AIコードエディタ「Cursor」のWindows版において、信頼できないリポジトリを開くだけで、開発者の権限で任意のコードが即座に実行される深刻なゼロデイ脆弱性が存在していたことが明らかになった。セキュリティ企業Mindgardによる7カ月間の開示プロセスの末、Cursorは2026年7月13日にこの問題をひそかに修正したとされるが、公式なセキュリティアドバイザリやCVEの割り当ては行われておらず、修正バージョンも明示されていない。Windows環境でCursorを使用している開発者は、ただちに最新ビルドへアップデートすることが推奨される。

■クローンしたリポジトリを開くだけで攻撃者のコードが実行される仕組み

Windows環境において、見知らぬ他人のリポジトリをクローンし、それをCursorで開く。攻撃に必要な手順はこれだけだ。もしそのリポジトリのルートディレクトリに「git.exe」という名前のファイルが存在する場合、このAI搭載IDEはクリックや承認ダイアログ、警告を一切挟むことなく、ログインしている開発者の完全な権限でそのファイルを即座に実行する。攻撃者のコードは実行され、プロジェクトが開いている限り、バックグラウンドで繰り返し実行され続ける。

Cursorはこの問題を2026年7月13日にひそかに修正した。これは、AIセキュリティ企業Mindgardが技術的な詳細レポートを公開する前日のことだった。Mindgardによる7カ月間に及ぶ脆弱性開示プロセスは、沈黙、バグバウンティ自動化システムの不具合、初期段階での却下、そして進捗状況の連絡が一切ないという困難な道のりだった。Dark ReadingやThe Hacker Newsの報道によると、2026年7月17日の時点で、Cursorの運営会社はパブリックなセキュリティアドバイザリを発行しておらず、CVEも割り当てておらず、どのバージョンに修正が含まれているかも公表していない。

Cursorは現在、700万人以上の月間アクティブユーザー、100万人以上の日間アクティブユーザー、そして5万社以上にわたる100万人以上の有料サブスクライバーを抱えている。修正パッチが適用されたビルドにアップデートしていない開発者は、自身が危険にさらされていたことすら認識していない状況だ。

■WindowsでCursorを実行している開発者が今すぐ取るべき対策

まずは、ただちにCursorをアップデートすることだ。同社はDark Readingに対し、2026年7月13日にこの問題に対処したと説明しているが、修正済みのバージョン番号を公表していない。利用可能な最新ビルドにアップデートすることが、現時点で確認されている唯一の緩和策である。

即時のアップデートが不可能な、管理されたWindows環境の場合、管理者は開発者のワークスペースディレクトリ（例：`%USERPROFILE%\source\repos\*\git.exe`）を対象とした、パスベースの拒否ルールをAppLockerやWindows Defenderアプリケーション制御（WDAC）でデプロイし、リポジトリルートから発生する「git.exe」という名前のファイルの実行をブロックできる。攻撃者はバイナリの内容を変更できるため、ハッシュベースのブラックリストは機能しない。また、Windowsには特定のアプリケーションが起動したときのみ子プロセスをブロックするような、親プロセスを認識するネイティブなルールは存在しないため、親プロセスを意識した強制適用にはEDRやカスタムのエンドポイントセキュリティ製品が必要となる。

パッチ未適用のビルドを使用している個人の開発者は、アップデートが適用されるまで、信頼できないリポジトリはWindowsサンドボックスや使い捨ての仮想マシン（VM）内でのみ開くようにすべきである。

また、2026年7月15日に開示されたAdversa AIの調査結果に関連するMCP（Model Context Protocol）経由の露出に対しては、Cursorの管理設定を通じてMCPサーバーをホワイトリストに登録し、組織が検証したサーバーのみをインストールできるようにするとともに、メールやWebゲートウェイで `cursor://.../mcp/install` というURIパターンをブロックする対策が有効である。

■脆弱性の技術的背景：CWE-426（信頼できない検索パス）の悪用

この脆弱性のメカニズムは、AI搭載IDE特有の挙動に適用された「CWE-426：信頼できない検索パス」である。CursorがWindows上でプロジェクトをロードする際、リポジトリのルートを特定し、プロジェクト構造内での位置を把握するために、標準的なGitイントロスペクション呼び出しである `git rev-parse --show-toplevel` を実行する。これを行うにはGitのバイナリが必要となる。Cursorはバイナリを探すために複数の場所を検索するが、その検索対象には、開発者が開いたばかりのプロジェクトディレクトリ（ワークスペース自体）が含まれている。

