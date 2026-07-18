アップル、中国で「Apple Intelligence」の承認獲得。アリババ「Qwen」と百度「Baidu」の2社を採用する独自構成に

中国のインターネット規制当局である中国国家インターネット情報弁公室（CAC）は、2026年7月15日に「Apple Intelligence」の中国本土での展開を承認した。これにより、中国のiPhoneユーザーがデバイスに搭載された生成AI機能を利用できない状態が約22か月ぶりに解消される見通しとなった。今回の承認では、アリババのLLM「Qwen」が主要な言語AIエンジンとして、百度（Baidu）がビジュアル検索およびAI検索のプロバイダーとして採用されている。

■CACの承認が意味するものと今後の見通し

中国で2023年8月15日に施行された「生成AIサービス管理暫定対策」により、中国本土で一般向けに提供されるすべての生成AIサービスは、デバイス上で動作するものも含め、事前にCACへの登録が義務付けられている。さらに外資系企業は、自社の基盤モデルを直接展開することができず、CACの承認を受けた中国国内のAIプロバイダーと提携しなければならないという構造的な制約がある。

アップルの中国法人であるアップル・テクノロジー・デベロップメント（上海）は、2026年7月8日にCACへ申請書を提出した。CACはその7日後の7月15日に承認を下し、新たに承認されたデバイス向け生成AIサービスとして、アップルをファーウェイ、OPPO、vivo、シャオミ、サムスン、ヌビアの国内6ブランドと並んでリストに掲載した。アップルはこのリストの中で唯一の外資系企業である。

今回の承認はサービスカテゴリーとしてのApple Intelligenceを対象としたものであり、消費者向けの具体的な提供開始日は明記されていない。これまでの傾向では、CACの承認から一般公開までの期間は数週間から数か月とされている。このパターンに基づくと、中国のiPhoneユーザーは2026年第3四半期から第4四半期にかけて同機能を利用できるようになる可能性があり、秋のiPhone 18 Proの発売サイクルがその契機の一つになるとみられているが、アップルからの正式な発表は現時点ではない。

■アリババと百度による「2社分割」の役割分担

アップルが中国向けに構築したアーキテクチャは、他のすべての市場で採用されている構成とは大きく異なる。米国やその他の英語圏では、アップル独自の基盤モデルがデバイス上のタスクを処理し、クラウドの拡張機能としてOpenAIやGoogleのGeminiが利用可能になっている。これに対し、中国での構成は以下の通りとなる。

まず、アリババの「Qwen」が主要な言語AIエンジンとして、iOS、iPadOS、macOS、visionOSのシステムレベルで統合され、テキストの理解・生成および画像の理解を担当する。アリババの広報担当者はCNBCに対し、Qwenが中国ユーザー向けの「Apple Intelligence体験に統合される」ことを認めている。

そして「百度（Baidu）」が、ビジュアルインテリジェンスとAI検索のレイヤーを担当する。これは米国版におけるGeminiやOpenAIの役割に相当するものだ。百度の役割は、具体的にはビジュアルインテリジェンス機能とSiriのウェブ接続機能をカバーしており、百度の広報担当者もTechCrunchに対し、同社のAI検索技術が統合されることを認めている。

ニュースレター『Geopolitechs』に投稿された読者分析では、この構造について「中国のAI企業1社がアップルの中国向けプラットフォームに対して主導権を握るのを防ぐために設計された調達フレームワーク」と評されている。規制要件を満たしつつ、特定のパートナーへの依存（ロックイン）を回避する構成と言える。

■iPhone上で「Qwen」を動かす技術とプライバシーの課題

既存のiPhoneハードウェアでQwenを実用化するには、根本的なエンジニアリング課題を解決する必要があった。アップルが必要とする機能を備えたアリババの「Qwen 3.6」モデルは270億のパラメータを持ち、標準的な16ビット浮動小数点精度では約54GBの容量を占める。これは、どのiPhoneの総RAM容量をも大幅に上回るサイズである。

