中国海警局、台湾東方で封鎖を想定した動き　台湾は海軍・海巡署の合同演習を計画

台湾海峡だけでなく、世界の半導体サプライチェーンを支える台湾東方の太平洋航路でも、中国海警局による圧力が強まっている。台湾海巡署（コーストガード）のデータによると、2026年6月に台湾周辺で確認された中国公船は前月比83%増の55件に達し、中国側は台湾東方を航行する商船への無線照会も実施した。これに対し台湾当局は、海軍と海巡署による合同演習を計画し、封鎖シナリオへの備えを進めている。

■急増する中国公船の活動と台湾の対抗策

台湾海巡署（CGA）のデータおよび当局者によると、中国海警局は先月（2026年6月）、台湾東方で約200隻の商船に対して照会を行った。6月に確認された中国公船は55件で、5月の30件から83%増加し、前年同月（2025年6月）の25件と比べると120%増となった。この急増を受け、台湾は世界的に重要な半導体輸出を担う太平洋の海上交通路（シーレーン）を防衛するため、海軍と海巡署による合同演習を計画している。

この統計には、中国本土に近い台湾実効支配下の島々周辺での確認件数は含まれていない。したがって、この増加は台湾本島の主要沿岸部と東側の太平洋への進入経路における活動を反映したものとなる。データは月曜日（2026年7月20日）に台湾海巡署が発表し、ロイターが台北で確認した。近年の中国による台湾への海上圧力のなかでも、特に急激な単月の拡大の一つである。

この発表は、TSMCが2026年第2四半期に402億ドル（約6兆5124億円、1ドル＝162円換算）という過去最高の売上高を報告した4日後に行われた。また、オーストラリア戦略政策研究所（ASPI）の「State of the Strait」ダイジェストによると、中国が台湾東方に海警局の巡視船を5日間にわたって配置し、通過する商船の積み荷や航路を照会する「海上交通特別法執行活動」と称した作戦を実施してから約3週間後でもある。

■管轄権なき海域での「法戦」

法的には、台湾東方の対象海域は公海または台湾の排他的経済水域（EEZ）に当たる。中国が国連海洋法条約（UNCLOS）に基づいて、同海域の商船に寄港地への入出港情報を報告するよう要求できると認められた根拠はない。中国政府は受け入れていないが、2016年の常設仲裁裁判所の裁定でも、中国の広範な海洋権益の主張には国際法上の根拠がないと判断された。

しかし、中国が海軍ではなく海警局を使用することで、個々の接触を軍事行動ではなく「国内の法執行」と位置づけることが可能になる。海警局の船舶は名目上は文民機関に属し、その要求も行政上の照会という形を取る。台湾海巡署は、中国側の照会に応じて航路を変更した商船は一隻もなかったと確認している。台湾側も無線を通じ、船長らに通常の航行を続け、中国側の妨害を無視するよう指示した。

「中国は現在、自国に管轄権がないことを認識しているため、何もないところから何かを作り出そうとしている」と、台湾の政府高官は月曜日、匿名を条件に記者団へ語った。

台北が「法戦（lawfare）」と呼ぶこの手法は、軍事作戦を宣言することによる政治的コストを負うことなく、法的・手続き的な枠組みを利用して威圧的な効果を得ようとするものだ。

■「準検疫」がもたらす実質的な脅威

シンクタンクのジェームズタウン財団が2026年6月に公表した分析で、台湾・新北市の淡江大学准教授で、中国人民解放軍の専門家である林穎佑（Ying Yu Lin）博士は、この新たなモデルを「準検疫（quasi-quarantine）」と表現した。この仕組みは、相手に要求を受け入れさせられなくても機能する。

