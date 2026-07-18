英国、16・17歳を対象に深夜のSNS利用をデフォルト制限へ――プラットフォームにはVPN回避の検知・遮断を義務付け

英国政府は2026年7月15日、16歳および17歳の青少年を対象に、深夜時間帯のソーシャルメディア利用をデフォルトで制限する方針を発表した。この新制度では、プラットフォーム事業者に対してVPN（仮想プライベートネットワーク）を用いた年齢制限回避行動を自ら検知・遮断する義務が課される。この規制は2027年春に一斉施行される見通しだが、実効性のある年齢確認システムの構築やプライバシー保護を巡り、技術的・法的な課題も指摘されている。

■深夜のロックアウトとアルゴリズム制限のデフォルト化

英国政府が2026年7月15日に発表した新規則によると、Instagram、TikTok、YouTube、Snapchat、Facebook、X（旧Twitter）などの主要SNSは、16歳または17歳と確認されたアカウントに対し、午前0時から午前6時までの深夜ロックアウト機能をデフォルトで有効にしなければならない。この時間帯は、プッシュ通知が停止され、アプリへのアクセスも制限される。対象となる年齢層のユーザーは、自ら設定を変更してこの制限を解除（オプトアウト）することが可能だが、この点には批判の声も上がっている。しかし、英政府が実施した300人以上のティーンエイジャーとその保護者を対象とした試験運用データによると、参加した若者の90％以上がデフォルトの設定を変更せずにそのまま利用を続けたという。

さらに、深夜のロックアウトだけでなく、自動再生機能やアルゴリズムによってパーソナライズされた「無限スクロール」フィードも、同年齢層に対しては終日デフォルトで無効化される。デジタルヘイト対策センター（CCDH）の研究によると、コンテンツフィードから自然な区切りをなくす「無限スクロール」と、視聴を続ける意思決定を省く「自動再生」の2つの設計機能は、ユーザーが意図せず利用時間を引き延ばしてしまう最大の要因とされている。なお、主に個人間メッセージングサービスと位置づけられているWhatsAppやSignalは、今回の規制案の対象外となる見通しだ。

■AIチャットボットに対する規制と利用制限

リズ・ケンダル技術相はSNS向け規則とは別に、18歳未満のユーザーがAIチャットボットを利用する際、定期的に強制的な休憩を挟むことを義務付ける方針も発表した。具体的な休憩時間の間隔については、今後規制当局や医療機関との協議を経て決定される。また、「危険、誤解を招く、あるいは検証されていないメンタルヘルスに関するアドバイス」を提供するチャットボットは禁止される可能性があり、政府は保健社会的ケア省および医薬品・医療製品規制庁（MHRA）に対し、悪質なサービスの評価を依頼した。さらに、AIを搭載した恋愛シミュレーションなどのコンパニオンチャットボットの利用は、18歳以上に制限される方針だ。

■VPN対策の義務化がもたらすプラットフォームへの負担

今回の発表において最も影響が大きい構造的な決定は、深夜制限そのものではなく、VPNに関する裁定である。英政府内では当初、未成年者が年齢制限を回避するためにVPNを利用することを防ぐため、未成年者によるVPNアクセス自体を制限する案も浮上していた。しかしケンダル技術相は、VPNには正当なプライバシーおよびセキュリティ上の用途があるとしてこれを否定し、政府によるVPN自体の制限は行わない方針を明言した。

その結果、回避行動を防ぐためのすべての執行義務がプラットフォーム事業者に課されることになった。ケンダル技術相は、英国の通信規制当局であるオフコム（Ofcom）に対し、16歳以上の年齢確認における「極めて効果的な手法」についての報告書を2026年10月までにまとめるよう求めた。この報告書には、各サービスがプラットフォーム上でのVPN利用を検知・遮断するために講じるべき具体的な措置も含まれる。年齢確認サービスプロバイダー協会（AVPA）は、プラットフォーム側には行動シグナルや商用のIPブロックリストを用いてVPN利用を検知する技術的ツールが既に存在すると主張し、今回の決定を歓迎している。