2026年3月にKhosla Venturesから1625万ドル（約26億3250万円、1ドル＝162円換算）のシード資金を調達したカリフォルニア工科大学発のスタートアップ「PrismML」は、Qwen 3.6を4GB未満に圧縮する「1ビット量子化技術」を開発した。これにより、270億のパラメータすべてを同時にアクティブに保ちながら、モデルサイズを90%以上削減することに成功したという。従来のLLMは各重み値に16ビット浮動小数点精度を使用するが、PrismMLのアプローチでは各重みをバイナリ値（0または1）または3値（-1、0、+1）に置き換えることで、モデルの機能を損なうことなくメモリ要件を劇的に削減する。PrismMLが公開した数値によると、フル精度のオリジナルと比較して、推論速度は最大8倍高速化し、メモリ使用量は最大14分の1に抑えられるという。

アップルはPrismMLと技術評価のための会議を重ねており、PrismMLのCEOであるババク・ハシビ氏はCNBCに対し、アップルが「現在、当社の技術を真剣に評価している」と認めた。ただし、アップルが中国向けのApple Intelligence製品にこの圧縮版Qwenを正式に採用するかどうかは未確認である。アップルが現在自社で保有するデバイス向けモデル「AFM 3 Core Advanced」は、一度に10億から40億のパラメータのみをアクティブにするスパースアーキテクチャを採用しており、最大でも20億パラメータにとどまる。PrismMLの1ビットQwenが採用されれば、より大規模なモデルをすべてのパラメータをアクティブにした状態で実行できるようになるが、アップルからの正式な発表はない。

一方で、デバイス上で処理できない機能については、Qwenのクエリがクラウドインフラにルーティングされる。このクラウド処理が、アップル独自のプライバシー保護システム「プライベート・クラウド・コンピュート（PCC）」を経由するかどうかが極めて重要な疑問となっている。PCCはアップル自身であってもユーザーのクエリを読み取れないように設計されたシステムだが、信頼できる情報筋によると、この仕組みが中国のサードパーティAIプロバイダーのクラウドにまで拡張される可能性は低いとされている。アップルはこの問題について公に言及していない。

■市場の反応と米中間の緊張関係

承認の発表時点でアップルは中国での展開について公式声明を出しておらず、アリババと百度による確認がニュースを伝える形となった。しかし、市場は詳細な発表を待たずに反応した。

7月15日の米国株式市場でアップルの株価は4.01%上昇し、終値で327.50ドルの最高値を更新した。同日の取引でアリババの米国預託証券（ADR）は4.78%上昇、百度のADRも1.59%上昇した。翌日の香港証券取引所でも、アリババと百度の株価はさらに上昇を記録している。

今回の承認は、米中間のテクノロジーをめぐる緊張が深まる中で行われた。米議会では、米国企業が中国のAI技術に依存することを制限する法案が検討されている。また、2026年6月にAnthropicが米国上院銀行委員会に送った書簡によると、同社はアリババがQwenの開発用トレーニングデータを収集するために、6週間にわたりClaudeのAPIに対して約2880万回の不正なアクセスを行ったと主張している。上院議員らは、モデルの蒸留（他社モデルの出力を学習に利用する行為）を理由に中国のAI企業に制裁を科す法案の起草を進めているが、アリババはこの疑惑に対して回答していない。

■アップルが中国市場で直面していた焦り

アップルの中国市場におけるポジションには、明確な課題が存在していた。中国のiPhoneオーナーは「Apple Intelligenceのために設計された」と宣伝された端末を購入したにもかかわらず、その機能を一切利用できない状態が続いていた。この不一致は、2024年9月のiPhone 16発売から今回の承認発表まで、約22か月にわたって継続していた。

この不利な状況にもかかわらず、アップルの中国ビジネスは力強く回復している。2026年4〜6月期のアップルの中国圏（Greater China）における売上高は前年同期比28%増の205億ドルに達した。2026年第2四半期における中国スマートフォン市場でのアップルのシェアは、前年同期の13.9%から18.1%に上昇している（同期間の中国スマホ市場全体は縮小傾向にあった）。この回復は主にiPhone 17の需要とAndroidからの乗り換えによるものであり、まだ存在していなかったAI機能によるものではない。

