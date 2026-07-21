GitHub Actionsが「Pwn Request」対策を標準適用、actions/checkoutの安全性を強化

GitHubは、GitHub Actionsワークフローで広く使われている基本アクション「actions/checkout」に、デフォルトでセキュリティを強化する仕様変更を適用した。これにより、特権的なイベントコンテキスト内で、信頼できないフォークからのプルリクエストコードを取得して実行することがデフォルトで拒否される。この変更は、サポートされているcheckoutの各メジャーバージョンでフローティングメジャータグを指定しているワークフローに自動適用される。

■デフォルトでセキュアなCI/CDへの移行

GitHubが5年間にわたって文書で注意を促し、最近になって提供を正式に決めたセキュリティ強制措置が、2026年7月20日の朝（現地時間）に有効化された。同日以降、GitHub Actionsワークフローで広く使用されている基本アクション「actions/checkout」は、特権的なイベントコンテキスト内で、信頼できないフォークからのプルリクエスト（PR）コードを取得して実行することをデフォルトで拒否する。

この変更は、サポートされているcheckoutのすべてのバージョンにおいて、フローティングメジャータグ（例：@v4）を指定しているワークフローに自動的に適用される。これにより、開発者がYAMLファイルを1行も変更することなく、繰り返し悪用されてきたCI/CD攻撃パターンの1つが遮断される。ただし、これですべての攻撃経路が塞がれるわけではなく、各開発チームは対象外となる部分についても直ちに監査する必要がある。

■AsyncAPIへの攻撃が示す脆弱性の脅威

この強制措置が導入される6日前の7月14日、この脆弱性を標的とする典型的な攻撃が発生していた。Chainguardの分析によると、攻撃者はAsyncAPIのgeneratorリポジトリに37件のプルリクエストを送り、その多数のPRに紛れ込ませる形で、脆弱性を悪用する1件のプルリクエストを提出していた。

Microsoft Threat Intelligenceによると、設定に問題のあった「pull_request_target」ワークフローが1時間以内に攻撃者のコードを実行し、プロジェクトのnpm公開トークンを露出させた。これにより、攻撃者は正規の自動化用IDを使って悪意のあるコミットをプッシュできるだけのアクセス権を得た。Aikidoの調査によると、研究者が攻撃を検知するまでに、4つの「@asyncapi」パッケージにわたる5つのバックドア入りバージョンがnpmで公開された。これらのパッケージは合計で週225万回以上ダウンロードされている。今回の強制措置が7月14日時点で導入されていれば、この攻撃はcheckoutの段階で失敗していたはずだ。

GitHubは、このインシデントを受けて強制措置を急きょ用意したわけではない。GitHub Changelogによると、同社はすでに2026年6月18日に「actions/checkout v7」を公開し、「pull_request_target」および「workflow_run」ワークフロー内でフォークのプルリクエストコードを取得することを、デフォルトで拒否する方針を導入していた。7月20日に有効化されたバックポートは、明示的なリリースバージョンを指定していない多数の本番ワークフローを保護するため、現在サポートされているすべてのメジャーバージョン（v2からv6）に同じ保護を拡張するものだ。v1はGitHubのサポート期間外であり、このアップデートは適用されない。

■「pull_request_target」が5年間のセキュリティ負債となった理由

「pull_request_target」イベントは、正当な機能上の不足を補うため、2020年にGitHubによって導入された。標準の「pull_request」イベントはフォークのコンテキストで実行されるため、ベースリポジトリのシークレット、トークン、キャッシュにはアクセスできない。そのため、より高い権限を必要とする自動化には利用できなかった。外部コントリビューターからのPRに対するコメントの投稿、ラベルの付与、認証が必要なステータスチェックなどは、メンテナーが自動化したい処理である一方、ベースリポジトリの権限を必要とする。「pull_request_target」はその解決策であり、ベースリポジトリのコンテキストで実行され、GITHUB_TOKEN、暗号化されたシークレット、デフォルトブランチのキャッシュにアクセスできる。

しかし、開発者は、コントリビューターによる変更に対するテストスイートの実行、カバレッジレポートの生成、実際の差分に対する認証付き統合チェックなど、信頼できないコードも実行する必要がある場面で「pull_request_target」を使い始めた。このイベントは、そのような用途のために設計されたものではない。「pull_request_target」によってトリガーされたワークフローが、メンテナーによるレビュー前のフォークPRのヘッドコミットをチェックアウトし、それをベースリポジトリの権限で実行すると、プルリクエストを作成できる攻撃者は、対象リポジトリの資格情報一式にアクセス可能な状態で任意のコードを実行できる。GitHub Security Labは2021年にこの攻撃パターンを「pwn request」と名付け、公開文書で説明していた。

