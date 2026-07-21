Galaxy S25+が699.99ドルに大幅値下げ、新型S26+登場後の今こそ前世代フラッグシップを選ぶべきか

サムスンの前世代スマートフォン「Galaxy S25+」のSIMフリーモデルが、米ウォルマートで発売時より400ドル安い699.99ドル（約11万3,400円）で販売されている。新型のS26シリーズが発売済みで、さらに2日後の7月22日には折りたたみスマホを発表する「Galaxy Unpacked」を控える中、このタイミングで前世代のフラッグシップ機を購入すべきかどうかの判断が求められている。

■前世代モデル「Galaxy S25+」が大幅値下げ

サムスンの「Galaxy S25+」は、2025年初頭に999.99ドル（約16万2,000円、1ドル＝162円換算、以下同）で発売された。その後、2026年3月に「Galaxy S26」シリーズが発売され、現在は一世代前のモデルとなっている。

現在、米ウォルマートにおいて、S25+の256GB・ネイビーのSIMフリーモデルが699.99ドル（約11万3,400円）で販売されている。これは現行のS26+の初期価格より400ドル（約6万4,800円）安く、「Snapdragon 8 Elite for Galaxy」チップや「QHD+ ProScaler」ディスプレイ、7年間のソフトウェアアップデート保証を備えた端末が手に入ることを意味する。

2日後の7月22日には、ロンドンで折りたたみスマートフォンを発表するサムスンの「Galaxy Unpacked」が控えている。このタイミングで、2025年のフラッグシップ機が2026年の今でも十分に通用するのかを検討する価値はある。

■前世代モデルを今あえて選ぶ意味

Galaxy S26シリーズが2026年3月に登場したことで、S25+は一世代前のデバイスとなった。これを気にするかどうかは買い手によって分かれる。

最新モデルにこだわる場合、S26+は初期価格が約1,099ドル（約17万8,000円）からで、最新の「One UI 8.5」を搭載し、ゲーム性能や充電速度がわずかに向上している。しかし、S26およびS26+のカメラは、S25シリーズからハードウェアレベルでのアップグレードが行われていない。そのため、S25+の5000万画素広角、1200万画素超広角、1000万画素3倍望遠というカメラ構成は、画質の面で依然として高い競争力を持っている。

世代を気にしない買い手にとって、S25+は2025年2月の発売から1年以上が経過し、ソフトウェアアップデートを重ねてきた実績のある端末だ。何百万台もの実機を通じて信頼性が実証されている。また、Android Authorityと連携する価格追跡ツール「DealHunt」によると、今回の699.99ドルという価格は直近90日間の平均価格を125ドル（約2万円）下回っており、100点満点中84点のお買い得度と評価されている。

■独自機能「ProScaler」の仕組みと限定性

「ProScaler」は単なるソフトウェアフィルターではない。サムスンとクアルコムが共同開発し、プロセッサ「Snapdragon 8 Elite for Galaxy」のディスプレイ処理パイプラインに直接組み込んだAI画像再構成エンジンである。

サムスンの「mDNIe（Mobile Digital Natural Image engine）」が、独立したソフトウェア層としてではなく、プロセッサ内部に組み込まれている。これにより、バッテリー消費に影響を与えることなく、リアルタイムでの画像スケーリング処理が可能になっている。

具体的には、標準画質（SD）で撮影されたコンテンツを、ピクセル層に届く前に高解像度相当に再構成する。実機デモでは、480pのコンテンツがS25+上で720pに近い画質になり、720pのコンテンツは1080pに近い視覚的品質に向上することが示されている。サムスンはディスプレイの画像スケーリング品質が40%向上したと主張しており、これは2025年1月の発表時に米メディア「SamMobile」によっても確認されている。

なお、この機能はGalaxy S25+とS25 Ultra限定であり、ベースモデルのGalaxy S25には搭載されていない。また、ProScalerを有効にするには、ディスプレイ設定でQHD+解像度を手動で有効にする必要がある。

