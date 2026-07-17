米MSDの「Lipfendra」がFDA承認、注射剤に匹敵する世界初の経口PCSK9阻害薬

米食品医薬品局（FDA）は2026年7月16日の朝、米製薬大手MSD（米国・カナダではメルク）が開発した1日1回服用の経口薬「Lipfendra（一般名：enlicitide）」を承認した。従来の注射剤に匹敵する強力なLDL（悪玉）コレステロール低下作用を持つ、世界初の経口PCSK9阻害薬となる。約2万人の参加者を対象としたフェーズ3試験では、LDLコレステロールを56〜59%低下させた。

スタチン治療を受けてもLDLコレステロールが目標値を上回る、心血管リスクが極めて高い米国の患者は約980万人に上る。さらに、費用、注射への抵抗感、保険上の制約などから注射型PCSK9阻害薬を避けてきた遺伝性高コレステロール血症の患者もいる。30日分のリストプライスが約315ドルに設定された今回の承認は、こうした患者に新たな治療選択肢をもたらす。

■20年にわたる創薬研究のブレイクスルー

Lipfendraが解決した最大の技術的課題は、これまで20年間にわたり製薬研究の障壁となっていた「PCSK9によるLDL受容体の分解を阻害できるほど大きな分子を、通常の錠剤としてどのように血流へ届けるか」という点だった。

PCSK9は主に肝臓で産生されるタンパク質で、肝細胞表面のLDL受容体と結合し、リソソームでの分解を促す。これにより、肝臓が血液中からLDLコレステロールを回収する能力が低下する。スタチンが肝細胞内でコレステロールを合成する酵素「HMG-CoA還元酵素」を阻害するのに対し、PCSK9阻害薬は肝細胞表面に残るLDL受容体を増やし、血液中からのLDL回収を促進する。

これまで承認されていたPCSK9阻害薬はすべてバイオ医薬品（生物学的製剤）であり、2〜4週間ごとに注射するモノクローナル抗体（レパサ、プラルエント）か、年2回、医療従事者による注射が必要なsiRNA製剤（レクビオ／inclisiran）に限られていた。これらの分子は、そのまま経口投与しても消化管で分解され、標的に届かないほど大きいため、注射が必要だった。

■「飲み薬」を実現した独自のデリバリー技術

Lipfendraの有効成分であるenlicitideは、モノクローナル抗体より小さく、一般的な低分子医薬品より大きい環状構造を持つ「大環状ペプチド」である。創薬化学では「Beyond Rule of Five」化合物と呼ばれ、通常の経細胞経路で腸管上皮細胞を通過するには大きすぎ、極性も高い一方、注射を必須とするほど大きくはない。

MSDの開発チームは、数十億個のペプチド候補を生成し、PCSK9に高い特異性で結合するものを選別する「mRNAディスプレイ技術」を用いた。その後、構造ベース創薬によって有力な候補化合物をさらに改良した。

このペプチドを錠剤として機能させる鍵となったのが、各錠剤に配合されている中鎖脂肪酸の一種「カプリン酸ナトリウム」である。カプリン酸ナトリウムが腸管上皮細胞間の結合であるタイトジャンクションを一時的に開くことで、ペプチドが細胞内ではなく細胞間を通る「傍細胞経路」を介して吸収される。同様の仕組みは、すでに市販されている経口ペプチド医薬品のリベルサス（経口セマグルチド）とMycapssa（経口オクトレオチド）にも用いられている。

この方法による経口バイオアベイラビリティ（投与量のうち全身循環に到達する割合）は約2%にとどまる。低い数値に見えるが、臨床的には十分な量である。添付文書によると、1日1回の服用を約7日間続けて定常状態に達すると、血漿中のPCSK9抑制率は80%を超え、その状態が24時間以上維持される。標的臓器である肝臓には、薬が腸管から門脈を介して直接届くため、全身への曝露量が限定的でも、作用部位では十分な濃度を確保できる。

