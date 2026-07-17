tvOS 27パブリックベータ版が公開、アプリ起動が最大30%高速化も「Apple Intelligence」は非対応か

Appleは2026年7月13日（現地時間）、「tvOS 27」のパブリックベータ版を公開した。このアップデートにより、既存のApple TV 4Kでもアプリの起動速度が最大30%向上するなどの性能向上が見込まれている。しかし、注目される「Apple Intelligence」機能の利用にはハードウェアの制約があり、今秋登場と噂される新型モデルを待つ必要があると報じられている。

■iOS 27に続きtvOS 27のパブリックベータ版が登場

MacRumorsなどの報道によると、7月13日に公開されたパブリックベータ版は、その前週に開発者向けにリリースされたデベロッパーベータ3と機能的に同一であるという。サポート対象となるのは、Apple TV 4Kの第2世代（2021年モデル）と第3世代（2022年モデル）の2機種だ。一方で、Apple TV HD（2015年モデル）と初代Apple TV 4K（2017年モデル）はサポート対象外となる。9to5Macは、2017年モデルにとって約9年間にわたるサポート期間がこれで終了したと伝えている。

AppleInsiderの報道によると、このベータ版は7月中旬にAppleが実施した広範な公開テストの一環として、iOS 27、iPadOS 27、macOS 27 Golden Gate、watchOS 27と同時にリリースされた。このタイミングは、WWDC（世界開発者会議）でのデベロッパーベータ公開から約5週間後にパブリックベータをリリースするという、Appleのこれまでのパターンと一致している。なお、今年のWWDCはティム・クック氏が最高経営責任者（CEO）として行う最後の基調講演の翌日である6月8日に開幕していた。

■Apple Musicが大幅にアップグレード、ハイレゾロスレス対応へ

オーディオファンにとって最も重要な追加機能は、Apple Musicにおける「ハイレゾロスレスオーディオ」への対応だ。MacRumorsの詳細報道によると、互換性のある外部スピーカー出力を使用することで、最大24ビット/192kHzでの再生が可能になるという。従来のtvOS 26までは、Apple独自のALACコーデックを介して最大24ビット/48kHzの標準ロスレスまでに制限されていたため、tvOS 27ではサンプリングレートの上限が4倍に引き上げられることになる。

ただし、接続経路には注意が必要だ。FlatpanelsHDの解説によると、ハイレゾロスレスの恩恵を受けるにはテレビ内蔵の音声処理をバイパスする必要があり、HDMI ARC/eARC経由で対応するAVレシーバーに接続するか、USB-CからDACへのアダプターを使用する必要がある。テレビの内蔵スピーカーでは、この高いサンプリングレートによる恩恵は得られない。

また、高級オーディオ機器専門メディアのStereoNETは、Appleのサポート文書においてtvOS 26時点のApple TV 4Kが依然として24ビット/48kHz対応デバイスとしてリストされていることを指摘。tvOS 27がHDMI経由で192kHzの完全な「ビットパーフェクト」出力を本当に実現できているかどうかは、技術的に未解決の疑問であると警鐘を鳴らしている。そのため、ハイエンドな環境を持つオーディオファンは、これを確実なアップグレードとみなす前に、自身のレシーバーとの互換性を確認したほうがよさそうだ。

さらに、FlatpanelsHDの確認によると、iPhoneやiPadで既に提供されているDJスタイルの楽曲ブレンド機能「AutoMix」および「クロスフェード」トランジションも、tvOS 27によってApple TVのApple Musicに初めて導入される。

■ポッドキャストのビデオ対応とスマートダウンロード機能

FlatpanelsHDによると、ポッドキャストアプリはプラットフォーム開始以来で最も大幅な再設計が行われ、完全なビデオポッドキャストの再生機能と、番組やエピソードをブラウズするための新しいサイドバーが追加される。また、MacObserverが報じたように、ダウンロードしたコンテンツを自動的に管理し、再生済みのエピソードを削除する「スマートダウンロード」機能も追加され、iPhoneやiPadのユーザーが以前から利用していた機能にApple TV版も追いつく形となる。