しかし、文書による注意喚起だけでは攻撃を防げなかった。Orca Securityが2025年10月に公表した調査によると、「pull_request_target」を使用する5,000のリポジトリを調べたところ、約50のリポジトリが実際に悪用可能だった。これには、Microsoft、Google、そのほかのFortune 500企業が管理するリポジトリのワークフローも含まれていた。同社は、1つの無料GitHubアカウントを起点として、クラウド事業者の環境への横展開や、Google Cloudプロジェクトに対するオーナーレベルのアクセスが可能であることを実証した。この脆弱性は、単に難解な設定から生じるものではない。「pull_request_target」イベントが、一見すると実際のワークフロー上の問題に対する分かりやすい解決策に見えるため、同じ構造的な問題が繰り返されてきた。

■強制措置の仕組みとブロック対象

GitHub Changelogによると、今回の仕様変更では、3つの条件が重なった場合にcheckoutアクションがデフォルトで失敗する。プルリクエストがフォークから送信されていること、ワークフローのトリガーが「pull_request_target」または「workflow_run」であること、そしてcheckoutステップが指定された方法でフォークのコードを取得しようとしていることだ。「workflow_run」の場合は、元のトリガーイベントがプルリクエストである必要がある。

ブロックされる取得方法は3種類あり、一般的な脆弱パターンをカバーしている。checkoutステップの `repository:` にフォークのリポジトリ名を設定している場合、`ref:` に `refs/pull/N/head` または `refs/pull/N/merge` を設定している場合、あるいは `ref:` にフォークPRのヘッドコミットまたはマージコミットのSHAを設定している場合だ。これらはいずれも、攻撃者が制御するコードを、ベースリポジトリの資格情報にアクセスできる環境へ持ち込む入力となる。

フローティングメジャータグ（`actions/checkout@v4`、`@v5`、`@v6`など）を使用しているワークフローには、次回の実行時からこの保護が自動的に適用される。コードの変更、デプロイ作業、設定の更新は不要だ。現在「pull_request_target」コンテキストでフォークPRのコードをチェックアウトしているパイプラインは、直ちに失敗し始める。これは意図された動作であり、これまで表面化していなかった脆弱性を顕在化させるものだ。

特定のSHA、マイナーバージョン、パッチバージョンを指定しているワークフローは、7月20日のバックポートの影響を受けない。これらのチームが保護を適用するには手動でアップグレードする必要があり、その方法としてDependabotが推奨されている。

■過去2年間の重大なサプライチェーン侵害の背景にあるパターン

7月20日に有効化された強制措置は、2025年以降に発生した重大なCI/CD侵害の一部と同じ攻撃クラスに対処するものだ。その範囲を理解することで、今回の変更が何を保護し、何を保護しないのかが明確になる。

GitHub Advisory Databaseによると、2025年3月、セキュリティ研究者は、2万3,000以上のリポジトリで使用されていたGitHub Action「tj-actions/changed-files」に、CI/CDシークレットを外部から閲覧できるワークフローログへ書き出す悪意のあるペイロードが混入していることを発見した。米サイバーセキュリティ・社会基盤安全保障庁（CISA）は、関連する脆弱性「CVE-2025-30066」を「既知の悪用された脆弱性カタログ（KEV）」へ追加した。

Infosecurity MagazineとUnit 42の研究者によると、この攻撃チェーンは、数カ月前の2024年末に行われた、無関係な「spotbugs」リポジトリに対する「pull_request_target」の悪用から始まった。そこで取得された個人アクセストークンを足掛かりに侵害が「reviewdog/action-setup」へ連鎖し、最終的に攻撃者は「tj-actions」のインフラストラクチャに対する書き込み権限を得た。Unit 42の研究者は2025年3月、当初の標的がCoinbaseだったことを確認している。

TenableのFAQによると、2026年4月から5月にかけて、「TeamPCP」として追跡されている脅威グループが、現在「Mini Shai-Hulud」と呼ばれている組織的なキャンペーンを展開した。これにより、172以上のnpmおよびPyPIパッケージが侵害され、悪意のあるバージョンは400以上に達した。このキャンペーンは、キャッシュポイズニングやOIDCトークンの乗っ取りを含むGitHub Actionsワークフローへの攻撃を通じ、TanStack、Mistral AI、UiPath、OpenSearchで使用されているパッケージの公開権限を取得した。FalconFeedsの分析によると、Shai-Huludキャンペーン群全体で影響を受ける可能性があったダウンロード数は、累計で週当たり推定5億1,800万回に達した。