ただし、経口バイオアベイラビリティが低いため、食事が吸収に大きく影響する。開発プログラムで公表された薬物動態データでは、高脂肪食の30分後にenlicitideを服用すると、空腹時に比べて薬物の総曝露量が約3分の2減少した。そのため、添付文書では空腹時または低脂肪食とともに服用するよう定めている。これは注射型PCSK9阻害薬にはない服薬上の留意点であり、処方する医療従事者は患者に明確に説明する必要がある。

■臨床試験が示す高い有効性と安全性

今回のFDA承認は、MSDの「CORALreef」臨床開発プログラムで実施された2つの主要なフェーズ3試験に基づいている。

「CORALreef Lipids」試験には、遺伝性の家族性高コレステロール血症の患者を含む高コレステロール血症患者2,904人が参加した。対象となったのは、主要な心血管イベントをすでに経験したか、初回イベントのリスクが高く、安定した高強度スタチン治療を受けてもLDLコレステロールをさらに低下させる必要がある患者だった。参加者は2対1の割合で、Lipfendra 20mgを1日1回服用する群とプラセボ群に無作為に割り付けられ、52週間治療を受けた。

24週時点で、Lipfendraはプラセボと比較してLDLコレステロールを56%低下させた。MSDのプレスリリースによると、ベースラインからの変化はLipfendra群が57%減だったのに対し、プラセボ群は3%増だった。副次評価項目では、非HDLコレステロールが54%、心疾患に関連する粒子をより直接的に示すアポリポタンパク質B（ApoB）が50%低下した。

遺伝的または臨床的にヘテロ接合体家族性高コレステロール血症（HeFH）と確認された患者303人を対象とする「CORALreef HeFH」試験でも、一貫した効果が確認された。24週時点で、Lipfendraはプラセボと比較してLDLコレステロールを59%低下させ、ベースラインからは58%低下させた。

CORALreef Lipids試験の主要著者の一人で、テキサス大学サウスウェスタン医学センター循環器部門のアン・マリー・ナバー准教授は、「高いLDLコレステロール値は、世界の主要な死因であるアテローム性動脈硬化性心血管疾患の重大なリスク因子です。2つのフェーズ3試験で、Lipfendraは顕著なLDLコレステロール低下をもたらしました。今回、患者は初めて、LDLコレステロールを低下させる経口PCSK9阻害薬を選べるようになります」とコメントした。

安全性プロファイルはおおむね良好だった。「CORALreef Lipids」試験では、副作用の発現頻度はLipfendra群とプラセボ群で同程度で、治療中止率も両群で同等だった。一方、添付文書によると、HeFH試験では下痢がLipfendra群で7%、プラセボ群で2%、めまいがそれぞれ9%と4%で、主要試験の集団とは異なる傾向がみられた。

ただし、重要な留意点がある。今回の承認は、LDLコレステロールの低下という代理エンドポイントに基づくもので、心筋梗塞、脳卒中、心血管死のリスクをLipfendraが低下させるかどうかは、まだ確立されていない。

この点を検証する無作為化アウトカム試験「CORALreef Outcomes（NCT06008756）」には1万4,500人以上が登録されており、主要評価の完了は2029年11月と見込まれている。注射型PCSK9阻害薬では、evolocumabを検証した「FOURIER」とalirocumabを検証した「ODYSSEY OUTCOMES」が、いずれも主要心血管イベントを有意に減少させた。経口製剤でも大規模に同様の利益を再現できるかが、残された重要な臨床上の問いとなる。

■価格設定と市場アクセスへの期待

MSDは、Lipfendraのリストプライスを1錠あたり約10.50ドル、30日分で約315ドル（約5万1,030円、1ドル＝162円換算）に設定すると発表した。年間では約3,800ドル（約61万5,600円）となり、リストプライスが年間6,000ドル超（約97万2,000円超）の注射型PCSK9阻害薬を大きく下回る。