■HomeKitがThread 1.4に対応、デバイス上でのカメラ映像処理も実現

スマートホーム分野では、tvOS 27によりApple HomeKitを通じて「Thread 1.4」がサポートされる。これにより、Thread対応のIoTデバイスをIPネットワークに接続するボーダールーターとしてのApple TVの役割が強化される。さらに、HomeKitセキュアビデオの録画データをデバイス上で処理する機能も導入される。カメラ映像の分析（説明や検索など）は、Appleのサーバーではなく、プライベートクラウドコンピューティング（Private Cloud Compute）を介してローカルで実行されるため、機密性の高い映像をより安全に管理できるようになる。

また、ユーザーの利便性を高める機能として、iPhoneのホームアプリから直接Apple TVのソフトウェアアップデートを管理できるようになり、アップデートのインストール中にテレビの電源を入れたりアクティブにしたりする必要がなくなる。

■アクセシビリティ：テキストサイズの変更と自動字幕機能

tvOS 27における新しいアクセシビリティ機能には、ユーザーがスライダーでテキストサイズを選択し、tvOSのインターフェースや対応アプリ全体に反映できる「Dynamic Type」のサポートが含まれる。また、「Made for iPhone」補聴器のサポートが拡張され、AirPodsのようにデバイス間でのペアリングや切り替えがスムーズに行えるようになる。さらに、英語の会話を画面上に自動で字幕化する機能もtvOS 27の一部として提供されるが、この機能はApple TV 4Kの第3世代（2022年モデル）のみに限定される。

■現行ハードウェアがApple Intelligenceから除外される理由

tvOS 27パブリックベータ版にSiriのAI機能（Apple Intelligence）が含まれていないのは、開発フェーズの問題ではなく、現行のApple TVが搭載しているハードウェアの仕様によるものだ。Apple Intelligenceの動作には、最低でも「A17 Pro」チップと8GBのRAMが必要とされる。しかし、MacRumorsのスペックまとめによると、現行のApple TV 4K第3世代（2022年モデル）は「A15 Bionic」チップと4GBのRAMを搭載しており、どちらの要件も満たしていない。

MacRumorsがApple TVの2026年版噂まとめで解説しているように、A15の5nmプロセスに対してTSMCの3nmプロセスで製造されているA17 Proは、毎秒35兆回の演算が可能な16コアのNeural Engineを搭載しており、これはA15のNeural Engineの2倍以上の処理能力を誇る。この余剰な演算能力こそが、すべての問い合わせをプライベートクラウドコンピューティングにルーティングすることなく、言語タスクをローカルで処理するApple Intelligenceのデバイス上推論に必要なものだ。4GBのRAMしか持たないA15チップでは、このワークロードを処理する余裕がない。

Bloombergのマーク・ガーマン記者は、AppleがSiriのAI機能が実用レベルに達するのを待つために、新しいApple TVハードウェアの投入を意図的に遅らせてきたと報じている。MacRumorsがガーマン記者の情報を引用して伝えたところによると、この遅れはWWDC 2026においてtvOS 27の発表時間が限られていた理由でもあるという。現行ハードウェア向けに提供されるソフトウェアはチューニング中心のアップデートであり、真の機能拡張は9月を待つことになりそうだ。

■9月登場と噂される新型Apple TV 4Kのスペック予測

MacRumorsやBloombergが報じたリーク情報によると、次期Apple TV 4KにはiPhone 15 Proで初めて採用された「A17 Pro」チップと、Apple自社開発の「N1」ネットワークチップが搭載される見通しだ。Cord Cuttersの分析によると、N1チップによりWi-Fi 7がサポートされ、6GHz、5GHz、2.4GHzの帯域で同時にデータを送信して混雑した無線環境での遅延を削減する「マルチリンク動作（MLO）」が可能になると期待されている。さらに、N1チップを介してBluetooth 6やネイティブのThread接続もサポートされ、Appleのホームネットワークスタックが単一の自社製チップに統合される見込みだ。