北京は、作戦の中間目標を達成するために、商船を一隻でも航路変更させる必要はない。国際的な海上遭難・呼出周波数であるVHFチャンネル16を通じて無線で要求を発することにより、中国海警局の船舶は、台湾東方への進入経路を通過する船舶の交通パターン、識別情報、貨物の種類、旗国に関するデータベースを構築している。将来、実際に紛争が起きた場合、この海上交通情報の蓄積は封鎖作戦に直接利用できる。現時点でも、照会が繰り返されているという事実だけで、その航路を利用する船舶に関し、海運会社や保険引受会社が戦争リスクを再評価するきっかけになり得る。

ジェームズタウン財団の分析は、こうした作戦が平時のグレーゾーン圧力と戦時の封鎖をつなぐ橋渡しになる可能性を危険視している。中国は封鎖を宣言しなくても、封鎖に向けた条件整備を始めることができる。

6月には、その一環として6日から10日にかけて、中国が「海上交通特別法執行活動」と称する作戦を実施した。中国側は、この期間に約200隻を検査したと主張している。台湾側は、少なくとも3隻の商船が妨害を受けたことを確認し、中国側の要求に従わないよう指示した。

■海警局の塗装を施した駆逐艦級船体とAIS偽装

装備面の不均衡が、この戦略的課題をさらに深刻にしている。台湾海巡署の高官は月曜日、中国海警局の新しい巡視船の一部が、人民解放軍海軍から移管された元駆逐艦であると確認した。台北タイムズによると、これらの船は軍籍から文民組織である海警局へ移管されて塗装も変更されたが、元の船体寸法、ディーゼル・エレクトリック方式による航続性能、構造仕様を維持している。

これらの船舶は、台湾の太平洋側にあるEEZのすぐ外側で、2隻一組になって活動している。この編成には戦術的な意味がある。駆逐艦級の船体を持つ2隻が連携すれば、1隻の場合よりも効果的に台湾海巡署の巡視船を追尾し、両側から行動を制約できる。「これは台湾海巡署の船舶運用能力に大きな負担を強いている」と高官は述べた。

台湾海巡署の船隊は、哨戒、捜索救助、密輸の取り締まりといった沿岸警備任務を中心に構成されている。文民機関の標識を掲げながら実質的には退役軍艦である船舶に対し、排水量、航続力、センサー能力の面で対等ではない。

台湾側の追跡を困難にするもう一つの要因が、中国の海上民兵によるAIS（船舶自動識別装置）信号の偽装、いわゆるスプーフィングである。戦争研究所（ISW）およびアメリカン・エンタープライズ研究所（AEI）によると、中国の海上民兵は少なくとも2023年から、台湾周辺海域で偽のAIS信号を発信している。AISは船舶の識別情報、位置、針路などをVHF無線で送信する装置で、沿岸警備機関や海難救助機関が海上交通を把握できるようにするものだ。中国側はこれを悪用し、台湾のEEZ内で活動する漁船から、ロシアやフランスの軍艦になりすました識別情報を送信していた。また、中国海警局の船舶が進入時にAIS送信機を完全に停止した事例もあり、台湾海巡署は2025年上半期に東沙島周辺で起きた事案を記録している。戦略国際問題研究所（CSIS）も、AISを利用したグレーゾーン戦術を報告している。

その結果、台湾は自国周辺海域に何隻の船舶が存在し、それぞれがどの船なのかを常に正確に把握できるとは限らない。

■台湾の対抗策：意思を示す合同演習

中国海警局による太平洋側の補給航路の封鎖を想定し、海軍と海巡署による合同演習を発表するという台湾の決定は、作戦上の準備だけでなく政治的にも大きな意味を持つ。演習を公表することで、台北は北京と友好国・協力国の政府に対し、このシナリオを想定済みであり、作戦レベルで公然と対抗する意思があることを示している。

台湾海巡署の高官は、海軍との共同対応について次のように述べた。「状況が封鎖、あるいはすでに準戦争と呼べる段階にまでエスカレートした場合、海軍と協力して台湾の生命線である海上交通路を共同で守る計画がある。このシナリオは机上演習だけでなく、実動演習でも想定してきた」