■特別仕様の「Snapdragon 8 Elite for Galaxy」

搭載されている「Snapdragon 8 Elite for Galaxy」は、他のAndroidフラッグシップ機に採用されている標準的なSnapdragon 8 Eliteとは異なる。サムスンとクアルコムが共同開発したこのバージョンは、標準仕様から150MHzオーバークロックされ、最大クロック速度は4.47GHzに達する。また、このカスタムチップの世代から、S24シリーズで見られた地域によるExynosとSnapdragonの使い分けが廃止され、世界中で販売されるすべてのS25シリーズに同じチップが搭載されている。

前世代（S24シリーズに搭載されたSnapdragon 8 Gen 3 for GalaxyまたはExynos 2400）と比較した性能向上は、CPUが37%高速化、GPUが30%高速化、NPU（ニューラルプロセッシングユニット）が40%高速化している。

日常的なタスクにおいて、S25+とS26+の性能差はわずかだ。S26シリーズは「Snapdragon 8 Elite Gen 5」にアップグレードされているが、Android Authorityは、サムスンがS26シリーズのハードウェアにおいて、S25世代から「それほど劇的な変更は行わなかった」と指摘している。また、S25+はWi-Fi 7とBluetooth 5.4をサポートしているため、最新のルーターにも最大速度で接続可能だ。

■カメラとバッテリー性能の実態

S25+は、5000万画素の広角、1000万画素の3倍望遠、1200万画素の超広角からなる3眼構成のリアカメラを搭載している。1200万画素のフロントカメラは、AIによる肌トーンや照明の検出機能を備えたポートレートモードに対応する。動画撮影は最大8K/30fpsおよび4K/60fpsに対応している。

「Galaxy AI」の機能である「Audio Eraser（音声消しゴム）」は、動画の音声を音声、音楽、群衆、自然、風、一般的なノイズの最大6つのカテゴリに分離し、再録音することなく特定の音だけをミュートできる。これはクラウドに依存せず、SnapdragonチップのNPUを介してデバイス上で処理される。

「Night Video with Audio Eraser」機能は、暗所撮影の最適化と音声分離処理を組み合わせることで、騒がしい屋内イベントや屋外で撮影した動画のノイズを、サードパーティ製アプリを使わずにスマートフォン上で直接クリアにできる。

バッテリー容量は4,900mAhで、45Wの有線充電、15Wのワイヤレス充電、およびワイヤレス逆充電に対応する。さらに、S25+は「Qi2.1」規格に対応しており、今後のサポート期間中に発売される新しいワイヤレス充電器との互換性も確保されている。

S26+では有線充電速度がさらに高速化されているため、充電速度を最重視するユーザーは留意する必要がある。しかし、夜間に充電する大半のユーザーにとっては、日常的な使用でその差を感じることはほとんどないだろう。

■2032年まで続く長期サポート

S25+はAndroid 15とOne UI 7を搭載して出荷され、サムスンによる7世代のOSアップグレードと7年間のセキュリティパッチ提供が保証されている。これにより、サポート期間は2032年まで続くことになり、2026年中頃に前世代モデルとして購入しても、長期的な投資として十分に価値がある。

また、対話型のAIアシスタントとしてBixbyに代わり「Gemini」が標準搭載されており、「Gemini Live」機能を使えば、旅行の計画や文章の作成、ブレインストーミングなどの複雑なやり取りを自然な会話で行うことができる。

■7月22日の「Unpacked」を控えた購入タイミング

サムスンの「Galaxy Unpacked 2026」は、日本時間7月22日午後10時（米国東部時間7月22日午前9時）にロンドンで開催される。このイベントでは、折りたたみスマートフォンの「Galaxy Z Fold 8」や、横幅が広くなった新しい「Galaxy Z Fold 8 Ultra」、「Galaxy Z Flip 8」、そして新型「Galaxy Watch」などの発表が予想されている。

通常、Unpackedの発表後は消費者の注目が集まるため、小売店によるサムスン製品全体のセール活動が活発化する。S25+はすでに90日間の平均価格を下回っているが、折りたたみスマホではなく通常のフラッグシップ機（スラブ型）を求めているのであれば、7月22日まで待つ必要性は薄い。このイベントで新しいSシリーズのフラッグシップ機が発表される予定はなく、次世代の「Galaxy S27」シリーズの登場は2027年初頭とみられているからだ。