Windowsは、修飾されていないコマンド名を解決する際、歴史的にシステムパスよりも先にカレントディレクトリを検索する順序を採用している。リポジトリのルートに「git.exe」というファイルを配置する攻撃者は、まさにこの挙動を悪用する。Cursorがgitを呼び出すと、攻撃者が提供したバイナリが最初に検出され、実行されてしまう。そのバイナリが実行する処理は、開発者の資格情報（SSHキー、クラウドトークン、ソースコードやCI/CDパイプラインへのアクセス権など）を用いて行われることになる。

Mindgardは、Windowsの「電卓」アプリ（calc.exe）の名前を「git.exe」に変更し、リポジトリのルートにコミットすることで、この欠陥を実証した。Cursorでプロジェクトを開くだけで、電卓が起動した。この概念実証（PoC）で特に顕著だったのは、その「繰り返し」の挙動である。Cursorはセッション中にバイナリを何度も再呼び出しし続けたため、プロジェクトが開いている間、画面上に電卓のウィンドウが次々と増殖していった。実際の攻撃では、電卓の代わりにリモートアクセスツール（RAT）、ランサムウェア、あるいは資格情報を窃取するペイロードが実行されることになる。

これは新しい脆弱性のクラスではない。CWE-426は2006年から文書化され、命名されている弱点だ。直接的に類似する過去の事例としては、2020年にGit Credential Manager Coreに影響を与えた「CVE-2020-26233」がある。これは再帰的クローン中に実行される、リポジトリルートの悪意ある「git.exe」に関するものだった。その際のPoCも、名前を「git.exe」に変更した「calc.exe」であり、Blaze Information Securityのセキュリティ研究者によって文書化されていた。それから6年が経過し、開発者がフォルダを開いた瞬間に自動的にgitプロブを発行するAI搭載IDEに対して、同じ手法が通用してしまった。AI搭載IDEは機能するためにリポジトリのコンテキストを必要とするが、そのアーキテクチャ上の要件が、CWE-426が示す攻撃面を再構築してしまった形だ。

■7カ月に及ぶ「不関与」の記録

Mindgardは2025年12月15日にこの欠陥を発見し、同日中にCursorの公開されているセキュリティ用メールアドレスに報告した。しかし、受領確認は届かなかった。12月18日に追跡のメールを送ったが、やはり返答はなかった。

2026年1月までに、Mindgardは同社のセキュリティ担当者を見つけるためにLinkedInに公開投稿を行った。これに対してCursorのCISO（最高情報セキュリティ責任者）が反応し、内部の自動化エラーによって想定されていたHackerOneのワークフローがトリガーされなかったことを認め、手動でMindgardをプライベートバグバウンティプログラムに招待した。レポートは再提出されたが、数日以内に評価担当者によって「参考情報（Informative）」および「対象外（Out of Scope）」としてクローズされた。

Mindgardはこの判定に異議を唱えた。HackerOneはレポートを再オープンして脆弱性を再現し、1月20日に詳細がCursorに配信されたことを確認した。しかし、その後プロセスは停止した。2月、3月、4月に行われたアップデートの要求に対して返答はなく、Cursorのリーダーシップへの直接的なアプローチも反応を得られなかった。

この同じ数カ月の間、Cursorのアドバイザリプロセスは少なくとも他の研究者に対しては機能していた。2026年2月13日、同社は協調的な脆弱性開示のもとで報告され、Cursor 2.5で修正されたGitフックのサンドボックス回避（CVE-2026-26268）に関するアドバイザリ「GHSA-8pcm-8jpx-hv8r」を公開している。その3日後、Mindgardは自らのGit関連の報告について進捗を尋ねたが、返答はなかった。

2026年6月1日、MindgardはHackerOneに対し、情報を公開する意向を伝えた。技術的な詳細の完全な開示は7月14日に行われた。これは最初の報告から213日後であり、同社に欠陥が最初に説明されてから197回以上の新しいCursorのリリースが重ねられた後のことだった。

