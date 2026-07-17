欧州のGoogle TVにAI「Gemini」が順次提供開始、TCL製が先行するも中国へのデータ転送リスクは残存か

GoogleのAIアシスタント「Gemini」が、欧州の対応するGoogle TV搭載テレビに向けて順次ロールアウトされている。従来のGoogle Assistantに代わり、文脈を理解した自然な会話による検索や操作が可能になる。TCL製テレビが先行してアップデートを受け取っているが、専門家や報道からは、テレビ自体のソフトウェアが中国のサーバーに送信するデータ収集リスクは依然として変わらないとの指摘が出ている。

■キーワードから自然な会話へ――技術的な仕組みと違い

Geminiと従来のアシスタントとの最大の違いは、その基盤技術にある。従来のGoogle Assistantは、音声入力を「特定の作品を再生する」「アプリを開く」といった事前定義されたアクションにマッピングする「意図分類モデル」に基づいていた。そのため、ユーザーはシステムが認識しやすい特定のタイトルやコマンドを正確に発話する必要があった。

一方、GeminiはChatGPTなどと同様の大規模言語モデル（LLM）をベースに構築されている。文脈や曖昧な表現、複数回にわたる対話を理解できるのが特徴だ。例えば、「アメリカ以外のもので、ダークでじわじわと展開し、演技派が揃っている作品」といった複雑な要望を一度に解釈し、適切な候補を提案できる。さらに「韓国の作品はどう？」と追加で問いかければ、前の文脈を維持したまま対話を継続できる。

また、テレビの設定操作も自然言語で行えるようになる。視聴中に「部屋が明るすぎる」と話しかけるだけで、コンテンツを一時停止したり設定メニューを開いたりすることなく、自動的に画質が調整される。これは、GeminiがテレビのOSレイヤーでシステム状態を読み書きできるためである。

なお、Geminiの処理はすべてGoogleのクラウド上で行われる。音声クエリはGoogleのサーバーに送信され、「Gemini Flash」のバリアントによって処理された後、結果が画面に描画される。Googleの公式要件ドキュメントによると、テレビでのGeminiの利用にはアクティブなインターネット接続が必須であり、オフラインでの代替動作モードは用意されていない。

■欧州におけるTCLの対応モデルと展開スケジュール

Advanced Televisionの報道によると、欧州におけるGeminiアップデートの第1波は、TCLの2026年プレミアムラインナップが対象となる。最初に適用が確認されているのは、フラッグシップSQD-Mini LEDモデルである「X11L」をはじめ、「C8L」「C7L」「RM9L」「RM7L」の5機種だ。

Tech Digestの報道によれば、英国ではすでにアップデートが配信されており、その他の欧州市場でも2026年を通じて順次展開される予定である。ただし、GeminiのアップデートはTCLによる通常のファームウェア更新ではなく、Googleから直接配信されるため、地域やモデルごとの正確な配信日はTCL側でも特定できないという。

プレミアムモデルに続き、2026年のミドルレンジおよびエントリーモデルにも拡大される予定だが、一部のモデルはGoogleがGeminiを配信する前に、TCL側からAndroid 14へのファームウェアアップデートを適用しておく必要がある。また、Pentonic 700チップを搭載した2025年モデル（X11K、C9K、C8K、C7K、C6K、P8K）および2024年モデル（X955）も対応が確定している。Forbesはさらに、Q8Cs、Q7Cs、MQLED80Ks、U85s、U75sなどの2025年モデルも対象リストに挙げており、一部はAndroid Uへのアップグレードが必要になると報じている。

他ブランドの動向として、北米ではHisense（U7、U8、UXシリーズ）やソニー（Braviaの一部モデル）、Google TV StreamerがすでにGeminiに対応している。欧州でも各社のAndroid 14アップデートが整い次第、同様に展開されるとみられているが、Googleからの公式な日程発表はない。また、Sharpは欧州向けテレビの一部をGoogle TVからTitan OS（Philipsなども採用するAndroidベースのプラットフォーム）へ移行させており、これらのモデルへのGemini展開には影響が出る可能性がある。

なお、現時点における欧州のGoogle TV上のGeminiは、英語とフランス語のみのサポートという厳しい制限がある。Googleは「今年後半」に対応言語を拡大するとしているが、ドイツ語、スペイン語、イタリア語、オランダ語、ポーランド語などのネイティブサポートは、少なくとも2026年後半までずれ込むとみられる。

■Geminiがもたらす機能と、変わらないデータ収集の懸念

日常的な使用において、Geminiは主に以下の4つの機能を提供する。

1. 会話型コンテンツ検索：曖昧な表現や気分を伝えるだけで、文脈に沿った作品提案を受けられる。

2. 音声による設定制御：メニューを開かずに、音声だけで画質や音量の調整が可能。

3. 大画面向けアシスタント：ニュース要約やレシピ、一般的な質問に対する回答を、テレビ向けに最適化されたビジュアルで表示する。

4. スマートホーム制御：StreamDiagの検証によると、「映画を観るから照明を暗くして」といった指示から文脈を推測し、適切な部屋のデバイスを操作できる。

一方で、Geminiを導入しても変わらないのが、ハードウェアレベルでのデータ収集である。TCL製テレビに組み込まれているACR（自動コンテンツ認識）システムや、ファームウェアによる追跡・利用データの収集は、Geminiの稼働状況とは無関係に動作し続ける。GeminiはGoogleのインフラ上で動作するが、テレビ自体のソフトウェアスタックはTCLのインフラ上で動作する別個のシステムだからである。