しかし、政府の説明で言及されていないのは、プラットフォームレベルでのVPN検知が実際に何を意味するかという点である。プラットフォームが「VPNを使用している16歳のユーザー」と「同じくVPNを使用している成人」を区別するためには、あらかじめどのアカウントが16歳のものであるかを把握していなければならない。つまり、制限対象となる特定の年齢層だけでなく、すべてのユーザーに対する年齢確認が必要になる。デジタル権利擁護団体のオープン・ライツ・グループ（Open Rights Group）やアムネスティ・インターナショナルは、このような本人確認インフラの構築が、ハッカーの標的となり得る機微な個人データの巨大なデータベースを生み出し、将来的な監視ツールに変貌するリスクがあると警告している。2026年3月には、世界32カ国のセキュリティおよびプライバシー分野の研究者438名が共同声明に署名し、年齢確認システムの導入一時停止を求めた。彼らは、これらの確認措置が容易に回避可能であり、プライバシーを侵害し、エラーが発生しやすく、検閲や監視に転用可能なインフラを構築することになると警告している。

■年齢確認技術における安全性のジレンマ

オフコムが2026年10月に出す報告書は、極めて困難な技術的課題に対処しなければならない。ユーザーが16歳以上であること（単に生年月日を偽っていないこと）を確認するために利用可能な既存の技術的手法には、それぞれ明確な欠陥や課題が存在するためである。

政府発行の身分証明書（ID）のアップロードは最も正確な方法だが、実名とプラットフォームの利用履歴が紐付いた中央集権的な記録が作成されるリスクがある。また、デジタル権利研究者によると、英国市民の約10％はパスポートを一度も所持したことがなく、こうした層がサービスから排除される懸念もある。機械学習を用いて自撮り写真から年齢を推定するAI顔年齢推定技術は、匿名性を保ちやすいものの、メイクやディープフェイクによって突破される可能性があり、16歳という境界線付近では一定の判定エラーが発生することが確認されている。プラットフォームや政府のデータベースに身元を明かすことなく年齢属性のみを証明する暗号技術「ゼロ知識証明」は、プライバシー保護の観点から最も優れているが、大規模なSNSのスケールで広く実用化されるには至っていない。

2025年12月に16歳未満のSNS禁止法を施行したオーストラリアの事例は、こうした「効果的な法執行」が現実にはいかに困難であるかを示している。オーストラリアのeSafetyコミッショナーが2026年3月に発表した報告書によると、法改正前にアカウントを所有していた子供の約7割が、現在もアクティブなアカウントを保持しているか、あるいは新しいアカウントの作成に成功しているという。同当局は、規制を遵守していないとして、Facebook、Instagram、TikTok、Snapchat、YouTubeに対する正式な調査を開始した。英国政府も、自国の制度を発表する前にこれらの実態を把握していたとされる。

■AIチャットボットが別枠で規制される背景

今回の発表に含まれるAIチャットボットに関する規定は、現政権の発足前から存在していた構造的な法制度の隙間を反映している。英国議会が2023年に「オンライン安全法（OSA）」を可決した際、規制対象となるサービスは「ユーザー間（user-to-user）」プラットフォーム、すなわち、あるユーザーが生成したコンテンツを他のユーザーが閲覧できるシステムと定義されていた。しかし、独立したAIチャットボットは定義上、一対一の会話を行うものであり、他者と共有可能なユーザーコンテンツを生成しない。そのため、OSAの定義ではチャットボットが規制対象から完全に外れてしまっていた。これは立法上の見落としというよりも、OSAの草案が作成された2021年から2022年にかけての時期が、大規模言語モデル（LLM）を用いたチャットボットが一般消費者に普及する前だったという、時代のズレによるものである。

2026年4月29日に国王の裁可（Royal Assent）を得て成立した「2026年児童福祉・学校法」および「2026年犯罪・警察活動法」の2つの法律により、国務大臣に二次立法を通じてAIチャットボットサービスをオンライン安全法の違法コンテンツ規制の対象に含める権限が与えられ、この法的な隙間が埋められ始めた。今回の発表は、これに加えて18歳未満への強制的な休憩義務や、有害なメンタルヘルスチャットボットの禁止措置を追加するものである。