月曜日の発表に先立ち、台湾はまさにこのシナリオを対象とする近年最大規模の予行演習を実施していた。6月22日から26日までの5日間にわたる全島規模の演習では、6月25日に中国海警局主導の海上封鎖を想定した机上シミュレーションが行われた。北京が台湾の港へ向かう商船に中国側の承認を求め、検査または拿捕に応じるよう要求するというシナリオだった。

台湾の顧立雄（Wellington Koo）国防部長は6月24日、台湾が警戒に使える時間は短くなっていると警告した。中国の日常的な哨戒や軍事演習が、ほとんど予告のないまま実際の封鎖や攻撃へ移行する可能性があるとの見方を示した。

別の台湾政府高官は月曜日、中国の活動を「拡張」と表現した。正面からの衝突ではなく、活動を継続することで現状を変更しようとする試みだという。

■台湾の太平洋航路に何がかかっているのか

商業上の地理的条件を考えると、台湾東方への進入経路は極めて重要である。台湾西側の海上回廊である台湾海峡は、長年にわたり安全保障専門家の注目を集めてきた。一方、台湾の太平洋側は、台湾海峡周辺で混乱が起きた場合にも利用できる代替ルートであり、半導体サプライチェーンにおいて特定の役割を担う。台湾海峡の利用には危険が伴うと判断された場合、先端半導体やパッケージング材料は台湾東方の航路を経由して輸送される。

世界の最先端ロジック半導体製造能力の90%以上を占めるTSMCは、2026年第2四半期の売上高が前年同期比33.7%増の402億ドル（約6兆5124億円、1ドル＝162円換算）に達したと報告した。ウェンデル・ホァン最高財務責任者（CFO）によると、2026年第3四半期の売上高見通しは446億～458億ドル（約7兆2252億～7兆4196億円、同換算）である。直近の四半期には、7ナノメートル以下の先端プロセスがTSMCのウエハー売上高の77%を占め、主にAIアクセラレーター向け半導体を含むハイパフォーマンス・コンピューティング分野が総売上高の66%を占めた。

台湾の太平洋航路が混乱した場合、影響は完成した半導体の出荷だけにとどまらない。新竹にあるTSMCの半導体工場と、日本や韓国の先端パッケージング施設、米国の機器メーカーを結ぶサプライチェーンは、継続的な海上輸送に依存している。重大なリスクが生じるのは、船舶が実際に臨検されたり、貨物が押収されたりした場合だけではない。スタンフォード大学フーヴァー研究所のフェローで、『Defending Taiwan: A Strategy to Prevent War With China』の著者でもあるアイク・フレイマン（Eyck Freymann）氏は、その戦略的な構図を端的に説明している。より危険なシナリオは「全面的な侵攻ではなく、威圧による支配だ。つまり、TSMCを北京の条件下で操業させ、誰に半導体を供給するかを北京が決めることになる封鎖または政治的合意である」と、フレイマン氏は2026年5月にRest of Worldへ語った。

■欧米の注目と北京の反発

2026年6月24日と25日、英国、フランス、ドイツは共同声明を発表し、中国海警局の活動が「地域の安定と航行の自由、国際海運の安全を脅かしている」と表明した。米国も米国在台協会（AIT）を通じて別途懸念を示し、国際海運に対して中国が権限を持つとするいかなる主張も拒否すると述べた。それまで主として台湾海峡を挟んだ当事者間の問題とみなされてきた事案について、欧米諸国がそろって懸念を示すのは異例だった。

北京は直ちに反発した。中国外務省の郭嘉昆（Guo Jiakun）報道官は、中国海警局の哨戒について「海洋権益と地域秩序を守るために合法かつ必要だ」と述べた。中国国営メディアの環球時報（Global Times）は、4カ国が「結託して『台湾独立』を後押ししようとしている」と非難した。