ただし、イベント後にサムスンへの注目が高まることで、S25+がさらに値下げされる可能性も否定できない。一方で、ウォルマートはこのセールを「Flash Deal（フラッシュセール）」と位置づけており、ネイビーカラーの在庫には限りがある可能性があるため、売り切れのリスクも考慮すべきだ。

■購入の判断基準

699.99ドル（約11万3,400円）のGalaxy S25+は、性能が実証されており、価格の安さも確定している。2026年3月にS26シリーズが登場したため最新モデルではないが、現在も高額で販売されている他社製品と同等のSnapdragon 8 Eliteチップやカメラハードウェアを搭載しながら、S26+より400ドル（約6万4,800円）安く、発売時の価格から300ドル（約4万8,600円）引きで購入できる。

1,099ドル（約17万8,000円）を支払ってS26+を購入する場合、得られるのはOne UI 8.5や、わずかなプロセッサの向上、および高速な充電機能だ。これらの特定の改善を必要としないユーザーや、Galaxy S24シリーズ以前のモデルからアップグレードするユーザーにとって、S25+を選んで不満を感じる可能性は極めて低い。

■注目ポイントQ&A

●Galaxy S26シリーズが発売された今でも、Galaxy S25 Plusは買う価値がありますか？

Galaxy S24シリーズ以前のモデルからアップグレードする大半のユーザーにとって、十分に価値があります。S25+は、S26のベースモデルやS26 Plusと同等のSnapdragon 8 Eliteチップやカメラハードウェアを搭載しており、カメラスペックもほぼ共通しています。S26 PlusはOne UI 8.5や高速充電に対応していますが、これらが必須でなければ、400ドル（約6万4,800円）の差額を支払う理由は乏しいでしょう。699.99ドル（約11万3,400円）という価格で、今後も長期のアップデートが保証されているS25+は、非常にコストパフォーマンスが高い選択肢です。

●ProScalerとは何ですか？また、実際に効果はありますか？

ProScalerは、Snapdragon 8 Elite for Galaxyチップに組み込まれたリアルタイムAIアップスケーリングエンジンです。プロセッサ内部のmDNIe処理スイートを使用するため、ソフトウェア層として動作するよりも効率的です。これにより、標準画質の動画が高解像度化され、480pのコンテンツは720p相当に、720pのコンテンツは1080pに近い画質に向上します。サムスンは画像スケーリング品質が40%向上したと主張しており、発売時に第三者機関によっても確認されています。なお、この機能はS25+とS25 Ultra限定で、ベースモデルのS25には搭載されていません。

●699.99ドルという価格は、これまでの販売価格と比べてどの程度お得ですか？

Galaxy S25+は2025年2月に999.99ドル（約16万2,000円）で発売されました。価格追跡データによると、直近90日間の平均価格は約825ドル（約13万3,600円）であったため、699.99ドル（約11万3,400円）というセール価格は平均より約125ドル（約2万円）安くなっています。ウォルマートのページに表示されている割引前の価格は899.99ドル（約14万5,800円）であり、発売時の価格や市場平均、過去の販売価格のいずれと比較しても、主要なSIMフリー端末販売店における過去最安値水準です。

●7月22日のGalaxy Unpackedで、新しいSシリーズの低価格モデルが発表される可能性はありますか？

いいえ、ありません。2026年7月22日にロンドンで開催されるGalaxy Unpackedは、折りたたみスマートフォンの「Galaxy Z Fold 8」シリーズや「Galaxy Z Flip 8」、および「Galaxy Watch」などのウェアラブル端末に特化したイベントです。次期Sシリーズ（Galaxy S27）の登場は2027年初頭と予想されています。そのため、通常のフラッグシップ機を求めているユーザーが、このイベントで競合する新機種が発表されるのを待つ必要はありません。

元記事: Galaxy S25 Plus Is Down to $699 Unlocked: Previous-Gen Pick Before Samsung Unpacked