリを含むドメイン登録業者に対して効力を持っていた。

■司法省がマルウェアを海賊版と同等の脅威と位置づける理由

連邦当局は、今回の事件が単なる放送の無断盗用にとどまらないことを明確にしている。HSIの副執行副局長代理マシュー・ミルホリン氏は、消費者に向けて「これらの無許可プラットフォームを運営する犯罪者は、著作権で保護されたワールドカップの試合を配信する時点で、すでに法を犯すことをいとわない。彼らはマルウェアを注入したり、決済情報を盗み取ったりすることも計画している可能性がある」と直接警告した。

司法省刑事局のA・タイセン・デュバ司法次官補は、公式発表の中で「オフサイド作戦は、著作権を保護すると同時に、多くの違法配信サービスに埋め込まれた悪意のあるソフトウェアから米国の消費者を守るための、司法省の継続的な取り組みの一環である」と、二重の任務について語った。

この位置づけは単なる誇張ではない。押収されたサイトのインフラを分析したところ、ドメインが暗号化されていない接続を使用し、欺瞞的な広告リダイレクト、ブラウザを乗っ取るスクリプト、金融機関の認証情報を盗み出すように設計されたバンキングトロイの木馬を使用していたことが判明した。

■海賊版サイトが無料配信をマルウェアのパイプラインに変える仕組み

消費者のセキュリティリスクは偶発的なものではなく、構造的なものである。海賊版サイトは合法的な広告ネットワークに広告を販売できない。大手ブランドが盗まれたコンテンツの横に広告を掲載することはないからだ。そのため、彼らはアンダーグラウンドの「マルバタイジング（悪意のある広告）」ネットワークと提携する。これらのネットワークは、従来の広告スペースを販売しているのではなく、ユーザーへのアクセス権を販売している。

セキュリティ調査によると、分析された20の違法スポーツ配信サイトの92%に何らかの悪意のあるコンテンツが含まれており、通常はこれらアンダーグラウンドの広告ネットワークを通じて配信されていた。研究者が記録したビジネスモデルは意図的なものであり、配信は「餌」であり、悪意のある広告ネットワークこそが「商品」なのだ。

ユーザーがサイトを訪れると、感染プロセスはほぼ受動的に進む。標準的な再生ボタンや消音（ミュート）解除ボタンに見えるものをクリックすると、ダウンロードのプロンプトが表示されることなく、複数の広告ドメインを経由して悪意のあるペイロードを配信するページへとリダイレクトされる。セキュリティ研究者は、違法スポーツ配信サイトの偽の消音解除ボタンの裏に隠されたバンキングトロイの木馬を特定した。1回クリックするだけで、ユーザーには何も表示されないまま、バックグラウンドで静かに銀行の認証情報の収集が開始される。

Microsoft Threat Intelligenceが追跡した2024年12月のキャンペーンでは、違法配信サイトのインフラを起点に、個人や企業のPCを含む約100万台のデバイスに達した。このキャンペーンでは、ビデオフレームに埋め込まれたリダイレクタを介して、GitHubリポジトリにホストされた「Lumma」や「Doenerium」などのインフォスティーラー（情報窃取ツール）が配信されていた。配信セッション自体が終わった後も、一部の海賊版サイトは初回の訪問時にブラウザの通知許可を書き換え、その許可を利用して詐欺的な通知を送り続けたり、ユーザーがサイトを去った後も検索結果を永続的にリダイレクトしたりする。

映画協会（MPA）の「Alliance for Creativity and Entertainment（ACE）」が委託した独立調査によると、海賊版サイトのユーザーは、合法的なウェブサイトのユーザーに比べて、マルウェア、フィッシング、詐欺、データ窃盗に遭遇するリスクが著しく高い。また、Flareによる別の分析では、違法配信にアクセスしたユーザーの32%が直接的な金銭的損失を経験していることが明らかになった。

■民間セクターが54カ国から3,000件以上の情報を提供

オフサイド作戦は、政府のインテリジェンスだけで実行されたわけではない。押収されたドメインは、2026年大会の開催国における独占放映権を持つ国際サッカー連盟（FIFA）の直接的な協力のもとで特定された。さらに、beIN Media Group、NBCUniversal、ACE、Ultimate Fighting Championship（UFC）、Warner Bros.からも情報が提供された。