中国国防部と国務院台湾事務弁公室は、月曜日の原稿締め切りまでにコメント要請へ回答しなかった。

こうした対応は、ジェームズタウン財団が説明した中国のより広範な戦略的姿勢とも一致する。北京は、個別に名称を付けた軍事演習ではなく、持続的で低強度の威圧を選ぶことで、正式な宣言に伴う公的な拘束を避けながら、圧力を柔軟に強めたり弱めたりできる余地を保っている。2026年5月、中国は台湾周辺で4回の「合同戦備警巡」を実施し、6月3日には5回目を行った。いずれも大規模演習として発表されず、グレーゾーン戦術に必要な曖昧さが維持された。

米インド太平洋軍司令官のサミュエル・パパロ海軍大将は、2025年2月のホノルル防衛フォーラムで、この行動パターンを次のように表現した。「台湾周辺での彼らの攻撃的な行動は、彼らが主張するような演習ではない。予行演習なのだ」

■注目ポイントQ&A

●なぜ中国は台湾近海で海軍ではなく海警局を使用しているのですか？

海警局を使用すれば、個々の接触を軍事行動ではなく「国内の法執行」と位置づけられるからです。海警局の船舶は名目上は文民機関に属し、その要求も軍事的な命令ではなく行政上の手続きという形を取るため、海軍艦艇の場合と同様の法的・外交的な緊張激化を招きにくくなります。台湾が「法戦」と呼ぶこの手法は、法的な区分を利用し、正式な軍事的対応を引き起こさずに威圧的な効果を得ようとするものです。ただし、一部の中国海警局船舶は人民解放軍海軍の元駆逐艦で、塗装は変更されても機械的な仕様は維持されています。「文民」という分類自体が、意図的な法的曖昧さを生み出しています。

●「準検疫」とは何ですか？また、封鎖を宣言せずに世界の半導体供給をどのように脅かすのですか？

「準検疫」は、ジェームズタウン財団の林穎佑博士が使用した用語です。無線による警告、船舶情報の照会、航行に関する報告要求などを通じ、正式な封鎖を宣言することなく、将来の封鎖に必要な条件と情報基盤を整えるグレーゾーン作戦を指します。商船が中国側の要求をすべて無視しても、中国側は船舶の航路や積み荷などに関する情報を収集できます。そうした情報は将来の封鎖に利用できるほか、活動が続けば海運会社や保険引受会社による戦争リスクの評価にも影響し得ます。実際に船舶が止められる前から不確実性による経済的影響が積み重なるため、継続的な海上輸送に依存する台湾の半導体サプライチェーンが影響を受ける可能性があります。

●AIS偽装は、中国のグレーゾーン作戦の追跡をどのように困難にしているのですか？

AIS（船舶自動識別装置）は、船舶の識別情報、位置、針路、速度などを発信する海上追跡システムです。戦争研究所とアメリカン・エンタープライズ研究所によると、中国の海上民兵は少なくとも2023年から、台湾周辺海域でロシアやフランスの軍艦などを装った偽のAIS信号を発信しています。中国海警局の船舶が、東沙島周辺への進入時にAIS送信機を完全に停止した事例も記録されています。その結果、台湾海巡署は活動する中国船舶の正確な数、識別情報、位置を常に把握できるとは限らず、状況に応じた対応の判断が難しくなります。

●なぜ台湾の太平洋航路は、半導体サプライチェーンにとって重要なのですか？

台湾海峡は中国本土と台湾を隔てる航路であり、従来から大きな注目を集めてきました。一方、台湾東方の太平洋航路は、台湾海峡の航行が危険または困難と判断された場合の代替ルートとして機能します。TSMCの半導体工場と日本や韓国の先端パッケージング施設を結ぶ輸送にも関係しています。中国が、たとえ国際的に認められていない形であっても台湾東方海域における行政上の前例を積み重ねれば、これまで台湾海峡ほど注目されてこなかった重要な輸送経路が脅かされることになります。

元記事: China’s Coast Guard Rehearses Blockade Tools as Taiwan Plans Counter-Drills