新設計のSiri Remoteが登場する可能性もあるが、こちらは未確認である。価格についてMacRumorsは、Appleが2026年6月にMacやiPadと並んで現行のApple TV 4Kの値上げを行ったことから、新型モデルが低価格化する可能性は低いと指摘している。なお、外観デザインは従来から変更されない見通しだ。

■tvOS 27パブリックベータ版のインストール方法

ベータプログラムへの登録は無料で行える。MacObserverと9to5Macが確認した手順は以下の通りだ。

まず、Apple TVにリンクされているAppleアカウントを使用して「beta.apple.com」でサインアップする。その後、Apple TVの「設定」→「システム」→「ソフトウェア・アップデート」→「ベータアップデートを入手」に進み、「tvOS 27 Public Beta」を選択する。なお、プレリリース版のソフトウェアであるため、バグやアプリの互換性の問題が発生することが予想される。そのため、メインで使用している機器ではなく、サブのApple TVにインストールすることが推奨される。

tvOS 27の正式な一般公開は、秋のハードウェア発表イベントに合わせてOSアップデートをリリースするというAppleの標準的なパターンに則り、9月に予定されている。

■注目ポイントQ&A

●tvOS 27を利用するには新しいApple TVが必要ですか？

いいえ、必要ありません。tvOS 27パブリックベータ版は無料で提供されており、Apple TV 4Kの第2世代（2021年モデル）および第3世代（2022年モデル）で今すぐ利用可能です。アプリ起動の高速化、Apple Musicでのハイレゾロスレス対応、再設計されたポッドキャストアプリなど、既存のハードウェアでも多くの改善が得られます。ただし、Apple TV HD（2015年モデル）と初代Apple TV 4K（2017年モデル）はサポート対象外となり、tvOS 26にとどまります。

●tvOS 27のハイレゾロスレスオーディオを利用するための要件は何ですか？

tvOS 27におけるApple Musicのハイレゾロスレス対応は、従来の最大24ビット/48kHzから、最大24ビット/192kHzへと引き上げられます。この恩恵を受けるには、HDMI ARCまたはeARC経由で接続された対応AVレシーバーや、外部アンプに接続されたUSB-C-to-DACアダプターなど、互換性のある出力経路が必要です。テレビの内蔵スピーカーでは音質向上は得られません。また、HDMI経由で192kHzの完全なビットパーフェクト出力が実現できているかについては、専門メディアから未解決の疑問として指摘されています。

●今すぐ現行のApple TVを買うべきですか、それともA17 Pro搭載モデルを待つべきですか？

すでにApple TV 4K（2021年または2022年モデル）をお持ちであれば、tvOS 27によって無償で有意義なアップグレードが行えるため、ハードウェアを買い替える必要性は低いです。もし新規購入を検討している場合、9月に登場すると噂されているA17 Pro搭載モデルは、刷新されたSiriを含む「Apple Intelligence」機能を利用できる最初のApple TVになるとみられています。現行モデルのA15 Bionicと4GBのRAMでは、OSのバージョンに関わらずAI機能の要件を満たせません。一般的な動画視聴が中心であれば現行モデルでも差はほとんどありませんが、HomeKitやMatter、AI音声操作を中心としたスマートホームを構築したい場合は、9月の新型発表を待つことをお勧めします。

●新型のApple TV 4K（第3世代、2022年モデル）だけでしか使えないtvOS 27の機能はありますか？

英語の会話を画面上に自動字幕化する機能は、現在のところApple TV 4Kの第3世代（2022年モデル）のみに制限されています。それ以外の機能（ハイレゾロスレスオーディオ、AutoMix/クロスフェード、ポッドキャストの再設計、Thread 1.4対応、HomeKitセキュアビデオのデバイス上処理、Dynamic Type、ホームアプリからのアップデート管理など）は、サポートされている両方のモデルで利用可能です。

元記事: Apple TV 4K Gains 30% Faster Apps in tvOS 27 Beta: New Chip Coming This Fall