ACEは、54カ国に及ぶ法執行パートナーシップから得られた、海賊版の疑いがあるドメインに関する3,000件以上の情報をIPRセンターに提供したことを確認した。広告業界団体である「Trustworthy Accountability Group（TAG）」は、ドメイン名だけでなく海賊版ネットワークを支える資金インフラを標的に、1,376の違法配信サイトへの広告収入を遮断する並行措置を実施した。

■「レッドカード作戦」：西半球全体での逮捕とブロック

米国内でのドメイン押収は、より広範な米州規模の作戦の一部にすぎない。司法省の「国際コンピュータハッキング・知的財産（ICHIP）」プログラムを通じて、中南米の法執行当局は「レッドカード作戦（Operation Red Card）」の下で法執行アクションを実施し、数百の違法配信サイトをブロックした。内訳は、アルゼンチンで14、エクアドルで223、ペルーで28、ブラジルで309、ドミニカ共和国で256、コロンビアで1,140に上る。

コロンビアでの取り組みは最も進んでいた。ICHIPの指導を受けたコロンビア検察庁のサイバー犯罪捜査チームは、ボゴタ、ソアチャ、マリアラバハ、マナティ、シンセリンでの同時捜査を経て、2026年7月10日に犯罪グループ「Los Ciberinfiltrados」のメンバー4人を逮捕した。このグループは2024年以降、不正な資格情報、VPN、傍受したセキュリティコード、企業システムプロファイルの操作を用いて、電気通信システムに不法にアクセスし、ワールドカップの試合を含む海賊版配信を販売していた。また、コロンビア当局は偽造スポーツウェアを標的とした全国的な捜索・押収作戦を13回実施し、11人の逮捕と有罪判決を勝ち取った。欧州での法執行は、ブカレストのICHIPが欧州刑事警察機構（ユーロポール）や外国の提携機関と調整して行われた。

■ドメイン押収は運営を妨害するが、運営者は数時間で復帰する

当局がこの節目を祝う一方で、最終的な集計が発表される前から、ドメイン押収という手法の構造的な限界も浮き彫りになっていた。2026年のオフサイド作戦が開始される前週、ACE、欧州サッカー連盟（UEFA）、およびメキシコ当局は、世界中で年間9億5,000万回以上のアクセスを集めていた配信ネットワーク「PirloTV」に関連する44のドメインを閉鎖した。しかし、同プラットフォームは法執行から数時間以内に代替ドメインで運営を再開した。

海賊版の運営者は日常的に、米国の管轄権が及ばない外国のレジストリ、特にロシアが運営する「.su」ドメインなどにバックアップドメインやミラーサイトを維持している。米国のレジストリで押収されたドメインが、法執行から数時間以内に外国のレジストリで再登場することもある。ドメインの押収はサイトを移動させるだけであり、運営者を逮捕したり、マルウェアを配信するアンダーグラウンドの広告ネットワークを解体したりするものではない。TAGが実施した1,376の海賊版サイトの同時非マネタイズ（ネットワークレベルでの広告収入の遮断）は、ドメイン押収単独よりも持続的な法執行ツールとなる可能性がある。

この構造的なギャップに対応するため、2026年のオフサイド作戦では、単に表向きのサイト（ドメイン名）だけでなく、ペルーとブルガリアのサーバーインフラを具体的に標的にし、サプライチェーンそのものを遮断しようとした。このインフラレベルの標的化が、従来のドメインのみの対策よりも永続的な妨害効果を生むかどうかは、今後の推移を見守る必要がある。

■司法省の新たな消費者保護の枠組みが今後の配信法に与える影響

米国内で1,000以上のドメインを押収し、中南米で約1,970の追加ブロックを行い、2つの大陸で逮捕者を出し、54カ国と連携した今回の作戦の最終的な規模は、主要なライブスポーツイベントにおける知的財産（IP）法執行の新たな基準となった。2020年以降、司法省のコンピュータ犯罪・知的財産セクション（CCIPS）は180人以上のサイバー犯罪者やIP犯罪者の有罪判決を勝ち取り、被害者資金として3億5,000万ドル（約567億円、1ドル＝162円換算）以上の返還を命じる裁判所命令を取得している。

今回の取り締まりを、単なる著作権侵害対策ではなく、明確に「消費者保護」として位置づけた当局の決定は、最も永続的な影響を与える可能性がある。無許可の配信を行っていたドメインとマルウェア配信インフラを結びつけることで、司法省は違法配信を「被害者のいない便利な行為」から「実証されたセキュリティリスク」へと再定義した。配信を単なる盗まれたコンテンツではなく「マルウェアのパイプライン」とみなすこの枠組みは、次世代のスポーツ配信取締法の起草や、将来の令状の作成方法を再構築する可能性がある。