7月14日のAsyncAPIへの攻撃は、今回の強制措置が対象とする特定の脆弱性を最も直接的に悪用した事例だった。Microsoft Threat Intelligenceは、攻撃の起点が「pull_request_target」を利用したpwn requestだったことを確認した。Aikidoの分析によると、Florence Njeriという研究者が2026年5月にAsyncAPIリポジトリ内の悪用可能なワークフローを特定し、概念実証を伴う修正案を提出していた。しかし、その修正案は約2カ月にわたってマージされず、その後、実際の攻撃が発生した。

■ドキュメントによる警告を超えた「プラットフォームによる強制」の意義

GitHub Changelogによると、6月18日のリリースをめぐるGitHubのコミュニティディスカッションでは、7月20日のバックポートが、GitHub Actionsを「デフォルトでセキュア」にするロードマップの第一歩と位置付けられている。これは、開発者がセキュリティガイダンスを読み、自ら適用することに依存していた従来の方法では、この種の攻撃を十分に抑え込めなかったことを明確に認めるものだ。

この転換は、今回の脆弱性だけにとどまらない重要な意味を持つ。「pull_request_target」のドキュメントでは、2021年からpwn requestのリスクが明確に説明されていた。CISAは、そこから生じた複数のCVEをKEVカタログへ追加していた。セキュリティ研究者は、Fortune 500企業が管理するリポジトリでも、悪用可能なワークフローが存在することを実証していた。この攻撃パターンは無名だったわけではない。文書化され、警告されていたにもかかわらず、繰り返し悪用された。リスクを理解することと、プラットフォームがそのリスクをデフォルトで防ぐことは、異なる種類の対策だからだ。

TechTimesの過去の報道によると、GitHubが2026年3月に発表したActionsのセキュリティロードマップは、「依存関係管理、複雑かつ暗黙的な信頼境界、シークレットの取り扱い、可観測性」に関する不備が、サプライチェーン攻撃の増加に寄与していると直接認めていた。ロードマップでは、決定論的な依存関係のロック、ランナー向けのネットワーク送信制御ファイアウォール、利用範囲を限定したシークレットなどの追加対策を掲げているが、その多くは2026年7月20日時点でプレビュー段階にある。

Socket.devが指摘したように、GitLabとCircleCIはいずれも、初期のアーキテクチャからフォークのビルドをデフォルトでシークレットから隔離していた。GitHubは2020年、正当なワークフロー上の問題を解決するために「pull_request_target」を導入したが、競合プラットフォームが標準で提供していた保護を強制するまで、さらに5年を要した。

■意図的に目立つように設計された「オプトアウト」

プライベートなアーティファクトレジストリへのアクセスを必要とするカバレッジレポートや、実際の差分に対する認証付き統合チェックなど、一部の正当なワークフローでは、高い権限を持つ環境でフォークPRのコードを実行することがどうしても必要になる。GitHubはオプトアウトの手段を残しているが、安易に使われないよう、意図的に目立つ名前を付けている。

GitHub Changelogによると、ワークフローは「actions/checkout」ステップの入力として `allow-unsafe-pr-checkout: true` を設定することで、ブロックされた動作を再び有効にできる。このフラグ名は、コードレビューで目立ち、静的解析でも検出できるよう意図的に設計されている。このフラグが使われている箇所について、マージ前に文書化した理由と明示的な承認を要求するセキュリティポリシーを設ければ、特権的なフォークのチェックアウトに関する、継続的かつ検索可能な監査証跡を残せる。GitHubは、オプトアウトする前に「pull_request_target」の安全な使用方法に関するドキュメントを全面的に確認するよう推奨している。

■強制措置の対象外となる領域

GitHub Changelogは、今回の変更が対象とする範囲を明確にしている。セキュリティ監査を行うチームにとって、その境界を理解することは重要だ。

この保護は、「actions/checkout」を通じて行われるチェックアウトにのみ適用される。ワークフローが `run:` ブロックで `git` やGitHub CLI（`gh`）を呼び出し、信頼できないHEAD参照を取得する場合は、今回の強制措置の対象外となる。同じ種類の攻撃は、こうした経路からも実行できる。また、代表例である `issue_comment` など、ほかのイベントトリガーも同様の方法で悪用される可能性があるが、今回の変更では対処されていない。無関係な第三者のリポジトリをチェックアウトする処理もブロックされない。強制措置の対象は、フォークPRのヘッドコミットとマージコミットに限られる。

Orca Securityが2025年10月に公表した調査によると、5,000リポジトリのサンプルで確認された悪用可能率が1％であっても、実環境には、何らかの形で「pull_request_target」を使用しているコードレベルの検出箇所が10万件以上存在する。今回の強制措置は、最も簡単で一般的な攻撃経路を排除するが、攻撃対象領域を完全になくすものではない。