この規制強化の背景には、深刻な実態がある。裁判所の記録によると、Character.AIとGoogleは、AIチャットボットが子供に危害を与え、ティーンエイジャーの自殺を誘発したとして遺族から起こされていた複数の訴訟について、2026年1月に和解に合意した。また、イタリアのデータ保護当局は2025年、AIコンパニオンアプリ「Replika」の開発元に対し、透明性の欠如や法的根拠のない個人データの処理など、EU一般データ保護規則（GDPR）違反を理由に500万ユーロ（約8億7500万円、1ユーロ＝175円換算）の制裁金を科している。さらに2026年1月には、XのAIチャットボット「Grok」が、女性や未成年者の同意のない性的画像を生成していた問題（コンテンツ分析企業Copyleaksの調査では、24時間にわたり1分間に約1枚のペースで生成されていたとされる）を受け、オフコムがXに対する正式な調査を開始している。

■YouTubeのアルゴリズムによる摂食障害コンテンツの推奨問題

今回の政府発表の前日である2026年7月14日に公開された報告書が、政府の迅速な対応を後押しする形となった。デジタルヘイト対策センター（CCDH）の調査によると、YouTubeの推奨アルゴリズムは、13歳を模したテスト用アカウントに対し、依然として摂食障害に関連する有害なコンテンツを推奨しており、その頻度は動画9本に1本の割合に上っていた。これは、推奨動画の3本に1本に有害コンテンツが含まれていた2024年の調査結果と比べれば大幅な改善を示している。CCDHはこの改善について、英国のオンライン安全法や欧州連合（EU）のデジタルサービス法（DSA）による法的圧力が一定の効果を発揮したためと分析している。しかし、2026年の調査データにおいて、有害な摂食障害動画のいずれも、YouTubeが自社で用意している相談窓口などの「クライシスパネル」を表示させるトリガーにはならなかったという。

CCDHの研究者は、規制が測定可能な影響を与えていることを示す今回の結果には「一定の希望が持てる」としつつも、この改善はプラットフォーム側の自主的な取り組みではなく、あくまで法的な圧力によってもたらされたものであると指摘している。

■「オプトアウト可能な夜間制限は単なるポップアップに過ぎない」との批判も

保守党の影の教育相であるローラ・トロット氏は、今回の深夜制限案を「お粗末な計画（a dog's dinner）」と批判し、ティーンエイジャーが数秒で自主的に解除できるような規制は何の効果ももたらさないと主張した。また、ソーシャルメディアアナリストのマット・ナヴァラ氏はBBCに対し、この制度は「規制の服を着せた、少し煩わしい設定画面のプロンプトに過ぎない」と語っている。

これに対し、英国のオンライン安全担当政務官であるカニシュカ・ナラヤン氏はSky Newsの取材に対し、試験運用で得られた行動データを挙げて反論した。行動経済学において「現状維持バイアス」や「デフォルト効果」と呼ばれる設計原則によれば、大半のユーザーは、設定変更がいかに容易であっても、あらかじめ設定された構成を変更しない傾向がある。もし試験運用での「90％がデフォルトを維持した」という数値が全国規模でも再現されれば、深夜制限の実効性は法的な禁止措置ではなく、設定を切り替えるというシステム上のわずかな手間に依存することになる。

児童虐待防止王立協会（NSPCC）の最高経営責任者であるクリス・シャーウッド氏は、今回の提案が若者のオンライン体験の改善にある程度寄与することを認めつつも、長時間のスクリーンタイムを引き起こす依存性の高い設計機能そのものを標的にした、より強力な追跡対策がなければ「一時しのぎの絆創膏」に終わるだろうと警告した。

オンライン上のいじめを苦に自殺した少女の遺族が設立した児童安全チャリティ団体「モリー・ローズ財団（Molly Rose Foundation）」は、今回の取り組みを歓迎している。一部の擁護団体は、プラットフォームへのアクセス自体を禁止するよりも、自動再生や無限スクロールをデフォルトで無効化することの方が、プラットフォーム側の設計上の選択を直接標的にできるため、構造的により正確な介入手法であると主張している。

