ソユーズMS-29がISSにドッキング、アイザックマンNASA長官が8年ぶりにバイコヌールを訪問

ロシアのソユーズロケットがバイコヌール宇宙基地から打ち上げられ、わずか3時間4分で国際宇宙ステーション（ISS）へのドッキングに成功した。今回のミッションには、元SpaceXのフライトサージョン（航空宇宙医師）として初のNASA宇宙飛行士となったアニル・メノン氏らが搭乗している。また、NASAのジェレッド・アイザックマン長官がバイコヌールを訪問し、地政学的緊張が続くなかでも米露の宇宙協力体制が維持されていることが示された。

■SpaceXの医療部門からソユーズの宇宙船へ：メノン飛行士の異色の経歴

現地時間2026年7月14日午前10時47分（米東部時間）、アニル・メノン宇宙飛行士（NASA）、ピョートル・ドゥブロフ宇宙飛行士（ロスコスモス）、アンナ・キキナ宇宙飛行士（ロスコスモス）を乗せた「ソユーズMS-29」が打ち上げられた。NASAの打ち上げブログによると、宇宙船は午後1時52分（米東部時間）に地中海上空約260マイル（約418キロメートル）でISSの「プリチャル」モジュールに自動ドッキングした。3時間4分での到着は、有人ソユーズ計画の歴史上、最も速いランデブー飛行の一つとなった。

今回のミッションで注目を集めるのが、49歳のアニル・メノン宇宙飛行士だ。彼は米国宇宙軍の大佐であり、救急医療の専門医でもある。2021年12月に選出されたNASAの宇宙飛行士グループ23（通称「ザ・フライズ」）のメンバーで、SpaceXでのキャリアから直接NASAに採用された初の人物だ。メノン氏はSpaceXで医療プログラムをゼロから立ち上げ、初のフライトサージョンとして、2020年5月の歴史的な「Demo-2」ミッションから2021年9月の民間人初宇宙飛行「Inspiration4」まで、5回の有人「クルードラゴン」打ち上げで主任医師を務めた。

メノン氏の経歴は、宇宙飛行士の中でも極めて異色だ。ハーバード大学で神経生物学の学位、スタンフォード大学で機械工学の修士号と医学博士号を取得。アフガニスタンへの従軍経験があるほか、エベレストでの救助活動、2010年のハイチ地震や2015年のネパール地震での緊急支援活動にも従事してきた。さらに、妻のアンナ・メノン氏もNASAの宇宙飛行士候補（グループ24）であり、2024年9月の民間宇宙ミッション「ポラリス・ダウン」に医療担当として搭乗し、世界初の民間宇宙遊泳を経験している。このポラリス・ダウンを率いたのが、現在のNASA長官であり、今回のバイコヌール訪問を果たしたジェレッド・アイザックマン氏である。

■ソユーズMS-29が3時間でISSに到達できた技術的背景

今回の超高速ランデブー（2周回プロファイル）は、打ち上げサイトとISSの軌道面が極めて精密に一致している場合にのみ実行可能となる。ソユーズ2.1aロケットによってISSより低い軌道に投入された宇宙船は、軌道周期が短いためISSよりもわずかに速く進み、徐々に追いついていく。そして、両者の角度差（位相角）がほぼゼロになる瞬間に精密なエンジン噴射を行い、ISSの高度まで上昇する。この2周回プロファイルを成立させるには、打ち上げ時の初期位相角が約25度以内でなければならず、実行できる日程は限られている。

このアプローチは事前の精密な計画が必要だが、乗組員へのメリットは大きい。従来の標準的な2日間（34周回）のランデブーでは、宇宙飛行士は狭いカプセル内でソコル宇宙服を着用したまま最大50時間も過ごす必要があり、これが大きな肉体的ストレスとなっていた。今回の3時間のドッキングは、その拘束時間を90％以上短縮した。なお、今回のドッキングは完全に自動で行われ、ソユーズMS-29は「KURS」自動ドッキングシステムを使用して「プリチャル」モジュールに結合した。