MindgardのCPO（最高製品責任者）であるアーロン・ポートノイ（Aaron Portnoy）氏は、開示のブログ投稿を執筆した。同氏は最初の6回のPwn2Ownコンペティションの設計者であり、HackerOneが存在する以前から、責任ある脆弱性開示のための主要な制度的インフラであるZero Day Initiative（ZDI）を長年運営してきた人物だ。ポートノイ氏は「完全開示（フルディスクロージャー）は、脆弱性開示における最終手段であり、他のすべての道が失敗した状況のために残されているものだ」とし、「急激な成長は、セキュリティ上の失敗に対処する責任をもたらす。同時に、ユーザーを単なる購買実験の対象ではなく、価値ある顧客として扱うことを求めている」と記している。

Dark Readingに掲載された2026年7月16日の更新記事において、Cursorの正式な回答は、対応の遅れに対する説明ではなく、構造的な弁明に終始した。同社はワークスペースやエージェントのコンテキスト入力に関する「共同責任モデル」を持ち出し、どのリポジトリ、プロンプト、外部コンテンツ、MCPサーバー、ルール、ツールを環境に導入するかは顧客が決定するものであり、そのコンテキストにすでに存在する侵害された入力や悪意ある入力に依存する問題は、一般的にバグバウンティの対象外であると主張した。

なお、この同種のバイナリプランティング（バイナリ配置）の問題はCursorに限ったものではなかった。Cymulateは2026年6月、GitHub Copilot CLI、Gemini CLI、Codexデスクトップアプリにわたって、ヘルパーバイナリを作業ディレクトリから検索する同様の挙動を文書化している。Cymulateが6月4日に公開した時点では、これらのベンダーはいずれも修正パッチをリリースしていなかった。GitHubは報奨金を支払ったものの深刻度を「低」に引き下げ、GoogleはGemini CLIの指摘が有効であることを認めつつもパッチはリリースせず、OpenAIは「git.exeを置き換えられる攻撃者はすでにシステムへのアクセス権を持っている」と主張してCodexのレポートを対象外としてクローズした。しかし、このOpenAIの主張は、開発者がリポジトリをクローンするだけで成立し、攻撃者が事前に足場を築いている必要がないという、この攻撃の性質を見誤っている。

■Adversa AIによる同日の追撃：「DeepJack」とMCPインストールの偽装

Mindgardの開示からわずか1日後の2026年7月15日、Adversa AIが別のレポートを公開し、Cursorにおけるさらに2つの攻撃ベクトルを文書化した。今回は、インストール時にCursorがオペレーティングシステムに登録する「cursor://」URLスキームハンドラーを標的にしたものだ。

この攻撃クラスは「DeepJack」と呼ばれる。Gitのパスではなく、MCPサーバーのインストールフローを悪用する。`mcp/install` エンドポイントを標的とした `cursor://` ディープリンクがクリックされると、Cursorは新しいMCPサーバーとそれが実行するコマンドの承認をユーザーに求めるインストールダイアログを表示する。このダイアログが、クリックされたリンクと、開発者の完全な権限で実行される攻撃者制御のプロセスとの間にある、唯一の同意チェックポイントとなっている。

DeepJackの最初のバリアントは、ダイアログの1行テキストボックスを悪用する。Adversa AIは、表示される引数の後に長いタブ文字の羅列を挿入し、その後に悪意ある末尾のコマンドを追加した。ダイアログ内では、タブの羅列によってそれ以降の文字列がテキストフィールドの右端の外側に押し出され、見えなくなる。ユーザーは短く無害に見える文字列を確認して承認をクリックするが、Cursorは非表示にされた末尾の部分を含む完全な引数（攻撃者が追加した任意のシェルコマンドを含む）を実行してしまう。

2番目のバリアントは、より社会工学的に洗練されている。Adversa AIは、ダブルURLエンコードを使用して、標準的なプルリクエスト（PR）レビュー要求に見せかけたリンクの中に `mcp/install` URIを埋め込んだ。このリンクは、開発者がGitHub、Linear、Jiraなどから日常的に受け取っているような、通常の「このプルリクエストをレビューしてください」という通知のように見える。クリックするとCursorが起動し、外側のPRレビュー要求を正常に解析する。しかし、Cursorは `url` パラメータを再帰的にデコードしたり再検証したりしないため、ネストされた `mcp/install` URIが検証をすり抜けてインストールハンドラーに到達する。ユーザーには最初のバリアントと同様のインストールダイアログが表示され、やはり完全なコマンドを確認することはできない。