■影響を受けるパイプラインの確認方法

「pull_request_target」または「workflow_run」を使用するワークフローを持つチームが最も迅速に監査するには、ワークフローのYAMLファイルで、これらのトリガーキーワードと、`github.event.pull_request.head.sha`、`github.event.pull_request.head.repo.full_name`、または文字列 `refs/pull/` のいずれかが併用されていないかを検索するとよい。トリガーキーワードとこれらの参照のいずれかが同じワークフローファイルに現れる場合は、直ちに確認する必要がある。

フローティングメジャータグを使用しているチームでは、該当するワークフローが次回の実行時に失敗する。エラーメッセージには、ブロックされた具体的なチェックアウトパターンが示される。特定のSHA、マイナーバージョン、パッチバージョンを指定しているチームは、フローティングメジャータグまたは「actions/checkout@v7」へ明示的にアップグレードする作業を、重大な依存関係の修正と同等の緊急性を持つセキュリティタスクとして扱うべきだ。

フォークのチェックアウトが本当に必要なワークフローについては、理由を文書化したうえで `allow-unsafe-pr-checkout: true` を追加し、その行をチームのコードレビューポリシーで要確認箇所として扱うのが適切だ。

■注目ポイントQ&A

●今回のGitHub Actionsのアップデートにより、既存のCI/CDパイプラインは動作しなくなりますか？

ワークフローが「pull_request_target」または「workflow_run」を使用し、フローティングメジャータグ（@v4など）を指定しており、フォークPRのコードを参照するcheckoutステップ（例：`ref: ${{ github.event.pull_request.head.sha }}`）を含んでいる場合は、7月20日以降、そのパイプラインが失敗するようになります。この失敗は意図されたものです。攻撃者が制御するコードにリポジトリのシークレットへのアクセスを与えていた、従来は表面化しにくかったチェックアウトパターンを明らかにします。正当な理由でこの動作が必要な場合は、checkoutステップに `allow-unsafe-pr-checkout: true` を追加することで再び有効にできますが、GitHubは事前に安全な使用方法に関するガイダンスを確認するよう推奨しています。

●「pull_request_target」が標準の「pull_request」イベントよりも危険なのはなぜですか？

標準の「pull_request」イベントはフォークのコンテキストで実行されるため、ベースリポジトリのシークレット、暗号化されたトークン、デフォルトブランチのキャッシュにはアクセスできません。一方、「pull_request_target」はベースリポジトリのコンテキストで実行され、これらのリソースすべてにアクセスできます。この高い権限を持つコンテキストは、リポジトリ権限が必要なコメント投稿、ラベル付与、ステータスチェックなどを自動化するために用意されています。

危険が生じるのは、開発者が「pull_request_target」ワークフローに、未レビューのフォークコードをチェックアウトする処理を追加した場合です。そのコードが、ベースリポジトリの資格情報へアクセスできる状態で実行されるためです。7月14日のAsyncAPIへの攻撃では、まさにこの問題が悪用されました。攻撃者がプルリクエストを作成してワークフローを起動し、レビュー担当者がコードを確認する前にnpm公開トークンを外部へ持ち出しました。

●この強制措置は、すべてのGitHub Actionsサプライチェーン攻撃を防げますか？

いいえ。今回の強制措置は、「actions/checkout」を介したpwn request攻撃の最も一般的な経路を遮断しますが、複数の攻撃対象領域が未対処のまま残ります。`run:` ブロックから `git` やGitHub CLIを呼び出し、信頼できない参照を取得するワークフローは、引き続き脆弱です。`issue_comment` を含むほかのイベントタイプも同様に悪用される可能性がありますが、今回の変更の対象外です。

また、tj-actionsへの攻撃につながったタグポイズニング、TeamPCPのキャンペーンで使われたOIDCトークンの乗っ取り、悪意のあるパッケージの公開など、より広範なサプライチェーンリスクも今回の強制措置では対処されません。チームは今回の変更を、完全な解決策ではなく、多層防御の一部として扱うべきです。

●ワークフローで特定のSHAやバージョンを指定している開発者は、今すぐ何をすべきですか？

特定のSHA、マイナーバージョン、パッチバージョンを指定しているワークフローには、7月20日の自動バックポートは適用されません。該当するチームは、Dependabotまたは既存の依存関係更新プロセスを通じて、フローティングメジャータグまたは「actions/checkout@v7」へ明示的にアップグレードし、優先度の高いセキュリティタスクとして扱う必要があります。

今回の強制措置と、今後サポート対象のメジャーバージョンを通じて提供されるActionsのセキュリティ改善を取り込むには、アップグレードが必要です。

元記事: GitHub Actions Gets Secure-by-Default CI/CD: Backport Shuts the Pwn Request Window