全国規模の保険請求データを用いた分析では、米国の高コレステロール血症患者は約7,200万人と推計されている。このうち、心血管リスクが極めて高い二次予防患者で、すでにスタチン治療を受けている約980万人の約78%が、依然としてLDLコレステロールの目標値に達していない。別の分析でも、脂質低下療法を受けているアテローム性動脈硬化性心血管疾患患者の70%以上が、LDLの目標値に達していないことが示された。

既存治療と患者の転帰との間に残る隔たりは、治療薬の臨床的な限界だけが原因ではない。保険適用における事前承認、注射剤の冷蔵保存、注射への抵抗感などが、既存のPCSK9阻害薬の実臨床での普及を妨げてきた。実臨床では、注射型PCSK9阻害モノクローナル抗体を1年以内に中止する割合が50%近くに達する。アンケートに基づく研究では、治療を中止した患者や開始しなかった患者が挙げる理由として、自己負担費用が一貫して最も多く報告されている。

Lipfendraの経口剤という形態と低いリストプライスが、保険の医薬品リストへの収載を実際に容易にするかは、まだ分からない。PCSK9阻害薬の保険適用条件は2026年に緩和されつつあるものの、一般に対象となるアテローム性動脈硬化性心血管疾患またはHeFHの診断、最大耐容量でのスタチン治療歴、LDLが目標値を上回っていることの記録が求められる。ほぼすべての主要保険者が、現在も事前承認を必要としている。Lipfendraがどのように保険の医薬品リストへ収載されるかは、まだ発表されていない。

Family Heart Foundationのキャサリン・ワイルモンCEOは、「アテローム性動脈硬化性心血管疾患のリスク管理を改善する最大の機会の一つは、LDLコレステロールなどのリスク因子を早期に特定し、適切に治療することにあります。LDLコレステロールをさらに低下させる必要がある成人に向けて、新たな経口PCSK9阻害薬が承認されたことを心強く思います」とコメントした。

■MSDにおける戦略的位置づけ

MSDにとって、今回の承認は特別な意味を持つ。同社の研究者は1987年、FDAが初めて承認したスタチンであるロバスタチンを開発し、現代のコレステロール薬物療法の時代を切り開いた。それから約40年を経て、同社は注射型バイオ医薬品が過去10年間に実現してきた水準のLDL低下作用を、注射、冷蔵保存、医療機関での投与なしに提供する錠剤を生み出した。

CNNの報道によると、スコシアバンクのアナリストであるルイーズ・チェン氏は承認前、Lipfendraには「数百億ドル規模のピーク売上高となる可能性がある」と述べていた。MSDの主力がん免疫療法薬「キイトルーダ（pembrolizumab）」が2028年からバイオシミラーとの競争に直面するなか、Lipfendraは収益源を多角化するうえで戦略的に重要な資産となる。

また、本剤は、公衆衛生上重要な治療法の審査を迅速化する「National Priority Voucher」プログラムを通じてFDAの迅速審査を受けた。この指定は、FDAがLipfendraを単なる段階的な改善ではなく、世界の主要な死因に関係する疾患の治療における重要な進歩と位置づけたことを示す。

1万4,500人以上が参加する「CORALreef Outcomes」試験では、LipfendraによるLDL低下が、心筋梗塞、脳卒中、心血管死の減少につながるかを追跡している。主要データは2029年後半に得られると見込まれている。

それまでLipfendraは、注射型PCSK9阻害薬が登場初期に置かれていたのと同じ位置にある。治療判断に用いられる代理エンドポイントでは十分に検証されている一方、心血管予防の中心的な治療法としての地位を確立するには、実際の心血管イベントを抑制するという確認が必要だ。経口剤であること、価格が低いこと、1万9,000人規模の臨床試験プログラムは、Lipfendraが限られた患者だけの治療にとどまらないとするMSDの根拠となる。保険者と処方する医療従事者が同意するかどうかは、今後数年間の保険収載交渉と処方データによって明らかになる。