しかし、中国国内のライバル企業による脅威は現実のものとして存在していた。アップルがAI機能を提供できない間、ファーウェイ、シャオミ、Honorなどは自社のフラッグシップ端末にデバイス向けAI機能を搭載してアピールしていた。アナリストらは、2020年代後半の中国スマートフォン市場において、AI主導の買い替えサイクルが最大の販売原動力になると広く予想している。

アップルのCEOであるティム・クック氏は、2026年5月に米国貿易代表団の一員として北京を訪問した。アナリストらは、今回の承認が、クック氏が10年以上にわたる積極的な外交アプローチを通じて中国政府高官と築いてきた関係性に一部起因していると分析している。

■中国の法律がアリババに課す義務

これは将来起こり得る予測ではなく、中国の現行法が定めている義務である。

中国の「国家情報法」（2017年）第7条は、「いかなる組織及び市民も、法に基づき国家情報活動を支持し、これに協力し、これと協調しなければならない」と規定している。また、第14条は情報機関に対し、そのような協力を要求する明確な権限を与えている。この法律の適用範囲については議論があり、2024年に『China Law Translate』でジェレミー・ダウム氏が指摘したように、第7条には明確な強制執行メカニズムがなく、自発的なデータ共有を義務付ける意図はなかった可能性もある。しかし、学術的な見解はあるものの、構造的な法的義務が存在することに変わりはない。

さらに、第7条の解釈が限定的であるとしても、他の2つの法律が明確な義務を課している。

中国の「サイバーセキュリティ法」（2017年）は、対象分野のネットワーク運営者に対し、中国国内で収集したデータを国内サーバーに保存し、政府の検査要求に応じてアクセスを提供することを義務付けている。また、「データセキュリティ法」（2021年）は、中国の管轄下にあるデータ処理者に対し、データのローカライズ要件と政府によるアクセス規定を追加している。これらの法律が組み合わさることで、アリババは中国政府からのデータアクセス要求を拒否すると約束することが法的に不可能な環境が作られている。

これが中国のApple Intelligenceユーザーにとって何を意味するかは以下の通りである。

第一に、アリババのQwenインフラを通じて処理されるAIクエリは、アップルのプライバシーポリシーやサーバーの物理的な場所に関係なく、これらの法的要求の対象となる可能性がある。

第二に、アップル自身でもクエリを読み取れないように設計された「プライベート・クラウド・コンピュート（PCC）」の保護機能は、アップル独自のモデル向けに構築されたものである。Qwenとの統合において、同等の保護機能が適用される可能性は低いとみられる。

第三に、中国版Apple Intelligenceの実装に関する独立したセキュリティ監査は公開されていない。公開監査が行われていないという事実は、機密性の高い通信にQwen搭載機能を使用する前に、ユーザーが考慮すべき重要なリスク要素である。

現時点でユーザーがデータ露出を制限するための回避策は限られている。デバイス上でローカルに実行される機能であればクラウドへのルーティングを完全に回避できるが、中国版の実装においてどの機能がデバイス上処理に該当するかは特定されていない。アップルは、グローバル版との詳細な比較を可能にするような中国版Apple Intelligenceのプライバシー文書を公開していない。

■紆余曲折を経て選ばれたアリババ

アップルはアリババに決定する前に、百度、DeepSeek、ByteDanceとの提携を模索していた。初期の報道では、アリババのQwenシリーズが最有力候補として浮上する前の2024年の時点で、アップルが特定の機能について百度と契約を結んだと報じられていた。

オープンウェイトモデルで世界的な注目を集めていたDeepSeekや、ByteDanceを抑えてアリババがリードパートナーに選ばれた背景には、いくつかの要因がある。アリババが持つ豊富な消費者データセット、アリババクラウドがCACと維持してきた既存の規制対応関係、そして「Qwen 3」がアップルのデバイス向け推論フレームワーク「MLX」向けにエンジニアリング最適化されていたことなどが挙げられる。