Cursorは、Adversa AIの両方のレポートを、以前に提出された問題の重複（デュプリケート）としてクローズした。トリアージのメモには、コマンド内容が視野の外にスクロールしてしまう原因である「1行テキストボックス」の根本原因が、2026年4月27日に社内で提起されていたことが明記されていた。2026年7月15日の時点で、Cursor 3.9.8は依然として脆弱なままであった。同社はダイアログの構造的な弱点を約2カ月間把握していながら、修正パッチをリリースしていなかったことになる。

この弱点クラスも新しいものではない。カスタムURLスキームハンドラーを介した引数注入は「CWE-88」や「CWE-939」に文書化されており、Windowsの `ms-officecmd://` を介したドライブバイRCEや、過去のブラウザ脆弱性の歴史に前例がある。「エージェント型AI」という言葉が生まれる前のプラットフォームガイダンスでも、すでに修正方法が規定されていた。それは、入力されるすべてのパラメータを敵対的なものとして扱い、危険なアクションを実行する前に、実際に実行される内容をユーザーに明示して確認を求めることだ。Cursorのダイアログも確認画面を実装してはいるが、表示されるコンテンツが攻撃者によって制御されている場合、その確認は信頼できないものとなる。

■企業のセキュリティチームが見落としている攻撃面

主要なAIコーディングエージェントはすべて、開発者のOSにカスタムURLスキームハンドラーをインストールする。Cursorは `cursor://`、VS Codeは `vscode://`、Claude Codeは `claude-cli://`、Codexは `codex://`、Warpは `warp://` を登録する。Adversa AIがこれらのエージェントにわたってハンドラーを調査したところ、ほとんどが「インストールまたは実行」のアクションに繋がるルートを露出させていることが判明した。CursorとVS Codeにおける `mcp/install` ルート、コマンドを運ぶことができるWarpの `launch-config` ルート、Windsurfの `registry-install` ルートなどがこれに該当する。

Adversa AIの指摘によると、企業のセキュリティチームは通常、これらのハンドラーが登録されていること自体を認識していない。プロンプトインジェクションやMCPサプライチェーン攻撃といった、より声高に叫ばれるセキュリティの議論の陰で、この文書化された攻撃面はほとんど精査されていないのが現状だ。

広範なMCPの脆弱性状況は深刻である。2026年5月の時点で、MCP Inspector、LiteLLM、Cursor IDE、LibreChat、Windsurfを含む主要なMCP統合プラットフォームにおいて、少なくとも7件の高深刻度または緊急（Critical）のCVEが確認されている。2025年8月に開示された「MCPoison」攻撃クラス（CVE-2025-54136）では、MCPサーバーの承認を保存し、その後の接続時に再検証しないという信頼キャッシュメカニズムを悪用し、Cursor IDEにおける持続的なコード実行が実証されていた。

開発者のワークステーションがこうした調査の標的になる理由は、抽象的なものではない。開発者のマシンには通常、SSHキー、クラウドプロバイダーの資格情報、アクティブなセッションキー、知的財産を含むソースコードが保存されており、CI/CDパイプラインや本番インフラへの直接的なアクセス権を持っている。一般的なマシンであれば単なる迷惑行為で済むようなバイナリプランティングの欠陥も、開発者のエンドポイントにおいては、ソフトウェアサプライチェーンへの足がかりとなってしまう。その影響範囲（ブラストライジアス）は、ほぼ壊滅的と言える。

■Cursorの「説明責任の欠如」がAI IDEエコシステムに意味するもの

Cursorが他のセキュリティアドバイザリを処理・公開する一方で、この「git.exe」の欠陥が197回以上の新規リリースにわたって7カ月間も放置されていた事実は、単なるセキュリティ体制の未熟さ以上のものを物語っている。それは、700万人のユーザーに影響を与える再現可能な任意コード実行の脆弱性を、機能開発よりも低い優先度として扱ったトリアージ文化と、ユーザーへの周知を行わずにサイレントパッチを当てるために完全な公開開示を必要とした開示プロセスのあり方を示している。