■注目ポイントQ&A

●Lipfendraとはどのような薬で、どのように作用しますか？

Lipfendra（一般名：enlicitide）は、1日1回服用する経口コレステロール低下薬で、利用可能な薬剤の中でも特に強力なLDL低下作用を持つPCSK9阻害薬に分類されます。PCSK9は肝臓でLDL受容体の分解を促し、肝臓が血液中からLDLコレステロールを回収する能力を低下させるタンパク質です。Lipfendraは大環状ペプチドとしてPCSK9とLDL受容体との結合を阻害し、肝細胞表面で機能する受容体を増やします。

各錠剤には、腸管上皮細胞間のタイトジャンクションを一時的に開く吸収促進剤のカプリン酸ナトリウムが含まれています。これにより、本来は吸収されにくい有効成分が、細胞間を通る傍細胞経路によって血流へ移行します。経口バイオアベイラビリティは約2%ですが、標的臓器の肝臓には腸管から門脈を通じて直接届くため、臨床的には十分です。高脂肪食を取ると薬物吸収が約3分の2減少するため、空腹時または低脂肪食とともに服用する必要があります。

●心筋梗塞や脳卒中を予防する効果は証明されていますか？

現時点では確立されていません。今回のFDA承認は、心血管リスクの代理指標として十分に検証されているLDLコレステロールの低下効果に基づいています。2つのフェーズ3試験では、すでにスタチン治療を受けている患者において、Lipfendraがプラセボと比較してLDLコレステロールを56〜59%低下させました。

一方、心筋梗塞、脳卒中、心血管死を実際に減少させる効果は、Lipfendraについてはまだ示されていません。1万4,500人以上が参加する「CORALreef Outcomes」試験が進行中で、主要データは2029年11月ごろに得られる見込みです。注射型PCSK9阻害薬では、evolocumabの「FOURIER」試験とalirocumabの「ODYSSEY OUTCOMES」試験で、主要心血管イベントの統計的に有意な減少が確認されていますが、Lipfendraには独自のアウトカムデータが必要です。

●薬価はいくらですか？保険は適用されますか？

MSDが発表したリストプライスは、1錠あたり約10.50ドル、30日分で約315ドル（約5万1,030円、1ドル＝162円換算）です。年間では約3,800ドル（約61万5,600円）となり、年間6,000ドル超のリストプライスが設定されている注射型PCSK9阻害薬より安価です。

ただし、保険の医薬品リストへの収載条件はまだ発表されていません。主要な保険者のほぼすべてが、PCSK9阻害薬について事前承認を求めています。通常は、対象となるアテローム性動脈硬化性心血管疾患またはHeFHの診断、最大耐容量でスタチンを使用した記録、それでもLDLが目標値を上回っていることの証明が必要です。経口剤で価格が低いことにより、保険収載や事前承認の負担が軽減されるかは、まだ分かっていません。2026年には、メディケア・パートD加入者の処方薬の年間自己負担額に2,100ドルの上限が設けられています。

●どのような患者が処方の対象になりますか？

FDAは、食事療法および運動療法の補助として、ヘテロ接合体家族性高コレステロール血症（HeFH）を含む成人の高コレステロール血症患者のLDLコレステロールを低下させる目的でLipfendraを承認しました。

臨床試験の対象となったのは、中強度または高強度のスタチン治療を受けても、LDLコレステロールをさらに低下させる必要がある成人です。このため、スタチンの代替ではなく、第2選択薬または追加療法として位置づけられます。スタチンに不耐容の患者も対象となる可能性があります。

小児への使用はまだ確立されておらず、小児を対象とする「CORALreef Pediatric」試験が進行中です。また、Lipfendraによる心血管イベント抑制効果もまだ示されていません。対象となる可能性がある患者は、循環器科医またはかかりつけ医に相談する必要があります。

元記事: Merck’s Lipfendra Becomes First Oral Cholesterol Pill to Match Injectable PCSK9 Potency