■デバイスが影響を受けたかどうかを確認する方法

大会は終了したが、ワールドカップ期間中に無許可の配信を利用したユーザーのリスクは依然として残っている可能性がある。セキュリティ研究者は、大会中に無料配信サイトを訪れた視聴者に対し、以下の対策を推奨している。

すぐに、最新のセキュリティソフトウェアを使用してフルスキャンを実行すること。別のクリーンなデバイスから、銀行、電子メール、および主要なアカウントのパスワードを変更すること。最近の銀行やクレジットカードの明細書に不審な取引がないか確認すること。Google Chromeでは、「設定」→「プライバシーとセキュリティ」→「サイトの設定」→「通知」に移動し、見覚えのない通知許可を取り消すこと。海賊版サイトは初回訪問時にこれらを乗っ取り、セッション終了後も悪意のあるコンテンツを配信し続けることがよくある。

配信サイト上で、再生ボタン、消音ボタン、「人間であることを確認する」プロンプトなどのインタラクティブな要素をクリックした場合は、スキャンが完了するまでデバイスが侵害されている可能性があるものとして扱うこと。

なお、VPNはこの種の攻撃を防ぐことはできない。VPNはネットワークレベルのIPアドレスを隠すが、偽のビデオプレーヤーのコントロールをクリックした後にデバイス上で悪意のあるコードがローカルに実行されるのを防ぐことはできない。海賊版サイトの広告インフラを通じて配信されるマルウェアは、トラフィックがVPNを経由しているかどうかに関係なく、デバイス上で実行される。

■注目ポイントQ&A

●違法なワールドカップ配信サイトは、何もクリックしなくても危険ですか？

はい、危険です。違法なスポーツ配信サイトに関する調査では、ページが読み込まれた際に自動的に実行される「ドライブバイダウンロード」（ページや広告アセットに埋め込まれた悪意のあるコード）により、ユーザーが意図的な操作を行う前であっても感染が始まる可能性があることが示されています。また、最も危険性が確認されている操作は、偽の再生ボタンや消音ボタンを1回クリックするだけで実行されます。デバイスが侵害されるために、個人情報を入力する必要はありません。

●海賊版サイトのバンキングトロイの木馬は、気づかないうちに金銭を盗み出すことができますか？

はい、可能です。違法なスポーツ配信サイトで確認されているバンキングトロイの木馬（偽の消音ボタンなどを介して配信されるもの）は、バックグラウンドで静かにインストールされ、ユーザーが金融アカウントにログインする際のブラウザセッションを監視して、認証情報やセッショントークンを奪取します。被害者は通常、最初の感染から数日または数週間後に銀行の明細書を確認して初めて、不正な取引に気づくことになります。

●無料のワールドカップ配信サイトを訪れてしまいました。今すぐ何をすべきですか？

すぐに最新のセキュリティソフトウェアでフルスキャンを実行してください。また、別の安全なデバイスから、銀行、電子メール、主要アカウントのパスワードを変更してください。最近の明細書に不審な取引がないかも確認してください。Google Chromeをご利用の場合は、「設定」＞「プライバシーとセキュリティ」＞「サイトの設定」＞「通知」から、見覚えのない許可をすべて取り消してください。再生ボタンや消音ボタン、人間確認のプロンプトなど、サイト上の要素をクリックした場合は、スキャンが完了するまでデバイスが侵害されている可能性があるものとして対処してください。

●司法省がドメインを押収したということは、それらのサイトは現在安全に訪問できるということですか？

いいえ、安全ではありません。また、それらのサイトは元の住所には存在しません。押収されたドメインにアクセスすると、現在は政府の押収通知ページにリダイレクトされます。しかし、海賊版の運営者は通常、法執行から数時間以内に、米国の管轄権が及ばない外国のレジストリなどの新しいドメインに移行します。マルウェアを配信していたアンダーグラウンドの広告ネットワークは、ドメインの押収だけでは必ずしも解体されません。今後のスポーツイベントでは、無料配信を探すのではなく、ライセンスを持つ正規の放送局を通じて視聴してください。

元記事: Free World Cup Streams Infected Devices: DOJ Seizes 1,000 Domains in Historic Crackdown