ポートノイ氏の指摘は極めて的確だ。「信頼には説明責任が必要であり、説明責任にはコミュニケーションが必要だ。ユーザー、研究者、そして開示プラットフォームが、基本的なステータスの更新を求めて何カ月も費やしても成果が得られない場合、その説明責任を視認することも、信じることも困難になる」と同氏は述べている。

今月、信頼モデルの破綻が文書化されたAI IDEはCursorだけではない。別の研究チームが2026年7月10日に文書化した「GhostApproval」シンボリックリンククラスでは、Cursor、Claude Code、Amazon Q Developerを含む6つの異なるAIコーディングツールが、承認ダイアログにおけるシンボリックリンクの悪用を通じて、攻撃者が制御するSSHキーを開発者のマシンに書き込むよう操作される可能性があることが実証された。また、テルアビブ大学とテクニオンの研究者が7月13日に文書化した「HalluSquatting」攻撃クラスでは、AIコーディングアシスタントがパッケージ名をハルシネーション（幻覚）する性質を悪用し、攻撃者が事前にその識別子を登録しておくことで、85%の確率で悪用が成功することが示されている。

これらは偶然の一致ではない。独立した研究チームが、同じ根本的な状況に収束しつつある。それは、AIコーディングツールが開発者のマシンに対して、ターミナルへのアクセス、クラウド資格情報へのアクセス、シェル実行といった「並外れた信頼」を与えられている一方で、その信頼を管理するセキュリティモデルがツールの機能向上に追いついていないという現実だ。Mindgardの評価によれば、今回の「git.exe」の欠陥は、その単純さゆえに「退屈なほど」であるという。しかし、それこそがこの問題における最も重要な教訓なのかもしれない。

■注目ポイントQ&A

●使用しているCursorは、まだ「git.exe」の脆弱性の影響を受けますか？

Windows上でCursorを実行しており、2026年7月13日以降にアップデートを行っていない場合は、パッチ未適用のビルドを実行している可能性があります。ただちにCursorを最新ビルドにアップデートしてください。Cursorは2026年7月13日にこの問題に対処したと述べていますが、どのバージョン番号に修正が含まれているかは公表していません。GitHubやオープンソースプロジェクト、採用候補者のコーディング課題など、外部ソースから定期的にリポジトリを開く機会がある場合は、このアップデートを最優先で行ってください。

●攻撃者がこの脆弱性を悪用した場合、具体的に何ができてしまいますか？

リポジトリのルートに配置された「git.exe」は、Cursorでプロジェクトを開いた開発者の完全な権限で実行されます。サンドボックス化や制限、確認プロンプトなどは一切ありません。つまり、開発者のアカウントがアクセスできるすべてのもの（ソースコード、SSHキー、クラウドプロバイダーの資格情報、有効なセッションキー、ブラウザのクッキー、マシンに保存されている秘密情報など）にアクセスされる恐れがあります。また、このペイロードは持続的であり、Cursorはセッション中に一度だけでなく、繰り返しバイナリを再実行します。

●「DeepJack」脆弱性とは何ですか？ また、これは修正されていますか？

DeepJackは、2026年7月15日にAdversa AIによって文書化された脆弱性クラスです。細工された「cursor://」ディープリンクをクリックし、1回承認するだけで、攻撃者が制御するMCPサーバーが開発者のマシンにインストールされてしまいます。インストールダイアログの1行テキストボックスの仕様を悪用し、空白（タブ文字）を使って悪意ある末尾のコマンドを表示領域の右端の外側に隠すことができます。Cursorは2026年4月27日に社内でこの根本原因を確認していましたが、Adversa AIの公開時点（2026年7月15日）でもCursor 3.9.8において未修正のままでした。

●なぜCursorはユーザーにパッチについて通知しなかったのですか？

Cursorは、2026年7月13日の修正に伴い、なぜセキュリティアドバイザリやCVEを発行しなかったのかについて公に説明していません。同社の正式な回答では「共同責任モデル」が主張されており、ワークスペース内にすでに存在する悪意ある入力を必要とする問題は、バグバウンティプログラムの対象外であるとされています。2026年7月17日の時点で、ユーザーに対する脆弱性や修正に関する公式な周知は行われていません。Cursorのアドバイザリ記録や脆弱性データベースを追跡している開発者にとっては、この事象が発生した事実を把握する手段がない状態です。

元記事: Cursor Patched a Silent Repo-Poisoning Zero-Day With No Advisory and No CVE