■中国の法制度とデータ転送リスク

欧州の消費者がTCL製テレビでGeminiを利用する場合、GoogleのAIレイヤーの下にあるハードウェアは、中国政府が一部を所有し、法的に国家情報活動への協力義務を負う企業の製品であるという事実を理解しておく必要がある。

中国の「国家情報法（2017年）」第7条は、すべての組織および市民に対し、国家の情報活動を支持、支援、協力することを義務付けている。また、「データセキュリティ法（2021年）」や「サイバーセキュリティ法（2017年）」も、中国企業がグローバルに生成するデータや政府によるアクセス権限を規定している。これらは企業のプライバシーポリシーや、サーバーが物理的にどこにあるか（EU域内など）によって免除されるものではない。

TCLの欧州向けプライバシー通知でも、スマートテレビデータのデータ管理者は中国・深センに本社を置く「TCL New Technology Co., Ltd.」であることが明記されており、「中国に所在するグループ企業がデータセンターに限定的なリモートアクセスを行う場合がある」と説明されている。

収集対象となるデータには、視聴傾向、利用ログ、スマートホームの操作データのほか、最も重要な「ACR（自動コンテンツ認識）」データが含まれる。ACRは画面に表示されている内容を最短500ミリ秒間隔でキャプチャする技術であり、ストリーミングアプリだけでなく、HDMI経由で接続されたゲーム機やセキュリティカメラなどの映像も対象となる。

2025年12月、米国テキサス州のケン・パクストン司法長官は、TCLを含むテレビメーカー5社に対し、ACR技術を用いて消費者の視聴状況を秘密裏に監視し、広告主にデータを販売したとして提訴した。訴状では、約295万人のテキサス州民が影響を受け、TCL製テレビにはデータ流出につながる「バックドア」が存在すると主張されている。TCLは不正行為を認めておらず、2026年7月現在もこの訴訟は継続中である（サムスンやLGに対する同種の訴訟はすでに和解が成立している）。

欧州の消費者にとってこの訴訟は米国内の出来事であるが、ACR技術自体はグローバルに動作しており、中国の国家情報法も販売地域を問わずTCLに適用されるため、同様のリスクは存在する。

■ユーザーが取れる対策と限界

データ露出を制限するために、ユーザーが実施できる対策は以下の通りである。

・テレビの設定メニュー（「プライバシー」や「データ」項目）から、「視聴情報」「コンテンツの推奨」「関心に基づいた広告」などの項目（名称はモデルや国により異なる）を探し、ACR機能をオフにする。ただし、これらの設定項目は見つけにくい場所に配置されていることが多く、テキサス州の訴訟でも「欺瞞的なデザイン」として指摘されている。

・リモコンにマイクの物理ミュートボタンがある場合は、Geminiを使用していないときはミュートにしておく。

・ルーターの設定で、テレビを他の家庭内デバイスから隔離されたネットワークセグメント（IoT用VLANなど）に接続し、ネットワーク内での横方向のデータアクセスを防ぐ。

ただし、これらの対策を組み合わせても、中国の国家情報法がもたらす構造的な法的リスクを完全に排除することはできない。TCLが中国法の下で活動する企業である限り、現地のテレビ設定に関わらず、要求に応じて中国当局にデータを提供する法的義務が存在し続けるためである。

■注目ポイントQ&A

●欧州で最初にGeminiアップデートを受け取るTCLのテレビモデルはどれですか？

第1波として、TCLの2026年プレミアムモデルである「X11L」「C8L」「C7L」「RM9L」「RM7L」が対象となります。その後、2026年の他のラインナップや、MediaTek Pentonic 700チップを搭載した2025年モデル（X11K、C9K、C8K、C7K、C6K、P8K）および2024年モデル（X955）に順次拡大される予定です。

●Geminiにアップデートされた後も、TCLテレビから中国へデータが送信されるリスクはありますか？

はい、リスクは残ります。GeminiはGoogleが提供するシステムであり、TCL独自のテレビソフトウェア（ACR技術など）によるデータ収集とは独立して動作します。TCLのファームウェアが収集したデータは、中国・深センのTCL New Technology Co., Ltd.のサーバーに送信される可能性があり、中国の国家情報法に基づく政府へのデータ提供義務も適用され続けます。

●ソニーやHisenseのGoogle TVにも欧州でGeminiが提供されますか？

現時点で具体的な提供スケジュールは公表されていません。北米ではすでに一部モデルで対応していますが、欧州市場においては各ブランドのモデルがAndroid 14へのファームウェアアップデートを適用した後に順次提供されると予想されています。

元記事: Gemini Rolls Out to European Google TVs: TCL Leads, China Data Risk Stays