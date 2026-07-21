『スプラトゥーン』初のPvEルートシューター『スプラトゥーン レイダース』がSwitch 2向けに23日発売へ

任天堂の『スプラトゥーン』シリーズ初となる、PvE（プレイヤー対環境）に特化したスタンドアロンのルートシューター新作『スプラトゥーン レイダース（Splatoon Raiders）』が、7月23日（木）にNintendo Switch 2向けに発売される。本作は、これまでの対戦メインのシリーズとは異なり、ハクスラ要素やクラス制の育成システムを導入したシングルプレイ主体のスピンオフ作品だ。Switch 2の性能を活かしたシリーズ初のHDR対応など、技術面での進化も注目されている。

■サーモンランとは異なる「永続的な進行要素」

多くのメディアによる先行レビューで一様に投げかけられた質問が、「『スプラトゥーン レイダース』は、『スプラトゥーン2』や『3』に登場した協力型ウェーブ防衛モード『サーモンラン』の拡張版に過ぎないのか？」という点だ。結論から言えば、その答えは「ノー」であり、両者の構造的な違いは極めて大きい。

サーモンランは、セッションごとに完結するモードである。プレイヤーはウェーブ防衛に挑み、報酬として装飾アイテムなどを獲得するが、セッション間で引き継がれる成長要素はなく、毎回リセットされる。あるセッションでの成果が、次のセッションでプレイヤーを恒久的に強くすることはない。

一方、『スプラトゥーン レイダース』の仕組みは異なる。レイド中に獲得したギアは次のレイドに持ち越すことができる。探索の合間にプレイヤーの活動拠点となる「アジト船（Hideout Ship）」は、キャンペーンの進行に伴ってアップグレードが蓄積されていく。フィールドで集めた「スピラライトの破片（Spirhalite Shards）」を使えば、ウツホの武器庫で武器のレベルを上げることが可能だ。また、サブウェポンに相当する「ガジェット」は、シャケのパーツを使ってフウカのガジェット工房でクラフトできる。不要になった武器は、捨てるのではなく解体して素材に還元することも可能だ。この構造は、これまでの『スプラトゥーン』よりも『モンスターハンター』シリーズの「クエストとキャンプ」のサイクルに近い。

■10年の歴史を覆す「インクタンク」クラスシステムと自由なガジェット選択

本編シリーズからの最も大きなゲームプレイ上の変更点は、インクタンクによるクラスシステムの導入だ。そして、このシステムにおいて最も重要なのは、3つのクラスそのものよりも、それによって可能になったカスタマイズの自由度にある。

『スプラトゥーン1』『2』『3』では、メイン武器ごとにサブウェポンが固定されていた。プレイヤーに独立したサブウェポンの選択肢はなく、武器を選べばサブウェポンも自動的に決定されるのが10年間にわたるルールだった。

『スプラトゥーン レイダース』はこのルールを完全に撤廃した。3つのインクタンククラスである「スピードタンク（機動力とイカダッシュ速度重視）」「パワータンク（インク火力とダメージ重視）」「タクティカルタンク（ガジェット容量とユーティリティ重視）」が、プレイヤーが装備できるガジェットを決定する。ガジェットはアジト船でクラフトでき、メイン武器の選択とは独立してスロットに装備可能だ。これにより、シリーズ史上初めて、プレイヤーはプリセットされたパッケージではなく、クラス、武器、ガジェットを意図的に組み合わせて独自の戦闘ロールを構築できるようになる。

これらの組み合わせは、キャンペーンを進めるにつれてさらに奥深さを増していく。複数のレアリティ層に分かれ、一部にはパッシブ能力も備わった100種類以上の武器が存在するため、本作で利用可能なロードアウトの多様性は、これまでの本編シリーズを大きく上回るものとなっている。

■難易度による戦利品ペナルティの撤廃

本作の設計における明確な方針の一つが、難易度の設定が獲得できる戦利品（ルート）に一切影響を与えないという点だ。

「ツーリスト（Tourist）」「レイダー（Raider）」「サバイバリスト（Survivalist）」の3つの難易度すべてにおいて、パワーエッグ、メガパワーエッグ、ガジェットのパーツ、シャケの遺物のドロップ率は完全に同一である。難易度に応じて敵の強さはスケールアップするが、報酬は変化しない。また、難易度はプレイ中にいつでも変更可能だ。

これは、一般的なルートシューターの慣例を覆すものである。多くのハクスラ系ゲームでは、高難易度ほど優れた報酬が手に入るため、最高峰のギアを求めるプレイヤーはより困難なコンテンツへの挑戦を強いられる。しかし本作はそのプレッシャーを完全に取り除いており、ツーリスト難易度でキャンペーンをクリアしたプレイヤーも、サバイバリストでクリアしたプレイヤーと全く同じ武器ドロップを得ることができる。

この仕様が意味するのは、本作が『スプラトゥーン』の幅広いファン層に向けて作られているということだ。これには、キャンペーンや戦利品は楽しみたいが過度な挑戦には興味がないプレイヤーや、対戦の腕前ではなく世界観やビジュアルに惹かれてシリーズに入ったプレイヤーも含まれる。

■オンライン協力プレイとNintendo Switch Onlineの適用範囲

『スプラトゥーン レイダース』は、シングルプレイを基本としつつ、オプションとして協力プレイを重ね合わせた設計になっている。この区分は、Nintendo Switch Online（NSO）の加入者や、本作のために加入を検討しているユーザーにとって重要だ。

