スペースX「スターシップ」が初めて打ち上げ直前中止　Raptor 3不具合で来週再挑戦へ

SpaceXの巨大ロケット「スターシップ」の第13回飛行試験（Flight 13）が、米国東部時間2026年7月16日夕方、打ち上げ直前に中止（アボート）された。Super Heavyブースターに搭載された33基の新型「Raptor 3」エンジンのうち4基が点火しなかったためで、同ロケットとして初の「T-0アボート」となった。CEOのイーロン・マスク氏は不具合のあったエンジンのうち2基を交換し、来週初めにも再挑戦する意向を示している。

■打ち上げ直前の中止とアルテミス計画への影響

米国東部時間7月16日午後6時45分（日本時間7月17日午前7時45分）、テキサス州スターベースの第2パッドから打ち上げ予定だったスターシップ（Booster 20とShip 40）が、点火シーケンス中に自動システムにより中止された。1150万ポンド（約5200トン）を超える超低温の液体メタンと液体酸素を充填した機体は、発射台に留まったままとなった。

イーロン・マスクCEOはX（旧Twitter）で、点火しなかった4基のエンジンのうち2基を物理的に取り外して交換し、来週初め（7月21日または22日頃）の再打ち上げを目指すと発表した。

この延期は単なる1回の飛行中止にとどまらず、NASAの有人月着陸計画「アルテミスIV」（2028年目標）のスケジュールを圧迫する可能性がある。Flight 13で予定されていた宇宙空間でのRaptorエンジンの再点火実証は、軌道上での燃料補給など、NASAが求める技術的マイルストーンの前提条件となっているためだ。NASAの監察官室が2026年3月に指摘した通り、すでに過密な開発スケジュールがさらに厳しくなる。

■Raptor 3エンジンの点火メカニズムと不具合の原因

Raptor 3は「フルフロー二段燃焼（FFSC）サイクル」を採用した世界初の飛行実証エンジンである。燃焼室圧力は約350バールに達し、1基あたり280トンの推力を誇る。

Raptor 3は、2基のプリバーナー（予備燃焼器）を点火し、その高温高圧の排気ガスをメイン燃焼室に送り込んで点火する仕組みで、メイン燃焼室専用の点火プラグを持たない。このため、熱条件や推進剤の供給タイミングに対して非常に敏感である。

今回の4基の点火不良は、システム全体のシーケンスエラーではなく、個々のエンジンハードウェアのばらつき（点火プラグの摩耗や局所的な温度勾配など）に起因するとみられる。4基のうち2基のみを交換するというマスク氏の方針も、この見立てを裏付けている。

■Raptor 3とRaptor 2の違い

Raptor 3は、2026年5月のFlight 12で導入されたスターシップVersion 3ハードウェアに搭載される新世代エンジンである。

Raptor 2（推力230トン、重量1630kg）と比較して、Raptor 3は推力280トン（21%向上）、重量1525kgと、高出力化と軽量化を同時に実現した。

外部配管や熱シールドをほぼ排除し、エンジン構造自体に再生冷却を統合したことで、外観は非常にシンプルになった。しかし、33基を同時に並べた際の熱挙動に関する飛行実績は、Raptor 2に比べてまだ少ない。

■Flight 13が証明すべきだったこと

Flight 13には主に3つの目的があった。

1つ目は、宇宙空間でのRaptor真空エンジンの再点火である。これは軌道投入や正確な軌道制御に不可欠な技術であり、有人月着陸に必要な「軌道上での燃料補給（10〜16回のタンカー飛行）」を実現するための大前提となる。

2つ目は、初の量産型「Starlink V3」衛星20機の放出である。大型化したV3衛星はファルコン9のフェアリングに収まらないため、スターシップでの打ち上げが必須となる。Starlink事業は2026年第1四半期だけで約32億6000万ドル（約5281億円、1ドル＝162円換算）を売り上げており、ビジネス上の最優先事項でもある。

3つ目は、ブースターの逆噴射（ブーストバック燃焼）の信頼性向上である。Flight 12で発生した不具合への対策が施されている。

■株式市場への影響

このアボートは、SpaceXの株式（SPCX）を保有する投資家にとっても敏感なタイミングで発生した。

2026年6月12日のIPO（新規公開株）後、株価は一時下落傾向にあり、16日の通常取引はIPO価格の135ドル（約2万1870円）を下回る131.11ドル（約2万1240円）で終了していた。アボートの報道を受け、時間外取引ではさらに約126.45ドル（約2万485円）まで下落した。

SpaceXの時価総額は、ピーク時の約2.6兆ドル（約421.2兆円）から、16日終値時点で約1.75兆ドル（約283.5兆円）に減少している。

■今後の展望

SpaceXは週末にかけてBooster 20のエンジン交換作業を進める。

今回の中止は「飛行」を伴わないため、FAA（連邦航空局）の定義する「事故（mishap）」には該当しないとみられる。そのため、新たなFAAの調査を待つことなく、既存のライセンスの下で自己承認による修理と再打ち上げが可能である。

マスク氏が掲げる「来週初め」の目標に向け、気象条件や射場調整、エンジン交換作業の進捗が注目される。

■注目ポイントQ&A

●スターシップFlight 13のT-0アボートの原因は何ですか？

米国東部時間7月16日午後6時45分の打ち上げ直前、Super HeavyブースターのRaptor 3エンジン33基のうち4基が点火しませんでした。自動飛行コンピュータがこれを検知し、リフトオフ前にカウントダウンを停止しました。Raptor 3はフルフロー二段燃焼サイクルを採用しており、点火プロセスが複雑なため、個々のエンジンのハードウェアのわずかなばらつきや温度条件が影響したとみられます。SpaceXは不具合のあったエンジンのうち2基を交換する予定です。

●Raptor 3エンジンは従来のエンジンと何が違うのですか？

Raptor 3は「フルフロー二段燃焼サイクル」を採用しており、推進剤の全量をプリバーナーに通してから燃焼室に送ることで、稼働中のロケットエンジンとしては世界最高の約350バールという燃焼室圧力を実現しています。これにより、重量わずか1525kgでありながら280トンの推力を生み出します。一方で、点火シーケンスが複雑で、33基のエンジンクラスター内での個体差に敏感であるという側面もあります。

●今回の延期はNASAのアルテミス計画にどのような影響を与えますか？

打ち上げが少なくとも1週間延期されたことで、宇宙空間でのRaptor真空エンジンの再点火実証が先送りになりました。この再点火は、有人月着陸（アルテミスIV、2028年目標）に必要な「軌道上での燃料補給（10〜16回のタンカー飛行）」を実現するための大前提となる技術です。テストプログラムの遅れは、2028年の目標タイムラインに対するリスクを高めることになります。

●今回のアボートにより、SpaceXは再びFAAの調査を受けることになりますか？

その可能性は極めて低いです。FAAの定義では、事故（mishap）は打ち上げや再突入が計画通りに完了しなかった場合を指します。今回はリフトオフ前のT-0アボートであり、機体も損傷していないため、事故には該当しないとみられます。SpaceXは新たな調査を待つことなく、既存のライセンスに基づいてエンジンの交換と再打ち上げを進めることができます。

元記事: Raptor 3 Ignition Gap Scrubs Starship Before Liftoff: Two Engines to Be Replaced