■2026年末までにプラットフォームに求められる対応

2026年7月20日にキア・スターマー首相の後任として就任予定のアンディ・バーナム氏が、この法案を議会で通過させる責任を引き継ぐことになる。政府の現在の計画では、2026年末までに最初の規制案を議会に提出し、深夜制限、設計規制、および16歳未満の禁止措置を2027年春に同時に施行することを目指している。

現在から2027年春までの間に、オフコムは2つの緊急課題に直面している。1つは、顔年齢推定技術の信頼性が最も低下する「16歳」という境界線において、何をもって「極めて効果的な年齢確認」とするかを定義すること。もう1つは、プラットフォームがVPNによる回避行動を検知するために具体的に何をすべきかを確立することである。2026年10月に予定されているオフコムの報告書は、最終的な規制が公布される前にプラットフォームが満たすべき技術基準を定めることになる。この基準が公表されるまで、プラットフォーム事業者は具体的なコンプライアンス要件が不透明な状態での対応を余儀なくされる。

この規制は、16歳未満の禁止措置の対象となっているSnapchat、TikTok、YouTube、Instagram、Facebook、Xと同じプラットフォームに適用される見通しである。児童安全を考慮した設計になっておらず、現行のオンライン安全法の適用範囲外で運営されている新しいAIコンパニオンサービスにまで規制が及ぶかどうかは、2026年犯罪・警察活動法に基づく新たな二次立法の権限がいかに迅速に行使されるかにかかっている。

■注目ポイントQ&A

●英国のティーンエイジャーは深夜のSNS利用制限を自分で解除できますか？

はい、解除可能です。この深夜制限は法的な禁止措置ではなく、デフォルトで有効化される制限として設計されています。16歳または17歳のユーザーは、アカウント設定を変更することでこの機能を無効にできます。ただし、政府の試験運用では、参加した若者の90％以上がデフォルト設定を変更せずに利用を続けたため、設定を変更しないという人間の行動特性（デフォルト効果）が実務上大きな役割を果たすと政府は主張しています。一方で、批判派はこれにより政策が実質的に自主的なものになってしまっていると指摘しています。

●この深夜制限はWhatsAppやSignalにも適用されますか？

いいえ、適用されません。この深夜制限の対象は、Instagram、TikTok、YouTube、Snapchat、Facebook、Xなどのソーシャルメディアプラットフォームです。WhatsAppやSignalを含むプライベートメッセージングサービスは、今回の規制案の対象外となる見通しです。2026年6月に発表された16歳未満の禁止措置でも、同様にメッセージングサービスは除外されていました。

●AIチャットボットの利用制限において、プラットフォームはどのようにしてユーザーが18歳未満であるかを確認するのですか？

この記事の公開時点では未決定です。英政府は、必要な休憩時間の間隔や確認メカニズムを決定するために、現在も関係機関と協議を続けていると述べています。深夜制限の適用に必要な、16〜17歳のアカウントと成人アカウントを区別するための年齢確認方法全般については、オフコム（Ofcom）に調査が委託されており、2026年10月までに報告書が提出される予定です。検討されている技術には、政府発行IDのアップロード、AIによる顔年齢推定、暗号技術を用いたゼロ知識証明などがありますが、複数のサイバーセキュリティ研究者によると、16歳という年齢境界において、プライバシーを完全に保護しつつ技術的に堅牢な解決策は現時点では存在していません。

●英国政府がVPNの利用自体を禁止しなかったことで、ティーンエイジャーは容易に深夜制限を回避できてしまうのではないでしょうか？

VPNはIPアドレスを偽装して他国経由でアクセスできるため、位置情報に基づく制限を回避する手段になり得ます。しかし、英政府は年齢確認サービスプロバイダー協会（AVPA）の主張を支持し、プラットフォーム側には行動シグナルやデバイスのフィンガープリント、商用のIPブロックリストなどを用いてVPNの利用を検知する十分な技術的ツールがあると判断しました。オフコムは、プラットフォームがVPN回避を検知するために講じるべき具体的な措置について報告書を作成するよう求められています。これにより、回避対策の実行義務はすべてプラットフォーム側に課されることになり、各事業者はオフコムが今後策定する基準を満たす検知機能を自社で構築または導入する必要があります。

元記事: UK Defaults Teens to Social Media Curfew: Platforms Must Now Catch VPN Cheaters