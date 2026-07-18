17日のNY株式市場、半導体安とイラン緊迫で続落　週間でも下落

17日の米株式市場は主要3指数がそろって下落し、半導体株安とイラン情勢の緊迫化を背景に週間でも値を下げた。

17日の米株式市場では主要株価指数がそろって下落し、半導体株の下落とイラン情勢の緊迫化を背景に、週間でも値を下げて取引を終えた。

S&P500種株価指数は1.01%下落。ハイテク株比率の高いナスダック総合指数はこれを下回る1.40%安となった。ダウ工業株30種平均も0.77%下落した。

ネットフリックスも軟調で、決算内容はアナリスト予想に沿うものだったにもかかわらず、株価は7%超下落した。

同社の売上高は125億6000万ドルで、前年同期比13%増となったものの、アナリスト予想をわずかに下回った。同社によると、この売上高の伸びは、会員数の増加や値上げ、広告収入の増加によるものだという。

同社はまた、前年の値上げは想定通りの範囲だったとした上で、次四半期の売上高は12%増を見込むとし、通期の見通しはこれまでの予想と変わらないとの認識を示した。

一方、中東情勢は緊迫の度合いを増している。米国がイランのインフラ施設を攻撃し、これに対しテヘラン側が同地域の米軍基地を狙って報復したことを受け、原油価格は急伸した。

新たな報道によると、米国は作戦拡大の可能性に備え、イスラエルに給油機を追加派遣しているという。

Axiosによると、米国がイランのインフラへの攻撃を既に激化させる中、トランプ大統領はこうした作戦拡大の可能性を検討しているという。具体的には、米軍はここ数時間で、イラン国内の橋やエネルギー施設、主要港にある塔を標的にしたとされる。

一連の攻撃は、イラン主要港バンダルアッバスと、同国中央部やテヘランに至る道路網との連絡を断つことを狙っているとみられる。AP通信によると、他の経路は依然として通行可能だが、米国が攻撃をさらに拡大する可能性もあるという。

同通信によれば、検討されているその他の選択肢には、発電所への爆撃、濃縮ウランをさらに深く埋設させるための核関連施設への追加攻撃、建設中とみられる新施設「Pickaxe Mountain」への爆撃が含まれるという。

米国およびイスラエル当局者によると、トランプ氏は最終決定を下していないが、数日以内に作戦拡大を命じる可能性があるという。同氏は木曜日のプライムタイム演説で、軍事作戦が成果を上げていると述べた。「イランでも同様に大きな成果を収めており、その成果は近く目にすることになるだろう」と語った。

テヘラン側は金曜日、「電力インフラ」への被害を初めて認め、同国エネルギー省は南部各州に節電を呼びかけた。

トランプ氏は今週初め、テヘラン側が交渉のテーブルに戻らない場合、イランの主要インフラを攻撃する意向があることを示唆していた。