オンラインまたはローカル通信を介して最大3人のプレイヤーが合流でき、最大4人での協力プレイが可能だ。協力プレイセッションでは、戦利品はプレイヤーごとに個別にドロップ（インスタンス化）されるため、共有報酬を奪い合う必要はない。難易度はプレイヤーの人数に応じて自動的に調整される。

また、「救援要請（Call for Help）」機能により、ソロプレイヤーは自身のゲーム進行を中断することなく、オンライン上の他のプレイヤーにレイド途中での支援を求めることができる。救援に入ったプレイヤーはステージに途中参戦し、クリアを支援した後に自動的に自身のセッションへと戻っていく。

なお、Nintendo Switch Onlineへの加入が必要となるのは「オンライン協力プレイ」を利用する場合のみである。ゲームのメインモードであるシングルプレイキャンペーンは、加入していなくてもすべてプレイ可能だ。また、ローカル通信による協力プレイも加入不要である。ソロプレイや、近くの友人とローカル通信で遊ぶ予定のプレイヤーは、有料サブスクリプションなしでゲームの全コンテンツにアクセスできる。

■Switch 2ならではの技術的進化と同時発売周辺機器

『スプラトゥーン レイダース』は、Nintendo Switch 2においてシリーズで初めてHDR（ハイダイナミックレンジ）出力に対応する。HDR出力により、従来のハードウェアにおける8ビットの標準ダイナミックレンジ（約1670万色）から、10ビット以上の出力へと表示可能な色域が拡大し、10億色以上をサポートする。

カラフルなインクがゲームプレイの核となる本シリーズにおいて、この表現力の向上は極めて有意義だ。シリーズのビジュアルアイデンティティである鮮やかなインクの色彩を、これまでのハードウェアでは不可能だった輝度と彩度で描写できるようになる。なお、Switch 2を携帯モードで使用する場合や、HDR非対応のディスプレイに接続している場合は標準出力となり、HDRは視覚的なプレゼンテーションにのみ影響し、ゲームプレイ自体には影響しない。

また、本作の発売日である7月23日には、本作仕様のデザインを施した「すりみ連合」の新しいamiibo（フウカ、ウツホ、マンタロー）3種も同時発売され、ゲーム内でメカニック用の特別な衣装をアンロックできる。さらに、フウカとウツホのカラーリングをイメージしたブルーとライトイエローの「Joy-Con 2」コントローラーセットも、同日に99.99ドル（約16,200円、1ドル=162円換算）で発売される。

■購入検討のタイムリミット

『スプラトゥーン3』は2024年9月に「グランドフェスティバル」をもってアクティブなコンテンツ更新を終了し、メンテナンスモードに入った。任天堂は既存のコミュニティを新作へと誘うため、7月10日から12日にかけて、『スプラトゥーン レイダース』の3つのタンクタイプをテーマにしたコラボフェスを『スプラトゥーン3』内で実施した。任天堂が本作のターゲットとしている『スプラトゥーン3』のプレイヤー層は、2024年3月時点で累計1200万本近くに達している。

まだNintendo Switch 2本体を所有していない購入検討者にとって重要な情報として、同ゲーム機は現在米国で449.99ドル（約72,900円、1ドル=162円換算、日本語・日本国内専用モデルは59,980円）で販売されているが、任天堂は米国において2026年9月1日に499.99ドル（約81,000円、1ドル=162円換算）への値上げを決定している。Switch 2の累計販売台数は2026年3月31日時点で1986万台に達している。ハードウェアとソフトウェアの両方の購入を検討しているユーザーにとって、現行価格で本体を購入できる期間は2026年8月31日までとなる。

『スプラトゥーン レイダース』は2026年7月23日（木）にNintendo Switch 2独占で発売予定。価格はダウンロード版が6,480円（米国価格：49.99ドル）、パッケージ版が7,480円（59.99ドル）となっている。

■注目ポイントQ&A

●『スプラトゥーン レイダース』とはどのようなゲームですか？『スプラトゥーン3』の続編ですか？

本作はシリーズ初のスタンドアロン型スピンオフ作品であり、ナンバリング続編ではありません。対戦プレイではなく、シングルプレイのPvE（ルートシューター）をメインとしており、プレイヤーは「メカニック」として「すりみ連合」とともにシャケの生息するスピラライト諸島を探索し、装備の強化や戦利品の獲得を目指します。

●プレイするにはNintendo Switch Onlineへの加入が必要ですか？

オンラインでの協力プレイ（最大4人）を利用する場合のみ加入が必要です。メインモードであるシングルプレイキャンペーンや、本体を持ち寄って行うローカル通信での協力プレイは、未加入でも制限なくすべてプレイ可能です。

●『スプラトゥーン2』や『3』の「サーモンラン」とは何が違うのですか？

最大の違いは「進行状況が永続すること」です。サーモンランは1回ごとにリセットされますが、本作では獲得したギアを持ち帰ることができ、拠点となるアジト船のアップグレードや、集めた素材を使った武器・ガジェットの強化など、RPG的な育成要素が永続的に蓄積されていきます。

●インクタンクのクラスシステムとは何ですか？

プレイヤーのプレイスタイルを決定する新システムです。機動性重視の「スピードタンク」、攻撃力重視の「パワータンク」、ガジェット重視の「タクティカルタンク」の3種類があり、選択したクラスによって装備できるサブウェポン（ガジェット）が変化します。メイン武器とサブウェポンが固定されていた従来の仕様を廃止し、自由なビルド構築が可能になりました。

元記事: Splatoon Raiders Launches Thursday on Nintendo Switch 2 as First-Ever PvE Looter-Shooter