この選定は、アップル以外の市場にとっても大きな意味を持つ。ByteDanceを含む複数の競合を抑え、世界で最も価値のある消費者向けハードウェアのエコシステムに選ばれたことは、Qwenの実力とアリババの規制対応能力に対する強力な商業的裏付けとなる。『FourWeekMBA』による分析では、主権国家が管理するAI市場においてコンプライアンスインフラを支配する企業がその参入経路を支配することになり、現在の中国市場においてその役割を担っているのがアリババであると指摘されている。

■依然としてApple Intelligenceが提供されない地域とその理由

中国での承認により、もう一つの主要市場である「欧州連合（EU）」における未提供状態がより際立つことになった。Apple Intelligenceは米国やその他の主要市場、そして中国で規制当局の承認を得たが、EUは依然として提供が開始されていない唯一の主要市場となっている。ただし、その理由は中国とは異なる。

EUの「デジタル市場法（DMA）」が定める相互運用性とデータ共有の要件に対し、アップルが異議を唱えていることが原因であり、欧州の規制当局との対立は解決に至っていない。

中国とEUという2つの未提供市場は、構造的に異なる課題を突きつけている。中国の課題は「国内プロバイダーを使用し、国内ルールに従うこと」を求める主権の要件であった。一方、EUの課題は「プラットフォームを開放すること」を求める競争法の要件である。アップルは前者を10年にわたる関係構築と国内AI企業との提携によって解決したが、後者に対しては同様のアプローチが通用していない。

■注目ポイントQ&A

●中国の消費者向けにApple Intelligenceはいつ正式に提供されますか？

具体的な提供開始日は発表されていません。2026年7月15日に取得したCACの承認は規制上の前提条件であり、サービスの提供を許可するものではありますが、特定のスケジュールでの提供を義務付けるものではありません。過去の事例から、承認から一般公開までは数週間から数か月かかるため、アナリストらは2026年第3四半期から第4四半期（秋頃）の提供開始を予想しています。秋の新型iPhone発表イベントやiOSのアップデートに合わせて提供される可能性があります。

●中国版のApple Intelligenceは、他国版と同等のプライバシーが確保されていますか？

同等のプライバシーが確保されている可能性は極めて低いです。米国版などでは、アップル自身もデータを読み取れない「プライベート・クラウド・コンピュート（PCC）」を経由してクラウド処理を行いますが、中国版が採用するアリババの「Qwen」や百度の検索技術は、このPCCアーキテクチャに含まれていないとみられています。また、両社は中国の「国家情報法」や「サイバーセキュリティ法」に基づき、政府のデータアクセス要求に協力する法的義務を負っています。

●アリババの「Qwen」モデルとはどのようなもので、アップル独自のAIとどう違いますか？

Qwenはアリババクラウドが開発する大規模言語モデル（LLM）ファミリーです。最新の「Qwen 3」は119言語に対応し、GPT-4oやClaudeなどの主要モデルに匹敵する性能を示しています。デバイス向けに検討されている「Qwen 3.6」は270億パラメータを持ち、アップル独自のデバイス向けモデル「AFM 3 Core Advanced」（200億パラメータ）よりも大規模です。PrismML社の1ビット量子化技術を使えば、54GBあるQwen 3.6を4GB未満に圧縮してiPhone上で動作させることが可能とされていますが、アップルがこの技術を正式採用するかは未確定です。

●米議会がこの提携に懸念を示しているのはなぜですか？

主に2つの理由があります。第一に、AIスタートアップのAnthropicが2026年6月に米上院委員会に対し、アリババがQwenの開発データを収集するためにClaudeのAPIへ約2880万回の不正アクセスを行ったと報告したためです。第二に、中国の国家情報法やサイバーセキュリティ法に基づき、アリババや百度が中国政府へのデータ提供義務を負っていることから、安全保障上の懸念が生じているためです。

元記事: Apple Intelligence Wins China Approval After 22 Months: Qwen Handles Language, Baidu Handles Search