■2030年の退役を見据えた8カ月間の科学ミッション

ISSは2030年末までに制御落下による退役が予定されており、SpaceXがそのための機体開発を請け負っている。後継となる民間宇宙ステーションの開発も進められているが、2026年6月の米国政府監査院（GAO）の報告書によると、ISS退役までに民間の代替ステーションが実用化されるかは不透明であり、有人宇宙活動の空白期間が生じる懸念が指摘されている。そのため、2030年までのすべてのミッションは、この「タイムリミット」との戦いという側面を持つ。

メノン宇宙飛行士は、第75次長期滞在（Expedition 75）において、主に以下の4つの重要な科学実験を担当する予定だ。

1. 微小重力下における半導体結晶成長：地上では熱対流によって結晶格子に欠陥が生じるが、微小重力下では対流が抑制されるため、欠陥の少ない高品質な半導体結晶を製造できる。これは人工知能（AI）処理などを支える高性能GPUの性能向上に寄与する研究であり、ISS退役前に大規模なデータを取得する貴重な機会となる。

2. AR（拡張現実）を用いた超音波診断：地球と火星の間には数分から数十分の通信遅延が発生するため、リアルタイムの医療指示は受けられない。この実験では、AIによる画像解析とAR表示を用いて、医師のサポートなしで宇宙飛行士が自ら超音波診断を行える自律医療システムの検証を行う。

3. 血流および心血管研究：長期の微小重力環境が血液循環や血管構造に与える影響を調査し、将来の長期深宇宙探査に向けた対策を講じる。

4. 血管構造のバイオ3Dプリント：微小重力下で血管組織をプリントするテストを行い、老化プロセスの解明や治療への応用を目指す。

■ウクライナ情勢下でも維持される米露の宇宙協力

メノン氏がロシアの宇宙船に搭乗した背景には、2022年7月に正式合意され、少なくとも2027年まで延長されている「シート交換（相互搭乗）枠組み」がある。これは金銭のやり取りを伴わず、お互いの宇宙船の座席を提供し合うことで、ISSの米国側・ロシア側双方に常に訓練された飛行士を常駐させるための仕組みだ。米国側の太陽光パネルが電力を供給し、ロシア側の推進システムが軌道を維持するという構造的な相互依存関係があるため、この協力関係は維持されている。

アイザックマンNASA長官のバイコヌール訪問（NASAトップとしては約8年ぶり）と、ロスコスモスのドミトリー・バカノフ総裁、ロシアのデニス・マントゥロフ副首相との会談は、この宇宙協力が政治的緊張とは切り離された外交ルートとして機能していることを示している。バカノフ総裁は7月15日の記者会見で、ISSが運用されている限り（2030年の退役まで視野に入れて）シート交換を継続することで基本合意したと述べた。ただし、正式な法的延長契約はまだ署名されていないという。

メノン宇宙飛行士は、約261日間の軌道滞在を経て、2027年4月に地球に帰還する予定だ。かつて地上で他者の宇宙飛行を支えていた医師が、自ら宇宙飛行士として旅立ち、ISSの未来を形作る研究に挑む。

■注目ポイントQ&A

●アニル・メノン宇宙飛行士の経歴は、なぜこれほど注目されているのですか？

メノン氏は、SpaceXの初代フライトサージョン（航空宇宙医師）として有人宇宙船「クルードラゴン」の立ち上げ期を支えた人物であり、そこから直接NASAの宇宙飛行士に選出された初の事例だからです。救急医療や災害支援の豊富な実績も持ち、民間と政府の宇宙開発の架け橋となる象徴的な存在です。

●ソユーズの「3時間ドッキング」は、なぜ毎回行われないのですか？

この超高速ランデブー（2周回プロファイル）を実行するには、打ち上げ時のソユーズとISSの角度差（位相角）が約25度以内でなければならないという厳しい軌道上の制約があるためです。この条件を満たさない日は、4周回（約6時間）または2日間の通常ルートが採用されます。

●ウクライナ情勢が緊迫するなか、米露のISS協力は本当に機能しているのですか？

はい、機能しています。ISSの運用は、米国の電力供給とロシアの軌道維持能力が相互に依存し合っているため、一方だけでは維持できません。2027年までのシート交換協定が結ばれており、さらにISSが退役する2030年までこの協定を延長することで基本合意に達したと報じられています。

元記事: Soyuz MS-29 Docks at ISS as Isaacman Visits Baikonur for First Time in Eight Years